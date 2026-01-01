Installera RetroAssembly med ettklicksinstallation.
Självhostat retrospelsbibliotek och webbläsarbaserad emulator som stöder fler än 25 klassiska konsoler med automatisk grafik och sparlägen.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med RetroAssembly
RetroAssembly är en egenhostad webbapplikation som förvandlar din webbläsare till ett personligt retrospelskabinett. Ladda upp din ROM-samling och spela titlar från över 25 klassiska plattformar – inklusive NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade och Atari – direkt i webbläsaren utan att du behöver några insticksprogram eller nedladdningar.
Plattformen hämtar automatiskt omslagsbilder och spelmetadata så att ditt bibliotek ser ut som en riktig samling snarare än en fillista. Sparlägen, återspolning av spel, shader-effekter i retrostil och mobilkontroller på skärmen ingår alla. Egenhosting håller din ROM-samling på din egen server, privat och endast tillgänglig för konton du skapar.
Viktiga funktioner i RetroAssembly
25+ konsolstöd
Spela spel från NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan och många fler plattformar i webbläsaren.
Automatisk bilddetektering
Systemet hämtar automatiskt spelomslag och spelmetadata, så ditt bibliotek visar fina bilder istället för bara filnamn.
Spara tillstånd och spola tillbaka
Spara och återställ framsteg när som helst, med automatiska ögonblicksbilder av tillstånd och spolning tillbaka i spelet på emuleringsprogram med stöd.
Mobilvänliga kontroller
En inbyggd virtuell skärmkontroll gör det enkelt att spela på telefoner och surfplattor utan en fysisk handkontroll.
Retro visuella shaders
Valfria CRT- och andra shader-effekter återskapar utseendet av ursprungliga hårdvaruskärmar för en mer autentisk upplevelse.
Varför köra RetroAssembly på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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