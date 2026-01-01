Installera GrowthBook med ettklicksinstallation.
Öppen källkod-plattform för funktionsflaggning och A/B-testning med datalager-integrerad experimentanalys.
Välj en VPS-prenumeration för GrowthBook
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med GrowthBook
GrowthBook är en plattform med öppen källkod för funktionsflaggor och A/B-testning som ger ingenjörs- och produktteam full kontroll över sin experimentinfrastruktur. Den ansluter direkt till ditt befintliga datalager — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse eller PostgreSQL — så att ni kan analysera experimentresultaten direkt där er data redan finns, utan att behöva skicka händelser via en tredjepartstjänst.
Att självhosta GrowthBook på din VPS tar bort prissättning per användare, behåller experimentkonfigurationer och användardata på din egen infrastruktur, och möjliggör obegränsat antal teammedlemmar och experiment till en fast infrastrukturkostnad — vilket är avgörande för team i reglerade branscher eller som utvecklar integritetskänsliga produkter.
Viktiga funktioner i GrowthBook
Avancerad A/B-testning
Kör experiment med Bayesianska och frekventistiska statistiska metoder, CUPED variansreducering och sekventiell testning för att nå slutsatser snabbare med större noggrannhet.
Funktionsflagghantering
Styr utrullning av funktioner med hjälp av användarattribut, procentandel eller kravflaggor, vilket möjliggör gradvisa utrullningar och omedelbara återställningar utan nya driftsättningar.
Datalager-specifik analys
Vi beräknar experimentmått direkt i BigQuery, Snowflake, Redshift eller PostgreSQL, och behåller känslig data i din befintliga infrastruktur.
Flerspråkiga SDK:er
Integrera GrowthBook i valfri stack med officiella SDK:er för React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android och mer.
Visuell experimentredigerare
Lansera no-code A/B-tester på webbsidor med den visuella redigeraren, utan att kräva tekniska ändringar i applikationens kodbas.
Varför köra GrowthBook på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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