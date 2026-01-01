Deploy OpenClaw dengan instalasi sekali klik.
Asisten AI pribadi berjalan di VPS Anda sendiri dengan kontrol terpadu di seluruh WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, dan lainnya.
Pilih paket VPS untuk OpenClaw
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenClaw
OpenClaw adalah AI assistant pribadi yang dapat dijalankan di perangkat Anda sendiri yang terhubung ke saluran pesan yang sudah Anda gunakan seperti WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage, dan Microsoft Teams, melalui satu gateway yang berjalan di infrastruktur Anda. Tidak seperti AI assistant berbasis cloud, OpenClaw menjaga semua percakapan, konteks, dan data tetap di bawah kendali Anda sambil tetap selalu tersedia di setiap platform.
Arsitektur gateway-nya mendukung berbagai provider AI model termasuk Anthropic Claude dan OpenAI, sehingga Anda dapat memilih model yang sesuai untuk setiap tugas. Kemampuan suara, otomatisasi browser, dan platform skill yang dapat diperluas berarti OpenClaw dapat menangani segalanya mulai dari balasan pesan cepat hingga workflow otomatis yang kompleks.
Fitur utama OpenClaw
Multi-saluran Perpesanan
Satu asisten yang dapat diakses melalui WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, dan 10+ platform lainnya dari satu gateway.
Beberapa Penyedia AI
Beralih antara Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini, dan model lainnya tergantung pada tugas yang sedang dikerjakan.
Kontrol Suara & Browser
Mode Bicara Selalu Aktif dan otomatisasi Chrome khusus memungkinkan interaksi suara dan pelaksanaan tugas berbasis web.
Kanvas Interaktif
Ruang kerja visual berbasis agen memungkinkan asisten menampilkan antarmuka interaktif yang kaya, melampaui balasan teks biasa.
Platform Keterampilan yang Dapat Diperluas
Tambahkan keterampilan tingkat ruang kerja yang dibundel, terkelola, atau kustom untuk memperluas apa yang dapat dilakukan asisten Anda tanpa membangun ulang dari awal.
Jalankan OpenClaw lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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