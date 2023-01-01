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Aplikasi populer

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Hermes Agent

Hermes Agent

AI agent yang terus belajar melalui mekanisme pembelajaran bawaan dan bisa digunakan di berbagai platform pesan.

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n8n

n8n

Platform otomatisasi alur kerja dengan antarmuka berbasis node visual

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OpenClaw

OpenClaw

AI assistant pribadi untuk berbagai platform pesan (sebelumnya adalah Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip adalah platform orkestrasi AI/ML untuk tim otonom

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2FAuth

2FAuth

Manager kode autentikasi dua faktor self-hosted untuk web dan mobile

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9router

9router

AI API routing proxy dengan optimasi token untuk 40+ provider LLM

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Ackee

Ackee

Ackee adalah alat analitik Node.js self-hosted untuk pelacakan website yang berfokus pada privasi.

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Activepieces

Activepieces

Platform open-source tanpa coding untuk automasi workflow, dengan 200+ integrasi aplikasi

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Actual Budget

Actual Budget

Aplikasi keuangan pribadi yang mengutamakan privasi dan menggunakan sistem amplop

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Adminer

Adminer

Interface manajemen database kaya fitur yang mendukung 11+ sistem database

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AdventureLog

AdventureLog

Tracker dan planner perjalanan self-hosted, lengkap dengan peta interaktif

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AFFiNE

AFFiNE

Ruang kerja lengkap yang menggabungkan dokumen, papan tulis, dan database dengan AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Platform LLMOps sumber terbuka untuk prompt, evaluasi, dan observabilitas LLM

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agentmemory

agentmemory

Memori persisten untuk agen pengkodean AI dengan pencarian hibrida vektor BM25 dan grafik

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Streaming perpustakaan musik pribadi melalui server API yang kompatibel dengan Subsonic

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AirTrail

AirTrail

Jurnal penerbangan pribadi dengan peta interaktif, statistik, dan dukungan multi-pengguna

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AiToEarn

AiToEarn

Agent AI content marketing open-source yang mendukung penerbitan dan monetisasi multi-platform

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Platform open-source manajemen peringatan untuk mengkonsolidasikan peringatan monitoring

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Alexandrie

Alexandrie

Basis pengetahuan Self-hosted dengan Markdown yang diperluas dan izin per dokumen

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AList

AList

Server daftar file dan WebDAV self-hosted dengan dukungan untuk 30+ backend penyimpanan

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AllTube

AllTube

Interface web untuk download video dari YouTube dan website lain

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Ampache

Ampache

Aplikasi streaming audio/video berbasis web sekaligus media manager

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki self-hosted ringan dengan halaman yang didukung Git dan pengeditan Markdown

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload adalah aplikasi berbagi file anonim tanpa database

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AnythingLLM

AnythingLLM

Aplikasi AI lengkap untuk RAG, agen, dan chatbot dengan penyedia LLM mana pun

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Apache Answer

Apache Answer

Platform Tanya Jawab open-source untuk berbagi pengetahuan tim dan membangun komunitas

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Apache DevLake

Apache DevLake

Platform open-source untuk DORA metrics dan analitik tim engineering

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Remote desktop gateway berbasis web tanpa klien untuk RDP, VNC, SSH, dan Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Platform pencarian sumber terbuka kelas enterprise yang dibangun di atas Apache Lucene

Deploy
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset adalah platform modern untuk eksplorasi dan visualisasi data BI

Deploy
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy adalah workspace open-source berbasis AI dan menjadi alternatif dari Notion

Deploy
Apprise API

Apprise API

REST API Ringan untuk mengirim notifikasi push ke 120+ layanan

Deploy
Appsmith

Appsmith

Platform open-source low-code untuk membuat tool internal dan aplikasi

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Aptabase

Aptabase

Analitik SDK yang mengutamakan privasi untuk aplikasi seluler, desktop, dan web

Deploy
ArangoDB

ArangoDB

Database multi-model natif untuk grafik, dokumen, dan data kunci-nilai

Deploy
ArcadeDB

ArcadeDB

Database multi-model untuk data graf, dokumen, key-value, dan deret waktu

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ArchiveBox

ArchiveBox

Solusi pengarsipan internet mandiri untuk melestarikan halaman web dan media

Deploy
Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

Deploy
Artalk

Artalk

Sistem komentar ringan yang di-hosting sendiri dengan Go backend dan widget JS yang dapat disematkan

Deploy
AstrBot

AstrBot

AstrBot adalah framework AI chatbot open-source untuk multiplatform

Deploy
Audiobookshelf

Audiobookshelf

Server audiobook dan podcast self-hosted dengan dukungan multi-user

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Authentik

Authentik

Identity provider open-source yang dirancang fleksibel dan serbaguna

Deploy
Authorizer

Authorizer

Server autentikasi open-source self-hosted dengan social login, MFA, dan RBAC

Deploy
Autobase

Autobase

Platform Database-as-a-Service sumber terbuka yang di-hosting sendiri untuk otomatisasi PostgreSQL

Deploy
autobrr

autobrr

Tool modern untuk download otomatis dari Torrent dan Usenet, dengan pemantauan real time IRC

Deploy
Automatisch

Automatisch

Alternatif Zapier sumber terbuka untuk menghubungkan aplikasi dan mengotomatiskan alur kerja

Deploy
Baby Buddy

Baby Buddy

Aplikasi pemantau bayi membantu orang tua memantau aktivitas harian dan kesehatan

Deploy
Backrest

Backrest

UI Web untuk backup restic dengan penjadwalan, enkripsi, dan pemulihan tingkat file

Deploy
Baikal

Baikal

Server CalDAV dan CardDAV yang dihosting sendiri untuk kalender dan kontak

Deploy
Bar Assistant

Bar Assistant

Aplikasi self-hosted untuk mengelola resep cocktail dan stok di bar rumahan

Deploy
Baserow

Baserow

Database no-code sumber terbuka dan alternatif Airtable untuk tim

Deploy
Bazarr

Bazarr

Aplikasi otomatis untuk mengelola dan mendownload subtitle, terintegrasi dengan Sonarr dan Radarr

Deploy
BeaverHabits

BeaverHabits

Pelacak kebiasaan minimalis yang di-hosting sendiri, berfokus pada check-in harian dan rentetan

Deploy
BentoPDF

BentoPDF

Toolkit PDF berbasis browser yang mengutamakan privasi untuk menggabungkan, memisahkan, mengonversi, dan mengedit file PDF

Deploy
Beszel

Beszel

Platform pemantauan server ringan dengan statistik dan peringatan Docker

Deploy
Beszel Agent

Beszel Agent

Agent pemantau yang ringan untuk sistem pemantau server Beszel

Deploy
bewCloud

bewCloud

Penyimpanan cloud ringan yang di-host sendiri dengan sinkronisasi file dan dukungan CalDAV/CardDAV

