Diskon Baikal hingga 69%

Deploy instan Baikal.

Server CalDAV dan CardDAV yang ringan dan di-hosting sendiri untuk menyinkronkan kalender, tugas, dan kontak di setiap perangkat.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp155.900 /bln
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Deploy instan Baikal.

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Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
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KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
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Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
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Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
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Diskon 62%
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Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Baikal

Baikal adalah server CalDAV dan CardDAV yang ringan, di-hosting sendiri, dibangun di atas pustaka PHP sabre/dav yang terkenal. Ini menyediakan tempat pribadi untuk kalender, acara, tugas, dan kontak yang sinkron dengan iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, dan klien lain yang mendukung protokol standar CalDAV dan CardDAV.

Menghosting Baikal sendiri di VPS Anda menjaga data penjadwalan pribadi dan tim di dalam infrastruktur Anda, bukan di layanan kalender pihak ketiga. Jejaknya sengaja dibuat kecil — satu kontainer PHP yang didukung oleh SQLite atau MySQL — sehingga cocok dengan nyaman di VPS kecil sambil tetap mendukung banyak pengguna, buku alamat bersama, dan kontrol akses terperinci melalui UI admin bawaan.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Baikal

CalDAV dan CardDAV

Sinkronisasi kalender dan kontak yang sesuai standar dengan iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5, dan klien CalDAV/CardDAV lainnya.

Akun multi-pengguna

Buat akun pengguna terpisah dengan kalender, tugas, dan buku alamat mereka sendiri, semuanya dikelola dari satu antarmuka web admin.

Koleksi berbagi

Bagikan kalender atau buku alamat tertentu dengan pengguna lain pada instans yang sama untuk penjadwalan tim dan sinkronisasi kontak.

Jejak ringan

Sebuah kontainer PHP tunggal yang menjalankan sabre/dav di SQLite atau MySQL — cukup kecil untuk berjalan bersama layanan yang di-hosting sendiri lainnya di VPS yang sederhana.

Admin web UI

Kelola pengguna, kalender, buku alamat, dan pengaturan server inti dari dasbor berbasis browser bawaan daripada mengedit file konfigurasi.

Jalankan Baikal lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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