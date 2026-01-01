Apache Solr är en beprövad sökplattform med öppen källkod byggd på Apache Lucene, som används av tusentals organisationer världen över. Den hanterar fulltextsökning, facetterad navigering, träffmarkering, geografisk sökning och avancerad dokumenthantering – allt via ett REST API som fungerar med alla språk eller ramverk.

Att själv hosta Solr på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över din sökinfrastruktur, datasekretess och prestandajustering utan avgifter per fråga eller leverantörslåsning. Oavsett om du behöver webbplatssökning, produktsökning för e-handel eller dokumenthämtning för företag, gör Solrs mogna ekosystem och utbyggbara schema det till en beprövad grund.