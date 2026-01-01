Hostinger Ecommerce

Jual di mana saja. Kelola semuanya di satu tempat.

Hubungkan produk, pesanan, inventaris, dan saluran penjualan Anda dalam satu dasbor sederhana

Lihat paket

Jaminan 30 hari uang kembali

Jual di mana saja. Kelola semuanya di satu tempat.

Mulai jualan hanya dalam 3 menit

Masukkan nama bisnis Anda

Masukkan nama bisnis Anda

Pilih nama toko dan buat bisnis e-commerce Anda dalam hitungan menit.
Ubah gambar produk menjadi listing

Ubah gambar produk menjadi listing

Unggah gambar produk, dan AI membantu membuat deskripsi, menyarankan harga, serta menyiapkan produk Anda agar lebih cepat terjual.
Hubungkan semua cara Anda berjualan

Hubungkan semua cara Anda berjualan

Terima pembayaran melalui website Anda, media sosial, dan tautan cepat, tanpa beralih antar alat.
Jelajahi cara baru untuk menjual

Jelajahi cara baru untuk menjual

Tambahkan lebih banyak cara untuk menjangkau pelanggan seiring bisnis Anda berkembang, sambil menjaga produk, pesanan, dan operasional tetap terhubung.
Mulai

Satu platform untuk setiap jenis produk

Produk digital
Untuk Horizons

Jual di mana pelanggan berbelanja

Buat toko online Anda dengan Horizons atau Website Builder, atau bagikan tautan cepat dan langsung berjualan.

Jual di mana pelanggan berbelanja

Kelola itu dari satu dashboard

Jalankan dari satu dashboard. Kelola berbagai bisnis E-commerce dan tambahkan lebih banyak cara untuk menjual seiring pertumbuhan Anda.

Kelola itu dari satu dashboard

Bayar tanpa biaya transaksi

Terima 100+ metode pembayaran, dan simpan apa yang Anda hasilkan. Hostinger tidak mengambil potongan dari penjualan Anda.

Bayar tanpa biaya transaksi

Kirim instan

Kirim produk digital ke pelanggan secara otomatis setelah pembelian.

Kirim instan
Jual di tempat pelanggan Anda berbelanja

Jual di tempat pelanggan Anda berbelanja

Jual melalui tautan cepat

Buat tautan cepat untuk produk Anda dan bagikan di DM, email, aplikasi chat, atau postingan media sosial.

Jual di website Anda

Buat toko online bermerek dengan Horizons atau Website Builder Hostinger, tempat pelanggan dapat menemukan produk Anda dan membeli langsung.
Segera hadir

Berjualan di media sosial

Terhubung dengan TikTok Shops, Meta, dan platform sosial lainnya seiring tersedianya integrasi.

Saluran penjualan kustom

Buat toko online kustom, hubungkan tool favorit Anda, dan kembangkan bisnis Anda dengan platform Ecommerce terbuka.

Tidak peduli dari mana Anda memulai, ada rencana untuk itu

Jaminan 30 hari uang kembali

Batalkan kapan saja

Bantuan 24/7

Diskon 24%
Starter
Untuk penjual media sosial yang membutuhkan cara yang cepat dan murah untuk mulai menerima pesanan.
Rp69.900
Rp52.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 12 bulan seharga Rp634.800 (harga normal Rp838.800). Biaya perpanjangan Rp52.900/bln.
Jual hingga 5 produk

Keuntungan Starter:

Bisnis produk fisik & digital
Terima 100+ metode pembayaran yang aman
Biaya transaksi Hostinger 0%
Buat deskripsi produk dan harga yang disarankan dari gambar dengan AI
Buat tautan checkout dengan Hostinger.store
Dapatkan bantuan chatbot dari Kodee
TERPOPULER
Diskon 50%
Growth
Untuk penjual yang membangun bisnis bermerek di berbagai toko dan website.
Rp278.900
Rp139.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 12 bulan seharga Rp1.678.800 (harga normal Rp3.346.800). Biaya perpanjangan Rp208.900/bln.
Jual hingga 300 produk
Kelola hingga 3 bisnis
Hubungkan hingga 3 saluran penjualan per bisnis

