Hermes Agent adalah AI agent buatan Nous Research yang semakin pintar dan menyempurnakan kemampuan saat digunakan. Berbeda dari AI statis, Hermes memiliki memori persisten yang terus berkembang sehingga performanya kian meningkat seiring waktu. Agent ini mendukung integrasi dengan Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, dan email dalam gateway mode, serta kompatibel dengan OpenRouter, OpenAI, Anthropic, dan custom LLM endpoint.

Dengan self-hosting di VPS, Anda punya fleksibilitas penuh atas API key, data percakapan, dan konteks bisnis. Semua berjalan di infrastruktur Anda sendiri, lengkap dengan resource untuk web browsing, code execution, dan workflow multi-agent tanpa throttling dari pihak eksternal.