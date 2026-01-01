Hostinger Ecommerce

Diskon 24%

Starter

Untuk penjual media sosial yang membutuhkan cara yang cepat dan murah untuk mulai menerima pesanan.

Rp 69.900

Rp 52.900 /bln

Pilih paket

Beli paket 12 bulan seharga Rp634.800 (harga normal Rp838.800). Biaya perpanjangan Rp52.900/bln.