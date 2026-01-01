Installera Quasarr med en klicksinstallation.
JDownloader-brygga som exponerar en Newznab-indexer och en SABnzbd-nedladdningsklient för hela Arr-mediestacken.
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Vad du kan bygga med Quasarr
Quasarr är en lättviktig Python-tjänst som låtsas vara både en Newznab-indexerare och en SABnzbd-nedladdningsklient, och sedan skickar varje hämtning till JDownloader 2 via dess My JDownloader moln-API. Resultatet är en sömlös brygga som låter Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr och Magazarr söka och ladda ner från one-click hosters utan att någonsin röra riktiga Usenet eller BitTorrent.
Att själv hosta Quasarr på en VPS håller bryggan online dygnet runt, tillsammans med JDownloader, och inkluderar ett inbyggt CAPTCHA-dekrypteringsflöde för skyddade länkar. Aktiva GitHub-sponsorer kan koppla in SponsorsHelper för att lösa CAPTCHAs automatiskt.
Viktiga funktioner i Quasarr
JDownloader brygga
Vidarebefordrar alla hämtningar från Radarr, Sonarr, Lidarr och Magazarr direkt till JDownloader 2 via My JDownloader moln-API.
Newznab-indexer
Quasarr exponerar en Newznab-kompatibel sökslutpunkt så att Arr-stacken kan hitta utgåvor på stödda en-klicks-värdtjänster med hjälp av IMDb-ID:n eller textfrågor.
SABnzbd klientemulering
Fungerar som en SABnzbd nedladdningsklient så att Radarr, Sonarr och Lidarr kan köa, övervaka och importera färdiga nedladdningar utan några ändringar i deras arbetsflöde.
CAPTCHA-dekryptering
Inbyggd länkdekryptering hanterar CAPTCHA-skyddade releaser, med valfria Tampermonkey-skript och SponsorsHelper-integration för automatisk lösning.
Kategori- och speglingskontroll
Vitlistor per kategori för värdnamn och nedladdningsspeglar behåller ditt bibliotek på de källor du litar på utan att ändra Arr-konfigurationen.
Meddelanden och autentisering
Valfria Discord- och Telegram-aviseringar plus formulärbaserad eller HTTP Basic-autentisering skyddar webbgränssnittet och håller dig uppdaterad.
Varför köra Quasarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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