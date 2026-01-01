Beli nama domain

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Daftarkan domain .com hanya dengan Rp109.900*/tahun pertama

*Berlaku jika Anda memilih jangka waktu 3 tahun. Tarif perpanjangan standar berlaku setelah tahun pertama.

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1 bulan gratis paket Bisnis

Berlaku untuk domain .tech, .org, .net, .io, dan .ai. Jangka waktu 2 tahun atau lebih.

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.id

Terasa seperti budaya lokal di seluruh Indonesia.

Rp252.900Rp210.900 /tahun pertama
Periksa ketersediaan

.com

Domain favorit dunia

Rp209.900Rp109.900 /tahun pertama
Periksa ketersediaan

.io

Domain yang diinginkan setiap startup.

Rp1.304.900Rp556.900 /tahun pertama
Periksa ketersediaan

.online

Bisnis Anda, buka 24/7

Rp596.900Rp16.900 /tahun pertama
Periksa ketersediaan

.org

Dibangun untuk manusia, bukan untuk keuntungan.

Rp297.900Rp148.900 /tahun pertama
Periksa ketersediaan

.store

Dirancang untuk dijual sejak hari pertama

Rp910.900Rp16.900 /tahun pertama
Periksa ketersediaan

.id

Terasa seperti budaya lokal di seluruh Indonesia.

Rp252.900Rp210.900 /tahun pertama
Periksa ketersediaan

.com

Domain favorit dunia

Rp209.900Rp109.900 /tahun pertama
Periksa ketersediaan

.io

Domain yang diinginkan setiap startup.

Rp1.304.900Rp556.900 /tahun pertama
Periksa ketersediaan

.online

Bisnis Anda, buka 24/7

Rp596.900Rp16.900 /tahun pertama
Periksa ketersediaan

.org

Dibangun untuk manusia, bukan untuk keuntungan.

Rp297.900Rp148.900 /tahun pertama
Periksa ketersediaan

.store

Dirancang untuk dijual sejak hari pertama

Rp910.900Rp16.900 /tahun pertama
Periksa ketersediaan

Alasan untuk mendapatkan nama domain di Hostinger

Semuanya dalam satu tempat

Beli domain, hosting, email, kelola pembuat situs web, dan alat AI semuanya di satu tempat. Satu dasbor, satu login, satu tim dukungan di balik semuanya.

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Kodee, asisten AI kami, menyelesaikan sebagian besar pertanyaan dalam 9 detik dan dapat mengambil tindakan atas nama Anda. Saat Anda membutuhkan bantuan manusia, para ahli kami siap membantu sepanjang waktu.
Dukungan yang menghasilkan tindakan nyata

Tidak ada biaya tersembunyi.

Apa yang Anda lihat, itulah yang Anda bayar. Privasi WHOIS gratis, biaya perpanjangan ditampilkan di muka, dan tidak ada biaya tambahan yang menunggu saat pembayaran.
Tidak ada biaya tersembunyi.

Dirancang untuk kecepatan

Domain Anda berjalan di nameserver Cloudflare, sehingga terlindungi dan cepat sejak hari pertama. Tambahkan hosting dan semuanya akan dimuat hingga 35 kali lebih cepat daripada drive standar.

Dirancang untuk kecepatan

Semuanya dalam satu tempat

Beli domain, hosting, email, kelola pembuat situs web, dan alat AI semuanya di satu tempat. Satu dasbor, satu login, satu tim dukungan di balik semuanya.

Semuanya dalam satu tempat

Dukungan yang menghasilkan tindakan nyata

Kodee, asisten AI kami, menyelesaikan sebagian besar pertanyaan dalam 9 detik dan dapat mengambil tindakan atas nama Anda. Saat Anda membutuhkan bantuan manusia, para ahli kami siap membantu sepanjang waktu.
Dukungan yang menghasilkan tindakan nyata

Tidak ada biaya tersembunyi.

Apa yang Anda lihat, itulah yang Anda bayar. Privasi WHOIS gratis, biaya perpanjangan ditampilkan di muka, dan tidak ada biaya tambahan yang menunggu saat pembayaran.
Tidak ada biaya tersembunyi.

Dirancang untuk kecepatan

Domain Anda berjalan di nameserver Cloudflare, sehingga terlindungi dan cepat sejak hari pertama. Tambahkan hosting dan semuanya akan dimuat hingga 35 kali lebih cepat daripada drive standar.

Dirancang untuk kecepatan
Daftarkan domain

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Cara membeli nama domain dalam 5 langkah

Cara membeli nama domain dalam 5 langkah

Tutorial
Video
Saya sudah membeli nama domain, lalu apa selanjutnya?

