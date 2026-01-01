Friendica är ett av de äldsta och mest interoperabla egenhostade sociala nätverken i fediversum. Det federerar samtidigt via ActivityPub, Diaspora och sitt eget DFRN-protokoll – vilket innebär att din Friendica-instans kan ansluta till Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-pods och dussintals andra nätverk från ett enda konto. Till skillnad från nyare plattformar som fokuserar på ett protokoll, konstruerade man Friendica specifikt för att uppnå maximal federationsräckvidd över hela det decentraliserade sociala nätet.

Att köra Friendica på din egen VPS ger dig fullt ägandeskap över din sociala identitet och data. Du väljer reglerna, bestämmer vilka nätverk du vill federera med och behåller alla inlägg, kontakter och media under din direkta kontroll – utan reklam och utan en plattform som kan försvinna eller ändra sina villkor imorgon.