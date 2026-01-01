Deploy 9router instan.
AI API routing proxy yang akan mengurangi biaya token dan mendistribusikan permintaan ke 40+ provider LLM secara otomatis.
Pilih paket VPS untuk 9router
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan 9router
9router adalah AI API proxy self-hosted yang menjadi penghubung tool AI coding dan provider LLM. Sistem ini menyediakan endpoint yang kompatibel dengan OpenAI, sehingga tool seperti Claude Code, Cursor, Cline, dan Copilot bisa terhubung tanpa perlu konfigurasi ulang. RTK Token Server akan mengompresi output tool berukuran besar (git diff, grep result, dan struktur direktori) sebelum dikirim ke model, sehingga token input bisa berkurang 20-40% per permintaan. Fallback otomatis akan beralih dari provider berbayar ke provider yang lebih murah, lalu ke provider gratis berdasarkan prioritas jika kuota sudah habis.
Dengan menjalankan 9router di VPS, semua kredensial provider dan aturan routing akan berada di bawah kendali Anda. Kelola akun melalui dashboard web, atur anggaran token per model, dan distribusikan permintaan ke berbagai akun menggunakan penjadwalan round-robin agar lebih hemat dan tidak perlu konfigurasi tool AI.
Fitur utama 9router
Kompresi token RTK
Mengompresi output tool call, seperti git diff dan struktur direktori, sebelum dikirim ke model sehingga token input bisa berkurang 20-40% per permintaan.
Routing banyak provider
Mengarahkan permintaan ke 40+ provider LLM, dengan fallback otomatis yang beralih dari provider berbayar ke provider gratis jika kuota sudah habis.
Penjadwalan round-robin
Mendistribusikan permintaan ke banyak akun per provider untuk mengoptimalkan penggunaan kuota sebelum limit bulanan direset.
API yang kompatibel dengan OpenAI
Pengganti langsung endpoint di /v1, sehingga tool yang menggunakan protokol OpenAI bisa terhubung tanpa perlu konfigurasi ulang.
Caveman Mode
Menyisipkan instruksi output singkat ke dalam prompt yang akan dikirim, sehingga panjang jawaban model bisa berkurang hingga 65%.
Jalankan 9router lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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