Deploy
Bigcapital

Bigcapital

Platform akuntansi keuangan self-hosted dengan pelaporan cerdas dan dukungan multi-mata uang

Deploy
Black Candy

Black Candy

Server streaming musik yang dihosting sendiri dengan pemutar web dan aplikasi seluler

Deploy
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

Deploy
Blinko

Blinko

Platform pencatatan dan microblog berbasis AI yang mendukung Markdown dan fitur manajemen tugas

Deploy
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Server Data Pribadi untuk jaringan sosial terdesentralisasi Bluesky

Deploy
bolt.diy

bolt.diy

Asisten pengodean AI yang di-host sendiri untuk pembuatan aplikasi full-stack di browser

Deploy
Bookshelf

Bookshelf

Aplikasi pengelola koleksi ebook dan audiobook, sebagai kelanjutan komunitas Readarr

Deploy
BookStack

BookStack

Wiki mandiri terstruktur untuk tim dengan buku, bab, halaman, dan pencarian

Deploy
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Ubah saluran Telegram publik apa pun menjadi microblog SEO-friendly dengan RSS

Deploy
Browserless

Browserless

Layanan browser headless Chrome untuk web scraping dan automasi

Deploy
Budge

Budge

Aplikasi penganggaran keuangan pribadi untuk pencatatan pengeluaran dan perencanaan keuangan

Deploy
Budibase

Budibase

Platform low-code untuk membuat aplikasi bisnis dan alur kerja dalam hitungan menit

Deploy
BugSink

BugSink

Platform pelacakan error self-hosted untuk monitoring aplikasi

Deploy
Buildbot

Buildbot

Framework CI/CD yang dihosting sendiri untuk build dan deployment otomatis

Deploy
Bytebase

Bytebase

Platform DevOps sumber terbuka untuk manajemen perubahan skema basis data

Deploy
ByteChef

ByteChef

Platform integrasi API dan otomatisasi alur kerja low-code open-source

Deploy
ByteStash

ByteStash

Manajer cuplikan kode yang dihosting sendiri dengan penyorotan sintaksis dan pencarian

Deploy
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Deploy
Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web adalah aplikasi web untuk mencari, membaca, dan mengelola library ebook

Deploy
Cap

Cap

Alternatif CAPTCHA proof-of-work yang mengutamakan privasi tanpa pelacakan

Deploy
Casdoor

Casdoor

Platform IAM open-source dengan dukungan SSO, OAuth 2.0, OIDC, dan SAML

Deploy
Castopod

Castopod

Platform open-source untuk hosting podcast dengan analitik dan fitur sosial

Deploy
Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo adalah server perpesanan real-time yang skalabel untuk membangun aplikasi live.

Deploy
changedetection.io

changedetection.io

Tool deteksi dan pemantauan perubahan website dengan pilihan visual dan notifikasi

Deploy
ChartDB

ChartDB

Editor diagram database open-source dengan ekspor DDL AI dan visualisasi skema

Deploy
Chatpad AI

Chatpad AI

Interface web ChatGPT yang menjaga privasi, dengan penyimpanan data dan histori percakapan secara lokal

Deploy
Checkcle

Checkcle

Pemantauan uptime dan infrastruktur full-stack dengan halaman status publik

Deploy
Checkmate

Checkmate

Aplikasi pemantauan server dan pelacakan uptime sumber terbuka

Deploy
Checkmk

Checkmk

Monitoring infrastruktur dan aplikasi dengan auto-discovery dan peringatan

Deploy
Chibisafe

Chibisafe

Brankas file hosting mandiri untuk mengunggah dan berbagi file dengan tautan yang dapat dibagikan

Deploy
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Platform orientasi karyawan open-source dengan bot Slack dan otomatisasi alur kerja

Deploy
Chroma

Chroma

Database embedding open-source untuk aplikasi AI dan pencarian semantik

Deploy
ClassicPress

ClassicPress

Turunan WordPress tanpa editor blok Gutenberg, berfokus pada stabilitas

Deploy
ClickHouse

ClickHouse

Basis data OLAP kolumnar untuk analitik real-time dengan latensi kueri milidetik

Deploy
CloudBeaver

CloudBeaver

Tool manajemen database berbasis web untuk administrasi data komprehensif

Deploy
Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel daemon untuk akses aman dari jarak jauh, tanpa perlu membuka port

Deploy
Cloudreve

Cloudreve

Platform penyimpanan cloud yang dihosting sendiri dengan manajemen file dan kemampuan berbagi

Deploy
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Platform headless CMS ringan untuk manajemen konten dan API

Deploy
Code-Server

Code-Server

VS Code di browser untuk development jarak jauh dari perangkat mana pun

Deploy
Coder

Coder

Platform open-source untuk penyediaan lingkungan pengembangan cloud yang dihosting sendiri

Deploy
CodiMD

CodiMD

Editor markdown kolaboratif real-time untuk membuat dokumentasi dan catatan bersama

Deploy
Collabora Online

Collabora Online

Suite kantor berbasis browser yang dihosting sendiri untuk pengeditan dokumen kolaboratif

Deploy
CommaFeed

CommaFeed

Pembaca RSS yang dihosting sendiri, terinspirasi Google Reader, dengan pintasan keyboard dan aplikasi seluler

Deploy
ConvertX

ConvertX

Konverter file online mandiri yang mendukung 1.000+ format

Deploy
Convex

Convex

Platform database reaktif open-source untuk pengembangan aplikasi modern

Deploy
COPS

COPS

Server PHP OPDS dan HTML ringan yang mengekspos pustaka ebook Calibre ke pembaca seluler dan browser

Deploy
CoreControl

CoreControl

Dashboard yang dihosting sendiri untuk mengelola server, uptime, dan infrastruktur jaringan

Deploy
Countly

Countly

Analitik produk yang mengutamakan privasi untuk aplikasi seluler, web, dan desktop

Deploy
Crawl4AI

Crawl4AI

Web crawler open-source untuk kebutuhan aplikasi AI, dengan output yang siap dipakai LLM

Deploy
Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

Deploy
Crucix

Crucix

Platform OSINT untuk menggabungkan data real-time dari 27 sumber global dalam satu dashboard terpadu

Deploy
Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

Deploy
CryptPad

CryptPad

Suite kantor kolaboratif terenkripsi ujung-ke-ujung dengan penyimpanan tanpa pengetahuan

Deploy
CyberChef

CyberChef

Tool berbasis web untuk enkripsi, encoding, kompresi, dan operasi analisis data

Deploy
Dagu

Dagu

Penjadwal alur kerja berbasis DAG dengan UI web untuk mengelola cron jobs dan alur tugas

Deploy
Damselfly

Damselfly

Pengelola foto yang dihosting sendiri dengan pengenalan wajah dan deteksi objek

Deploy
dashdot

dashdot

Dasbor server minimalis dengan real-time CPU, RAM, penyimpanan, dan statistik jaringan

Deploy
Dashy

Dashy

Dashboard pribadi self-hosted dengan widget, tema, dan pengecekan status layanan

Deploy
Databag

Databag

Aplikasi messaging self-hosted yang dilengkapi enkripsi end-to-end dan sistem percakapan berbasis topik

Deploy
Databasus

Databasus

Databasus adalah tool backup database untuk PostgreSQL, MySQL, dan MongoDB

Deploy
Dataline

Dataline

Antarmuka obrolan SQL yang didukung AI untuk menjelajahi dan memvisualisasikan basis data apa pun

Deploy
Dawarich

Dawarich

Self-hosted Pelacak riwayat lokasi dengan heatmap dan statistik perjalanan

Deploy
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite adalah tool berbasis visual untuk membuat, merancang, dan mengedit file database SQLite.

