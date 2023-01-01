Manager kode autentikasi dua faktor self-hosted untuk web dan mobileDeploy
AI API routing proxy dengan optimasi token untuk 40+ provider LLMDeploy
Ackee adalah alat analitik Node.js self-hosted untuk pelacakan website yang berfokus pada privasi.Deploy
Platform open-source tanpa coding untuk automasi workflow, dengan 200+ integrasi aplikasiDeploy
Aplikasi keuangan pribadi yang mengutamakan privasi dan menggunakan sistem amplopDeploy
Interface manajemen database kaya fitur yang mendukung 11+ sistem databaseDeploy
Tracker dan planner perjalanan self-hosted, lengkap dengan peta interaktifDeploy
Ruang kerja lengkap yang menggabungkan dokumen, papan tulis, dan database dengan AIDeploy
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryDeploy
Platform LLMOps sumber terbuka untuk prompt, evaluasi, dan observabilitas LLMDeploy
Memori persisten untuk agen pengkodean AI dengan pencarian hibrida vektor BM25 dan grafikDeploy
Streaming perpustakaan musik pribadi melalui server API yang kompatibel dengan SubsonicDeploy
Jurnal penerbangan pribadi dengan peta interaktif, statistik, dan dukungan multi-penggunaDeploy
Agent AI content marketing open-source yang mendukung penerbitan dan monetisasi multi-platformDeploy
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersDeploy
Platform open-source manajemen peringatan untuk mengkonsolidasikan peringatan monitoringDeploy
Basis pengetahuan Self-hosted dengan Markdown yang diperluas dan izin per dokumenDeploy
Server daftar file dan WebDAV self-hosted dengan dukungan untuk 30+ backend penyimpananDeploy
Interface web untuk download video dari YouTube dan website lainDeploy
Aplikasi streaming audio/video berbasis web sekaligus media managerDeploy
Wiki self-hosted ringan dengan halaman yang didukung Git dan pengeditan MarkdownDeploy
AnonUpload adalah aplikasi berbagi file anonim tanpa databaseDeploy
Aplikasi AI lengkap untuk RAG, agen, dan chatbot dengan penyedia LLM mana punDeploy
Platform Tanya Jawab open-source untuk berbagi pengetahuan tim dan membangun komunitasDeploy
Platform open-source untuk DORA metrics dan analitik tim engineeringDeploy
Remote desktop gateway berbasis web tanpa klien untuk RDP, VNC, SSH, dan TelnetDeploy
Platform pencarian sumber terbuka kelas enterprise yang dibangun di atas Apache LuceneDeploy
Apache Superset adalah platform modern untuk eksplorasi dan visualisasi data BIDeploy
AppFlowy adalah workspace open-source berbasis AI dan menjadi alternatif dari NotionDeploy
REST API Ringan untuk mengirim notifikasi push ke 120+ layananDeploy
Platform open-source low-code untuk membuat tool internal dan aplikasiDeploy
Analitik SDK yang mengutamakan privasi untuk aplikasi seluler, desktop, dan webDeploy
Database multi-model natif untuk grafik, dokumen, dan data kunci-nilaiDeploy
Database multi-model untuk data graf, dokumen, key-value, dan deret waktuDeploy
Solusi pengarsipan internet mandiri untuk melestarikan halaman web dan mediaDeploy
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsDeploy
Sistem komentar ringan yang di-hosting sendiri dengan Go backend dan widget JS yang dapat disematkanDeploy
AstrBot adalah framework AI chatbot open-source untuk multiplatformDeploy
Server audiobook dan podcast self-hosted dengan dukungan multi-userDeploy
Identity provider open-source yang dirancang fleksibel dan serbagunaDeploy
Server autentikasi open-source self-hosted dengan social login, MFA, dan RBACDeploy
Platform Database-as-a-Service sumber terbuka yang di-hosting sendiri untuk otomatisasi PostgreSQLDeploy
Tool modern untuk download otomatis dari Torrent dan Usenet, dengan pemantauan real time IRCDeploy
Alternatif Zapier sumber terbuka untuk menghubungkan aplikasi dan mengotomatiskan alur kerjaDeploy
Aplikasi pemantau bayi membantu orang tua memantau aktivitas harian dan kesehatanDeploy
UI Web untuk backup restic dengan penjadwalan, enkripsi, dan pemulihan tingkat fileDeploy
Server CalDAV dan CardDAV yang dihosting sendiri untuk kalender dan kontakDeploy
Aplikasi self-hosted untuk mengelola resep cocktail dan stok di bar rumahanDeploy
Database no-code sumber terbuka dan alternatif Airtable untuk timDeploy
Aplikasi otomatis untuk mengelola dan mendownload subtitle, terintegrasi dengan Sonarr dan RadarrDeploy
Pelacak kebiasaan minimalis yang di-hosting sendiri, berfokus pada check-in harian dan rentetanDeploy
Toolkit PDF berbasis browser yang mengutamakan privasi untuk menggabungkan, memisahkan, mengonversi, dan mengedit file PDFDeploy
Platform pemantauan server ringan dengan statistik dan peringatan DockerDeploy
Agent pemantau yang ringan untuk sistem pemantau server BeszelDeploy
Penyimpanan cloud ringan yang di-host sendiri dengan sinkronisasi file dan dukungan CalDAV/CardDAVDeploy
