Installera Plex med ett klick.
Världens mest populära självhostade medieserver för att streama filmer, TV-serier, musik och foton till vilken enhet som helst.
Välj en VPS-prenumeration för Plex
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Plex
Plex förvandlar din personliga mediesamling till en förfinad streamingtjänst som konkurrerar med Netflix eller Spotify. Den hämtar automatiskt filmaffischer, beskrivningar, skådespelarinformation och betyg för dina filmer, TV-serier och musik – och förvandlar råfiler till ett vackert organiserat bibliotek som är tillgängligt från vilken enhet eller plats som helst.
Att själv hosta Plex på din egen VPS ger dig tillgänglighet dygnet runt utan att vara beroende av heminternetets upptid, dedikerad CPU för smidig transkodning av flera samtidiga strömmar, och uppladdningsbandbredd i företagsklass så att fjärråtkomst aldrig buffrar – även med 4K-innehåll.
Viktiga funktioner i Plex
Universell enhetssupport
Inbyggda appar för iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, smarta TV-apparater, spelkonsoler och webbläsare säkerställer att ditt bibliotek är nåbart från alla skärmar du äger.
Automatisk metadata
Plex hämtar automatiskt filmaffischer, betyg, skådespelarinformation och beskrivningar från TMDb, TVDb och MusicBrainz, och förvandlar råa filer till en professionellt katalogiserad samling.
Hårdvarutranskodning
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC och AMD AMF-acceleration konverterar video i realtid så att vilken enhet som helst kan spela upp vilket format som helst utan buffring eller kvalitetsförlust.
Live-TV och DVR
Koppla ihop Plex med en kompatibel tuner för att spela in marksändningar, vilket skapar en personlig DVR som ersätter kabel-TV med gratis lokala kanaler och tidsförskjuten visning.
Hanterade användarkonton
Skapa separata profiler för varje familjemedlem med individuell visningshistorik, föräldrakontroller och innehållsfilter – som ni hanterar från en och samma adminpanel.
Varför köra Plex på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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