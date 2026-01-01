Installera CiviCRM med en klicksinstallation
CRM-system med öppen källkod, byggt för ideella organisationer, intresseorganisationer och medlemsdrivna organisationer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med CiviCRM
CiviCRM är ett specialbyggt CRM med öppen källkod för ideella organisationer, icke-statliga organisationer, föreningar och medborgarorganisationer. Till skillnad från säljfokuserade kommersiella CRM-system har CiviCRM utformat varje modul – kontakter, bidrag, medlemskap, evenemang, utskick och ärendehantering – kring arbetsflödena för insamlingsansvariga, organisatörer och programpersonal som hanterar intressenter snarare än potentiella kunder.
Att själv hosta CiviCRM på din egen VPS ger dig full kontroll över givarregister, bidragshistorik och medlemsdata, utan kostnad per kontakt, utan tredjepartsdatahanterare och med fullt ägandeskap över varje rapport och segmentering du bygger.
Viktiga funktioner i CiviCRM
Kontakthantering
Hantera obegränsat antal kontakter, hushåll och organisationer med relationer, taggar och anpassade fält som är skräddarsydda för ideella organisationers arbetsflöden.
Bidrag och insamling
Ta emot donationer online, hantera utfästelser, driva program för återkommande gåvor och stämma av bidrag med inbyggd finansiell rapportering.
Medlemshantering
Automatisera medlemsregistreringar, förnyelser och nivåbaserade förmåner med konfigurerbara medlemstyper och påminnelser om livscykeln.
Evenemang och registrering
Skapa eventsidor, sälj biljetter, hantera deltagare och spåra deltagarhistorik tillsammans med resten av varje kontaktpost.
E-post och massutskick
Segmentera målgrupper, skicka riktade e-postutskick och mät öppningar, klick och returer utan att betala avgifter per kontakt för utskick.
Varför köra CiviCRM på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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