Platform akuntansi keuangan self-hosted dengan pelaporan cerdas dan dukungan multi-mata uangDeploy
Server streaming musik yang dihosting sendiri dengan pemutar web dan aplikasi selulerDeploy
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteDeploy
Platform pencatatan dan microblog berbasis AI yang mendukung Markdown dan fitur manajemen tugasDeploy
Server Data Pribadi untuk jaringan sosial terdesentralisasi BlueskyDeploy
Asisten pengodean AI yang di-host sendiri untuk pembuatan aplikasi full-stack di browserDeploy
Aplikasi pengelola koleksi ebook dan audiobook, sebagai kelanjutan komunitas ReadarrDeploy
Wiki mandiri terstruktur untuk tim dengan buku, bab, halaman, dan pencarianDeploy
Ubah saluran Telegram publik apa pun menjadi microblog SEO-friendly dengan RSSDeploy
Layanan browser headless Chrome untuk web scraping dan automasiDeploy
Aplikasi penganggaran keuangan pribadi untuk pencatatan pengeluaran dan perencanaan keuanganDeploy
Platform low-code untuk membuat aplikasi bisnis dan alur kerja dalam hitungan menitDeploy
Platform pelacakan error self-hosted untuk monitoring aplikasiDeploy
Framework CI/CD yang dihosting sendiri untuk build dan deployment otomatisDeploy
Platform DevOps sumber terbuka untuk manajemen perubahan skema basis dataDeploy
Platform integrasi API dan otomatisasi alur kerja low-code open-sourceDeploy
Manajer cuplikan kode yang dihosting sendiri dengan penyorotan sintaksis dan pencarianDeploy
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsDeploy
Calibre-Web adalah aplikasi web untuk mencari, membaca, dan mengelola library ebookDeploy
Alternatif CAPTCHA proof-of-work yang mengutamakan privasi tanpa pelacakanDeploy
Platform IAM open-source dengan dukungan SSO, OAuth 2.0, OIDC, dan SAMLDeploy
Platform open-source untuk hosting podcast dengan analitik dan fitur sosialDeploy
Centrifugo adalah server perpesanan real-time yang skalabel untuk membangun aplikasi live.Deploy
Tool deteksi dan pemantauan perubahan website dengan pilihan visual dan notifikasiDeploy
Editor diagram database open-source dengan ekspor DDL AI dan visualisasi skemaDeploy
Interface web ChatGPT yang menjaga privasi, dengan penyimpanan data dan histori percakapan secara lokalDeploy
Pemantauan uptime dan infrastruktur full-stack dengan halaman status publikDeploy
Aplikasi pemantauan server dan pelacakan uptime sumber terbukaDeploy
Monitoring infrastruktur dan aplikasi dengan auto-discovery dan peringatanDeploy
Brankas file hosting mandiri untuk mengunggah dan berbagi file dengan tautan yang dapat dibagikanDeploy
Platform orientasi karyawan open-source dengan bot Slack dan otomatisasi alur kerjaDeploy
Database embedding open-source untuk aplikasi AI dan pencarian semantikDeploy
Turunan WordPress tanpa editor blok Gutenberg, berfokus pada stabilitasDeploy
Basis data OLAP kolumnar untuk analitik real-time dengan latensi kueri milidetikDeploy
Tool manajemen database berbasis web untuk administrasi data komprehensifDeploy
Cloudflare Tunnel daemon untuk akses aman dari jarak jauh, tanpa perlu membuka portDeploy
Platform penyimpanan cloud yang dihosting sendiri dengan manajemen file dan kemampuan berbagiDeploy
Platform headless CMS ringan untuk manajemen konten dan APIDeploy
VS Code di browser untuk development jarak jauh dari perangkat mana punDeploy
Platform open-source untuk penyediaan lingkungan pengembangan cloud yang dihosting sendiriDeploy
Editor markdown kolaboratif real-time untuk membuat dokumentasi dan catatan bersamaDeploy
Suite kantor berbasis browser yang dihosting sendiri untuk pengeditan dokumen kolaboratifDeploy
Pembaca RSS yang dihosting sendiri, terinspirasi Google Reader, dengan pintasan keyboard dan aplikasi selulerDeploy
Konverter file online mandiri yang mendukung 1.000+ formatDeploy
Platform database reaktif open-source untuk pengembangan aplikasi modernDeploy
Server PHP OPDS dan HTML ringan yang mengekspos pustaka ebook Calibre ke pembaca seluler dan browserDeploy
Dashboard yang dihosting sendiri untuk mengelola server, uptime, dan infrastruktur jaringanDeploy
Analitik produk yang mengutamakan privasi untuk aplikasi seluler, web, dan desktopDeploy
Web crawler open-source untuk kebutuhan aplikasi AI, dengan output yang siap dipakai LLMDeploy
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceDeploy
Platform OSINT untuk menggabungkan data real-time dari 27 sumber global dalam satu dashboard terpaduDeploy
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteDeploy
Suite kantor kolaboratif terenkripsi ujung-ke-ujung dengan penyimpanan tanpa pengetahuanDeploy
Tool berbasis web untuk enkripsi, encoding, kompresi, dan operasi analisis dataDeploy
Penjadwal alur kerja berbasis DAG dengan UI web untuk mengelola cron jobs dan alur tugasDeploy
Pengelola foto yang dihosting sendiri dengan pengenalan wajah dan deteksi objekDeploy
Dasbor server minimalis dengan real-time CPU, RAM, penyimpanan, dan statistik jaringanDeploy
