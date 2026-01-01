Beli nama domain

Tidak ada domain yang dapat dimiliki secara permanen. Anda mendaftarkannya untuk jangka waktu satu hingga sepuluh tahun dan memperbaruinya untuk tetap memilikinya. Selama Anda memperbarui tepat waktu, tidak ada orang lain yang dapat mengambilnya. Hostinger mengirimkan pengingat perpanjangan sehingga Anda tidak pernah kehilangan domain secara tidak sengaja.