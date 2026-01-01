Dipercaya oleh 500+ pendidik

Ubah keahlian Anda menjadi penghasilan dengan Hostinger.

Bergabunglah dengan Program Kemitraan Pendidikan Hostinger dan dapatkan komisi berbasis kinerja sementara siswa Anda membangun proyek nyata dengan alat bertenaga AI.
Menjadi mitra

Hubungkan siswa Anda dengan alat-alat yang mereka butuhkan.

Seiring dengan meningkatnya kewirausahaan berbasis AI, mahasiswa membutuhkan hosting yang cepat dan andal — dan Anda dapat menjadi jembatan tepercaya. Rekomendasikan Hostinger secara alami dalam kursus teknologi, desain, pemasaran, dan kewirausahaan Anda.
Hubungkan siswa Anda dengan alat-alat yang mereka butuhkan.

Program ini ditujukan untuk siapa?

Pembuat kursus & komunitas

Anda berbagi konten pendidikan secara online melalui kursus berbayar atau komunitas.

Lembaga

Anda mengelola universitas, sekolah pemrograman, bootcamp, atau platform e-learning.

Pendidik keterampilan digital

Anda mengajar pengembangan web, alat AI, pemasaran, otomatisasi, kerja lepas, atau kewirausahaan.

Suara-suara terpercaya

1.000 atau 1 juta pengikut — itu tidak masalah. Interaksi selalu lebih penting daripada jangkauan.
Program ini ditujukan untuk siapa?

Mengapa para pendidik memilih Hostinger?

Model dengan tingkat konversi tinggi

Kemitraan pendidikan memiliki tingkat konversi yang lebih baik dibandingkan jenis kemitraan lainnya.

Pendapatan berbasis kinerja

Komisi hingga 60% — semakin banyak Anda menjual, semakin banyak penghasilan Anda.

Alat-alat yang benar-benar digunakan siswa

Produk berbasis AI yang memungkinkan pemula meluncurkan bisnis dalam hitungan menit.

Mudah untuk memulai dan mengembangkan bisnis.

Sumber daya orientasi dan materi promosi siap pakai, semuanya dalam satu tempat.
Menjadi mitra

Bergabunglah dengan program ini dalam empat langkah mudah.

1. Kirimkan aplikasi Anda

Isi formulir singkat dengan detail tentang kursus Anda, audiens, dan niche konten Anda.

2. Dapatkan persetujuan

Kami akan meninjau profil Anda dan segera menghubungi Anda kembali. Kualitas konten dan kepercayaan audiens adalah yang terpenting, jadi baik Anda memiliki 500 atau 5.000 siswa, Anda dipersilakan untuk mendaftar.

3. Pengaturan akun mitra

Setelah disetujui, kami akan membuat akun mitra khusus Anda. Anda akan mendapatkan tautan pelacakan unik, kode kupon eksklusif untuk siswa Anda, dan akses ke dasbor komisi lengkap sehingga Anda dapat memantau semuanya di satu tempat.

4. Promosikan dan dapatkan penghasilan

Luncurkan konten Anda dengan materi yang siap pakai dan dukungan pembuatan konten khusus dari tim kami.
Allan Torquato

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas kemitraan ini dengan Hostinger. Saat ini, Hostinger bukan hanya menjadi penggerak utama perusahaan saya, tetapi juga sumber kemudahan dan hasil yang memuaskan bagi para siswa saya.

Allan Torquato

Pengusaha Digital & Pendidik Bisnis Online

Natasha Puente

Sebagian besar siswa saya belum pernah membuat situs web seumur hidup mereka, tetapi berkat pembuat situs web AI dari Hostinger, mereka berhasil meluncurkan halaman pertama mereka dan sangat gembira.

Natasha Puente

Pembuat Konten & Pendidik Kewirausahaan Digital

Dapatkan penghasilan sambil siswa Anda belajar.

Gabung sekarang
Dapatkan penghasilan sambil siswa Anda belajar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Program Kemitraan Pendidikan

Apa itu Program Kemitraan Pendidikan Hostinger?

Program Kemitraan Pendidikan Hostinger adalah kolaborasi berbasis kinerja yang dirancang khusus untuk pendidik, pembuat kursus, dan institusi. Program ini dibangun di atas ide sederhana: siswa Anda membutuhkan alat yang andal untuk membangun proyek nyata secara online, dan Anda akan mendapatkan imbalan karena menghubungkan mereka dengan salah satu platform terbaik di industri ini. Program ini dirancang untuk tumbuh bersama audiens Anda.

Siapa yang bisa menjadi mitra?

Program ini sangat cocok jika Anda membuat konten edukatif dan audiens Anda mencakup pelajar yang tertarik pada salah satu topik berikut: pengembangan web atau pemrograman, alat AI dan otomatisasi, pemasaran digital, vibe coding, freelancing dan kewirausahaan, atau menghasilkan uang secara online.

Anda tidak perlu memiliki pengikut yang sangat banyak. Keterlibatan lebih penting daripada jangkauan - komunitas yang sangat tepercaya dengan 1.000 siswa dapat mengungguli audiens pasif sebanyak 1 juta. Jika rekomendasi Anda memiliki bobot, kami ingin bekerja sama dengan Anda.

Jenis kemitraan apa saja yang termasuk dalam program ini?