Dashboard pribadi self-hosted dengan widget, tema, dan pengecekan status layananDeploy
Aplikasi messaging self-hosted yang dilengkapi enkripsi end-to-end dan sistem percakapan berbasis topikDeploy
Databasus adalah tool backup database untuk PostgreSQL, MySQL, dan MongoDBDeploy
Antarmuka obrolan SQL yang didukung AI untuk menjelajahi dan memvisualisasikan basis data apa punDeploy
Self-hosted Pelacak riwayat lokasi dengan heatmap dan statistik perjalananDeploy
DB Browser for SQLite adalah tool berbasis visual untuk membuat, merancang, dan mengedit file database SQLite.Deploy
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportDeploy
Database Denoland key-value untuk Deno DeployDeploy
Platform open-source untuk membangun aplikasi LLM dengan RAG, agent, dan workflowDeploy
Headless CMS yang membungkus database dengan API dinamis dan aplikasi adminDeploy
Open-source platform keterlibatan pelanggan untuk perpesanan multi-saluran otomatisDeploy
Pemantau Update Image Docker untuk mengirim notifikasi jika ada update imageDeploy
Sistem pakar sumber terbuka untuk wawancara terpandu dan perakitan dokumen otomatisDeploy
Registry Docker private untuk menyimpan dan mendistribusikan image containerDeploy
Dockge adalah manajer stack Docker Compose mandiri yang canggih, mudah digunakan, dan reaktif.Deploy
Platform kolaborasi di wiki dan dokumentasi dengan fitur edit real-timeDeploy
Pengelola dokumen Self-hosted dengan OCR, ekstraksi NLP, dan pencarian teks lengkapDeploy
Platform penandatanganan dokumen sumber terbuka untuk tanda tangan digitalDeploy
Platform penandatanganan dokumen open-source dengan kemampuan tanda tangan elektronikDeploy
Platform open-source untuk membuat AI voice agent tanpa coding dalam hitungan menitDeploy
Platform wiki berbasis file yang ringan untuk dokumentasi dan basis pengetahuanDeploy
Platform open-source ERP/CRM untuk mengelola operasional bisnisDeploy
Platform terpusat untuk mengelola dan memantau portofolio nama domainDeploy
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesDeploy
Download Spotify music dari YouTube, lengkap dengan gambar album, lirik, dan metadataDeploy
Antarmuka web ringan untuk melihat log kontainer Docker secara real-timeDeploy
Penyimpanan data in-memory super cepat yang kompatibel dengan Redis untuk hardware modernDeploy
Alat pembuat diagram sumber terbuka gratis untuk diagram alir, UML, dan diagram jaringanDeploy
Editor diagram database berbasis browser dengan ekspor dan impor SQLDeploy
Versi gratis dan self-hosted dari Drizzle Studio untuk manajemen databaseDeploy
CMS open-source untuk membuat dan mengelola website dinamisDeploy
Layanan DNS dinamis gratis untuk mapping alamat IP ke domainDeploy
DumbDo adalah daftar tugas yang sangat sederhana, di-hosting sendiri, dan langsung berfungsi.Deploy
Solusi backup terenkripsi dengan dukungan cloud storage dan remote serverDeploy
Sistem penjadwalan janji temu gratis untuk bisnis dan profesionalDeploy
Broker MQTT yang ringan untuk perangkat IoT dan aplikasi pesanDeploy
Database graf dan relasional yang modern dan berbasis PostgreSQLDeploy
Mesin pencarian dan analytics data yang berbasis Apache LuceneDeploy
Client Matrix yang terenkripsi end-to-end dan mendukung pesan lintas platformDeploy
Proksi API email yang dihosting sendiri, menghubungkan IMAP dan SMTP ke endpoint RESTDeploy
Personal media server with automatic streaming and device conversionDeploy
Tool statistik dan analytics untuk server media Emby dan JellyfinDeploy
Aplikasi web minimalis untuk berbagi catatan pribadi secara aman dan terenkripsiDeploy
Server IPTV self-hosted yang membangun saluran langsung dari pustaka media AndaDeploy
Platform berbagi file yang dihosting sendiri dengan proteksi kata sandi dan kontrol kedaluwarsaDeploy
Sistem kendali microcontroller ESP8266/ESP32 dengan YAMLDeploy
Customer Relationship Management (CRM) sumber terbuka gratis untuk mengelola kontak, kesepakatan, dan hubungan pelangganDeploy
Editor dokumen kolaboratif real-time dengan opsi live editing dan histori versiDeploy
Platform e-commerce sumber terbuka modern berbasis Node.js, React, GraphQL, dan PostgreSQLDeploy
API WhatsApp sumber terbuka untuk chatbot, otomatisasi, dan integrasi pesanDeploy
Gateway WhatsApp API super cepat untuk automasi pesan, yang menggunakan bahasa pemrograman GoDeploy
Papan tulis virtual untuk membuat sketsa diagram gambar tangan dan curah pendapat kolaboratifDeploy
Aplikasi pencatat pengeluaran pribadi dan keluargaDeploy
Pelacak pengeluaran pribadi self-hosted yang ringan dengan dasbor dan impor CSVDeploy
Mengubah rekomendasi ListenBrainz menjadi daftar putar di perpustakaan musik AndaDeploy
Pelacak keuangan pribadi yang ringan dengan PWA seluler dan pemindaian strukDeploy
Platform open-source bagi tim keamanan untuk mengelola kerentananDeploy
Pengelola rekam medis elektronik pribadi dan keluarga yang di-host sendiriDeploy
