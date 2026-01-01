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Kembangkan bisnis Anda dengan AI agent

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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AI agent kami

Tool AI biasanya hanya sediakan kolom chat kosong. Andalah yang harus menentukan pertanyaan dan langkah selanjutnya.

Sedangkan agent kami punya skill bawaan dan spesialis di bidangnya, jadi tahu apa yang harus dilakukan. 8 AI agent ini siap bantu Anda kembangkan bisnis.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Hanya tiga langkah.

01

Tentukan tujuan

Butuh bantuan untuk solusi SEO, strategi konten, atau dokumen hukum? Tinggal pilih agent yang sesuai.
02

Mulai chat dengan agent

Jelaskan tentang bisnis Anda, agent akan mencari tahu kebutuhan dan mulai menyusun solusi.
03

Hasil siap pakai

Strategi, konten, laporan audit, sampai email campaign, semuanya siap digunakan.
Mulai sekarang

Untuk para entrepreneur, bukan engineer

Untuk mendukung website Anda di Hostinger

Agent bisa langsung terhubung ke semuanya, mulai dari website, domain, hingga bisnis Anda.

Tidak perlu jago teknis

Siapa pun bisa pakai agent. Tanpa prompt rumit, tanpa setup tambahan.

Spesialis, bukan serbabisa

Satu agent untuk satu tugas. Kemampuan setara ahli, tidak seperti chatbot umum yang mengerjakan semuanya.

Data sepenuhnya milik Anda

Privasi chat terjaga. Data Anda tidak akan kami gunakan untuk melatih sistem atau dibagikan ke pihak ketiga.

Jadilah bagian dari jutaan pelanggan yang puas

Bagi saya, cuma Hostinger yang lengkap. Apa pun bisnisnya, semua tool ada.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Saya sudah lama berlangganan Hostinger dan sampai saat ini tidak ada masalah. Saya bukan orang yang paham coding, tapi setupnya benar-benar mudah.

Dm Rawat

Dm Rawat

Memang bisa diandalkan, tepercaya, dan tim CS-nya sigap bantu kapan saja. Sangat direkomendasikan.

Amir Benslama

Amir Benslama

Sudah siap punya tim AI?

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Tanya Jawab (FAQ)

Apa itu Hostinger Agent?

Hostinger Agent adalah aplikasi AI yang menghadirkan tim agent spesialis untuk setiap aspek bisnis, mulai dari strategi, penulisan, SEO, marketing, hukum, bantuan pelanggan, hingga penjualan. Bukan satu chatbot umum, tapi Anda akan dapat chatbot spesialis yang bisa diajak ngobrol kapan saja pakai bahasa sehari-hari. Tidak perlu paham teknis untuk menggunakan aplikasi ini.

Hostinger Agent cocok untuk siapa saja?

Hostinger Agent cocok untuk solopreneur, pelaku usaha sampingan, dan pemilik bisnis kecil yang mengerjakan semuanya sendirian. Aplikasi ini bisa jadi ahli strategi, penulis, marketer, ataupun konsultan hukum yang siap membantu Anda kapan saja.

Apa bedanya dengan ChatGPT?

ChatGPT adalah chatbot AI serbaguna, sedangkan Hostinger Agent sudah dilatih untuk mahir dalam bidang bisnis tertentu. Jadi, Anda tidak perlu membuat prompt yang sempurna. Cukup pilih salah satu agent dan skillnya, dan Anda akan dibantu sampai beres.

Apa itu Skill dan bagaimana cara kerjanya?

Skill adalah template tugas siap pakai yang dimiliki setiap agent. Anda tidak perlu lagi pusing buat prompt. Cukup pilih skill agar agent bisa bantu Anda sampai dapatkan hasil yang diinginkan, misalnya menulis postingan blog, mencari kata kunci, atau membuat kebijakan privasi. Daripada memulai percakapan dari nol, lebih baik gunakan skill yang lebih cepat, lebih terstruktur, dan hasilnya lebih optimal.

Apakah saya perlu jelaskan konteks dari awal setiap kali buka aplikasi?

Tidak perlu. Percakapan Anda dan agent akan tersimpan dan bisa dilanjutkan, karena sesinya tidak terputus dan tidak ada histori yang harus dikelola. Agent akan melanjutkan percakapan yang terhenti saat Anda menutup aplikasi. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi menjelaskan konteks bisnis dari awal.

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