Hostinger Ecommerce
Jual di mana saja. Kelola semuanya di satu tempat.
Hubungkan produk, pesanan, inventaris, dan saluran penjualan Anda dalam satu dasbor sederhana
Jaminan 30 hari uang kembali
Kisah dari bisnis seperti Anda
Mulai jualan hanya dalam 3 menit
Masukkan nama bisnis Anda
Ubah gambar produk menjadi listing
Hubungkan semua cara Anda berjualan
Jelajahi cara baru untuk menjual
Satu platform untuk setiap jenis produk
Jual di mana pelanggan berbelanja
Buat toko online Anda dengan Horizons atau Website Builder, atau bagikan tautan cepat dan langsung berjualan.
Kelola itu dari satu dashboard
Jalankan dari satu dashboard. Kelola berbagai bisnis E-commerce dan tambahkan lebih banyak cara untuk menjual seiring pertumbuhan Anda.
Bayar tanpa biaya transaksi
Terima 100+ metode pembayaran, dan simpan apa yang Anda hasilkan. Hostinger tidak mengambil potongan dari penjualan Anda.
Kirim instan
Kirim produk digital ke pelanggan secara otomatis setelah pembelian.
Jual di tempat pelanggan Anda berbelanja
Jual melalui tautan cepat
Jual di website Anda
Berjualan di media sosial
Saluran penjualan kustom
Tidak peduli dari mana Anda memulai, ada rencana untuk itu
Jaminan 30 hari uang kembali
Batalkan kapan saja
Bantuan 24/7
Keuntungan Starter:
Semua bonus di paket Starter, plus
Semua fitur Growth, plus:
Keuntungan Starter:
Semua bonus di paket Starter, plus
Semua fitur Growth, plus:
Kerja lebih cepat dengan tool ecommerce bertenaga AI
Dapatkan bantuan dan ambil tindakan dalam hitungan detik
Kodee adalah asisten AI 24/7 Anda. Minta Kodee untuk memperbarui harga, menjalankan flash sale, memperbaiki SEO, dan membantu tugas bisnis sehari-hari dalam hitungan detik, tidak perlu keahlian teknis.
Satu dasbor untuk mengembangkan bisnis Anda
Mudah ditemukan online
Ketahui apa yang sedang laris
Ajak pembeli kembali
Haralabos Lukatos
Perusahaan ini memiliki fitur-fitur yang sangat ramah pengguna dalam mode pengeditan website. Selain itu, saat menambahkan toko online, langkah-langkahnya sederhana dan tidak merepotkan.
Mitul
Servernya sangat cepat – website e-commerce saya termuat dalam 1,8 detik secara konsisten. hPanel mereka intuitif dan membuat pengelolaan website menjadi mudah, bahkan untuk pemula.
Jual di mana saja, dengan semuanya terhubung.
Tanya jawab (FAQ) Hostinger ecommerce
Apa itu Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce adalah solusi lengkap manajemen bisnis yang mengutamakan ecommerce, memungkinkan Anda mengelola seluruh bisnis online Anda dari satu dashboard.
Berbeda dengan platform tradisional yang dimulai dengan website, Hostinger Ecommerce dimulai dengan bisnis Anda – Anda menyiapkan produk, pembayaran, dan operasional Anda terlebih dahulu, lalu pilih di mana dan bagaimana cara menjualnya – melalui website Anda sendiri, media sosial, marketplace, atau melalui link yang mudah dibagikan. Hostinger Ecommerce tidak terikat pada satu toko online saja, sehingga bisnis Anda dapat berkembang di mana pun pelanggan Anda berada.
Hostinger Solusi E-commerce cocok untuk siapa saja?
Hostinger Ecommerce dirancang untuk para penjual di setiap tahap – mulai dari penjualan pertama Anda hingga mengelola bisnis multi-channel.
- Penjual pemula. Ingin berjualan online tanpa pusing memikirkan teknis atau biaya tambahan yang mahal? Anda bisa langsung berjualan dalam hitungan menit, tanpa pengalaman sebelumnya.
- Penjual di media sosial. Jika Anda saat ini berjualan melalui Instagram DM, WhatsApp, atau TikTok, Hostinger Ecommerce menyediakan setup toko yang tepat untuk Anda — mudah, cepat, dan tanpa kerumitan.
- Penjual multi-channel. Sudah berjualan di berbagai platform dan lelah mengelola tool yang terpisah? Hostinger Ecommerce menyatukan produk, inventaris, dan pesanan Anda dalam satu dashboard.
