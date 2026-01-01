Piwigo är en av de äldsta open source-applikationerna för fotogallerier, byggd specifikt för att hantera stora fotosamlingar. Till skillnad från lättviktiga galleriskript hanterar Piwigo arkiv med hundratusentals foton med EXIF/IPTC-indexering, albumhierarkier i flera nivåer, konfigurerbara miniatyrstorlekar, detaljerade behörigheter per album och ett plugin-ekosystem med över 200 community-tillägg som täcker allt från ansiktsigenkänning till anpassade teman.

Att självhosta Piwigo på din VPS behåller original i full upplösning, platsdata och visningsstatistik på infrastruktur du kontrollerar, istället för att överlämna det till en foto-SaaS. PHP- och MySQL-stacken är stenhård, körs på minimala resurser och producerar gallerier som har varit online i två decennier – vilket gör Piwigo till ett populärt val för klubbar, museer, fotografer och familjer som vill att deras fotoarkiv ska överleva vilken specifik molnleverantör som helst.