Platform open-source untuk mengumpulkan dan mengelola saran penggunaDeploy
Manajer file berbasis web untuk menjelajahi, mengunggah, dan mengelola file di server AndaDeploy
Berbagi file P2P terdesentralisasi menggunakan teknologi IPFSDeploy
Pemroses file media otomatis yang bisa memperkecil ukuran file hingga 90%Deploy
Manajer file multi-user self-hosted dengan hak akses berbasis peran dan tanpa databaseDeploy
Manajer file mandiri untuk FTP, SFTP, S3, WebDAV, dan 20+ backend penyimpananDeploy
Server WireGuard VPN simpel dengan pengelolaan lewat web interfaceDeploy
Pengelola keuangan pribadi dan anggaran profesional mandiriDeploy
Browser Firefox self-hosted yang bisa diakses lewat interface webDeploy
Platform open-source feature flag dan remote config dengan A/B testingDeploy
Beranda self-hosted dan dashboard aplikasi untuk homelab AndaDeploy
Proxy server untuk web scraping dengan melewati proteksi CloudflareDeploy
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesDeploy
Aplikasi pencatat berbasis markdown tanpa database, lengkap dengan wikilink dan full-text searchDeploy
Platform open-source untuk manajemen perangkat dan keamanan endpoint yang didukung oleh osqueryDeploy
Alat otomatisasi berbasis YAML untuk mengunduh media dari RSS, torrent, dan UsenetDeploy
Platform manajemen feature flag mandiri dengan integrasi GitDeploy
Tool open-source low-code untuk membuat workflow LLM dan AI agentDeploy
Tool open-source untuk mengelola proyek, dengan tampilan Kanban board, Table, dan CalenderDeploy
Layanan Git ringan yang dihosting sendiri dengan antarmuka web dan fitur kolaborasiDeploy
Pembuat formulir open-source dan platform manajemen data dengan REST APIDeploy
Platform survei Open-source untuk saran dalam aplikasi, tautan, website, dan emailDeploy
Tool pembuatan diagram isometrik di browser dan untuk visualisasi infrastrukturDeploy
Virtual tabletop yang dihost sendiri untuk kampanye RPG online dengan peta dan daduDeploy
Modeler CAD 3D parametrik berbasis browser untuk kebutuhan desain dan engineeringDeploy
Sistem help desk dan inbox bersama yang ringan dan open-sourceDeploy
Agregator RSS feed self-hosted untuk mengelola dan membaca feed AndaDeploy
Halaman status berorientasi pengembang dengan pemantauan uptime multi-protokol dan peringatanDeploy
Sistem tinjauan kode berbasis web kelas perusahaan yang dibangun di atas GitDeploy
Ghost adalah platform canggih untuk publikasi profesionalDeploy
Software manajemen kekayaan open-source untuk melacak portofolio investasiDeploy
Editor gambar profesional dan tool desain grafis yang bisa diakses langsung dari browserDeploy
Gitea adalah platform hosting Git sumber terbuka yang ringanDeploy
Tool konverter Git menjadi teks yang mudah dibaca LLM, untuk analisis kode dengan AI.Deploy
Platform DevOps lengkap untuk kelola repository Git dan proses CI/CDDeploy
Dashboard self-hosted untuk menggabungkan semua feed dalam satu tampilanDeploy
Glances adalah tool monitoring sistem antar-platform dengan interface webDeploy
Platform pelacakan kesalahan dan pemantauan kinerja yang kompatibel dengan SentryDeploy
Perangkat lunak manajemen aset IT dan help desk sumber terbuka untuk operasi ITDeploy
Analitik web yang mengutamakan privasi tanpa cookie atau pelacakan data pribadiDeploy
Server Continuous Delivery dengan Value Stream Mapping dan Pipeline ModelingDeploy
Gogs adalah layanan Git self-hosted untuk manajemen proyek yang mudah.Deploy
Server berbagi file self-hosted dengan tautan kedaluwarsa dan dukungan S3Deploy
Server streaming musik Subsonic yang ringan dan dihosting sendiri, ditulis dalam GoDeploy
API tanpa status yang didukung Docker untuk konversi dan pembuatan PDF yang mulusDeploy
Server notifikasi push self-hosted dengan REST API sederhanaDeploy
WhatsApp REST API dan antarmuka web untuk otomatisasi pesan multi-perangkatDeploy
Platform open-source untuk visualisasi metrik dan pemantauanDeploy
Platform silsilah self-hosted untuk membangun dan berbagi pohon keluargaDeploy
CMS modern berbasis flat-file tanpa database, cukup gunakan file dan folderDeploy
Pengelola koleksi buku mandiri dengan pembaca terintegrasi dan sinkronisasi perangkatDeploy
Pengelola bookmark yang dihosting sendiri dengan ekstraksi metadata otomatis dan pencarian teks lengkapDeploy
Hibrida spreadsheet-database open-source untuk membangun aplikasi dataDeploy
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryDeploy
Platform open-source untuk feature flag dan A/B testingDeploy
Aplikasi task manager berkonsep game yang mengubah tugas sehari-hari menjadi petualangan RPG seruDeploy
CMS open-source modern dengan marketplace plugin dan editor berbasis blokDeploy
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsDeploy
Mesin GraphQL open-source dengan API instan di atas database apa punDeploy