Semua bonus di paket Starter, plus

Bisnis subscription dengan toko Horizons
Jual produk custom dengan print on demand
Gratis domain kustom selama 1 tahun
Email bisnis profesional
Premium Hosting
300+ template ramah seluler
AI untuk buat toko online
Akun pelanggan dan riwayat pesanan
Inventaris terpusat di seluruh toko
Kodee AI — kelola toko Anda melalui chat
Diskon 33%
Scale
Untuk penjual yang menjalankan beberapa merek dan toko, dengan kebutuhan koneksi tingkat lanjut.
Rp521.900
Rp347.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 12 bulan seharga Rp4.174.800 (harga normal Rp6.262.800). Biaya perpanjangan Rp434.900/bln.
Jual produk tak terbatas
Kelola bisnis tak terbatas
Hubungkan saluran penjualan tanpa batas

Semua fitur Growth, plus:

Koneksi API
SEGERA HADIR
Hosting fleksibel
Bantuan prioritas 24/7 multibahasa
Diskon 24%
Starter
Untuk penjual media sosial yang membutuhkan cara yang cepat dan murah untuk mulai menerima pesanan.
Rp69.900
Rp52.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 12 bulan seharga Rp634.800 (harga normal Rp838.800). Biaya perpanjangan Rp52.900/bln.
Jual hingga 5 produk

Keuntungan Starter:

Bisnis produk fisik & digital
Terima 100+ metode pembayaran yang aman
Biaya transaksi Hostinger 0%
Buat deskripsi produk dan harga yang disarankan dari gambar dengan AI
Buat tautan checkout dengan Hostinger.store
Dapatkan bantuan chatbot dari Kodee
TERPOPULER
Diskon 50%
Growth
Untuk penjual yang membangun bisnis bermerek di berbagai toko dan website.
Rp278.900
Rp139.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 12 bulan seharga Rp1.678.800 (harga normal Rp3.346.800). Biaya perpanjangan Rp208.900/bln.
Jual hingga 300 produk
Kelola hingga 3 bisnis
Hubungkan hingga 3 saluran penjualan per bisnis

Semua bonus di paket Starter, plus

Bisnis subscription dengan toko Horizons
Jual produk custom dengan print on demand
Gratis domain kustom selama 1 tahun
Email bisnis profesional
Premium Hosting
300+ template ramah seluler
AI untuk buat toko online
Akun pelanggan dan riwayat pesanan
Inventaris terpusat di seluruh toko
Kodee AI — kelola toko Anda melalui chat
Diskon 33%
Scale
Untuk penjual yang menjalankan beberapa merek dan toko, dengan kebutuhan koneksi tingkat lanjut.
Rp521.900
Rp347.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 12 bulan seharga Rp4.174.800 (harga normal Rp6.262.800). Biaya perpanjangan Rp434.900/bln.
Jual produk tak terbatas
Kelola bisnis tak terbatas
Hubungkan saluran penjualan tanpa batas

Semua fitur Growth, plus:

Koneksi API
SEGERA HADIR
Hosting fleksibel
Bantuan prioritas 24/7 multibahasa
Lihat semua
Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Kerja lebih cepat dengan tool ecommerce bertenaga AI

Hemat waktu Anda dengan alat AI yang membantu Anda menulis, mengoptimalkan, memperbarui, dan meningkatkan toko Anda seiring Anda berjualan.

Dapatkan bantuan dan ambil tindakan dalam hitungan detik

Kodee adalah asisten AI 24/7 Anda. Minta Kodee untuk memperbarui harga, menjalankan flash sale, memperbaiki SEO, dan membantu tugas bisnis sehari-hari dalam hitungan detik, tidak perlu keahlian teknis.

