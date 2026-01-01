OpenClaw adalah AI assistant pribadi yang dapat dijalankan di perangkat Anda sendiri yang terhubung ke saluran pesan yang sudah Anda gunakan seperti WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage, dan Microsoft Teams, melalui satu gateway yang berjalan di infrastruktur Anda. Tidak seperti AI assistant berbasis cloud, OpenClaw menjaga semua percakapan, konteks, dan data tetap di bawah kendali Anda sambil tetap selalu tersedia di setiap platform.

Arsitektur gateway-nya mendukung berbagai provider AI model termasuk Anthropic Claude dan OpenAI, sehingga Anda dapat memilih model yang sesuai untuk setiap tugas. Kemampuan suara, otomatisasi browser, dan platform skill yang dapat diperluas berarti OpenClaw dapat menangani segalanya mulai dari balasan pesan cepat hingga workflow otomatis yang kompleks.