Server kontrol yang dihosting sendiri yang kompatibel dengan Tailscale untuk jaringan mesh WireGuardDeploy
Solusi open-source untuk memantau cron job dan tugas background, lengkap dengan notifikasi instanDeploy
Editor Markdown untuk kolaborasi real-time dan dokumentasi timDeploy
Dashboard aplikasi untuk mengelola dan mengakses layanan web AndaDeploy
AI agent yang terus belajar melalui mekanisme pembelajaran bawaan dan bisa digunakan di berbagai platform pesan.Deploy
Agen AI Hermes mandiri dan UI obrolan web yang dibundel dalam satu deployment DockerDeploy
Pusat kendali UI web sumber terbuka untuk agen AI HermesDeploy
Pembuat formulir percakapan open-source dengan logika kondisional dan analitikDeploy
Platform open-source mandiri untuk manajemen acara dan tiketDeploy
Dashboard modern yang dihosting sendiri untuk mengatur dan memantau semua layanan AndaDeploy
Platform open-source untuk automasi rumah dan mengontrol smart deviceDeploy
Sistem inventaris dan organisasi yang dirancang untuk pengguna rumahanDeploy
Penghubung HomeKit untuk perangkat smart home non-Apple dengan dukungan pluginDeploy
Dashboard aplikasi modern yang bisa diatur dan diintegrasikan dengan DockerDeploy
Dashboard statis hosting mandiri sederhana untuk mengelola semua layanan server AndaDeploy
Gateway akses infrastruktur dengan penyamaran data otomatis dan jejak auditDeploy
Open-source API development and testing platform for developers and teamsDeploy
Sistem manajemen self-hosted untuk mencatat rutinitas perawatan dan pengelolaan kebunDeploy
Platform self-hosted untuk membuat agen monitoring otomatisDeploy
Generator website statis super cepat berbasis GoDeploy
Platform jejaring sosial perusahaan dan intranet open-source untuk timDeploy
Server pemrosesan gambar cepat yang dapat mengubah ukuran, memotong, dan mengonversi format secara langsungDeploy
Immich adalah solusi manajemen foto dan video mandiri berkinerja tinggiDeploy
Platform open-source untuk mengelola secret serta menyinkronkan variable environment dan API key lintas tim dan infrastrukturDeploy
Platform terpadu untuk data time series dengan query Flux dan UI web bawaanDeploy
Editor grafis vektor berbasis browser untuk membuat ilustrasi dan desain SVGDeploy
Platform backend open-source dengan autentikasi, database, dan penyimpanan untuk agen AIDeploy
Platform open-source untuk mengelola persediaan komponen dan Bill of Materials bagi tim teknikDeploy
Antarmuka alternatif yang menghargai privasi untuk YouTube tanpa iklan atau pelacakanDeploy
Sistem invoice self-hosted sederhana untuk freelancer dan tim kecilDeploy
Platform open-source untuk invoice dan penagihan bagi freelancer dan bisnis kecilDeploy
Platform faktur sumber terbuka dengan perkiraan, pengeluaran, dan portal pembayaranDeploy
Ringan, alternatif Disqus mandiri untuk blog dan website statisDeploy
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsDeploy
Platform PSA sumber terbuka untuk MSP dengan dokumentasi IT, sistem tiket, dan penagihanDeploy
Platform ITSM open-source dan CMDB untuk layanan IT dan manajemen infrastrukturDeploy
Proxy tracker torrent untuk mengubah query Sonarr, Radarr, dan tool automasi lainnyaDeploy
Jaeger adalah sistem pelacakan terdistribusi open-source untuk memantau microservicesDeploy
Server media open-source gratis untuk kelola dan streaming koleksi mediaDeploy
Tool kelola permintaan media untuk Jellyfin, Emby, dan Plex dengan workflow persetujuanDeploy
Jenkins adalah server otomatisasi sumber terbuka untuk pipeline CI/CDDeploy
Platform konferensi video yang dihosting sendiri dengan berbagi layar dan perekamanDeploy
Platform data pelanggan open-source dan pipeline streaming event untuk para insinyurDeploy
Alur pencarian kerja yang dihost sendiri untuk mencari di papan lowongan dan menyesuaikan CVDeploy
CMS open-source untuk membuat website dinamis dan aplikasi webDeploy
Server sinkronisasi yang di-host sendiri untuk aplikasi pencatat JoplinDeploy
Aplikasi pencatat dan checklist yang ringan, lengkap dengan Markdown dan Kanban boardDeploy
Server laporan yang dihost sendiri untuk PDF, Excel, dan DOCX dari template HTMLDeploy
Gateway akses istimewa terpusat untuk sesi SSH, RDP, dan databaseDeploy
Lingkungan web interaktif untuk kode live, analisis data, dan visualisasiDeploy
JupyterLab adalah environment development interaktif berbasis web untuk notebook dan kodeDeploy
Router notifikasi self-hosted yang menghubungkan webhook ke platform perpesananDeploy
Tool open-source untuk Kanban board dan manajemen proyek, alternatif TrelloDeploy
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareDeploy
Manajemen proyek open-source dengan Kanban board dan integrasi GitHubDeploy
Manajer buku komik yang dihost sendiri untuk pengunduhan dan pengorganisasian otomatisDeploy
Karakeep adalah pengelola bookmark self-hosted dengan fitur penandaan dan pencarian yang didukung AI.Deploy