Dapatkan bantuan dan ambil tindakan dalam hitungan detik
Mudah ditemukan online

Satu dasbor untuk mengembangkan bisnis Anda

Mudah ditemukan online

Manfaatkan tool SEO bawaan untuk membantu pembeli menemukan produk Anda.

Ketahui apa yang sedang laris

Lacak penjualan, pesanan, dan nilai pesanan rata-rata di satu tempat.

Ajak pembeli kembali

Gunakan email marketing dan Meta Pixel untuk menarik kembali pembeli, memulihkan keranjang yang ditinggalkan, dan membangun audiens untuk kampanye mendatang.
Mulai

Haralabos Lukatos

Review provider

Perusahaan ini memiliki fitur-fitur yang sangat ramah pengguna dalam mode pengeditan website. Selain itu, saat menambahkan toko online, langkah-langkahnya sederhana dan tidak merepotkan.

Mitul

Review provider

Servernya sangat cepat – website e-commerce saya termuat dalam 1,8 detik secara konsisten. hPanel mereka intuitif dan membuat pengelolaan website menjadi mudah, bahkan untuk pemula.

Andrea King

Review provider

Hostinger adalah platform desain web serbaguna. Mudah digunakan & Anda dapat menggunakan AI untuk mendesain bagian-bagian individual dari tata letak halaman Anda. Kami sangat merekomendasikan Hostinger untuk mendesain website e-commerce atau portofolio.

Jual di mana saja, dengan semuanya terhubung.

Mulai jualan

Tanya jawab (FAQ) Hostinger ecommerce

Pertanyaan dan jawaban seputar cara Anda bisa memulai atau mengembangkan bisnis e-commerce Anda dengan Hostinger

Apa itu Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce adalah solusi lengkap manajemen bisnis yang mengutamakan ecommerce, memungkinkan Anda mengelola seluruh bisnis online Anda dari satu dashboard.

Berbeda dengan platform tradisional yang dimulai dengan website, Hostinger Ecommerce dimulai dengan bisnis Anda – Anda menyiapkan produk, pembayaran, dan operasional Anda terlebih dahulu, lalu pilih di mana dan bagaimana cara menjualnya – melalui website Anda sendiri, media sosial, marketplace, atau melalui link yang mudah dibagikan. Hostinger Ecommerce tidak terikat pada satu toko online saja, sehingga bisnis Anda dapat berkembang di mana pun pelanggan Anda berada.

Hostinger Solusi E-commerce cocok untuk siapa saja?

Hostinger Ecommerce dirancang untuk para penjual di setiap tahap – mulai dari penjualan pertama Anda hingga mengelola bisnis multi-channel.

  • Penjual pemula. Ingin berjualan online tanpa pusing memikirkan teknis atau biaya tambahan yang mahal? Anda bisa langsung berjualan dalam hitungan menit, tanpa pengalaman sebelumnya.
  • Penjual di media sosial. Jika Anda saat ini berjualan melalui Instagram DM, WhatsApp, atau TikTok, Hostinger Ecommerce menyediakan setup toko yang tepat untuk Anda — mudah, cepat, dan tanpa kerumitan.
  • Penjual multi-channel. Sudah berjualan di berbagai platform dan lelah mengelola tool yang terpisah? Hostinger Ecommerce menyatukan produk, inventaris, dan pesanan Anda dalam satu dashboard.

Tidak perlu keahlian teknis. Beri nama bisnis Anda, tambahkan produk pertama Anda, atur pembayaran, dan pilih cara Anda ingin berjualan – baik itu melalui website Anda sendiri, toko yang sudah ada, atau cukup dengan link yang bisa dibagikan. Tool yang tersedia akan menangani pekerjaan berat, sehingga Anda bisa fokus mengembangkan bisnis Anda.

Apakah saya harus punya website untuk mulai berjualan?

