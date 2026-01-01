GrowthBook är en plattform med öppen källkod för funktionsflaggor och A/B-testning som ger ingenjörs- och produktteam full kontroll över sin experimentinfrastruktur. Den ansluter direkt till ditt befintliga datalager — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse eller PostgreSQL — så att ni kan analysera experimentresultaten direkt där er data redan finns, utan att behöva skicka händelser via en tredjepartstjänst.

Att självhosta GrowthBook på din VPS tar bort prissättning per användare, behåller experimentkonfigurationer och användardata på din egen infrastruktur, och möjliggör obegränsat antal teammedlemmar och experiment till en fast infrastrukturkostnad — vilket är avgörande för team i reglerade branscher eller som utvecklar integritetskänsliga produkter.