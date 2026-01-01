Deploy instan Baikal.
Server CalDAV dan CardDAV yang ringan dan di-hosting sendiri untuk menyinkronkan kalender, tugas, dan kontak di setiap perangkat.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Baikal
Baikal adalah server CalDAV dan CardDAV yang ringan, di-hosting sendiri, dibangun di atas pustaka PHP sabre/dav yang terkenal. Ini menyediakan tempat pribadi untuk kalender, acara, tugas, dan kontak yang sinkron dengan iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, dan klien lain yang mendukung protokol standar CalDAV dan CardDAV.
Menghosting Baikal sendiri di VPS Anda menjaga data penjadwalan pribadi dan tim di dalam infrastruktur Anda, bukan di layanan kalender pihak ketiga. Jejaknya sengaja dibuat kecil — satu kontainer PHP yang didukung oleh SQLite atau MySQL — sehingga cocok dengan nyaman di VPS kecil sambil tetap mendukung banyak pengguna, buku alamat bersama, dan kontrol akses terperinci melalui UI admin bawaan.
Fitur utama Baikal
CalDAV dan CardDAV
Sinkronisasi kalender dan kontak yang sesuai standar dengan iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5, dan klien CalDAV/CardDAV lainnya.
Akun multi-pengguna
Buat akun pengguna terpisah dengan kalender, tugas, dan buku alamat mereka sendiri, semuanya dikelola dari satu antarmuka web admin.
Koleksi berbagi
Bagikan kalender atau buku alamat tertentu dengan pengguna lain pada instans yang sama untuk penjadwalan tim dan sinkronisasi kontak.
Jejak ringan
Sebuah kontainer PHP tunggal yang menjalankan sabre/dav di SQLite atau MySQL — cukup kecil untuk berjalan bersama layanan yang di-hosting sendiri lainnya di VPS yang sederhana.
Admin web UI
Kelola pengguna, kalender, buku alamat, dan pengaturan server inti dari dasbor berbasis browser bawaan daripada mengedit file konfigurasi.
Jalankan Baikal lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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