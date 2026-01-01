OpenClaw

OpenClaw: AI agent pribadi, langsung aktif sekali klik

Cukup sekali deploy, AI agent siap kerja sepanjang waktu untuk urus tugas rutin, bahkan saat Anda offline.
Pilih paket

Jaminan 30 hari uang kembali

Setup cepat

OpenClaw mudah diinstal, jadi siapa pun bisa punya AI agent sendiri. Jalankan automasi pertama Anda tanpa kerumitan apa pun.

Tidak perlu urus maintenance

Keamanan, update, dan backup sudah diurus otomatis di managed OpenClaw. AI agent tetap aktif 24/7 tanpa perlu konfigurasi manual.

Tool bawaan

OpenClaw punya semua yang Anda butuhkan, mulai dari model AI, web browsing, hingga mailbox dengan AI.

Pilih paket yang tepat

100.000+ agent sudah dideploy
Diskon 75%
AI otomatisasi aplikasi
Rp366.900
Rp91.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp183.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.

Diurus untuk Anda

Jalankan aplikasi pilihan Anda tanpa repot urus setup, maintenance, atau infrastructure.

Tersedia di paket Anda

Siap digunakan
Tak perlu maintenance
Interface visual praktis
Dilengkapi CLI access
Integrasi Telegram bawaan
Kredit AI siap digunakan
Gunakan ChatGPT Anda
Dilengkapi akses ke web
Agentic Email siap pakai
Keamanan dikelola otomatis
Diskon 75%
AI otomatisasi aplikasi
Rp366.900
Rp91.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp183.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.

Diurus untuk Anda

Jalankan aplikasi pilihan Anda tanpa repot urus setup, maintenance, atau infrastructure.

Tersedia di paket Anda

Siap digunakan
Tak perlu maintenance
Interface visual praktis
Dilengkapi CLI access
Integrasi Telegram bawaan
Kredit AI siap digunakan
Gunakan ChatGPT Anda
Dilengkapi akses ke web
Agentic Email siap pakai
Keamanan dikelola otomatis

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

3 langkah mudah deploy OpenClaw

Setup OpenClaw manual bisa sampai berjam-jam. Namun di Hostinger, semuanya sudah disiapkan, jadi Anda tinggal instal.

Instal OpenClaw sekali klik

Cukup pilih paket, tidak perlu pusing soal setup. Biar kami yang urus semuanya.

Pilih aplikasi chat

Hubungkan Telegram atau WhatsApp dan mulai chat dengan AI assistant Anda.

OpenClaw siap digunakan

AI assistant OpenClaw bisa langsung digunakan tanpa setup tambahan.
Deploy sekarang

Satu agent untuk semua workflow

Assistant pribadi

Seorang founder menghubungkan iMessage dan Google Kalender ke agent. Kini semua pesan, meeting yang dijadwalkan ulang, dan dokumen disortir otomatis setiap pagi.

Assistant penjualan

Seorang konsultan menghubungkan agent ke Telegram. Agent ini akan otomatis memilah leads, menyimpan kontak, dan membuat follow-up.

Assistant coding

Tim developer hanya perlu 5 menit untuk setup agent peninjau kode. Agent ini bisa mendeteksi bug, memberi saran refactoring, dan mempercepat proses turnaround PR yang tadinya berjam-jam menjadi hanya hitungan menit.

Researcher

Seorang PM meminta agent untuk membandingkan beberapa tool sebelum memilih vendor. Agent langsung merangkum trade-off dan menandai harga, jadi PM tidak perlu melakukan analisis sampai seharian.

Social media planner

Seorang kreator mengizinkan OpenClaw mengakses folder draftnya. Konten yang tadinya masih berupa konsep diolah menjadi konten siap pakai dan akan diposting otomatis sesuai jadwal. Kini tak ada lagi hari tanpa ide.

Bantuan pelanggan

Tim ecommerce mengalihkan bantuan pelanggan dari Discord ke OpenClaw. 60% tiket langsung ditangani, lebih cepat dari tim bantuan.

