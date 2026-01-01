9router adalah AI API proxy self-hosted yang menjadi penghubung tool AI coding dan provider LLM. Sistem ini menyediakan endpoint yang kompatibel dengan OpenAI, sehingga tool seperti Claude Code, Cursor, Cline, dan Copilot bisa terhubung tanpa perlu konfigurasi ulang. RTK Token Server akan mengompresi output tool berukuran besar (git diff, grep result, dan struktur direktori) sebelum dikirim ke model, sehingga token input bisa berkurang 20-40% per permintaan. Fallback otomatis akan beralih dari provider berbayar ke provider yang lebih murah, lalu ke provider gratis berdasarkan prioritas jika kuota sudah habis.

Dengan menjalankan 9router di VPS, semua kredensial provider dan aturan routing akan berada di bawah kendali Anda. Kelola akun melalui dashboard web, atur anggaran token per model, dan distribusikan permintaan ke berbagai akun menggunakan penjadwalan round-robin agar lebih hemat dan tidak perlu konfigurasi tool AI.