Deploy
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

Deploy
DenoKV

DenoKV

Database Denoland key-value untuk Deno Deploy

Deploy
Dify

Dify

Platform open-source untuk membangun aplikasi LLM dengan RAG, agent, dan workflow

Deploy
Directus

Directus

Headless CMS yang membungkus database dengan API dinamis dan aplikasi admin

Deploy
Dittofeed

Dittofeed

Open-source platform keterlibatan pelanggan untuk perpesanan multi-saluran otomatis

Deploy
Diun

Diun

Pemantau Update Image Docker untuk mengirim notifikasi jika ada update image

Deploy
docassemble

docassemble

Sistem pakar sumber terbuka untuk wawancara terpandu dan perakitan dokumen otomatis

Deploy
Docker Registry

Docker Registry

Registry Docker private untuk menyimpan dan mendistribusikan image container

Deploy
Dockge

Dockge

Dockge adalah manajer stack Docker Compose mandiri yang canggih, mudah digunakan, dan reaktif.

Deploy
Docmost

Docmost

Platform kolaborasi di wiki dan dokumentasi dengan fitur edit real-time

Deploy
Docspell

Docspell

Pengelola dokumen Self-hosted dengan OCR, ekstraksi NLP, dan pencarian teks lengkap

Deploy
Documenso

Documenso

Platform penandatanganan dokumen sumber terbuka untuk tanda tangan digital

Deploy
DocuSeal

DocuSeal

Platform penandatanganan dokumen open-source dengan kemampuan tanda tangan elektronik

Deploy
Dograh

Dograh

Platform open-source untuk membuat AI voice agent tanpa coding dalam hitungan menit

Deploy
DokuWiki

DokuWiki

Platform wiki berbasis file yang ringan untuk dokumentasi dan basis pengetahuan

Deploy
Dolibarr

Dolibarr

Platform open-source ERP/CRM untuk mengelola operasional bisnis

Deploy
Domain Locker

Domain Locker

Platform terpusat untuk mengelola dan memantau portofolio nama domain

Deploy
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

Deploy
Downtify

Downtify

Download Spotify music dari YouTube, lengkap dengan gambar album, lirik, dan metadata

Deploy
Dozzle

Dozzle

Antarmuka web ringan untuk melihat log kontainer Docker secara real-time

Deploy
Dragonfly

Dragonfly

Penyimpanan data in-memory super cepat yang kompatibel dengan Redis untuk hardware modern

Deploy
draw.io

draw.io

Alat pembuat diagram sumber terbuka gratis untuk diagram alir, UML, dan diagram jaringan

Deploy
drawDB

drawDB

Editor diagram database berbasis browser dengan ekspor dan impor SQL

Deploy
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Versi gratis dan self-hosted dari Drizzle Studio untuk manajemen database

Deploy
Drupal

Drupal

CMS open-source untuk membuat dan mengelola website dinamis

Deploy
DuckDNS

DuckDNS

Layanan DNS dinamis gratis untuk mapping alamat IP ke domain

Deploy
DumbDo

DumbDo

DumbDo adalah daftar tugas yang sangat sederhana, di-hosting sendiri, dan langsung berfungsi.

Deploy
Duplicati

Duplicati

Solusi backup terenkripsi dengan dukungan cloud storage dan remote server

Deploy
Easy!Appointments

Easy!Appointments

Sistem penjadwalan janji temu gratis untuk bisnis dan profesional

Deploy
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Broker MQTT yang ringan untuk perangkat IoT dan aplikasi pesan

Deploy
EdgeDB

EdgeDB

Database graf dan relasional yang modern dan berbasis PostgreSQL

Deploy
Elasticsearch

Elasticsearch

Mesin pencarian dan analytics data yang berbasis Apache Lucene

Deploy
Element

Element

Client Matrix yang terenkripsi end-to-end dan mendukung pesan lintas platform

Deploy
EmailEngine

EmailEngine

Proksi API email yang dihosting sendiri, menghubungkan IMAP dan SMTP ke endpoint REST

Deploy
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Deploy
EmbyStat

EmbyStat

Tool statistik dan analytics untuk server media Emby dan Jellyfin

Deploy
Enclosed

Enclosed

Aplikasi web minimalis untuk berbagi catatan pribadi secara aman dan terenkripsi

Deploy
ErsatzTV

ErsatzTV

Server IPTV self-hosted yang membangun saluran langsung dari pustaka media Anda

Deploy
Erugo

Erugo

Platform berbagi file yang dihosting sendiri dengan proteksi kata sandi dan kontrol kedaluwarsa

Deploy
ESPHome

ESPHome

Sistem kendali microcontroller ESP8266/ESP32 dengan YAML

Deploy
EspoCRM

EspoCRM

Customer Relationship Management (CRM) sumber terbuka gratis untuk mengelola kontak, kesepakatan, dan hubungan pelanggan

Deploy
Etherpad

Etherpad

Editor dokumen kolaboratif real-time dengan opsi live editing dan histori versi

Deploy
EverShop

EverShop

Platform e-commerce sumber terbuka modern berbasis Node.js, React, GraphQL, dan PostgreSQL

Deploy
Evolution API

Evolution API

API WhatsApp sumber terbuka untuk chatbot, otomatisasi, dan integrasi pesan

Deploy
Evolution Go

Evolution Go

Gateway WhatsApp API super cepat untuk automasi pesan, yang menggunakan bahasa pemrograman Go

Deploy
Excalidraw

Excalidraw

Papan tulis virtual untuk membuat sketsa diagram gambar tangan dan curah pendapat kolaboratif

Deploy
Expensave

Expensave

Aplikasi pencatat pengeluaran pribadi dan keluarga

Deploy
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Pelacak pengeluaran pribadi self-hosted yang ringan dengan dasbor dan impor CSV

Deploy
Explo

Explo

Mengubah rekomendasi ListenBrainz menjadi daftar putar di perpustakaan musik Anda