Tidak perlu keahlian teknis. Beri nama bisnis Anda, tambahkan produk pertama Anda, atur pembayaran, dan pilih cara Anda ingin berjualan – baik itu melalui website Anda sendiri, toko yang sudah ada, atau cukup dengan link yang bisa dibagikan. Tool yang tersedia akan menangani pekerjaan berat, sehingga Anda bisa fokus mengembangkan bisnis Anda.
Apakah saya harus punya website untuk mulai berjualan?
Tidak – dan itulah yang membuat Hostinger Ecommerce berbeda. Anda dapat langsung mulai berjualan dengan membuat tautan produk cepat – URL sederhana yang dapat dibagikan yang membawa pelanggan langsung ke produk Anda, tanpa perlu website. Bagikan di WhatsApp, Instagram, atau saluran lain yang sudah Anda gunakan. Ketika Anda siap untuk menambahkan website atau menghubungkan saluran penjualan tambahan, opsi tersebut selalu tersedia.
Bagaimana cara membuat website ecommerce di Hostinger?
Ada tiga cara untuk membuat toko Anda – pilih yang paling sesuai untuk Anda, tanpa perlu coding.
- Website builder ecommerce drag-and-drop. Cukup jelaskan bisnis Anda ke AI dan dapatkan website siap pakai dalam hitungan detik – lalu sesuaikan agar sesuai dengan keinginan Anda menggunakan fitur drag-and-drop.
- Vibe code toko online Anda dengan Horizons. Buat toko Anda melalui chat. Jelaskan visi Anda, sempurnakan dalam percakapan – AI akan membangun semuanya untuk Anda.
- Template website ecommerce. Ingin memulai lebih cepat? Pilih dari koleksi template ecommerce siap pakai – pilih yang sesuai dengan brand Anda dan sesuaikan agar benar-benar menjadi milik Anda.
Apakah saya bisa menggunakan Hostinger Ecommerce jika saya sudah punya website?
Ya. Bayangkan Hostinger Ecommerce sebagai dapur yang menggerakkan restoran Anda – ini menangani produk, inventaris, dan pesanan Anda di balik layar, sementara website Anda hanyalah salah satu ruang makan yang dimasuki pelanggan. Hubungkan website Anda yang sudah ada – baik itu dibangun dengan Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress, atau platform lain – dan semuanya berjalan dari tempat yang sama. Anda juga dapat menambahkan lebih banyak saluran penjualan di samping situs Anda yang sudah ada tanpa harus memulai dari awal.
Bisakah saya mengelola beberapa saluran penjualan?
Ya. Itu adalah salah satu keuntungan terbesar dari Hostinger Ecommerce. Baik Anda berjualan di website Anda, TikTok, Instagram, atau marketplace seperti Etsy atau Amazon, ini memberi Anda manajemen inventaris terpusat untuk semua toko Anda – artinya produk, inventaris, dan pesanan Anda semuanya dikelola dari satu dashboard. Tidak perlu lagi beralih antar alat atau khawatir stok tidak sinkron.
Apa yang bisa saya jual pakai Hostinger Ecommerce?
Hampir semua hal. Produk fisik, unduhan digital (seperti eBook, musik, atau template), layanan yang memerlukan pemesanan, merchandise cetak sesuai permintaan, dan penawaran berbasis langganan. Apa pun model bisnis Anda, ada paket yang dibuat untuk itu.
Belum yakin ingin menjual apa? Kami telah menyusun daftar ide produk yang sedang tren untuk membantu Anda menemukan ceruk pasar Anda.
Apakah ada biaya transaksi?
Tidak ada. Anda menyimpan 100% dari apa yang Anda hasilkan. Hostinger Ecommerce tidak membebankan biaya transaksi platform, jadi baik Anda memproses penjualan pertama Anda atau yang keseribu, setiap dolar langsung masuk ke Anda.
Metode pembayaran apa saja yang dapat digunakan pelanggan Anda?
Anda bisa menerima 100+ metode pembayaran secara global, termasuk Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay, dan Google Pay), PayPal, RazorPay, dan Alipay – semuanya dengan pengalaman checkout yang aman dan terintegrasi.
Bagaimana cara kerja pengiriman?
Untuk produk fisik, Anda dapat menghubungkan Shippo untuk mengotomatiskan seluruh proses pemenuhan pesanan – cetak label dalam hitungan detik, menawarkan pelacakan real-time, dan kirim dengan 40+ jasa pengiriman termasuk DHL, FedEx, dan UPS. Untuk produk print-on-demand, Printful menangani produksi dan pengiriman secara otomatis setelah pesanan dibuat.