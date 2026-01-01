Installera ZNC med ett klick.
Ständigt aktiv IRC-bouncer som håller dig ansluten till IRC-nätverk dygnet runt och spelar upp missade meddelanden.
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Vad du kan bygga med ZNC
ZNC är en avancerad IRC-bouncer (även kallad en BNC) som upprätthåller en beständig anslutning till IRC-nätverk åt dig. Den loggar meddelanden medan du är offline, spelar upp dem när du återansluter och låter dig ansluta från flera IRC-klienter till samma identitet samtidigt. Efter mer än 15 års utveckling förblir ZNC de facto-standarden för egenhostade IRC-bouncers.
Att egenhosta ZNC på en VPS ger dig en stabil, alltid online IRC-närvaro med fullständig logghistorik, modulära insticksprogram för aviseringar, loggning och identifiering, plus ett webbadministrationsgränssnitt för att lägga till nätverk och konfigurera kanaler utan att röra konfigurationsfiler.
Viktiga funktioner i ZNC
Kontinuerlig IRC-närvaro
Håller sig ansluten till varje nätverk du ansluter till så att du inte missar meddelanden eller förlorar nickregistreringar under skrivbordsnedtid.
Multiklientuppspelning
Anslut från dator-, mobil- och webbklienter samtidigt – ZNC spelar upp missade meddelanden och håller varje klient synkroniserad.
Modulärt plugin-system
Inbyggda moduler för loggning, NickServ-autentisering, fail2ban, kanalväxling, push-meddelanden och dussintals fler.
Webbadmin-gränssnitt
Hantera användare, nätverk, kanaler och moduler från en webbläsare – du behöver inte redigera konfigurationer manuellt eller använda IRC-botkommandon.
Stöd för flera användare
Användarkonton med isolerade nätverk och modulinställningar låter hushåll eller team dela en ZNC-instans mellan olika IRC-identiteter.
Varför köra ZNC på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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