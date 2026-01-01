Driftsätt SENAITE LIMS med ettklicksinstallation.
Öppen källkods laboratorieinformationshanteringssystem som täcker hela det analytiska arbetsflödet från provmottagning till publicering av rapporter.
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Vad du kan bygga med SENAITE LIMS
SENAITE är ett gratis och öppen källkods laboratorieinformationshanteringssystem byggt på applikationsservern Plone och används av diagnostiska laboratorier, biobanker, forskningscentra och folkhälsoprogram över hela världen. Det hanterar hela den analytiska livscykeln inklusive provregistrering, arbetsplanering, resultatregistrering, verifiering, publicering och certifikatgenerering.
Att själva hosta SENAITE på en VPS håller känslig laboratoriedata, instrumentintegrationer och patientjournaler under direkt organisatorisk kontroll. Det finns inga licensavgifter per användare, ingen leverantörsinlåsning och full tillgång till källkoden för granskning, anpassning och arbete med regelefterlevnad, såsom ISO/IEC 17025-ackreditering.
Viktiga funktioner i SENAITE LIMS
Analytiskt arbetsflöde
Hantera prover, arbetsblad, analyser, verifiering och publicering genom en konfigurerbar tillståndsmaskin utformad för laboratorieverksamhet.
Instrumentintegration
Importera resultat direkt från laboratorieinstrument via inbyggda gränssnitt och eliminera manuella transkriptionsfel.
Revisionsspårbarhet
Varje ändring i en elektronisk post skapar en oföränderlig ögonblicksbild som automatiskt fångar användare, IP-adress och tidsstämpel.
ISO 17025-klar
Processkontroller, rollbaserade behörigheter och elektroniska signaturer stödjer laboratorier som strävar efter ISO/IEC 17025-ackreditering.
REST JSON API
Anslut externa instrumentpaneler, BI-verktyg och patientportaler till SENAITE via dess inbyggda REST JSON API.
Utbyggbara tillägg
Utöka funktionaliteten med officiella tillägg för lagring, patienthantering, remisslaboratorier och impressrapportering.
Varför köra SENAITE LIMS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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