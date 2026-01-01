Paperclip adalah platform orkestrasi yang di-hosting sendiri yang memungkinkan Anda membangun dan mengelola organisasi bertenaga AI otonom. Alih-alih mengelola chatbot individual, Paperclip memberikan agen AI Anda peran yang terdefinisi, jalur pelaporan, dan hierarki tujuan sehingga mereka bekerja sama menuju tujuan bisnis bersama. Anda menetapkan anggaran bulanan per agen, menjaga jejak audit yang tidak dapat diubah dari setiap keputusan, dan mempertahankan kemampuan pengesampingan tingkat dewan setiap saat.

Menjalankan Paperclip di VPS Anda sendiri menjaga data bisnis sensitif, memori agen, dan kredensial API sepenuhnya di infrastruktur Anda. Anda membawa kunci API Anda sendiri untuk Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, atau runtime agen kustom apa pun â€” tanpa markup perantara pada biaya model dan tanpa memerlukan langganan SaaS eksternal.