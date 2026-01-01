Installera Gotenberg med ettklicksinstallation.
Tillståndslös Docker API för att konvertera HTML, Office-dokument och URL:er till högkvalitativa PDF:er.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Gotenberg
Gotenberg är en utvecklarfokuserad, tillståndslös HTTP API för PDF-generering och dokumentkonvertering. Byggd på Chromium och LibreOffice, konverterar den HTML-sidor, Markdown, URL:er, Word-dokument, Excel-kalkylblad och mer till PDF:er med ett enda API-anrop — inga klientbibliotek, inga installationsberoenden och inget tillstånd att hantera mellan förfrågningar.
Att själva hosta Gotenberg på er VPS håller dokumentbehandlingen inom er infrastruktur, vilket eliminerar SaaS-avgifter per konvertering, tar bort integritetsbekymmer kring känsliga dokument och möjliggör integration med interna tjänster som externa API:er inte kan nå.
Viktiga funktioner i Gotenberg
HTML till PDF
Rendera vilken HTML-sida eller URL som helst till PDF med en komplett Chromium-motor, och bevara typsnitt, CSS och JavaScript-renderat innehåll precis som det visas i en webbläsare.
Kontorsdokumentkonvertering
Konvertera Word-, Excel- och PowerPoint-filer till PDF via LibreOffice-integration, som stöder alla Microsoft Office- och OpenDocument-format.
Tillståndslös arkitektur
Varje API-förfrågan är helt oberoende utan sessionsstatus, vilket gör Gotenberg enkelt skalbart och säkert att starta om eller ersätta utan dataförlust.
Webhook-support
Avlasta långvariga konverteringar till asynkrona webhook-återanrop, vilket frigör din applikation från att blockeras medan systemet bearbetar stora dokument.
Prometheus-mått
Inbyggd mätpunkt ger omedelbar insyn i förfrågningshastigheter, konverteringstider och ködjup för att övervaka din dokumentpipeline.
Varför köra Gotenberg på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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