Deploy instan Hermes Agent
AI agent yang terus belajar, bisa digunakan di berbagai platform pesan, dan mendukung 200+ model LLM.
Pilih paket VPS untuk Hermes Agent
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Hermes Agent
Hermes Agent adalah AI agent buatan Nous Research yang semakin pintar dan menyempurnakan kemampuan saat digunakan. Berbeda dari AI statis, Hermes memiliki memori persisten yang terus berkembang sehingga performanya kian meningkat seiring waktu. Agent ini mendukung integrasi dengan Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, dan email dalam gateway mode, serta kompatibel dengan OpenRouter, OpenAI, Anthropic, dan custom LLM endpoint.
Dengan self-hosting di VPS, Anda punya fleksibilitas penuh atas API key, data percakapan, dan konteks bisnis. Semua berjalan di infrastruktur Anda sendiri, lengkap dengan resource untuk web browsing, code execution, dan workflow multi-agent tanpa throttling dari pihak eksternal.
Fitur utama Hermes Agent
Admin panel dari browser
Atur konfigurasi, API key, sesi, dan skill melalui dashboard web yang terintegrasi dengan terminal di browser.
Belajar dan berkembang seiring penggunaan
Setiap interaksi membantu agent berkembang dan mengasah skill baru. Lewat Skills Hub, Anda juga bisa membagikan skill tersebut untuk digunakan di deployment lainnya.
Dukungan beragam platform pesan
Kelola komunikasi di Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, dan email tanpa setup bot terpisah.
200+ model LLM
Akses berbagai model LLM melalui OpenRouter, atau hubungkan langsung ke Anthropic, OpenAI, maupun endpoint kustom agar lebih leluasa.
Penjadwal tugas otomatis
Otomatiskan tugas rutin dengan cron scheduler bawaan, dan jalankan beberapa proses sekaligus dengan sub-agent.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Jalankan Hermes Agent lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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