Deploy
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Pelacak keuangan pribadi yang ringan dengan PWA seluler dan pemindaian struk

Deploy
Faraday

Faraday

Platform open-source bagi tim keamanan untuk mengelola kerentanan

Deploy
Fasten Health

Fasten Health

Pengelola rekam medis elektronik pribadi dan keluarga yang di-host sendiri

Deploy
Fider

Fider

Platform open-source untuk mengumpulkan dan mengelola saran pengguna

Deploy
File Browser

File Browser

Manajer file berbasis web untuk menjelajahi, mengunggah, dan mengelola file di server Anda

Deploy
File Drop

File Drop

Berbagi file P2P terdesentralisasi menggunakan teknologi IPFS

Deploy
FileFlows

FileFlows

Pemroses file media otomatis yang bisa memperkecil ukuran file hingga 90%

Deploy
FileGator

FileGator

Manajer file multi-user self-hosted dengan hak akses berbasis peran dan tanpa database

Deploy
Filestash

Filestash

Manajer file mandiri untuk FTP, SFTP, S3, WebDAV, dan 20+ backend penyimpanan

Deploy
Firefly

Firefly

Server WireGuard VPN simpel dengan pengelolaan lewat web interface

Deploy
Firefly III

Firefly III

Pengelola keuangan pribadi dan anggaran profesional mandiri

Deploy
Firefox

Firefox

Browser Firefox self-hosted yang bisa diakses lewat interface web

Deploy
Flagsmith

Flagsmith

Platform open-source feature flag dan remote config dengan A/B testing

Deploy
Flame

Flame

Beranda self-hosted dan dashboard aplikasi untuk homelab Anda

Deploy
FlareSolverr

FlareSolverr

Proxy server untuk web scraping dengan melewati proteksi Cloudflare

Deploy
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Deploy
flatnotes

flatnotes

Aplikasi pencatat berbasis markdown tanpa database, lengkap dengan wikilink dan full-text search

Deploy
Fleet

Fleet

Platform open-source untuk manajemen perangkat dan keamanan endpoint yang didukung oleh osquery

Deploy
FlexGet

FlexGet

Alat otomatisasi berbasis YAML untuk mengunduh media dari RSS, torrent, dan Usenet

Deploy
Flipt

Flipt

Platform manajemen feature flag mandiri dengan integrasi Git

Deploy
Flowise

Flowise

Tool open-source low-code untuk membuat workflow LLM dan AI agent

Deploy
Focalboard

Focalboard

Tool open-source untuk mengelola proyek, dengan tampilan Kanban board, Table, dan Calender

Deploy
Forgejo

Forgejo

Layanan Git ringan yang dihosting sendiri dengan antarmuka web dan fitur kolaborasi

Deploy
Form.io

Form.io

Pembuat formulir open-source dan platform manajemen data dengan REST API

Deploy
Formbricks

Formbricks

Platform survei Open-source untuk saran dalam aplikasi, tautan, website, dan email

Deploy
FossFLOW

FossFLOW

Tool pembuatan diagram isometrik di browser dan untuk visualisasi infrastruktur

Deploy
Foundry VTT

Foundry VTT

Virtual tabletop yang dihost sendiri untuk kampanye RPG online dengan peta dan dadu

Deploy
FreeCAD

FreeCAD

Modeler CAD 3D parametrik berbasis browser untuk kebutuhan desain dan engineering

Deploy
FreeScout

FreeScout

Sistem help desk dan inbox bersama yang ringan dan open-source

Deploy
FreshRSS

FreshRSS

Agregator RSS feed self-hosted untuk mengelola dan membaca feed Anda

Deploy
Gatus

Gatus

Halaman status berorientasi pengembang dengan pemantauan uptime multi-protokol dan peringatan

Deploy
Gerrit

Gerrit

Sistem tinjauan kode berbasis web kelas perusahaan yang dibangun di atas Git

Deploy
Ghost

Ghost

Ghost adalah platform canggih untuk publikasi profesional

Deploy
Ghostfolio

Ghostfolio

Software manajemen kekayaan open-source untuk melacak portofolio investasi

Deploy
GIMP

GIMP

Editor gambar profesional dan tool desain grafis yang bisa diakses langsung dari browser

Deploy
Gitea

Gitea

Gitea adalah platform hosting Git sumber terbuka yang ringan

Deploy
GitIngest

GitIngest

Tool konverter Git menjadi teks yang mudah dibaca LLM, untuk analisis kode dengan AI.

Deploy
GitLab

GitLab

Platform DevOps lengkap untuk kelola repository Git dan proses CI/CD

Deploy
Glance

Glance

Dashboard self-hosted untuk menggabungkan semua feed dalam satu tampilan

Deploy
Glances

Glances

Glances adalah tool monitoring sistem antar-platform dengan interface web

Deploy
GlitchTip

GlitchTip

Platform pelacakan kesalahan dan pemantauan kinerja yang kompatibel dengan Sentry

Deploy
GLPI

GLPI

Perangkat lunak manajemen aset IT dan help desk sumber terbuka untuk operasi IT

Deploy
GoatCounter

GoatCounter

Analitik web yang mengutamakan privasi tanpa cookie atau pelacakan data pribadi

Deploy
GoCD

GoCD

Server Continuous Delivery dengan Value Stream Mapping dan Pipeline Modeling

Deploy
Gogs

Gogs

Gogs adalah layanan Git self-hosted untuk manajemen proyek yang mudah.

Deploy
Gokapi

Gokapi

Server berbagi file self-hosted dengan tautan kedaluwarsa dan dukungan S3

Deploy
Gonic

Gonic

Server streaming musik Subsonic yang ringan dan dihosting sendiri, ditulis dalam Go

Deploy
Gotenberg

Gotenberg

API tanpa status yang didukung Docker untuk konversi dan pembuatan PDF yang mulus

Deploy
Gotify

Gotify

Server notifikasi push self-hosted dengan REST API sederhana

Deploy
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API dan antarmuka web untuk otomatisasi pesan multi-perangkat

Deploy
Grafana

Grafana

Platform open-source untuk visualisasi metrik dan pemantauan

Deploy
Gramps Web

Gramps Web

Platform silsilah self-hosted untuk membangun dan berbagi pohon keluarga

Deploy
Grav

Grav

CMS modern berbasis flat-file tanpa database, cukup gunakan file dan folder

Deploy
Grimmory

Grimmory

Pengelola koleksi buku mandiri dengan pembaca terintegrasi dan sinkronisasi perangkat

Deploy
Grimoire

Grimoire

Pengelola bookmark yang dihosting sendiri dengan ekstraksi metadata otomatis dan pencarian teks lengkap

Deploy
Grist

Grist

Hibrida spreadsheet-database open-source untuk membangun aplikasi data

Deploy
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Deploy
GrowthBook

GrowthBook

Platform open-source untuk feature flag dan A/B testing

Deploy
Habitica

Habitica

Aplikasi task manager berkonsep game yang mengubah tugas sehari-hari menjadi petualangan RPG seru

