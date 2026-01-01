RetroAssembly är en egenhostad webbapplikation som förvandlar din webbläsare till ett personligt retrospelskabinett. Ladda upp din ROM-samling och spela titlar från över 25 klassiska plattformar – inklusive NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade och Atari – direkt i webbläsaren utan att du behöver några insticksprogram eller nedladdningar.

Plattformen hämtar automatiskt omslagsbilder och spelmetadata så att ditt bibliotek ser ut som en riktig samling snarare än en fillista. Sparlägen, återspolning av spel, shader-effekter i retrostil och mobilkontroller på skärmen ingår alla. Egenhosting håller din ROM-samling på din egen server, privat och endast tillgänglig för konton du skapar.