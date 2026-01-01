Installera Friendica med ettklicksinstallation.
Väletablerat, självhostat socialt nätverk i fediversum som federerar med Mastodon, Diaspora, ActivityPub och fler.
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Vad du kan bygga med Friendica
Friendica är ett av de äldsta och mest interoperabla egenhostade sociala nätverken i fediversum. Det federerar samtidigt via ActivityPub, Diaspora och sitt eget DFRN-protokoll – vilket innebär att din Friendica-instans kan ansluta till Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-pods och dussintals andra nätverk från ett enda konto. Till skillnad från nyare plattformar som fokuserar på ett protokoll, konstruerade man Friendica specifikt för att uppnå maximal federationsräckvidd över hela det decentraliserade sociala nätet.
Att köra Friendica på din egen VPS ger dig fullt ägandeskap över din sociala identitet och data. Du väljer reglerna, bestämmer vilka nätverk du vill federera med och behåller alla inlägg, kontakter och media under din direkta kontroll – utan reklam och utan en plattform som kan försvinna eller ändra sina villkor imorgon.
Viktiga funktioner i Friendica
Universell federation
Ansluter samtidigt till ActivityPub-, Diaspora- och DFRN-nätverk – följ och interagera med Mastodon-, Misskey-, Pixelfed- och Diaspora-användare från ett konto.
Avancerade inläggsformat
Stöder långa inlägg med full BBCode- och Markdown-formatering, inbäddade bilder, filbilagor och omröstningar — långt bortom 500-teckensgränsen för mikrobloggplattformar.
Kontakt med integritetsfokus
Detaljerade målgruppskontroller per inlägg — dela med alla, specifika kontaktgrupper eller enskilda personer — vilket ger dig sekretess på Mastodon-nivå med gruppmekanik i Facebook-stil.
Forum och gruppkanaler
Skapa ämnesbaserade forumkonton som alla fediverse-användare kan tagga in sig i, vilket möjliggör trådade diskussioner i communityn över nätverksgränser.
Evenemang och kalender
Inbyggd evenemangsfunktion med RSVP och en personlig kalender som synkroniseras med federerade kontakter, användbart för att koordinera gemenskapen utan externa verktyg.
Plugin-ekosystem
Utöka Friendica med officiella tillägg för LDAP-autentisering, S3-lagring, push-meddelanden, ytterligare OAuth-leverantörer och korspublicering till andra plattformar.
Varför köra Friendica på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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