Deploy
Halo

Halo

CMS open-source modern dengan marketplace plugin dan editor berbasis blok

Deploy
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Deploy
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Mesin GraphQL open-source dengan API instan di atas database apa pun

Deploy
Headscale

Headscale

Server kontrol yang dihosting sendiri yang kompatibel dengan Tailscale untuk jaringan mesh WireGuard

Deploy
Healthchecks

Healthchecks

Solusi open-source untuk memantau cron job dan tugas background, lengkap dengan notifikasi instan

Deploy
HedgeDoc

HedgeDoc

Editor Markdown untuk kolaborasi real-time dan dokumentasi tim

Deploy
Heimdall

Heimdall

Dashboard aplikasi untuk mengelola dan mengakses layanan web Anda

Deploy
Hermes Agent

Hermes Agent

AI agent yang terus belajar melalui mekanisme pembelajaran bawaan dan bisa digunakan di berbagai platform pesan.

Deploy
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Agen AI Hermes mandiri dan UI obrolan web yang dibundel dalam satu deployment Docker

Deploy
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Pusat kendali UI web sumber terbuka untuk agen AI Hermes

Deploy
HeyForm

HeyForm

Pembuat formulir percakapan open-source dengan logika kondisional dan analitik

Deploy
Hi.Events

Hi.Events

Platform open-source mandiri untuk manajemen acara dan tiket

Deploy
Homarr

Homarr

Dashboard modern yang dihosting sendiri untuk mengatur dan memantau semua layanan Anda

Deploy
Home Assistant

Home Assistant

Platform open-source untuk automasi rumah dan mengontrol smart device

Deploy
Homebox

Homebox

Sistem inventaris dan organisasi yang dirancang untuk pengguna rumahan

Deploy
Homebridge

Homebridge

Penghubung HomeKit untuk perangkat smart home non-Apple dengan dukungan plugin

Deploy
Homepage

Homepage

Dashboard aplikasi modern yang bisa diatur dan diintegrasikan dengan Docker

Deploy
Homer

Homer

Dashboard statis hosting mandiri sederhana untuk mengelola semua layanan server Anda

Deploy
Hoop

Hoop

Gateway akses infrastruktur dengan penyamaran data otomatis dan jejak audit

Deploy
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Deploy
HortusFox

HortusFox

Sistem manajemen self-hosted untuk mencatat rutinitas perawatan dan pengelolaan kebun

Deploy
Huginn

Huginn

Platform self-hosted untuk membuat agen monitoring otomatis

Deploy
Hugo

Hugo

Generator website statis super cepat berbasis Go

Deploy
HumHub

HumHub

Platform jejaring sosial perusahaan dan intranet open-source untuk tim

Deploy
imgproxy

imgproxy

Server pemrosesan gambar cepat yang dapat mengubah ukuran, memotong, dan mengonversi format secara langsung

Deploy
Immich

Immich

Immich adalah solusi manajemen foto dan video mandiri berkinerja tinggi

Deploy
Infisical

Infisical

Platform open-source untuk mengelola secret serta menyinkronkan variable environment dan API key lintas tim dan infrastruktur

Deploy
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Platform terpadu untuk data time series dengan query Flux dan UI web bawaan

Deploy
Inkscape

Inkscape

Editor grafis vektor berbasis browser untuk membuat ilustrasi dan desain SVG

Deploy
InsForge

InsForge

Platform backend open-source dengan autentikasi, database, dan penyimpanan untuk agen AI

Deploy
InvenTree

InvenTree

Platform open-source untuk mengelola persediaan komponen dan Bill of Materials bagi tim teknik

Deploy
Invidious

Invidious

Antarmuka alternatif yang menghargai privasi untuk YouTube tanpa iklan atau pelacakan

Deploy
Invio

Invio

Sistem invoice self-hosted sederhana untuk freelancer dan tim kecil

Deploy
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Platform open-source untuk invoice dan penagihan bagi freelancer dan bisnis kecil

Deploy
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Platform faktur sumber terbuka dengan perkiraan, pengeluaran, dan portal pembayaran

Deploy
Isso

Isso

Ringan, alternatif Disqus mandiri untuk blog dan website statis

Deploy
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

Deploy
ITFlow

ITFlow

Platform PSA sumber terbuka untuk MSP dengan dokumentasi IT, sistem tiket, dan penagihan

Deploy
iTop

iTop

Platform ITSM open-source dan CMDB untuk layanan IT dan manajemen infrastruktur

Deploy
Jackett

Jackett

Proxy tracker torrent untuk mengubah query Sonarr, Radarr, dan tool automasi lainnya

Deploy
Jaeger

Jaeger

Jaeger adalah sistem pelacakan terdistribusi open-source untuk memantau microservices

Deploy
Jellyfin

Jellyfin

Server media open-source gratis untuk kelola dan streaming koleksi media

Deploy
Jellyseerr

Jellyseerr

Tool kelola permintaan media untuk Jellyfin, Emby, dan Plex dengan workflow persetujuan

Deploy
Jenkins

Jenkins

Jenkins adalah server otomatisasi sumber terbuka untuk pipeline CI/CD

Deploy
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Platform konferensi video yang dihosting sendiri dengan berbagi layar dan perekaman

Deploy
Jitsu

Jitsu

Platform data pelanggan open-source dan pipeline streaming event untuk para insinyur

Deploy
JobOps

JobOps

Alur pencarian kerja yang dihost sendiri untuk mencari di papan lowongan dan menyesuaikan CV

Deploy
Joomla

Joomla

CMS open-source untuk membuat website dinamis dan aplikasi web

Deploy
Joplin Server

Joplin Server

Server sinkronisasi yang di-host sendiri untuk aplikasi pencatat Joplin

Deploy
Jotty

Jotty

Aplikasi pencatat dan checklist yang ringan, lengkap dengan Markdown dan Kanban board

Deploy
jsreport

jsreport

Server laporan yang dihost sendiri untuk PDF, Excel, dan DOCX dari template HTML

Deploy
JumpServer

JumpServer

Gateway akses istimewa terpusat untuk sesi SSH, RDP, dan database

Deploy
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Lingkungan web interaktif untuk kode live, analisis data, dan visualisasi

Deploy
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab adalah environment development interaktif berbasis web untuk notebook dan kode

Deploy
Juxtapose

Juxtapose

Router notifikasi self-hosted yang menghubungkan webhook ke platform perpesanan

Deploy
Kan

Kan

Tool open-source untuk Kanban board dan manajemen proyek, alternatif Trello

Deploy
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Deploy
Kaneo

Kaneo

Manajemen proyek open-source dengan Kanban board dan integrasi GitHub

Deploy
Kapowarr

Kapowarr

Manajer buku komik yang dihost sendiri untuk pengunduhan dan pengorganisasian otomatis

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Karakeep

Karakeep

Karakeep adalah pengelola bookmark self-hosted dengan fitur penandaan dan pencarian yang didukung AI.

