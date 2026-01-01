OxiCloud är en molnlagringsplattform med öppen källkod, skriven i Rust, designad som ett snabbt och resurseffektivt alternativ till Nextcloud och OwnCloud. Den erbjuder filuppladdning, nedladdning, mapphantering, delning, sökning, papperskorg och en inbyggd musikspelare – allt självhostat med en PostgreSQL-backend. Rust-körtiden håller minnesanvändningen vid tomgång långt under 100 MB, vilket gör den praktisk på VPS-planer där en PHP-baserad stack skulle vara för tung.

Att själv hosta OxiCloud placerar all fillagring på infrastruktur du kontrollerar, utan kvoter, utan prenumerationsavgifter och utan tredjepartsåtkomst till dina filer. Ett valfritt Nextcloud-kompatibilitetslager låter befintliga Nextcloud-dator- och mobilklienter ansluta utan omkonfiguration.