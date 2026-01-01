Installera Faraday med ett klick.
Öppen källkodsbaserad sårbarhetshanteringsplattform som centraliserar säkerhetsfynd och effektiviserar åtgärder för säkerhetsteam.
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Vad du kan bygga med Faraday
Faraday är en sårbarhetshanteringsplattform i företagsklass. Den ger säkerhetsteam en enhetlig arbetsyta för att upptäcka, spåra och åtgärda sårbarheter i hela deras infrastruktur. Den integreras med över 80 säkerhetsverktyg och importerar och normaliserar automatiskt skanningsdata från olika skannrar och testramverk. På så sätt kan teamen fokusera på analys istället för manuell datahantering.
Att själv hosta Faraday på din VPS säkerställer att känsliga säkerhetsresultat och granskningsloggar förblir under din fulla kontroll. Detta uppfyller strikta efterlevnadskrav för hantering av sårbarhetsdata och levererar företagskapacitet utan de återkommande kostnaderna för molnbaserade plattformar.
Viktiga funktioner i Faraday
80+ Verktygsintegrationer
Importerar automatiskt och normaliserar sårbarhetsdata från branschstandardiserade skannrar och testramverk, vilket eliminerar manuell datainsamling.
Teamsamarbete
Arbetsytor för flera användare med rollbaserad åtkomstkontroll låter säkerhetsteam samarbeta med bedömningar och spåra ansvaret för åtgärder i realtid.
Riskprioritering
Inbyggd riskbedömnings- och prioriteringsmotor hjälper team att fokusera åtgärdsinsatser på de sårbarheter som utgör det största faktiska hotet.
Efterlevnadsrapportering
Anpassade rapportmallar och granskningsloggar hjälper efterlevnadsansvariga att visa förbättringar av säkerhetsläget och uppfylla lagstadgade krav.
RESTful API
Ett komplett REST API möjliggör integration med CI/CD-pipelines och SIEM-verktyg, vilket låter DevSecOps-team automatisera sårbarhetsspårning över hela SDLC.
Varför köra Faraday på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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