Tidak – dan itulah yang membuat Hostinger Ecommerce berbeda. Anda dapat langsung mulai berjualan dengan membuat tautan produk cepat – URL sederhana yang dapat dibagikan yang membawa pelanggan langsung ke produk Anda, tanpa perlu website. Bagikan di WhatsApp, Instagram, atau saluran lain yang sudah Anda gunakan. Ketika Anda siap untuk menambahkan website atau menghubungkan saluran penjualan tambahan, opsi tersebut selalu tersedia.

Bagaimana cara membuat website ecommerce di Hostinger?

Ada tiga cara untuk membuat toko Anda – pilih yang paling sesuai untuk Anda, tanpa perlu coding.

  • Website builder ecommerce drag-and-drop. Cukup jelaskan bisnis Anda ke AI dan dapatkan website siap pakai dalam hitungan detik – lalu sesuaikan agar sesuai dengan keinginan Anda menggunakan fitur drag-and-drop.
  • Vibe code toko online Anda dengan Horizons. Buat toko Anda melalui chat. Jelaskan visi Anda, sempurnakan dalam percakapan – AI akan membangun semuanya untuk Anda.
  • Template website ecommerce. Ingin memulai lebih cepat? Pilih dari koleksi template ecommerce siap pakai – pilih yang sesuai dengan brand Anda dan sesuaikan agar benar-benar menjadi milik Anda.

Apakah saya bisa menggunakan Hostinger Ecommerce jika saya sudah punya website?

Ya. Bayangkan Hostinger Ecommerce sebagai dapur yang menggerakkan restoran Anda – ini menangani produk, inventaris, dan pesanan Anda di balik layar, sementara website Anda hanyalah salah satu ruang makan yang dimasuki pelanggan. Hubungkan website Anda yang sudah ada – baik itu dibangun dengan Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress, atau platform lain – dan semuanya berjalan dari tempat yang sama. Anda juga dapat menambahkan lebih banyak saluran penjualan di samping situs Anda yang sudah ada tanpa harus memulai dari awal.

Bisakah saya mengelola beberapa saluran penjualan?

Ya. Itu adalah salah satu keuntungan terbesar dari Hostinger Ecommerce. Baik Anda berjualan di website Anda, TikTok, Instagram, atau marketplace seperti Etsy atau Amazon, ini memberi Anda manajemen inventaris terpusat untuk semua toko Anda – artinya produk, inventaris, dan pesanan Anda semuanya dikelola dari satu dashboard. Tidak perlu lagi beralih antar alat atau khawatir stok tidak sinkron.

Apa yang bisa saya jual pakai Hostinger Ecommerce?

Hampir semua hal. Produk fisik, unduhan digital (seperti eBook, musik, atau template), layanan yang memerlukan pemesanan, merchandise cetak sesuai permintaan, dan penawaran berbasis langganan. Apa pun model bisnis Anda, ada paket yang dibuat untuk itu.

Belum yakin ingin menjual apa? Kami telah menyusun daftar ide produk yang sedang tren untuk membantu Anda menemukan ceruk pasar Anda.

Apakah ada biaya transaksi?

Tidak ada. Anda menyimpan 100% dari apa yang Anda hasilkan. Hostinger Ecommerce tidak membebankan biaya transaksi platform, jadi baik Anda memproses penjualan pertama Anda atau yang keseribu, setiap dolar langsung masuk ke Anda.

Metode pembayaran apa saja yang dapat digunakan pelanggan Anda?

Anda bisa menerima 100+ metode pembayaran secara global, termasuk Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay, dan Google Pay), PayPal, RazorPay, dan Alipay – semuanya dengan pengalaman checkout yang aman dan terintegrasi.

Bagaimana cara kerja pengiriman?

Untuk produk fisik, Anda dapat menghubungkan Shippo untuk mengotomatiskan seluruh proses pemenuhan pesanan – cetak label dalam hitungan detik, menawarkan pelacakan real-time, dan kirim dengan 40+ jasa pengiriman termasuk DHL, FedEx, dan UPS. Untuk produk print-on-demand, Printful menangani produksi dan pengiriman secara otomatis setelah pesanan dibuat.

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