Galeri digital self-hosted untuk komik, manga, dan ebookDeploy
Platform newsletter mandiri dengan editor drag-and-drop dan pengiriman SMTPDeploy
Platform open-source untuk halaman status dan pemantauan uptime dengan manajemen insiden.Deploy
Platform open-source orkestrasi workflow untuk alur pemrosesan data dan automasiDeploy
Solusi open-source untuk mengelola identitas dan akses, dengan dukungan SSO, OAuth, dan SAMLDeploy
Asisten AI open-source untuk berinteraksi dengan dokumen Anda dan webDeploy
UI visualisasi open-source untuk Elasticsearch dengan dasbor dan pencarianDeploy
Platform penagihan langganan dan pembayaran open-source untuk SaaS dan marketplaceDeploy
Aplikasi time tracker self-hosted untuk freelancer, agensi, dan timDeploy
Daftar belanjaan bersama yang di-host sendiri, pengelola resep, dan perencana menuDeploy
Pengelola koleksi yang dihosting sendiri untuk mengelola katalog buku, game, vinyl, dan lainnyaDeploy
Dasbor pemantauan server mandiri yang ringan dengan metrik real-timeDeploy
Server media self-hosted untuk komik, manga, majalah, dan ebook dengan dukungan OPDS dan sinkronisasiDeploy
API gateway berbasis cloud khusus environment hybrid dan multi-cloudDeploy
Chatbot Tanya Jawab dokumen sumber terbuka dengan dukungan multi-LLM dan OCRDeploy
API diagram-as-code terpadu yang merender 30+ jenis diagram melalui HTTPDeploy
Penyingkat URL self-hosted modern dengan domain kustom, statistik, dan REST APIDeploy
Platform open-source pelabelan dan anotasi data untuk proyek pembelajaran mesinDeploy
Platform open-source pengukuran dan penagihan berbasis penggunaanDeploy
Langflow adalah builder workflow AI berbasis visual untuk membuat aplikasi LLMDeploy
Platform rekayasa LLM (Large Language Model) open-source untuk observability dan evaluasiDeploy
Pemeriksa tata bahasa, gaya, dan ejaan Open-source untuk 25+ bahasaDeploy
Otomatisasi self-hosted untuk unduhan ebook dan audiobook dengan pelacakan penulisDeploy
Sistem manajemen proyek open-source untuk pengguna yang bukan project managerDeploy
Agregator tautan terfederasi dan platform diskusi untuk forum yang di-host sendiriDeploy
LibreChat adalah antarmuka chat AI dengan dukungan RAG untuk penggunaan LLM multi-penyediaDeploy
Helpdesk open-source dengan sistem tiket omnichannel, live chat, dan manajemen SLADeploy
Manajemen foto yang dihosting sendiri dengan pengenalan wajah dan pencarian yang didukung AIDeploy
Server uji kecepatan internet HTML5 mandiri dengan database hasil terintegrasiDeploy
API terjemahan mesin gratis dan sumber terbuka yang sepenuhnya di-host sendiriDeploy
Manager dan organizer koleksi musik otomatis untuk Usenet dan torrentDeploy
Platform BI open-source berbasis dbt untuk eksplorasi data dan dashboardDeploy
Platform survei online profesional untuk membuat dan mengelola kuesionerDeploy
Linkding adalah pengelola bookmark yang minimalis, cepat, dan self-hostedDeploy
Alternatif Linktree Self-hosted untuk halaman link-in-bio bermerekDeploy
Linkwarden adalah bookmark manager self-hosted yang mengarsipkan seluruh halamanDeploy
Platform self-hosted canggih untuk mengelola newsletter dan mailing listDeploy
LiteLLM adalah gerbang AI untuk memanggil 100+ LLM menggunakan format OpenAIDeploy
Notebook Elixir sumber terbuka untuk sains data, ML, dan kolaborasi real-timeDeploy
Server autentikasi ringan yang menyediakan backend LDAP yang disederhanakan untuk aplikasi yang dihosting sendiriDeploy
Server streaming musik self-hosted ringan dengan Subsonic APIDeploy
Kerangka kerja obrolan AI sumber terbuka modern yang mendukung berbagai penyedia LLMDeploy
Asisten riset mendalam AI yang dihosting sendiri berbasis penyedia LLM cloudDeploy
Server API yang kompatibel dengan OpenAI yang dihosting sendiri untuk inferensi model AI lokalDeploy
Alat pengujian beban terdistribusi berbasis Python dengan UI web real-timeDeploy
Basis pengetahuan dan outliner berbasis blok yang dihosting sendiri dan mengutamakan privasiDeploy
Logto adalah platform identitas dan autentikasi lengkap dengan dukungan OAuth dan OIDCDeploy
Sistem perawatan kendaraan dan manajemen bahan bakar yang komprehensifDeploy
Platform manajemen foto yang dihosting sendiri dengan pengaturan album, penjelajahan EXIF, dan kontrol berbagi yang terperinciDeploy
Mage AI adalah platform data pipeline untuk membuat dan mengelola workflow ETLDeploy
Pengarsipan email yang dihosting sendiri dengan sinkronisasi IMAP, pencarian teks lengkap, dan eksporDeploy
Alat pengujian email SMTP sumber terbuka dengan kotak masuk berbasis browser untuk pengembangDeploy
Database scrobble musik yang dihosting sendiri dengan grafik pendengar pribadiDeploy
Mesin pencari open-source dengan pencarian teks lengkap dan vektor melalui protokol MySQLDeploy
Server database relasional open-source sebagai pengganti MySQLDeploy
Notebook Python reaktif sumber terbuka dengan dukungan SQL dan eksekusi yang dapat direproduksiDeploy