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Kavita

Kavita

Galeri digital self-hosted untuk komik, manga, dan ebook

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Keila

Keila

Platform newsletter mandiri dengan editor drag-and-drop dan pengiriman SMTP

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Kener

Kener

Platform open-source untuk halaman status dan pemantauan uptime dengan manajemen insiden.

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Kestra

Kestra

Platform open-source orkestrasi workflow untuk alur pemrosesan data dan automasi

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Keycloak

Keycloak

Solusi open-source untuk mengelola identitas dan akses, dengan dukungan SSO, OAuth, dan SAML

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Khoj

Khoj

Asisten AI open-source untuk berinteraksi dengan dokumen Anda dan web

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Kibana

Kibana

UI visualisasi open-source untuk Elasticsearch dengan dasbor dan pencarian

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Kill Bill

Kill Bill

Platform penagihan langganan dan pembayaran open-source untuk SaaS dan marketplace

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Kimai

Kimai

Aplikasi time tracker self-hosted untuk freelancer, agensi, dan tim

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KitchenOwl

KitchenOwl

Daftar belanjaan bersama yang di-host sendiri, pengelola resep, dan perencana menu

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Koillection

Koillection

Pengelola koleksi yang dihosting sendiri untuk mengelola katalog buku, game, vinyl, dan lainnya

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Komari

Komari

Dasbor pemantauan server mandiri yang ringan dengan metrik real-time

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Komga

Komga

Server media self-hosted untuk komik, manga, majalah, dan ebook dengan dukungan OPDS dan sinkronisasi

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Kong

Kong

API gateway berbasis cloud khusus environment hybrid dan multi-cloud

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Kotaemon

Kotaemon

Chatbot Tanya Jawab dokumen sumber terbuka dengan dukungan multi-LLM dan OCR

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Kroki

Kroki

API diagram-as-code terpadu yang merender 30+ jenis diagram melalui HTTP

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Kutt

Kutt

Penyingkat URL self-hosted modern dengan domain kustom, statistik, dan REST API

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Label Studio

Label Studio

Platform open-source pelabelan dan anotasi data untuk proyek pembelajaran mesin

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Lago

Lago

Platform open-source pengukuran dan penagihan berbasis penggunaan

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Langflow

Langflow

Langflow adalah builder workflow AI berbasis visual untuk membuat aplikasi LLM

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Langfuse

Langfuse

Platform rekayasa LLM (Large Language Model) open-source untuk observability dan evaluasi

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LanguageTool

LanguageTool

Pemeriksa tata bahasa, gaya, dan ejaan Open-source untuk 25+ bahasa

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Otomatisasi self-hosted untuk unduhan ebook dan audiobook dengan pelacakan penulis

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Leantime

Leantime

Sistem manajemen proyek open-source untuk pengguna yang bukan project manager

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Lemmy

Lemmy

Agregator tautan terfederasi dan platform diskusi untuk forum yang di-host sendiri

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LibreChat

LibreChat

LibreChat adalah antarmuka chat AI dengan dukungan RAG untuk penggunaan LLM multi-penyedia

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LibreDesk

LibreDesk

Helpdesk open-source dengan sistem tiket omnichannel, live chat, dan manajemen SLA

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LibrePhotos

LibrePhotos

Manajemen foto yang dihosting sendiri dengan pengenalan wajah dan pencarian yang didukung AI

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LibreSpeed

LibreSpeed

Server uji kecepatan internet HTML5 mandiri dengan database hasil terintegrasi

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LibreTranslate

LibreTranslate

API terjemahan mesin gratis dan sumber terbuka yang sepenuhnya di-host sendiri

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Lidarr

Lidarr

Manager dan organizer koleksi musik otomatis untuk Usenet dan torrent

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Lightdash

Lightdash

Platform BI open-source berbasis dbt untuk eksplorasi data dan dashboard

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LimeSurvey

LimeSurvey

Platform survei online profesional untuk membuat dan mengelola kuesioner

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Linkding

Linkding

Linkding adalah pengelola bookmark yang minimalis, cepat, dan self-hosted

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LinkStack

LinkStack

Alternatif Linktree Self-hosted untuk halaman link-in-bio bermerek

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden adalah bookmark manager self-hosted yang mengarsipkan seluruh halaman

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Listmonk

Listmonk

Platform self-hosted canggih untuk mengelola newsletter dan mailing list

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM adalah gerbang AI untuk memanggil 100+ LLM menggunakan format OpenAI

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Livebook

Livebook

Notebook Elixir sumber terbuka untuk sains data, ML, dan kolaborasi real-time

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LLDAP

LLDAP

Server autentikasi ringan yang menyediakan backend LDAP yang disederhanakan untuk aplikasi yang dihosting sendiri

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LMS

LMS

Server streaming musik self-hosted ringan dengan Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

Kerangka kerja obrolan AI sumber terbuka modern yang mendukung berbagai penyedia LLM

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Local Deep Research

Local Deep Research

Asisten riset mendalam AI yang dihosting sendiri berbasis penyedia LLM cloud

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LocalAI

LocalAI

Server API yang kompatibel dengan OpenAI yang dihosting sendiri untuk inferensi model AI lokal

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Locust

Locust

Alat pengujian beban terdistribusi berbasis Python dengan UI web real-time

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Logseq

Logseq

Basis pengetahuan dan outliner berbasis blok yang dihosting sendiri dan mengutamakan privasi

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Logto

Logto

Logto adalah platform identitas dan autentikasi lengkap dengan dukungan OAuth dan OIDC

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LubeLogger

LubeLogger

Sistem perawatan kendaraan dan manajemen bahan bakar yang komprehensif

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Lychee

Lychee

Platform manajemen foto yang dihosting sendiri dengan pengaturan album, penjelajahan EXIF, dan kontrol berbagi yang terperinci

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Mage AI

Mage AI

Mage AI adalah platform data pipeline untuk membuat dan mengelola workflow ETL

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Pengarsipan email yang dihosting sendiri dengan sinkronisasi IMAP, pencarian teks lengkap, dan ekspor

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Mailpit

Mailpit

Alat pengujian email SMTP sumber terbuka dengan kotak masuk berbasis browser untuk pengembang

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Maloja

Maloja

Database scrobble musik yang dihosting sendiri dengan grafik pendengar pribadi

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Manticore Search

Manticore Search

Mesin pencari open-source dengan pencarian teks lengkap dan vektor melalui protokol MySQL

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MariaDB

MariaDB

Server database relasional open-source sebagai pengganti MySQL

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Marimo

Marimo

Notebook Python reaktif sumber terbuka dengan dukungan SQL dan eksekusi yang dapat direproduksi

