ZNC är en avancerad IRC-bouncer (även kallad en BNC) som upprätthåller en beständig anslutning till IRC-nätverk åt dig. Den loggar meddelanden medan du är offline, spelar upp dem när du återansluter och låter dig ansluta från flera IRC-klienter till samma identitet samtidigt. Efter mer än 15 års utveckling förblir ZNC de facto-standarden för egenhostade IRC-bouncers.

Att egenhosta ZNC på en VPS ger dig en stabil, alltid online IRC-närvaro med fullständig logghistorik, modulära insticksprogram för aviseringar, loggning och identifiering, plus ett webbadministrationsgränssnitt för att lägga till nätverk och konfigurera kanaler utan att röra konfigurationsfiler.