Proxy artikel mandiri untuk pembacaan yang bersih, bebas iklan dengan penembolokan cerdasDeploy
Server mikroblog terfederasi yang dihost sendiri berbasis standar ActivityPubDeploy
Antarmuka web bergaya spreadsheet untuk menjelajahi dan mengedit database PostgreSQLDeploy
Platform web analytics open-source unggulan, dengan hak penuh atas data dan privasiDeploy
Matrix homeserver sumber terbuka untuk komunikasi terdesentralisasi, terenkripsiDeploy
Platform open-source untuk kolaborasi tim dengan layanan messaging, berbagi file, dan integrasiDeploy
Otomatisasi pemasaran sumber terbuka untuk kampanye email, penilaian prospek, dan perjalananDeploy
MaxKB adalah platform open-source untuk membangun agent AI basis pengetahuan kelas enterpriseDeploy
Solusi open-source untuk manajemen dokumen, dengan OCR, pencarian teks lengkap, dan alur kerjaDeploy
Aplikasi open-source untuk mengelola keuangan dan aset pribadiDeploy
Pengoptimal gambar berbasis browser dengan konversi format dan penghapusan EXIFDeploy
Mealie adalah aplikasi self-hosted untuk mengelola resep, dengan fitur rencana menu dan daftar belanjaDeploy
Manajer Perpustakaan Video Otomatis untuk serial TV dengan dukungan Plex dan JellyfinDeploy
Search engine super cepat untuk aplikasi modernDeploy
Basis data grafik in-memory untuk analitik real-time pada data terhubungDeploy
Memos adalah aplikasi catatan yang ringan dan mengutamakan privasiDeploy
Platform pemantauan dan pengelolaan jarak jauh yang dihosting sendiri untuk desktop, server, dan perangkat IoTDeploy
Platform open-source business intelligence untuk visualisasi data dan analitikDeploy
Terminal trading MetaTrader 5 yang dapat diakses browser untuk trading forex dan CFD 24/7Deploy
MeTube adalah downloader video berbasis web untuk YouTube dan platform lainnyaDeploy
Pastebin, berbagi file, dan pemendek URL yang ringan dan di-hosting sendiri, dibuat dengan Rust.Deploy
Database vektor open source yang dibuat untuk aplikasi AI dan pencarian kesamaanDeploy
MindsDB adalah platform AI untuk membuat model machine learning dari data bisnisDeploy
Pembuat kode QR hosting mandiri dengan gaya khusus dan ekspor massalDeploy
Pembaca RSS feed minimalis dan berprinsip dengan antarmuka web yang bersihDeploy
Alat prediksi berbasis AI multi-agent untuk mensimulasikan kecerdasan kolektifDeploy
Konferensi video P2P yang di-host sendiri dengan ruang tak terbatas dan berbagi layarDeploy
UI admin MongoDB berbasis web untuk menjelajahi, mengedit, dan mengelola basis dataDeploy
Database NoSQL berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format seperti JSONDeploy
Sistem manajemen hubungan pribadi untuk mendokumentasikan hidup AndaDeploy
Mixer lanskap suara ambien dengan alat produktivitas untuk fokus mendalam dan relaksasiDeploy
Sistem manajemen pembelajaran open-source yang dipercaya oleh 489+ juta pengguna di duniaDeploy
Mesin pencari AI open-source dengan jawaban generatif dan referensi sumberDeploy
Server streaming musik self-hosted yang ringan dengan aplikasi native iOS dan Android.Deploy
Downloader dan manager perpustakaan komik otomatis self-hostedDeploy
Basis data relasional sumber terbuka yang cepat dan andal untuk beban kerja web dan aplikasiDeploy
Platform otomatisasi alur kerja dengan antarmuka berbasis node visualDeploy
Platform integrasi OAuth dan API open-source untuk 300+ layananDeploy
Sistem perpesanan berbasis cloud dengan pub/sub, request-reply, dan JetStreamDeploy
Navidrome adalah server musik self-hosted untuk streaming di web dan ponselDeploy
Browser virtual self-hosted untuk browsing dan streaming web bersama banyak userDeploy
Database graf open-source terdepan di dunia untuk data terhubungDeploy
VPN mesh berbasis WireGuard yang aman, dengan SSO dan kontrol akses detailDeploy
Pemodelan infrastruktur jaringan open-source untuk IPAM, DCIM, dan dokumentasiDeploy
Agen pemantauan infrastruktur waktu nyata dengan 800+ integrasiDeploy
New API adalah gateway LLM dan sistem manajemen AI untuk berbagai providerDeploy
Nextcloud adalah platform self-hosted canggih untuk mendukung produktivitasDeploy
Manajemen server berbasis browser untuk koneksi SSH, VNC, dan RDPDeploy
Manajer repositori artefak universal untuk Maven, npm, Docker, dan PyPIDeploy
NocoBase adalah platform no-code/low-code untuk membuat aplikasi, serta dapat dikembangkanDeploy
Alternatif open-source Airtable yang mengubah database menjadi spreadsheet cerdasDeploy
Alat visual low-code untuk menghubungkan perangkat IoT (Internet of Things), API (Application Programming Interface), dan layanan onlineDeploy
NodeBB adalah platform forum modern untuk membuat forum komunitasDeploy
Pengelola resep mandiri dengan impor media sosial dan sinkronisasi rumah tanggaDeploy
Basis pengetahuan Markdown yang dihosting sendiri dengan tampilan grafik dan integrasi AIDeploy
Platform email marketing dan transactional email Self-hostedDeploy