Saya sudah membeli nama domain, lalu apa selanjutnya?

Tutorial
Video
Ekstensi domain paling populer

Ekstensi domain paling populer

Tutorial

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Jadi, Anda sudah mendaftarkan nama domain Anda. Apa langkah selanjutnya?

Berikut empat langkah penting untuk mengubah nama Anda menjadi bisnis.
Dapatkan paket hosting Anda

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Sebuah domain membutuhkan tempat yang cepat dan aman. Pilih paket web hosting dengan uptime dan kecepatan 99,9%. Sebuah domain gratis disertakan selama satu tahun dengan paket tahunan yang memenuhi syarat.

Buat situs web Anda

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Dapatkan email profesional

Dapatkan email profesional

Bangun kepercayaan secara instan dengan email berbasis domain. Semua paket hosting menyertakan akun email bisnis, atau Anda dapat meningkatkan ke Google Workspace.

Kembangkan audiens Anda

Kembangkan audiens Anda

Ubah pengunjung situs web Anda menjadi pelanggan setia. Kumpulkan email, kirim kampanye, dan otomatiskan tindak lanjut dengan platform pemasaran email Reach.

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Pencarian nama domain

Gunakan alat pencarian nama domain kami untuk menemukan domain yang tersedia dengan cepat. Setelah menemukannya, segera amankan dan daftarkan.
Periksa ketersediaan domain

Temukan ekstensi domain

Lakukan pencarian di seluruh ekstensi (TLD) untuk menemukan domain unik yang sesuai dengan visi bisnis Anda.
Jelajahi TLD

Pencarian domain WHOIS

Temukan pemilik, pendaftar, dan detail pendaftaran utama untuk domain apa pun dengan cepat dan akurat.
Domain pencarian

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Pendaftaran Domain

Temukan jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan tentang pembelian dan pendaftaran domain.

Apakah Hostinger merupakan pendaftar domain?

Ya, Hostinger adalah registrar domain terakreditasi. Anda dapat mencari, mendaftarkan, dan mengelola nama domain langsung melalui Hostinger, tanpa perlu registrar pihak ketiga.

Berapa biaya nama domain?

Harga domain bervariasi tergantung ekstensi. Domain .com mulai dari Rp109.900 untuk tahun pertama Anda di Hostinger jika Anda memilih jangka waktu 3 tahun. Harga perpanjangan ditampilkan di muka sebelum Anda membeli. Tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada kejutan saat pembayaran.

Siapa yang memiliki domain setelah pendaftaran?

Saat Anda mendaftarkan domain melalui Hostinger, Anda menjadi pemilik penuh. Domain tersebut terdaftar atas nama Anda (atau nama klien Anda, jika mendaftarkan atas nama mereka), selama detail kontak yang valid diberikan.

Bisakah saya membeli nama domain secara permanen?

Tidak ada domain yang dapat dimiliki secara permanen. Anda mendaftarkannya untuk jangka waktu satu hingga sepuluh tahun dan memperbaruinya untuk tetap memilikinya. Selama Anda memperbarui tepat waktu, tidak ada orang lain yang dapat mengambilnya. Hostinger mengirimkan pengingat perpanjangan sehingga Anda tidak pernah kehilangan domain secara tidak sengaja.

Registrar mana yang terbaik untuk membeli domain?

Pendaftar domain terbaik bergantung pada kebutuhan Anda. Jika Anda ingin domain, hosting, email, dan situs web Anda dikelola dari satu tempat, Hostinger memberi Anda semuanya dalam satu dasbor tanpa perlu beralih antar penyedia.

Bagaimana cara mentransfer domain saya ke Hostinger?

Mulailah transfer Anda dari dasbor Hostinger. Masukkan nama domain Anda, buka kunci domain tersebut di registrar Anda saat ini, dan dapatkan kode otorisasi. Transfer membutuhkan waktu hingga tujuh hari dan domain Anda tetap aktif selama proses tersebut. Anda juga mendapatkan satu tahun gratis tambahan untuk pendaftaran Anda.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan nama domain?

Pendaftaran instan. Setelah Anda menyelesaikan proses pembayaran, domain Anda akan aktif dalam hitungan menit. Anda dapat menghubungkannya ke situs web, mengatur email, atau mengarahkannya ke mana pun Anda membutuhkannya secara langsung.

Apa yang terjadi jika seseorang sudah memiliki domain yang saya inginkan?

Cobalah ekstensi yang berbeda. Jika yourbusiness.com sudah dipakai, yourbusiness.store atau yourbusiness.co mungkin tersedia dan berfungsi sama baiknya. Anda juga dapat menggunakan pencarian nama domain kami untuk mendapatkan saran berbasis AI berdasarkan ide Anda.

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