OpenClaw dengan Hostinger vs. penyedia lainnya

Dibandingkan dengan provider lain, Hostinger memudahkan penggunaan OpenClaw sehingga Anda bisa langsung menjalankan AI agent.
Image
Provider lain
Siap dalam hitungan detik
Instalasi manual dan pengaturan lingkungan
Tidak perlu konfigurasi sama sekali.
Membutuhkan kunci API
Kredit AI sudah terpasang
Diperlukan akun API eksternal.
Manajemen agen visual
Tidak tersedia
Infrastruktur terkelola
Dikelola sendiri
Dukungan ahli 24/7
TIDAK
Integrasi saluran sekali klik
Ya
Aktifkan sekarang

Mengapa pilih Hostinger untuk deploy OpenClaw?

Setup sekali klik

OpenClaw siap dijalankan, tanpa perlu setup manual dan konfigurasi yang rumit.

Kredit AI siap pakai

Kredit AI sudah tersedia, jadi bisa langsung dipakai. Nantinya kredit ini akan digunakan oleh AI assistant OpenClaw untuk memberikan jawaban dan menjalankan tugas.

Otomatis aman dan terlindungi

OpenClaw dijalankan di private vault, jadi data dan histori chat tetap terjaga kerahasiaannya.

Sudah disetup dan diuji

Kami sudah menguji serta memastikan OpenClaw aman, kompatibel, dan stabil. Jadi, Anda bisa langsung menggunakannya.

Aktif 24/7

AI assistant OpenClaw bekerja nonstop menjalankan tugas dan menjawab chat, bahkan saat Anda offline.

Email khusus AI

Gunakan email khusus OpenClaw agar lebih aman dan tidak tercampur dengan email pribadi.

Ingin mempelajari OpenClaw lebih dalam?

Cara Memasang OpenClaw dengan Benar (Hal yang Tidak Pernah Diberitahu Siapa Pun)

Panduan OpenClaw + WordPress: Saya sudah mencobanya & potensinya TAK TERBATAS!

5 Kasus Penggunaan OpenClaw Teratas (Saya sudah mencoba semuanya!)

Lihat semua

Setup OpenClaw sekarang

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.
Setup
Setup OpenClaw sekarang

Tanya Jawab (FAQ) OpenClaw Hostinger

Pertanyaan dan jawaban seputar 1-click OpenClaw.

Tidak perlu. 1-click OpenClaw memang dikhususkan untuk pengguna yang belum pernah berurusan dengan server. Deployment-nya hanya sekali klik, tapi sudah mencakup seluruh proses instalasi, mulai dari environment server hingga konfigurasi AI. Pilih paket, klik deploy, dan AI assistant siap digunakan dalam hitungan menit. Anda tidak perlu paham coding, menggunakan command line, dan mengikuti panduan yang rumit.

Kredit AI sudah tersedia dan bisa langsung digunakan. Jadi, Anda tidak perlu membuat akun di provider AI seperti OpenAI atau Anthropic, membuat API key, atau berurusan dengan konfigurasi teknis. Cukup beli kredit di dashboard Hostinger untuk menjalankan AI assistant. Butuh lebih banyak? Tinggal beli dari dashboard yang sama.

Tentu saja. Setiap instance OpenClaw dijalankan di environment yang terisolasi, jadi data dan histori chat Anda terpisah dari data pengguna lain. Setiap container diamankan dengan ketat untuk menghindari akses tidak sah atau modifikasi dari luar. Setiap instance juga dilengkapi dengan gateway keamanan kustom super rumit yang dibuat secara otomatis. Dapatkan perlindungan terbaik tanpa perlu setup manual.

Untuk OpenClaw yang dijalankan di VPS, Anda sebagai pengguna akan memperoleh full root access serta kendali penuh atas server. Namun, Anda harus mengurus sendiri setup, update, dan keamanannya. Sedangkan dengan 1-click OpenClaw, Anda tidak perlu pusing dengan hal-hal teknis. Kami yang akan mengurus infrastruktur, mengupdate instance, dan memperkuat sistem keamanan. Anda bisa fokus mengelola AI assistant dan tidak perlu mengelola server secara manual. Bagi developer yang ingin setup sendiri, kami sarankan pilih paket VPS OpenClaw.

OpenClaw adalah AI assistant pribadi yang bekerja nonstop 24/7, bahkan saat laptop dimatikan. Hubungkan OpenClaw ke aplikasi chat favorit, seperti WhatsApp, Telegram, Slack, dan Discord, untuk mengotomatiskan tugas harian, mengelola percakapan lintas platform, menangani leads, menjalankan automasi browser, dan banyak lagi. Anggap saja OpenClaw seperti rekan digital yang selalu aktif dan siap membantu kapan saja.

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.