Faraday är en sårbarhetshanteringsplattform i företagsklass. Den ger säkerhetsteam en enhetlig arbetsyta för att upptäcka, spåra och åtgärda sårbarheter i hela deras infrastruktur. Den integreras med över 80 säkerhetsverktyg och importerar och normaliserar automatiskt skanningsdata från olika skannrar och testramverk. På så sätt kan teamen fokusera på analys istället för manuell datahantering.

Att själv hosta Faraday på din VPS säkerställer att känsliga säkerhetsresultat och granskningsloggar förblir under din fulla kontroll. Detta uppfyller strikta efterlevnadskrav för hantering av sårbarhetsdata och levererar företagskapacitet utan de återkommande kostnaderna för molnbaserade plattformar.