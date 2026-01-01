Installera Piwigo med enklicksinstallation.
Mogen fotogalleriplattform med öppen källkod, som erbjuder hundratals tillägg, detaljerade delningskontroller och arbetsflöden för massimport för seriösa arkiv.
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Vad du kan bygga med Piwigo
Piwigo är en av de äldsta open source-applikationerna för fotogallerier, byggd specifikt för att hantera stora fotosamlingar. Till skillnad från lättviktiga galleriskript hanterar Piwigo arkiv med hundratusentals foton med EXIF/IPTC-indexering, albumhierarkier i flera nivåer, konfigurerbara miniatyrstorlekar, detaljerade behörigheter per album och ett plugin-ekosystem med över 200 community-tillägg som täcker allt från ansiktsigenkänning till anpassade teman.
Att självhosta Piwigo på din VPS behåller original i full upplösning, platsdata och visningsstatistik på infrastruktur du kontrollerar, istället för att överlämna det till en foto-SaaS. PHP- och MySQL-stacken är stenhård, körs på minimala resurser och producerar gallerier som har varit online i två decennier – vilket gör Piwigo till ett populärt val för klubbar, museer, fotografer och familjer som vill att deras fotoarkiv ska överleva vilken specifik molnleverantör som helst.
Viktiga funktioner i Piwigo
Massiv biblioteksskalning
Vi designade den från första dagen för att hantera arkiv med hundratusentals foton med snabb bläddring, sökning och paginering — inte bara gallerier i hobbyskala.
Flernivåalbum
Organisera foton i kapslade album och virtuella album (ett foto kan finnas på flera ställen) med albumbehörigheter för finkornig delning.
EXIF- och IPTC-indexering
Automatisk extrahering av kamera-, objektiv- och IPTC-metadata gör foton sökbara efter kamerahus, brännvidd, plats eller valfri anpassad tagg.
200+ tillägg
Aktiv katalog över tillägg från communityn omfattar ansiktsigenkänning, vattenmärkning, bildspelsteman, mobila uppladdare, social delning och mer.
Finkornig delning
Offentlig, privat, lösenordsskyddad och gruppbegränsad albumåtkomst med nedladdningsbehörigheter per foto och borttagning av EXIF-data för delade album.
Massimportverktyg
Serverside- och FTP/SFTP-synkroniseringsarbetsflöden gör det enkelt att ladda upp tusentals bilder på en gång istället för att klicka sig igenom enskilda uppladdningar.
Varför köra Piwigo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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