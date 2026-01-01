SENAITE är ett gratis och öppen källkods laboratorieinformationshanteringssystem byggt på applikationsservern Plone och används av diagnostiska laboratorier, biobanker, forskningscentra och folkhälsoprogram över hela världen. Det hanterar hela den analytiska livscykeln inklusive provregistrering, arbetsplanering, resultatregistrering, verifiering, publicering och certifikatgenerering.

Att själva hosta SENAITE på en VPS håller känslig laboratoriedata, instrumentintegrationer och patientjournaler under direkt organisatorisk kontroll. Det finns inga licensavgifter per användare, ingen leverantörsinlåsning och full tillgång till källkoden för granskning, anpassning och arbete med regelefterlevnad, såsom ISO/IEC 17025-ackreditering.