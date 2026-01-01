Upp till 69 % rabatt på ZNC

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Ständigt aktiv IRC-bouncer som håller dig ansluten till IRC-nätverk dygnet runt och spelar upp missade meddelanden.

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60,90kr/mån
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16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
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243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med ZNC

ZNC är en avancerad IRC-bouncer (även kallad en BNC) som upprätthåller en beständig anslutning till IRC-nätverk åt dig. Den loggar meddelanden medan du är offline, spelar upp dem när du återansluter och låter dig ansluta från flera IRC-klienter till samma identitet samtidigt. Efter mer än 15 års utveckling förblir ZNC de facto-standarden för egenhostade IRC-bouncers.

Att egenhosta ZNC på en VPS ger dig en stabil, alltid online IRC-närvaro med fullständig logghistorik, modulära insticksprogram för aviseringar, loggning och identifiering, plus ett webbadministrationsgränssnitt för att lägga till nätverk och konfigurera kanaler utan att röra konfigurationsfiler.

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Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i ZNC

Kontinuerlig IRC-närvaro

Håller sig ansluten till varje nätverk du ansluter till så att du inte missar meddelanden eller förlorar nickregistreringar under skrivbordsnedtid.

Multiklientuppspelning

Anslut från dator-, mobil- och webbklienter samtidigt – ZNC spelar upp missade meddelanden och håller varje klient synkroniserad.

Modulärt plugin-system

Inbyggda moduler för loggning, NickServ-autentisering, fail2ban, kanalväxling, push-meddelanden och dussintals fler.

Webbadmin-gränssnitt

Hantera användare, nätverk, kanaler och moduler från en webbläsare – du behöver inte redigera konfigurationer manuellt eller använda IRC-botkommandon.

Stöd för flera användare

Användarkonton med isolerade nätverk och modulinställningar låter hushåll eller team dela en ZNC-instans mellan olika IRC-identiteter.

Varför köra ZNC på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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