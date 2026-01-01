Agenta är en komplett LLMOps-plattform som konsoliderar arbetsflödena för att driftsätta LLM-applikationer i produktion. Team använder den för att iterera på prompter i en jämförande testmiljö, versionshantera konfigurationer, köra automatiserade utvärderingar mot testuppsättningar och spåra liveförfrågningar med fullständig observerbarhet – allt från samma gränssnitt.

Genom att själv hosta på din egen VPS behåller du prompter, utvärderingsdatauppsättningar och spårningsdata inom infrastruktur som du kontrollerar. Det finns inga licensavgifter per användare, inga tokenkvoter för spårningar och full frihet att integrera valfri LLM-leverantör via den inkluderade SDK:n och proxytjänsterna.