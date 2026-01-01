Upp till 69 % rabatt på Friendica

Installera Friendica med ettklicksinstallation.

Väletablerat, självhostat socialt nätverk i fediversum som federerar med Mastodon, Diaspora, ActivityPub och fler.

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60,90kr/mån
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Installera Friendica med ettklicksinstallation.

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193,90kr
60,90kr/mån
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16 GB RAM-minne
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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Friendica

Friendica är ett av de äldsta och mest interoperabla egenhostade sociala nätverken i fediversum. Det federerar samtidigt via ActivityPub, Diaspora och sitt eget DFRN-protokoll – vilket innebär att din Friendica-instans kan ansluta till Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-pods och dussintals andra nätverk från ett enda konto. Till skillnad från nyare plattformar som fokuserar på ett protokoll, konstruerade man Friendica specifikt för att uppnå maximal federationsräckvidd över hela det decentraliserade sociala nätet.

Att köra Friendica på din egen VPS ger dig fullt ägandeskap över din sociala identitet och data. Du väljer reglerna, bestämmer vilka nätverk du vill federera med och behåller alla inlägg, kontakter och media under din direkta kontroll – utan reklam och utan en plattform som kan försvinna eller ändra sina villkor imorgon.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Friendica

Universell federation

Ansluter samtidigt till ActivityPub-, Diaspora- och DFRN-nätverk – följ och interagera med Mastodon-, Misskey-, Pixelfed- och Diaspora-användare från ett konto.

Avancerade inläggsformat

Stöder långa inlägg med full BBCode- och Markdown-formatering, inbäddade bilder, filbilagor och omröstningar — långt bortom 500-teckensgränsen för mikrobloggplattformar.

Kontakt med integritetsfokus

Detaljerade målgruppskontroller per inlägg — dela med alla, specifika kontaktgrupper eller enskilda personer — vilket ger dig sekretess på Mastodon-nivå med gruppmekanik i Facebook-stil.

Forum och gruppkanaler

Skapa ämnesbaserade forumkonton som alla fediverse-användare kan tagga in sig i, vilket möjliggör trådade diskussioner i communityn över nätverksgränser.

Evenemang och kalender

Inbyggd evenemangsfunktion med RSVP och en personlig kalender som synkroniseras med federerade kontakter, användbart för att koordinera gemenskapen utan externa verktyg.

Plugin-ekosystem

Utöka Friendica med officiella tillägg för LDAP-autentisering, S3-lagring, push-meddelanden, ytterligare OAuth-leverantörer och korspublicering till andra plattformar.

Varför köra Friendica på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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