Program Kemitraan Pendidikan mencakup dua jenis kemitraan utama. Kursus yang Dipimpin Influencer & Pendidik (B2C) — untuk kreator individu, instruktur, dan influencer yang mengajar melalui kursus online, komunitas, atau saluran konten. Dan Program yang Dipimpin Institusi (B2B) — untuk universitas, perusahaan EdTech, sekolah coding, dan platform e-learning yang ingin mengintegrasikan Hostinger ke dalam kurikulum formal atau sumber daya siswa mereka.

Baik Anda seorang kreator solo dengan 1.000 pengikut atau sebuah institusi yang melayani ribuan siswa, ada tempat untuk Anda dalam program ini.

Bagaimana siswa saya bisa mendapatkan manfaat dari program ini?

Siswa Anda mendapatkan akses ke alat-alat canggih berbasis AI yang memungkinkan mereka membangun situs web, meluncurkan bisnis, dan mewujudkan proyek — bahkan tanpa pengalaman teknis sebelumnya. Platform Hostinger dirancang untuk membantu pemula beralih dari ide ke situs web yang aktif dalam hitungan menit, bukan bulan.

Dengan belajar menggunakan alat yang benar-benar digunakan oleh para profesional, siswa Anda mendapatkan keuntungan praktis yang nyata. Mereka tidak hanya menyelesaikan latihan — mereka membangun hal-hal yang berfungsi di dunia nyata. Itu merupakan peningkatan yang berarti untuk kurikulum pemasaran digital, pengembangan web, kewirausahaan, atau yang berfokus pada AI.

Produk Hostinger apa yang akan digunakan siswa saya?

Hostinger menawarkan ekosistem lengkap alat yang sesuai untuk pelajar di setiap tahap — mulai dari membangun situs web pertama mereka hingga menerapkan alur kerja otomatisasi yang kompleks. Tergantung pada kurikulum Anda, siswa Anda mungkin akan menggunakan web hosting dan WordPress hosting untuk meluncurkan berbagai jenis situs web atau blog; AI Website Builder untuk membuat situs web yang tampak profesional dalam hitungan menit tanpa perlu coding; Hostinger Horizons, pembuat aplikasi bertenaga AI yang memungkinkan siswa membuat dan menerapkan aplikasi web hanya dengan mendeskripsikan apa yang mereka inginkan; VPS hosting untuk proyek yang lebih canggih dan lingkungan server khusus; Node.js hosting untuk aplikasi berbasis JavaScript; n8n yang dihosting sendiri untuk otomatisasi alur kerja, sempurna untuk kursus yang berfokus pada otomatisasi dan AI; OpenClaw sekali klik untuk penerapan cepat aplikasi populer tanpa pengaturan manual; dan pendaftaran domain serta Hostinger Email untuk membangun kehadiran online profesional sejak hari pertama.

Apa pun yang tercakup dalam kursus Anda, ada produk Hostinger yang sesuai dengan perjalanan pembelajaran.

Materi promosi dan dukungan apa yang akan saya dapatkan?

Sebagai mitra pendidikan, Anda mendapatkan perangkat lengkap untuk membantu Anda mempromosikan Hostinger secara efektif sejak hari pertama. Ini termasuk banner dan materi kreatif siap pakai yang dapat langsung Anda masukkan ke dalam kursus atau konten Anda; ringkasan produk dengan gambaran umum yang jelas tentang produk Hostinger sehingga Anda dapat membicarakannya dengan percaya diri; pengetahuan tentang funnel dan strategi berkinerja terbaik berdasarkan apa yang berhasil di antara mitra-mitra terbaik kami; panduan tentang integrasi produk sehingga Hostinger terintegrasi secara alami ke dalam pelajaran dan modul Anda; dasbor pelacakan kinerja dengan visibilitas waktu nyata ke dalam rujukan, konversi, dan komisi Anda; dan manajer mitra khusus — seseorang yang siap membantu Anda untuk mendukung pertumbuhan Anda dan membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari kemitraan ini.

Saya sudah memiliki akun afiliasi Hostinger — apakah ini berbeda?

Ya — Program Kemitraan Pendidikan adalah program terpisah dan berbeda dari program afiliasi Hostinger standar. Program ini dirancang khusus untuk pendidik dan institusi, dengan pengalaman orientasi yang berbeda, dukungan khusus, dan sumber daya yang disesuaikan untuk pembuat konten pendidikan.

Jika Anda saat ini memiliki akun afiliasi standar dan yakin bahwa Anda cocok untuk program ini, Anda dipersilakan untuk mendaftar secara terpisah.

Bagaimana cara saya menjadi mitra?

Memulai prosesnya sangat mudah. Pertama, isi formulir aplikasi kemitraan di halaman ini — hanya membutuhkan beberapa menit. Tim kami kemudian akan meninjau aplikasi Anda dan menghubungi Anda untuk langkah selanjutnya. Setelah disetujui, Anda akan mendapatkan akses ke dasbor mitra, materi promosi, dan semua yang Anda butuhkan untuk mulai mempromosikan Hostinger dalam konten Anda.

Saya sudah mengirimkan lamaran saya — apa yang terjadi selanjutnya?

Tim kemitraan kami akan meninjau aplikasi Anda dengan cermat, biasanya dalam beberapa hari kerja. Jika profil Anda sangat sesuai, kami akan menghubungi Anda melalui email dengan detail tentang persetujuan dan langkah selanjutnya dalam proses onboarding.

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.