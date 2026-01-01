Installera Agenta med ettklicksinstallation.
LLMOps-plattform med öppen källkod som kombinerar prompt-teknik, utvärdering och observerbarhet i en enhetlig arbetsyta.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Agenta
Agenta är en komplett LLMOps-plattform som konsoliderar arbetsflödena för att driftsätta LLM-applikationer i produktion. Team använder den för att iterera på prompter i en jämförande testmiljö, versionshantera konfigurationer, köra automatiserade utvärderingar mot testuppsättningar och spåra liveförfrågningar med fullständig observerbarhet – allt från samma gränssnitt.
Genom att själv hosta på din egen VPS behåller du prompter, utvärderingsdatauppsättningar och spårningsdata inom infrastruktur som du kontrollerar. Det finns inga licensavgifter per användare, inga tokenkvoter för spårningar och full frihet att integrera valfri LLM-leverantör via den inkluderade SDK:n och proxytjänsterna.
Viktiga funktioner i Agenta
Prompt-lekplats
Jämför prompter sida vid sida över modeller och parametrar i en visuell lekplats, och främja sedan vinnande varianter till versionshanterade konfigurationer.
Automatiserad utvärdering
Kör prompter mot testuppsättningar med inbyggda utvärderare eller anpassad kod för att bedöma korrekthet, likhet och regressioner innan driftsättning.
LLM-observerbarhet
Spåra varje förfrågan genom kapslade span med fullständiga mätvärden för indata, utdata, latens och kostnad för valfri LLM-leverantör eller ramverk.
Prompt versionshantering
Hantera promptkonfigurationer som versionshanterade artefakter med miljöer, återställningar och ett register som frikopplar prompter från applikationskod.
Ramverksagnostisk
SDK:er och OpenTelemetry-kompatibel spårning integrerar med LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic och alla andra LLM-stackar.
Varför köra Agenta på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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