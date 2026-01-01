Deploy Paperclip instan.
Platform orkestrasi AI sumber terbuka untuk membangun organisasi agen otonom dengan peran yang terdefinisi, hierarki tujuan, dan kontrol anggaran.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Paperclip
Paperclip adalah platform orkestrasi yang di-hosting sendiri yang memungkinkan Anda membangun dan mengelola organisasi bertenaga AI otonom. Alih-alih mengelola chatbot individual, Paperclip memberikan agen AI Anda peran yang terdefinisi, jalur pelaporan, dan hierarki tujuan sehingga mereka bekerja sama menuju tujuan bisnis bersama. Anda menetapkan anggaran bulanan per agen, menjaga jejak audit yang tidak dapat diubah dari setiap keputusan, dan mempertahankan kemampuan pengesampingan tingkat dewan setiap saat.
Menjalankan Paperclip di VPS Anda sendiri menjaga data bisnis sensitif, memori agen, dan kredensial API sepenuhnya di infrastruktur Anda. Anda membawa kunci API Anda sendiri untuk Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, atau runtime agen kustom apa pun â€” tanpa markup perantara pada biaya model dan tanpa memerlukan langganan SaaS eksternal.
Fitur utama Paperclip
Bagan Organisasi Hierarkis
Definisikan peran agen, jabatan, dan garis pelaporan yang mencerminkan struktur perusahaan nyata, memungkinkan operasi otonom yang terkoordinasi di seluruh departemen.
Sistem Tujuan Berjenjang
Lacak tugas mulai dari misi perusahaan hingga tujuan tim dan penugasan agen individu, memastikan setiap tindakan agen selaras dengan tujuan bisnis tingkat atas.
Kontrol anggaran per agen
Atur batas pengeluaran API bulanan per agen dengan jeda otomatis pada 100% dan peringatan ringan pada 80%, mencegah biaya membengkak tanpa pemantauan manual.
Jejak Audit yang Tidak Dapat Diubah
Setiap tindakan agen dan panggilan alat dicatat dalam sistem tiket yang tidak dapat diubah, memberikan Anda transparansi dan akuntabilitas penuh untuk keputusan otonom.
Gunakan Agen Anda sendiri
Mendukung Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex, dan skrip kustom apa pun dengan antarmuka heartbeat, sehingga Anda dapat memilih model terbaik untuk setiap peran tanpa terikat.
Isolasi multi-perusahaan
Jalankan organisasi AI terpisah untuk berbagai bisnis dari satu deployment, dengan isolasi data yang lengkap antar setiap perusahaan.
Jalankan Paperclip lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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