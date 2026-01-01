Email API dengan kotak masuk nyata di belakangnya.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Satu kotak masuk. Setiap cara untuk membangun.
Server MCP
SDK Node.js
PHP SDK
SDK Python
Antarmuka baris perintah
REST API dan webhooks
Pustaka & CLI (Command Line Interface)
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Beri Agen Anda Inbox nyata
Identitas
Percakapan nyata
Memori dibangun dalam
Harga sederhana per-mailbox
Jaminan 30 hari uang kembali
Batalkan kapan saja
Bantuan 24/7
Keuntungan:
Keuntungan:
Keuntungan:
Keuntungan:
Keuntungan:
Keuntungan:
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Dibangun untuk Workflows pengembang
JSON
Reaksi dalam waktu nyata
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Pencarian dan triage dari kode
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Script itu dari terminal Anda
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Kontrol lengkap dari alur kerja surat Anda
Kunci API
Webhook Endpoint
Log Email
FAQ dari Hostinger Mail API
Apa itu Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API adalah permukaan email yang dapat diprogram untuk aplikasi, situs web, dan layanan backend. Kirim email dan baca, mencari, mengatur, menjawab, dan mengotomatisasi kotak masuk nyata melalui SDK, CLI, REST API, dan webhooks.
Apa yang dapat Hostinger Mail MCP server lakukan?
Hostinger Mail Live MCP server menyediakan alat kotak surat AI agen yang kompatibel yang dapat mereka panggilan langsung. Agen dapat menggunakan alat ini untuk membaca percakapan, mencari pesan, merumuskan tanggapan, mengklasifikasikan surat masuk, dan menjalankan alur kerja kotak masuk.
Apakah ini API email transaksi volume tinggi?
Hostinger Mail API menggabungkan pengiriman email aplikasi dan kontrol kotak masuk nyata di satu permukaan yang dapat diprogram. Ini dibangun untuk produk dan email alur kerja bukan pengiriman bulk volume tinggi.
Bahasa dan antarmuka apa yang didukung?
SDK pihak pertama tersedia untuk Node.js, PHP, dan Python. Anda juga dapat menggunakan antarmuka baris perintah atau menghubungi REST API langsung dari bahasa mana pun yang mendukung HTTP.
Dapatkah saya berlangganan event mailbox?
Ya. Webhooks memungkinkan aplikasi Anda bereaksi terhadap aktivitas kotak surat dan memulai alur kerja tanpa berkali-kali memeriksa perubahan.
Bagaimana saya mendapatkan kunci API?
Log masuk ke hPanel, buka area API, dan buat kunci untuk integrasi Anda. Pastikan kunci aman dan jangan mengikatnya ke kode sumber Anda.
Di mana saya dapat menemukan dokumentasi?
Kunjungi dokumentasi API Hostinger Mail untuk panduan pengaturan, referensi API, dan detail integrasi.
Dapatkah saya menggunakan ini di aplikasi atau situs web saya?
Ya. Gunakan REST API, SDK, atau CLI untuk mengirim email dan mengontrol kotak masuk nyata dari aplikasi, situs web, atau backend apapun. Agen melalui MCP didukung, namun opsi.