Installera Apache Solr med en klicksinstallation
Företagsklassad sökplattform med öppen källkod som driver fulltextsökning, facetterad navigering och realtidsindexering för alla applikationer.
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Vad du kan bygga med Apache Solr
Apache Solr är en beprövad sökplattform med öppen källkod byggd på Apache Lucene, som används av tusentals organisationer världen över. Den hanterar fulltextsökning, facetterad navigering, träffmarkering, geografisk sökning och avancerad dokumenthantering – allt via ett REST API som fungerar med alla språk eller ramverk.
Att själv hosta Solr på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över din sökinfrastruktur, datasekretess och prestandajustering utan avgifter per fråga eller leverantörslåsning. Oavsett om du behöver webbplatssökning, produktsökning för e-handel eller dokumenthämtning för företag, gör Solrs mogna ekosystem och utbyggbara schema det till en beprövad grund.
Viktiga funktioner i Apache Solr
Fulltextsökning
Lucene-driven textanalys med tokenisering, stemming, synonymer och relevansjustering levererar korrekta resultat över stora dokumentsamlingar.
Facetterad navigering
Inbyggd facettering låter användare filtrera ner efter kategori, pris, datum eller något indexerat fält — den standardmotor som driver e-handel och gränssnitt för innehållsfiltrering.
Realtidsindexering
Dokument som läggs till indexet blir sökbara inom sekunder, vilket stöder sökning i nära realtid för applikationer som kräver färska resultat.
Avancerad dokumenthantering
Inbyggd Apache Tika-integration extraherar och indexerar automatiskt text från PDF-filer, Word-dokument, HTML och över tusen andra filformat.
REST API
Fråga och uppdatera indexet via HTTP med JSON-, XML- eller CSV-svar — du behöver inget Solr-specifikt klientbibliotek för att integrera med vilken stack som helst.
Varför köra Apache Solr på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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