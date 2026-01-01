Email dirancang untuk AI agent. Tidak perlu lagi mengelola kotak masuk – biarkan AI agent yang menanganinya.

Kirim, terima, dan bereaksi secara otomatis.
Agen AI bekerja seketika. Email tradisional tidak.

Agentic Email
Email tradisional

Pemicu

Callback webhook instan
Polling atau IDLE yang rapuh

Kontrol Interaksi

Daftar Izinkan/Blokir bawaan
Buat filter Anda sendiri

Automasi

REST API Bersih
SMTP dan IMAP tingkat rendah

Keamanan kotak masuk

Kotak masuk terpisah untuk setiap agen
Kotak masuk bersama, risiko nyata

Integrasi

Alat agentic sekali klik
Penyiapan manual per alat

Konektivitas Stack

Server MCP
Segera hadir
Tidak ada dukungan MCP

Akses kontrol

Domain & aturan tingkat email
Tidak ada aturan level agen bawaan

Ubah email menjadi tindakan otomatis

Penjangkauan otomatis

Kirimkan pendekatan yang dipersonalisasi, saring balasan, dan teruskan prospek hangat ke CRM Anda secara otomatis.

Penanganan dukungan

Analisis email dukungan yang masuk dan kirimkan ke orang yang tepat secara instan.

Pemesanan & penjadwalan

Tangani permintaan rapat, konfirmasi pemesanan, dan kirim pengingat secara otomatis melalui email.

Otomatisasi kotak masuk

Mengurutkan, membalas, mendelegasikan, dan mengarsipkan email secara otomatis.

Verifikasi Akun

Terima kode verifikasi dan email konfirmasi untuk menjaga alur kerja agen tetap lancar.

Beli Agentic Mail dengan Paket Business Premium

48 bulan
Premium Business Email
Beli paket 48 bulan seharga Rp763.200 (harga normal Rp2.827.200). Biaya perpanjangan Rp34.900/bln.
Rp58.900
Rp15.900 /bln
Agentic Mail
50 GB storage per mailbox
50 forwarding rule
Agentic Mail
50 GB storage per mailbox
50 forwarding rule
30 email alias
3 000 email/hari per mailbox
Upgrade storage kapan saja
Domain gratis selama 1 tahun
AI Mailbox Assistant - Kodee
Pencarian email praktis dengan AI
AI smart reply untuk email
Ringkasan email AI
AI untuk buat konten menarik
Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Jadilah bagian dari jutaan pelanggan yang puas

Sejauh ini Hostinger masih yang terbaik dalam menawarkan solusi lengkap dan terjangkau untuk domain, WordPress hosting, dan layanan email.

Jules Huldin

Saya ingin pengalaman terbaik saat berlangganan layanan email. Misalnya, mudah diperbarui, tidak ada gangguan, dan sebagainya. Dan saya mendapatkan semua ini di Hostinger.

Claudine Mayer

Perusahaan hosting, domain, dan email terbaik, termurah, dan terhebat.

Omar Emad Abdelmonim

Tanya Jawab (FAQ) Agentic Mail

Pertanyaan dan jawaban seputar email Hostinger untuk agen AI.

Apa itu agentic email dan apa bedanya dengan email biasa?

Email Agentik adalah infrastruktur email yang dirancang khusus untuk agen AI dan alur kerja otomatisasi. Layanan email tradisional dibangun untuk manusia – kotak masuk pasif tempat pesan menunggu untuk dibaca. Email Agentik memperlakukan email sebagai lapisan aktif yang dapat diprogram – mengutamakan webhook, didorong API, dan dibangun untuk menangani pengiriman dan penerimaan secara terprogram tanpa batasan platform, batas laju, atau risiko ditandai karena aktivitas yang digerakkan AI.

Hostinger Agentic Mail cocok untuk siapa saja?

Email agentik Hostinger dirancang untuk developer dan pembuat automasi yang membutuhkan lapisan email yang andal untuk agen AI dan workflow mereka.

Jika Anda membangun dengan OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier, atau tool serupa, dan Anda kesulitan dengan penyedia email tradisional yang memblokir automasi Anda – ini cocok untuk Anda.

Ini juga untuk agen itu sendiri. Baik agen Anda membutuhkan alamat khusus untuk pendekatan awal, dukungan pelanggan, alur pemesanan, atau pemrosesan dokumen, email agentik memberinya inbox nyata yang dapat diprogram untuk bekerja.

Bagaimana cara kerja webhook dengan email agen?

Setiap kali email tiba, Agentic Mail memicu webhook secara instan. Tanpa polling, tanpa penundaan. Agen atau alat otomatisasi Anda menerima pemicu dan dapat segera bertindak atasnya, baik itu mengurai pesan, memicu alur kerja di n8n, atau meneruskannya ke agen LangChain.

Alat otomatisasi dan kerangka kerja agen apa saja yang didukung oleh Agentic Mail?

Agent Mail Hostinger bekerja dengan OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier, dan platform otomatisasi lainnya. Kemampuan bawaan tersedia untuk platform paling umum sehingga Anda dapat terhubung dalam hitungan menit. Akses API penuh dan server MCP juga akan segera hadir untuk integrasi khusus yang lebih mendalam.

Bisakah saya mengontrol pengirim mana yang berinteraksi dengan agen saya?

Ya. Daftar izin dan blokir memungkinkan Anda menentukan secara tepat domain atau alamat email mana yang dapat mencapai kotak masuk agen Anda, baik di tingkat domain maupun email individual. Hal ini menjaga alur kerja Anda tetap fokus dan terlindungi dari gangguan atau penyalahgunaan yang tidak diinginkan.

Apakah Agentic Mail adalah produk terpisah yang perlu saya beli?

Tidak, Agentic Mail sudah terintegrasi dengan Hostinger Business Email. Anda mendapatkan akses ke semua fitur agentic sebagai bagian dari Premium Business Email, tidak diperlukan langganan terpisah.

Apakah tersedia API lengkap untuk pengendalian email secara terprogram?

Akses API penuh adalah fitur yang akan datang. Setelah aktif, ini akan memberi Anda kontrol terprogram penuh atas pengiriman, penerimaan, dan pengelolaan kotak masuk agen Anda – tidak memerlukan UI. Sementara itu, webhook dan skill bawaan mencakup kasus penggunaan otomatisasi yang paling umum saat ini.