Infrastruktur notifikasi sumber terbuka untuk pengiriman email, SMS, dan pushDeploy
Server notifikasi push yang dihosting mandiri untuk mengirim peringatan melalui permintaan HTTP sederhanaDeploy
Pengunduh biner Usenet C++ yang efisien dengan perbaikan PAR2 dan UI webDeploy
Agregator meta-pencarian Usenet yang menyatukan pengindeks di balik satu API NewznabDeploy
CMS PHP berbasis Laravel untuk membangun website fleksibel dan aplikasi webDeploy
Platform ERP dan CRM open-source untuk manajemen bisnis dan ecommerceDeploy
Ruang kerja AI hosting mandiri dengan chat, agen, riset mendalam, dan memori persistenDeploy
UI web yang dihost sendiri untuk menjalankan perintah shell yang telah ditentukan sebelumnya dengan amanDeploy
Jalankan model bahasa besar secara lokal dengan API sederhana untuk aplikasi AIDeploy
Sistem permintaan self-hosted untuk Plex, Emby, dan Jellyfin dengan pemenuhan otomatisDeploy
OmniTools adalah kumpulan tool web lengkap, dengan 80+ tool untuk tugas rutinDeploy
OneDev adalah server Git self-hosted dengan CI/CD bawaan dan manajemen proyekDeploy
Bagikan rahasia yang dapat musnah sendiri melalui tautan sekali lihatDeploy
Aplikasi perkantoran online mandiri dengan pengeditan kolaboratif yang kompatibel dengan MS OfficeDeploy
Platform chat AI sumber terbuka dan pencarian perusahaan yang bekerja dengan setiap LLMDeploy
Platform manajemen jurnal akademik sumber terbuka dan penerbitan akses terbukaDeploy
Aplikasi catatan berbasis AI untuk menulis, riset, dan mengelola pengetahuan di satu workspaceDeploy
Antarmuka obrolan AI yang dihosting sendiri, mendukung berbagai penyedia LLM dengan kemampuan RAGDeploy
Pengelola secret open-source untuk menyimpan dan mengakses kredensial sensitifDeploy
AI assistant pribadi untuk berbagai platform pesan (sebelumnya adalah Moltbot/Clawdbot)Deploy
Sinkronisasi file dan kolaborasi open-source dengan manajemen identitas terintegrasiDeploy
Sumber terbuka rekam medis elektronik dan manajemen praktik untuk klinikDeploy
Pastebin mandiri yang didukung oleh Git, alternatif sumber terbuka untuk GitHub GistDeploy
Agen AI otonom open-source untuk tugas rekayasa perangkat lunakDeploy
Inti AI pribadi yang dihosting mandiri dengan memori, agen, dan 118+ integrasi aplikasiDeploy
Platform observabilitas cloud-native untuk log, metrik, traces, dan dasborDeploy
Analitik produk yang mengutamakan privasi dengan dashboard real-time dan pemutaran ulang sesiDeploy
Manajemen proyek open-source dengan Gantt Chart, Agile Board, pelacakan waktuDeploy
Search engine dan analytics open-source yang dikelola oleh komunitas dan di-fork dari ElasticsearchDeploy
Alternatif DocuSign gratis dan sumber terbuka untuk penandatanganan dokumen yang mengikat secara hukumDeploy
Penguji kecepatan jaringan berbasis HTML5, self-hosted, dan tanpa perlu Flash atau JavaDeploy
OpenViking adalah database konteks open-source khusus AI agentDeploy
Server VPN lengkap dengan interface admin berbasis web untuk mengelola clientDeploy
Pembuat formulir sumber terbuka dengan logika kondisional, penyematan, dan manajemen responsDeploy
Platform open-source HR (Human Resources) untuk pengelolaan karyawan, cuti, dan rekrutmenDeploy
Outline adalah basis pengetahuan dan wiki untuk tim modern, dengan fitur kolaborasi real-timeDeploy
Editor LaTeX kolaboratif sumber terbuka untuk penulisan ilmiah dan akademikDeploy
Tool untuk mengelola pencarian dan permintaan media untuk Plex, lengkap dengan proses persetujuanDeploy
Server live streaming dan chat self-hosted dengan dukungan RTMP dan FediverseDeploy
Platform self-hosted untuk sinkronisasi file, berbagi, dan kolaborasi timDeploy
Penyimpanan cloud ringan berbasis Rust yang dihosting sendiri dengan dukungan klien NextcloudDeploy
PairDrop adalah tool berbagi file berbasis web untuk transfer file instan antarperangkatDeploy
Pelacak keuangan pribadi dengan akuntansi double-entry dan pelacakan investasiDeploy
Client tunnel WireGuard berbasis userspace untuk akses jarak jauh yang aman via PangolinDeploy
Paperclip adalah platform orkestrasi AI/ML untuk tim otonomDeploy
Sistem manajemen dokumen yang mengubah dokumen fisik menjadi arsip digital yang dapat dicariDeploy
Sistem manajemen dokumen open-source untuk memindai, OCR, dan mengatur PDFDeploy
Platform manajemen dokumen dan pengarsipan sumber terbuka minimalisDeploy
Data lake observability open-source untuk logs, metrik, dan tracesDeploy
Manajer kata sandi tim open-source dengan enkripsi OpenPGP end-to-end dan berbagiDeploy
Berbagi rahasia yang di-hosting sendiri dengan tautan sekali pakai yang kedaluwarsa untuk kata sandi dan fileDeploy
Pastefy adalah aplikasi pastebin self-hosted untuk berbagi snippet kode dengan amanDeploy
Platform manajemen patch Linux yang dihosting sendiri dan pemantauan armadaDeploy
Platform open-source bagi perusahaan hosting untuk mengelola tagihan dan langgananDeploy