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Marreta

Marreta

Proxy artikel mandiri untuk pembacaan yang bersih, bebas iklan dengan penembolokan cerdas

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Mastodon

Mastodon

Server mikroblog terfederasi yang dihost sendiri berbasis standar ActivityPub

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Mathesar

Mathesar

Antarmuka web bergaya spreadsheet untuk menjelajahi dan mengedit database PostgreSQL

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Matomo

Matomo

Platform web analytics open-source unggulan, dengan hak penuh atas data dan privasi

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

Matrix homeserver sumber terbuka untuk komunikasi terdesentralisasi, terenkripsi

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Mattermost

Mattermost

Platform open-source untuk kolaborasi tim dengan layanan messaging, berbagi file, dan integrasi

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Mautic

Mautic

Otomatisasi pemasaran sumber terbuka untuk kampanye email, penilaian prospek, dan perjalanan

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MaxKB

MaxKB

MaxKB adalah platform open-source untuk membangun agent AI basis pengetahuan kelas enterprise

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Solusi open-source untuk manajemen dokumen, dengan OCR, pencarian teks lengkap, dan alur kerja

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Maybe

Maybe

Aplikasi open-source untuk mengelola keuangan dan aset pribadi

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Mazanoke

Mazanoke

Pengoptimal gambar berbasis browser dengan konversi format dan penghapusan EXIF

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Mealie

Mealie

Mealie adalah aplikasi self-hosted untuk mengelola resep, dengan fitur rencana menu dan daftar belanja

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Medusa

Medusa

Manajer Perpustakaan Video Otomatis untuk serial TV dengan dukungan Plex dan Jellyfin

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Meilisearch

Meilisearch

Search engine super cepat untuk aplikasi modern

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Memgraph

Memgraph

Basis data grafik in-memory untuk analitik real-time pada data terhubung

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Memos

Memos

Memos adalah aplikasi catatan yang ringan dan mengutamakan privasi

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MeshCentral

MeshCentral

Platform pemantauan dan pengelolaan jarak jauh yang dihosting sendiri untuk desktop, server, dan perangkat IoT

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Metabase

Metabase

Platform open-source business intelligence untuk visualisasi data dan analitik

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Terminal trading MetaTrader 5 yang dapat diakses browser untuk trading forex dan CFD 24/7

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MeTube

MeTube

MeTube adalah downloader video berbasis web untuk YouTube dan platform lainnya

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MicroBin

MicroBin

Pastebin, berbagi file, dan pemendek URL yang ringan dan di-hosting sendiri, dibuat dengan Rust.

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Milvus

Milvus

Database vektor open source yang dibuat untuk aplikasi AI dan pencarian kesamaan

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MindsDB

MindsDB

MindsDB adalah platform AI untuk membuat model machine learning dari data bisnis

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Mini QR

Mini QR

Pembuat kode QR hosting mandiri dengan gaya khusus dan ekspor massal

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Miniflux

Miniflux

Pembaca RSS feed minimalis dan berprinsip dengan antarmuka web yang bersih

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MiroFish

MiroFish

Alat prediksi berbasis AI multi-agent untuk mensimulasikan kecerdasan kolektif

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MiroTalk

MiroTalk

Konferensi video P2P yang di-host sendiri dengan ruang tak terbatas dan berbagi layar

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Mongo Express

Mongo Express

UI admin MongoDB berbasis web untuk menjelajahi, mengedit, dan mengelola basis data

Deploy
MongoDB 4

MongoDB 4

Database NoSQL berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format seperti JSON

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Monica

Monica

Sistem manajemen hubungan pribadi untuk mendokumentasikan hidup Anda

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Moodist

Moodist

Mixer lanskap suara ambien dengan alat produktivitas untuk fokus mendalam dan relaksasi

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Moodle

Moodle

Sistem manajemen pembelajaran open-source yang dipercaya oleh 489+ juta pengguna di dunia

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Morphic

Morphic

Mesin pencari AI open-source dengan jawaban generatif dan referensi sumber

Deploy
mStream

mStream

Server streaming musik self-hosted yang ringan dengan aplikasi native iOS dan Android.

Deploy
Mylar3

Mylar3

Downloader dan manager perpustakaan komik otomatis self-hosted

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MySQL

MySQL

Basis data relasional sumber terbuka yang cepat dan andal untuk beban kerja web dan aplikasi

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n8n

n8n

Platform otomatisasi alur kerja dengan antarmuka berbasis node visual

Deploy
Nango

Nango

Platform integrasi OAuth dan API open-source untuk 300+ layanan

Deploy
NATS

NATS

Sistem perpesanan berbasis cloud dengan pub/sub, request-reply, dan JetStream

Deploy
Navidrome

Navidrome

Navidrome adalah server musik self-hosted untuk streaming di web dan ponsel

Deploy
Neko

Neko

Browser virtual self-hosted untuk browsing dan streaming web bersama banyak user

Deploy
Neo4j

Neo4j

Database graf open-source terdepan di dunia untuk data terhubung

Deploy
NetBird Client

NetBird Client

VPN mesh berbasis WireGuard yang aman, dengan SSO dan kontrol akses detail

Deploy
NetBox

NetBox

Pemodelan infrastruktur jaringan open-source untuk IPAM, DCIM, dan dokumentasi

Deploy
Netdata

Netdata

Agen pemantauan infrastruktur waktu nyata dengan 800+ integrasi

Deploy
New API

New API

New API adalah gateway LLM dan sistem manajemen AI untuk berbagai provider

Deploy
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud adalah platform self-hosted canggih untuk mendukung produktivitas

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Nexterm

Nexterm

Manajemen server berbasis browser untuk koneksi SSH, VNC, dan RDP

Deploy
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Manajer repositori artefak universal untuk Maven, npm, Docker, dan PyPI

Deploy
NocoBase

NocoBase

NocoBase adalah platform no-code/low-code untuk membuat aplikasi, serta dapat dikembangkan

Deploy
NocoDB

NocoDB

Alternatif open-source Airtable yang mengubah database menjadi spreadsheet cerdas

Deploy
Node-RED

Node-RED

Alat visual low-code untuk menghubungkan perangkat IoT (Internet of Things), API (Application Programming Interface), dan layanan online

Deploy
NodeBB

NodeBB

NodeBB adalah platform forum modern untuk membuat forum komunitas

Deploy
Norish

Norish

Pengelola resep mandiri dengan impor media sosial dan sinkronisasi rumah tangga

Deploy
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Basis pengetahuan Markdown yang dihosting sendiri dengan tampilan grafik dan integrasi AI

