CiviCRM är ett specialbyggt CRM med öppen källkod för ideella organisationer, icke-statliga organisationer, föreningar och medborgarorganisationer. Till skillnad från säljfokuserade kommersiella CRM-system har CiviCRM utformat varje modul – kontakter, bidrag, medlemskap, evenemang, utskick och ärendehantering – kring arbetsflödena för insamlingsansvariga, organisatörer och programpersonal som hanterar intressenter snarare än potentiella kunder.

Att själv hosta CiviCRM på din egen VPS ger dig full kontroll över givarregister, bidragshistorik och medlemsdata, utan kostnad per kontakt, utan tredjepartsdatahanterare och med fullt ägandeskap över varje rapport och segmentering du bygger.