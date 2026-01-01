Plex förvandlar din personliga mediesamling till en förfinad streamingtjänst som konkurrerar med Netflix eller Spotify. Den hämtar automatiskt filmaffischer, beskrivningar, skådespelarinformation och betyg för dina filmer, TV-serier och musik – och förvandlar råfiler till ett vackert organiserat bibliotek som är tillgängligt från vilken enhet eller plats som helst.

Att själv hosta Plex på din egen VPS ger dig tillgänglighet dygnet runt utan att vara beroende av heminternetets upptid, dedikerad CPU för smidig transkodning av flera samtidiga strömmar, och uppladdningsbandbredd i företagsklass så att fjärråtkomst aldrig buffrar – även med 4K-innehåll.