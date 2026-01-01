Gotenberg är en utvecklarfokuserad, tillståndslös HTTP API för PDF-generering och dokumentkonvertering. Byggd på Chromium och LibreOffice, konverterar den HTML-sidor, Markdown, URL:er, Word-dokument, Excel-kalkylblad och mer till PDF:er med ett enda API-anrop — inga klientbibliotek, inga installationsberoenden och inget tillstånd att hantera mellan förfrågningar.

Att själva hosta Gotenberg på er VPS håller dokumentbehandlingen inom er infrastruktur, vilket eliminerar SaaS-avgifter per konvertering, tar bort integritetsbekymmer kring känsliga dokument och möjliggör integration med interna tjänster som externa API:er inte kan nå.