Quasarr är en lättviktig Python-tjänst som låtsas vara både en Newznab-indexerare och en SABnzbd-nedladdningsklient, och sedan skickar varje hämtning till JDownloader 2 via dess My JDownloader moln-API. Resultatet är en sömlös brygga som låter Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr och Magazarr söka och ladda ner från one-click hosters utan att någonsin röra riktiga Usenet eller BitTorrent.

Att själv hosta Quasarr på en VPS håller bryggan online dygnet runt, tillsammans med JDownloader, och inkluderar ett inbyggt CAPTCHA-dekrypteringsflöde för skyddade länkar. Aktiva GitHub-sponsorer kan koppla in SponsorsHelper för att lösa CAPTCHAs automatiskt.