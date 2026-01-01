Live API Â· SDK Â· Server MCP

Email API dengan kotak masuk nyata di belakangnya.

Kirim, membaca, mencari, dan menjawab: satu API, satu kunci
Plug in Anda stack atau agen AI Anda
Mulai mengirim dalam kurang dari satu menit
mulai dariRp4.900/bln
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Hostinger Mail API
Terhubung
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Diterima, pesan terjebak

Satu kotak masuk. Setiap cara untuk membangun.

Bekerja langsung dengan REST API, unduh SDK pihak pertama, script dari CLI, atau sambungkan agen AI melalui server MCP langsung. Ini adalah kotak surat yang sama di bawah.

Server MCP

Beri agen AI Anda alat untuk membaca, mengirim, mencari, dan mengoperasikan kotak surat nyata.

SDK Node.js

Tambahkan pengiriman email dan alur kerja kotak masuk ke aplikasi JavaScript dan TypeScript dengan pengalaman pengembang asli.

PHP SDK

Sambungkan situs web dan layanan backend ke aksi kotak surat tanpa membangun klien API dari awal.

SDK Python

Bangun otomatisasi, alur kerja data, dan alat agen di sekitar akun email nyata.

Antarmuka baris perintah

Inspeksi dan mengelola alur kerja kotak surat dari terminal, skrip, dan tugas CI.

REST API dan webhooks

Hubungi permukaan yang dapat diprogram secara langsung, bereaksi terhadap peristiwa kotak surat, dan kirim email produk ketika aplikasi Anda perlu.

Pustaka & CLI (Command Line Interface)

Instal client pihak pertama dan lakukan panggilan pertama Anda dalam beberapa menit.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Klien yang sepenuhnya bertipe untuk Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Klien PHP agnostik framework.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Klien Python untuk Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Kelola email langsung dari terminal Anda.

Beri Agen Anda Inbox nyata

Sebuah titik akhir pengiriman tidak cukup. Aplikasi atau agen Anda mendapatkan kotak surat yang berfungsi, dengan alamat, thread, dan sejarah, yang dapat dioperasikan melalui MCP, SDK, atau REST.

Identitas

Alamat email nyata yang dapat diperiksa yang dapat digunakan agen Anda untuk mendaftar layanan, menerima konfirmasi, dan bertindak atas nama Anda.

Percakapan nyata

Jawaban threaded, lampiran, dan thread multi-pihak, dengan manusia dalam lingkaran kapan saja Anda ingin satu.

Memori dibangun dalam

Setiap pesan adalah catatan yang persisten dan dapat dicari agen Anda dapat melihat kembali untuk memahami konteks dan follow-up.

Harga sederhana per-mailbox

Setiap paket mencakup akses API, SDK, CLI, MCP, dan webhook penuh. Pengiriman dibuat untuk produk dan email transaksi dengan volume sederhana.

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Bantuan 24/7

48 bulan
Diskon 83%
Starter
Terbaik untuk: proyek samping dan prototipe
Rp28.900
Rp4.900/bln
Dapatkan kunci API Anda
Harga per mailbox. Untuk durasi 48 bulan. Biaya perpanjangan Rp13.900/bln untuk durasi 48 bulan.
Akses API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & peristiwa kotak surat
1 000 email/hari per mailbox
Termasuk 1 mailbox
5 GB storage per mailbox
5 forwarding rule
5 email alias

Keuntungan:

Agentic Mail: alamat agen khusus + alat MCP
TERPOPULER
Diskon 76%
Standard
Terbaik untuk: mengembangkan aplikasi dan integrasi
Rp36.900
Rp8.900/bln
Dapatkan kunci API Anda
Harga per mailbox. Untuk durasi 48 bulan. Biaya perpanjangan Rp21.900/bln untuk durasi 48 bulan.
Akses API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & peristiwa kotak surat
3 000 email/hari per mailbox
Termasuk 1 mailbox
20 GB storage per mailbox
20 forwarding rule
10 email alias

Keuntungan:

Cari, balas, ringkas, dan tulis â€“ semuanya pakai alat AI â€“ tanpa batas
Agentic Mail: alamat agen khusus + alat MCP
Diskon 75%
Premium
Terbaik untuk: beban kerja produksi
Rp58.900
Rp14.900/bln
Dapatkan kunci API Anda
Harga per mailbox. Untuk durasi 48 bulan. Biaya perpanjangan Rp34.900/bln untuk durasi 48 bulan.
Akses API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & peristiwa kotak surat
3 000 email/hari per mailbox
Termasuk 1 mailbox
50 GB storage per mailbox
50 forwarding rule
30 email alias

Keuntungan:

Domain gratis selama 1 tahun
Cari, balas, ringkas, dan tulis â€“ semuanya pakai alat AI â€“ tanpa batas
Agentic Mail: alamat agen khusus + alat MCP
Diskon 83%
Starter
Terbaik untuk: proyek samping dan prototipe
Rp28.900
Rp4.900/bln
Dapatkan kunci API Anda
Harga per mailbox. Untuk durasi 48 bulan. Biaya perpanjangan Rp13.900/bln untuk durasi 48 bulan.
Akses API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & peristiwa kotak surat
1 000 email/hari per mailbox
Termasuk 1 mailbox
5 GB storage per mailbox
5 forwarding rule
5 email alias

Keuntungan:

Agentic Mail: alamat agen khusus + alat MCP
TERPOPULER
Diskon 76%
Standard
Terbaik untuk: mengembangkan aplikasi dan integrasi
Rp36.900
Rp8.900/bln
Dapatkan kunci API Anda
Harga per mailbox. Untuk durasi 48 bulan. Biaya perpanjangan Rp21.900/bln untuk durasi 48 bulan.
Akses API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & peristiwa kotak surat
3 000 email/hari per mailbox
Termasuk 1 mailbox
20 GB storage per mailbox
20 forwarding rule
10 email alias

Keuntungan:

Cari, balas, ringkas, dan tulis â€“ semuanya pakai alat AI â€“ tanpa batas
Agentic Mail: alamat agen khusus + alat MCP
Diskon 75%
Premium
Terbaik untuk: beban kerja produksi
Rp58.900
Rp14.900/bln
Dapatkan kunci API Anda
Harga per mailbox. Untuk durasi 48 bulan. Biaya perpanjangan Rp34.900/bln untuk durasi 48 bulan.
Akses API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & peristiwa kotak surat
3 000 email/hari per mailbox
Termasuk 1 mailbox
50 GB storage per mailbox
50 forwarding rule
30 email alias

Keuntungan:

Domain gratis selama 1 tahun
Cari, balas, ringkas, dan tulis â€“ semuanya pakai alat AI â€“ tanpa batas
Agentic Mail: alamat agen khusus + alat MCP

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Perlindungan terhadap spam, virus, phishing
Akses email di semua aplikasi atau perangkat
Pantau semua aktivitas mailbox dengan log audit
Amankan data dengan enkripsi end-to-end
Mudah migrasi email
Teruskan email ke alamat email lainnya
Perlindungan terhadap spam, virus, phishing
Akses email di semua aplikasi atau perangkat
Pantau semua aktivitas mailbox dengan log audit
Amankan data dengan enkripsi end-to-end
Mudah migrasi email
Teruskan email ke alamat email lainnya

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Dibangun untuk Workflows pengembang

Gunakan antarmuka yang cocok dengan stack Anda, lalu pindah antara SDK, CLI, REST, dan webhooks tanpa mengubah kotak surat dasar.

JSON

Reaksi dalam waktu nyata

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Mendaftar ke acara kotak surat dengan webhooks dan mengaktifkan logika Anda saat surat tiba, tanpa loop polling untuk babysit.

Node.js

Pencarian dan triage dari kode

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Memeriksa kotak surat dengan cara kerja Anda berpikir: berdasarkan pengirim, topik, atau status. Kemudian bertindak pada hasil dalam rantai panggilan yang sama.

Shell

Script itu dari terminal Anda

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI berbicara API yang sama, sehingga apa pun yang dapat dilakukan aplikasi Anda juga dapat dilakukan dari shell, skrip, dan tugas CI.

Kontrol lengkap dari alur kerja surat Anda

Mengelola credentials, mengikuti aktivitas pengiriman di log email, dan menyusun integrasi tanpa meninggalkan panel kontrol.

Kunci API

Buat kunci untuk proyek baru dan membatalkannya saat Anda memutar credentials.

Webhook Endpoint

Mengelola titik akhir yang menerima peristiwa kotak surat Anda.

Log Email

Periksa aktivitas pengiriman ketika Anda perlu melacak pesan.
Ilustrasi Agentic Mail Hostinger untuk alur kerja email otomatis

Hostinger Mail untuk pengembang

Letakkan kotak masuk nyata di balik kode Anda

Buat kunci API, sambungkan aplikasi atau agen, kirim email pertama Anda, dan mulai membangun.

Dapatkan kunci API Anda
Baca dokumennya

FAQ dari Hostinger Mail API

Jawaban tentang Mail API, server MCP, SDK, CLI, REST API, dan webhooks.

Hostinger Mail API adalah permukaan email yang dapat diprogram untuk aplikasi, situs web, dan layanan backend. Kirim email dan baca, mencari, mengatur, menjawab, dan mengotomatisasi kotak masuk nyata melalui SDK, CLI, REST API, dan webhooks.

Hostinger Mail Live MCP server menyediakan alat kotak surat AI agen yang kompatibel yang dapat mereka panggilan langsung. Agen dapat menggunakan alat ini untuk membaca percakapan, mencari pesan, merumuskan tanggapan, mengklasifikasikan surat masuk, dan menjalankan alur kerja kotak masuk.

Hostinger Mail API menggabungkan pengiriman email aplikasi dan kontrol kotak masuk nyata di satu permukaan yang dapat diprogram. Ini dibangun untuk produk dan email alur kerja bukan pengiriman bulk volume tinggi.

SDK pihak pertama tersedia untuk Node.js, PHP, dan Python. Anda juga dapat menggunakan antarmuka baris perintah atau menghubungi REST API langsung dari bahasa mana pun yang mendukung HTTP.

Ya. Webhooks memungkinkan aplikasi Anda bereaksi terhadap aktivitas kotak surat dan memulai alur kerja tanpa berkali-kali memeriksa perubahan.

Log masuk ke hPanel, buka area API, dan buat kunci untuk integrasi Anda. Pastikan kunci aman dan jangan mengikatnya ke kode sumber Anda.

Kunjungi dokumentasi API Hostinger Mail untuk panduan pengaturan, referensi API, dan detail integrasi.

Ya. Gunakan REST API, SDK, atau CLI untuk mengirim email dan mengontrol kotak masuk nyata dari aplikasi, situs web, atau backend apapun. Agen melalui MCP didukung, namun opsi.

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