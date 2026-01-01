Installera OxiCloud med ettklicksinstallation.
Lättviktig egenhostad molnlagring byggd i Rust, med kompatibilitet för Nextclouds skrivbords- och mobilklienter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OxiCloud
OxiCloud är en molnlagringsplattform med öppen källkod, skriven i Rust, designad som ett snabbt och resurseffektivt alternativ till Nextcloud och OwnCloud. Den erbjuder filuppladdning, nedladdning, mapphantering, delning, sökning, papperskorg och en inbyggd musikspelare – allt självhostat med en PostgreSQL-backend. Rust-körtiden håller minnesanvändningen vid tomgång långt under 100 MB, vilket gör den praktisk på VPS-planer där en PHP-baserad stack skulle vara för tung.
Att själv hosta OxiCloud placerar all fillagring på infrastruktur du kontrollerar, utan kvoter, utan prenumerationsavgifter och utan tredjepartsåtkomst till dina filer. Ett valfritt Nextcloud-kompatibilitetslager låter befintliga Nextcloud-dator- och mobilklienter ansluta utan omkonfiguration.
Viktiga funktioner i OxiCloud
Nextcloud klientsupport
Ett valfritt Nextcloud-kompatibilitetslager låter befintliga Nextcloud-synkroniseringsklienter för dator och mobil ansluta till OxiCloud utan att installera om eller konfigurera om dem.
Låg minnesanvändning
Körtiden för Rust + mimalloc använder mindre än 100 MB i viloläge, vilket gör OxiCloud praktiskt på små VPS-abonnemang där PHP-baserade molnlagringsstackar skulle förbruka tillgängligt RAM.
Fillänkar
Generera offentliga delningslänkar för filer och mappar så att externa mottagare kan ladda ner innehåll utan att skapa ett konto på din server.
Papperskorg och återställning
Borttagna filer går till en papperskorg istället för att försvinna direkt, vilket ger dig ett återställningsfönster innan permanent radering.
Inbyggd musikspelare
Streama ljudfiler direkt från webbläsaren med stöd för spellistor och spårmetadata — du behöver ingen separat medieserver eller plugin.
Varför köra OxiCloud på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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