Baikal adalah server CalDAV dan CardDAV yang ringan, di-hosting sendiri, dibangun di atas pustaka PHP sabre/dav yang terkenal. Ini menyediakan tempat pribadi untuk kalender, acara, tugas, dan kontak yang sinkron dengan iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, dan klien lain yang mendukung protokol standar CalDAV dan CardDAV.

Menghosting Baikal sendiri di VPS Anda menjaga data penjadwalan pribadi dan tim di dalam infrastruktur Anda, bukan di layanan kalender pihak ketiga. Jejaknya sengaja dibuat kecil — satu kontainer PHP yang didukung oleh SQLite atau MySQL — sehingga cocok dengan nyaman di VPS kecil sambil tetap mendukung banyak pengguna, buku alamat bersama, dan kontrol akses terperinci melalui UI admin bawaan.