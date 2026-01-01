Bergabunglah dengan program ini dalam empat langkah mudah.
1. Kirimkan aplikasi Anda
2. Dapatkan persetujuan
3. Pengaturan akun mitra
4. Promosikan dan dapatkan penghasilan
Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas kemitraan ini dengan Hostinger. Saat ini, Hostinger bukan hanya menjadi penggerak utama perusahaan saya, tetapi juga sumber kemudahan dan hasil yang memuaskan bagi para siswa saya.
Sebagian besar siswa saya belum pernah membuat situs web seumur hidup mereka, tetapi berkat pembuat situs web AI dari Hostinger, mereka berhasil meluncurkan halaman pertama mereka dan sangat gembira.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Program Kemitraan Pendidikan
Apa itu Program Kemitraan Pendidikan Hostinger?
Program Kemitraan Pendidikan Hostinger adalah kolaborasi berbasis kinerja yang dirancang khusus untuk pendidik, pembuat kursus, dan institusi. Program ini dibangun di atas ide sederhana: siswa Anda membutuhkan alat yang andal untuk membangun proyek nyata secara online, dan Anda akan mendapatkan imbalan karena menghubungkan mereka dengan salah satu platform terbaik di industri ini. Program ini dirancang untuk tumbuh bersama audiens Anda.
Siapa yang bisa menjadi mitra?
Program ini sangat cocok jika Anda membuat konten edukatif dan audiens Anda mencakup pelajar yang tertarik pada salah satu topik berikut: pengembangan web atau pemrograman, alat AI dan otomatisasi, pemasaran digital, vibe coding, freelancing dan kewirausahaan, atau menghasilkan uang secara online.
Anda tidak perlu memiliki pengikut yang sangat banyak. Keterlibatan lebih penting daripada jangkauan - komunitas yang sangat tepercaya dengan 1.000 siswa dapat mengungguli audiens pasif sebanyak 1 juta. Jika rekomendasi Anda memiliki bobot, kami ingin bekerja sama dengan Anda.
Jenis kemitraan apa saja yang termasuk dalam program ini?
Program Kemitraan Pendidikan mencakup dua jenis kemitraan utama. Kursus yang Dipimpin Influencer & Pendidik (B2C) — untuk kreator individu, instruktur, dan influencer yang mengajar melalui kursus online, komunitas, atau saluran konten. Dan Program yang Dipimpin Institusi (B2B) — untuk universitas, perusahaan EdTech, sekolah coding, dan platform e-learning yang ingin mengintegrasikan Hostinger ke dalam kurikulum formal atau sumber daya siswa mereka.
Baik Anda seorang kreator solo dengan 1.000 pengikut atau sebuah institusi yang melayani ribuan siswa, ada tempat untuk Anda dalam program ini.
Bagaimana siswa saya bisa mendapatkan manfaat dari program ini?
Siswa Anda mendapatkan akses ke alat-alat canggih berbasis AI yang memungkinkan mereka membangun situs web, meluncurkan bisnis, dan mewujudkan proyek — bahkan tanpa pengalaman teknis sebelumnya. Platform Hostinger dirancang untuk membantu pemula beralih dari ide ke situs web yang aktif dalam hitungan menit, bukan bulan.
Dengan belajar menggunakan alat yang benar-benar digunakan oleh para profesional, siswa Anda mendapatkan keuntungan praktis yang nyata. Mereka tidak hanya menyelesaikan latihan — mereka membangun hal-hal yang berfungsi di dunia nyata. Itu merupakan peningkatan yang berarti untuk kurikulum pemasaran digital, pengembangan web, kewirausahaan, atau yang berfokus pada AI.
Produk Hostinger apa yang akan digunakan siswa saya?
Hostinger menawarkan ekosistem lengkap alat yang sesuai untuk pelajar di setiap tahap — mulai dari membangun situs web pertama mereka hingga menerapkan alur kerja otomatisasi yang kompleks. Tergantung pada kurikulum Anda, siswa Anda mungkin akan menggunakan web hosting dan WordPress hosting untuk meluncurkan berbagai jenis situs web atau blog; AI Website Builder untuk membuat situs web yang tampak profesional dalam hitungan menit tanpa perlu coding; Hostinger Horizons, pembuat aplikasi bertenaga AI yang memungkinkan siswa membuat dan menerapkan aplikasi web hanya dengan mendeskripsikan apa yang mereka inginkan; VPS hosting untuk proyek yang lebih canggih dan lingkungan server khusus; Node.js hosting untuk aplikasi berbasis JavaScript; n8n yang dihosting sendiri untuk otomatisasi alur kerja, sempurna untuk kursus yang berfokus pada otomatisasi dan AI; OpenClaw sekali klik untuk penerapan cepat aplikasi populer tanpa pengaturan manual; dan pendaftaran domain serta Hostinger Email untuk membangun kehadiran online profesional sejak hari pertama.
Apa pun yang tercakup dalam kursus Anda, ada produk Hostinger yang sesuai dengan perjalanan pembelajaran.
Materi promosi dan dukungan apa yang akan saya dapatkan?
Saya sudah memiliki akun afiliasi Hostinger — apakah ini berbeda?
Ya — Program Kemitraan Pendidikan adalah program terpisah dan berbeda dari program afiliasi Hostinger standar. Program ini dirancang khusus untuk pendidik dan institusi, dengan pengalaman orientasi yang berbeda, dukungan khusus, dan sumber daya yang disesuaikan untuk pembuat konten pendidikan.
Jika Anda saat ini memiliki akun afiliasi standar dan yakin bahwa Anda cocok untuk program ini, Anda dipersilakan untuk mendaftar secara terpisah.
Bagaimana cara saya menjadi mitra?
Memulai prosesnya sangat mudah. Pertama, isi formulir aplikasi kemitraan di halaman ini — hanya membutuhkan beberapa menit. Tim kami kemudian akan meninjau aplikasi Anda dan menghubungi Anda untuk langkah selanjutnya. Setelah disetujui, Anda akan mendapatkan akses ke dasbor mitra, materi promosi, dan semua yang Anda butuhkan untuk mulai mempromosikan Hostinger dalam konten Anda.
Saya sudah mengirimkan lamaran saya — apa yang terjadi selanjutnya?
Tim kemitraan kami akan meninjau aplikasi Anda dengan cermat, biasanya dalam beberapa hari kerja. Jika profil Anda sangat sesuai, kami akan menghubungi Anda melalui email dengan detail tentang persetujuan dan langkah selanjutnya dalam proses onboarding.