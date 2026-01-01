Upp till 69 % rabatt på Apache Solr

Installera Apache Solr med en klicksinstallation

Företagsklassad sökplattform med öppen källkod som driver fulltextsökning, facetterad navigering och realtidsindexering för alla applikationer.

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AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
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Installera Apache Solr med en klicksinstallation

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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
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Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
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Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Apache Solr

Apache Solr är en beprövad sökplattform med öppen källkod byggd på Apache Lucene, som används av tusentals organisationer världen över. Den hanterar fulltextsökning, facetterad navigering, träffmarkering, geografisk sökning och avancerad dokumenthantering – allt via ett REST API som fungerar med alla språk eller ramverk.

Att själv hosta Solr på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över din sökinfrastruktur, datasekretess och prestandajustering utan avgifter per fråga eller leverantörslåsning. Oavsett om du behöver webbplatssökning, produktsökning för e-handel eller dokumenthämtning för företag, gör Solrs mogna ekosystem och utbyggbara schema det till en beprövad grund.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Apache Solr

Fulltextsökning

Lucene-driven textanalys med tokenisering, stemming, synonymer och relevansjustering levererar korrekta resultat över stora dokumentsamlingar.

Facetterad navigering

Inbyggd facettering låter användare filtrera ner efter kategori, pris, datum eller något indexerat fält — den standardmotor som driver e-handel och gränssnitt för innehållsfiltrering.

Realtidsindexering

Dokument som läggs till indexet blir sökbara inom sekunder, vilket stöder sökning i nära realtid för applikationer som kräver färska resultat.

Avancerad dokumenthantering

Inbyggd Apache Tika-integration extraherar och indexerar automatiskt text från PDF-filer, Word-dokument, HTML och över tusen andra filformat.

REST API

Fråga och uppdatera indexet via HTTP med JSON-, XML- eller CSV-svar — du behöver inget Solr-specifikt klientbibliotek för att integrera med vilken stack som helst.

Varför köra Apache Solr på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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