Deploy
Notifuse

Notifuse

Platform email marketing dan transactional email Self-hosted

Deploy
Novu

Novu

Infrastruktur notifikasi sumber terbuka untuk pengiriman email, SMS, dan push

Deploy
ntfy

ntfy

Server notifikasi push yang dihosting mandiri untuk mengirim peringatan melalui permintaan HTTP sederhana

Deploy
NZBGet

NZBGet

Pengunduh biner Usenet C++ yang efisien dengan perbaikan PAR2 dan UI web

Deploy
NZBHydra2

NZBHydra2

Agregator meta-pencarian Usenet yang menyatukan pengindeks di balik satu API Newznab

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October CMS

October CMS

CMS PHP berbasis Laravel untuk membangun website fleksibel dan aplikasi web

Deploy
Odoo

Odoo

Platform ERP dan CRM open-source untuk manajemen bisnis dan ecommerce

Deploy
Odysseus

Odysseus

Ruang kerja AI hosting mandiri dengan chat, agen, riset mendalam, dan memori persisten

Deploy
OliveTin

OliveTin

UI web yang dihost sendiri untuk menjalankan perintah shell yang telah ditentukan sebelumnya dengan aman

Deploy
Ollama

Ollama

Jalankan model bahasa besar secara lokal dengan API sederhana untuk aplikasi AI

Deploy
Ombi

Ombi

Sistem permintaan self-hosted untuk Plex, Emby, dan Jellyfin dengan pemenuhan otomatis

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OmniTools

OmniTools

OmniTools adalah kumpulan tool web lengkap, dengan 80+ tool untuk tugas rutin

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OneDev

OneDev

OneDev adalah server Git self-hosted dengan CI/CD bawaan dan manajemen proyek

Deploy
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Bagikan rahasia yang dapat musnah sendiri melalui tautan sekali lihat

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Aplikasi perkantoran online mandiri dengan pengeditan kolaboratif yang kompatibel dengan MS Office

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Onyx

Onyx

Platform chat AI sumber terbuka dan pencarian perusahaan yang bekerja dengan setiap LLM

Deploy
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Platform manajemen jurnal akademik sumber terbuka dan penerbitan akses terbuka

Deploy
Open Notebook

Open Notebook

Aplikasi catatan berbasis AI untuk menulis, riset, dan mengelola pengetahuan di satu workspace

Deploy
Open WebUI

Open WebUI

Antarmuka obrolan AI yang dihosting sendiri, mendukung berbagai penyedia LLM dengan kemampuan RAG

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OpenBao

OpenBao

Pengelola secret open-source untuk menyimpan dan mengakses kredensial sensitif

Deploy
OpenClaw

OpenClaw

AI assistant pribadi untuk berbagai platform pesan (sebelumnya adalah Moltbot/Clawdbot)

Deploy
OpenCloud

OpenCloud

Sinkronisasi file dan kolaborasi open-source dengan manajemen identitas terintegrasi

Deploy
OpenEMR

OpenEMR

Sumber terbuka rekam medis elektronik dan manajemen praktik untuk klinik

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Opengist

Opengist

Pastebin mandiri yang didukung oleh Git, alternatif sumber terbuka untuk GitHub Gist

Deploy
OpenHands

OpenHands

Agen AI otonom open-source untuk tugas rekayasa perangkat lunak

Deploy
OpenHuman

OpenHuman

Inti AI pribadi yang dihosting mandiri dengan memori, agen, dan 118+ integrasi aplikasi

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OpenObserve

OpenObserve

Platform observabilitas cloud-native untuk log, metrik, traces, dan dasbor

Deploy
OpenPanel

OpenPanel

Analitik produk yang mengutamakan privasi dengan dashboard real-time dan pemutaran ulang sesi

Deploy
OpenProject

OpenProject

Manajemen proyek open-source dengan Gantt Chart, Agile Board, pelacakan waktu

Deploy
OpenSearch

OpenSearch

Search engine dan analytics open-source yang dikelola oleh komunitas dan di-fork dari Elasticsearch

Deploy
OpenSign

OpenSign

Alternatif DocuSign gratis dan sumber terbuka untuk penandatanganan dokumen yang mengikat secara hukum

Deploy
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Penguji kecepatan jaringan berbasis HTML5, self-hosted, dan tanpa perlu Flash atau Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking adalah database konteks open-source khusus AI agent

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Server VPN lengkap dengan interface admin berbasis web untuk mengelola client

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OpnForm

OpnForm

Pembuat formulir sumber terbuka dengan logika kondisional, penyematan, dan manajemen respons

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OrangeHRM

OrangeHRM

Platform open-source HR (Human Resources) untuk pengelolaan karyawan, cuti, dan rekrutmen

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Outline

Outline

Outline adalah basis pengetahuan dan wiki untuk tim modern, dengan fitur kolaborasi real-time

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Overleaf

Overleaf

Editor LaTeX kolaboratif sumber terbuka untuk penulisan ilmiah dan akademik

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Overseerr

Overseerr

Tool untuk mengelola pencarian dan permintaan media untuk Plex, lengkap dengan proses persetujuan

Deploy
Owncast

Owncast

Server live streaming dan chat self-hosted dengan dukungan RTMP dan Fediverse

Deploy
ownCloud

ownCloud

Platform self-hosted untuk sinkronisasi file, berbagi, dan kolaborasi tim

Deploy
OxiCloud

OxiCloud

Penyimpanan cloud ringan berbasis Rust yang dihosting sendiri dengan dukungan klien Nextcloud

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PairDrop

PairDrop

PairDrop adalah tool berbagi file berbasis web untuk transfer file instan antarperangkat

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Paisa

Paisa

Pelacak keuangan pribadi dengan akuntansi double-entry dan pelacakan investasi

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Client tunnel WireGuard berbasis userspace untuk akses jarak jauh yang aman via Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip adalah platform orkestrasi AI/ML untuk tim otonom

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Sistem manajemen dokumen yang mengubah dokumen fisik menjadi arsip digital yang dapat dicari

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Papermerge

Papermerge

Sistem manajemen dokumen open-source untuk memindai, OCR, dan mengatur PDF

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Papra

Papra

Platform manajemen dokumen dan pengarsipan sumber terbuka minimalis

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Parseable

Parseable

Data lake observability open-source untuk logs, metrik, dan traces

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Passbolt

Passbolt

Manajer kata sandi tim open-source dengan enkripsi OpenPGP end-to-end dan berbagi

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Password Pusher

Password Pusher

Berbagi rahasia yang di-hosting sendiri dengan tautan sekali pakai yang kedaluwarsa untuk kata sandi dan file

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Pastefy

Pastefy

Pastefy adalah aplikasi pastebin self-hosted untuk berbagi snippet kode dengan aman

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PatchMon

PatchMon

Platform manajemen patch Linux yang dihosting sendiri dan pemantauan armada

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Paymenter

Paymenter

Platform open-source bagi perusahaan hosting untuk mengelola tagihan dan langganan

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