Beli nama domain
Daftarkan domain .com hanya dengan Rp109.900*/tahun pertama
*Berlaku jika Anda memilih jangka waktu 3 tahun. Tarif perpanjangan standar berlaku setelah tahun pertama.
9 juta+
domain terdaftar
400+
ekstensi domain
1 bulan gratis paket Bisnis
Berlaku untuk domain .tech, .org, .net, .io, dan .ai. Jangka waktu 2 tahun atau lebih.
Daftarkan nama domain dari 400+ ekstensi.
Alasan untuk mendapatkan nama domain di Hostinger
Semuanya dalam satu tempat
Beli domain, hosting, email, kelola pembuat situs web, dan alat AI semuanya di satu tempat. Satu dasbor, satu login, satu tim dukungan di balik semuanya.
Dukungan yang menghasilkan tindakan nyata
Tidak ada biaya tersembunyi.
Dirancang untuk kecepatan
Domain Anda berjalan di nameserver Cloudflare, sehingga terlindungi dan cepat sejak hari pertama. Tambahkan hosting dan semuanya akan dimuat hingga 35 kali lebih cepat daripada drive standar.
Semuanya dalam satu tempat
Beli domain, hosting, email, kelola pembuat situs web, dan alat AI semuanya di satu tempat. Satu dasbor, satu login, satu tim dukungan di balik semuanya.
Dukungan yang menghasilkan tindakan nyata
Tidak ada biaya tersembunyi.
Dirancang untuk kecepatan
Domain Anda berjalan di nameserver Cloudflare, sehingga terlindungi dan cepat sejak hari pertama. Tambahkan hosting dan semuanya akan dimuat hingga 35 kali lebih cepat daripada drive standar.
Beli domain Anda dalam 3 langkah mudah
Temukan nama yang sempurna untukmu
Klaim sebelum orang lain mengklaimnya.
Luncurkan dan miliki ruang web Anda sendiri.
Dipercaya oleh lebih dari 4 juta pemilik situs web di seluruh dunia
Joanna Murray
Saya perlu menyatukan semua situs web, domain, dan email saya di satu tempat, jadi saya memilih Hostinger untuk mewujudkannya. Hasilnya luar biasa! Sekarang saya merasa memiliki kendali yang jauh lebih besar atas segalanya.
Martynas Jucys
Sudah membeli beberapa domain. Penawaran harga terbaik. Semuanya berjalan lancar sejauh ini.
Dapatkan fakta-fakta penting tentang domain.
Perkenalkan Kodee, asisten AI Anda.
Jadi, Anda sudah mendaftarkan nama domain Anda. Apa langkah selanjutnya?
Dapatkan paket hosting Anda
Sebuah domain membutuhkan tempat yang cepat dan aman. Pilih paket web hosting dengan uptime dan kecepatan 99,9%. Sebuah domain gratis disertakan selama satu tahun dengan paket tahunan yang memenuhi syarat.
Buat situs web Anda
Buat situs web Anda dalam hitungan menit – bukan hari. Pilih templat yang dirancang oleh desainer atau biarkan pembuat situs web AI kami membuat situs web Anda yang menghasilkan konversi tinggi hanya dari perintah sederhana.
Dapatkan email profesional
Bangun kepercayaan secara instan dengan email berbasis domain. Semua paket hosting menyertakan akun email bisnis, atau Anda dapat meningkatkan ke Google Workspace.
Kembangkan audiens Anda
Ubah pengunjung situs web Anda menjadi pelanggan setia. Kumpulkan email, kirim kampanye, dan otomatiskan tindak lanjut dengan platform pemasaran email Reach.
Coba lebih banyak alat domain gratis.
Pencarian nama domain
Temukan ekstensi domain
Pencarian domain WHOIS
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Pendaftaran Domain
Apakah Hostinger merupakan pendaftar domain?
Ya, Hostinger adalah registrar domain terakreditasi. Anda dapat mencari, mendaftarkan, dan mengelola nama domain langsung melalui Hostinger, tanpa perlu registrar pihak ketiga.
Berapa biaya nama domain?
Harga domain bervariasi tergantung ekstensi. Domain .com mulai dari Rp109.900 untuk tahun pertama Anda di Hostinger jika Anda memilih jangka waktu 3 tahun. Harga perpanjangan ditampilkan di muka sebelum Anda membeli. Tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada kejutan saat pembayaran.
Siapa yang memiliki domain setelah pendaftaran?
Saat Anda mendaftarkan domain melalui Hostinger, Anda menjadi pemilik penuh. Domain tersebut terdaftar atas nama Anda (atau nama klien Anda, jika mendaftarkan atas nama mereka), selama detail kontak yang valid diberikan.
Bisakah saya membeli nama domain secara permanen?
Tidak ada domain yang dapat dimiliki secara permanen. Anda mendaftarkannya untuk jangka waktu satu hingga sepuluh tahun dan memperbaruinya untuk tetap memilikinya. Selama Anda memperbarui tepat waktu, tidak ada orang lain yang dapat mengambilnya. Hostinger mengirimkan pengingat perpanjangan sehingga Anda tidak pernah kehilangan domain secara tidak sengaja.
Registrar mana yang terbaik untuk membeli domain?
Pendaftar domain terbaik bergantung pada kebutuhan Anda. Jika Anda ingin domain, hosting, email, dan situs web Anda dikelola dari satu tempat, Hostinger memberi Anda semuanya dalam satu dasbor tanpa perlu beralih antar penyedia.
Bagaimana cara mentransfer domain saya ke Hostinger?
Mulailah transfer Anda dari dasbor Hostinger. Masukkan nama domain Anda, buka kunci domain tersebut di registrar Anda saat ini, dan dapatkan kode otorisasi. Transfer membutuhkan waktu hingga tujuh hari dan domain Anda tetap aktif selama proses tersebut. Anda juga mendapatkan satu tahun gratis tambahan untuk pendaftaran Anda.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan nama domain?
Pendaftaran instan. Setelah Anda menyelesaikan proses pembayaran, domain Anda akan aktif dalam hitungan menit. Anda dapat menghubungkannya ke situs web, mengatur email, atau mengarahkannya ke mana pun Anda membutuhkannya secara langsung.
Apa yang terjadi jika seseorang sudah memiliki domain yang saya inginkan?
Cobalah ekstensi yang berbeda. Jika yourbusiness.com sudah dipakai, yourbusiness.store atau yourbusiness.co mungkin tersedia dan berfungsi sama baiknya. Anda juga dapat menggunakan pencarian nama domain kami untuk mendapatkan saran berbasis AI berdasarkan ide Anda.