Setup cepat
Tidak perlu urus maintenance
Tool bawaan
Pilih paket yang tepat
Diurus untuk Anda
Tersedia di paket Anda
Diurus untuk Anda
Tersedia di paket Anda
3 langkah mudah deploy OpenClaw
Instal OpenClaw sekali klik
Pilih aplikasi chat
OpenClaw siap digunakan
Satu agent untuk semua workflow
Assistant pribadi
Assistant penjualan
Assistant coding
Researcher
Social media planner
Bantuan pelanggan
OpenClaw dengan Hostinger vs. penyedia lainnya
Mengapa pilih Hostinger untuk deploy OpenClaw?
Setup sekali klik
Kredit AI siap pakai
Otomatis aman dan terlindungi
Sudah disetup dan diuji
Aktif 24/7
Email khusus AI
Ingin mempelajari OpenClaw lebih dalam?
Cara Memasang OpenClaw dengan Benar (Hal yang Tidak Pernah Diberitahu Siapa Pun)
Panduan OpenClaw + WordPress: Saya sudah mencobanya & potensinya TAK TERBATAS!
5 Kasus Penggunaan OpenClaw Teratas (Saya sudah mencoba semuanya!)
Tanya Jawab (FAQ) OpenClaw Hostinger
Apakah perlu paham teknis untuk setup OpenClaw?
Tidak perlu. 1-click OpenClaw memang dikhususkan untuk pengguna yang belum pernah berurusan dengan server. Deployment-nya hanya sekali klik, tapi sudah mencakup seluruh proses instalasi, mulai dari environment server hingga konfigurasi AI. Pilih paket, klik deploy, dan AI assistant siap digunakan dalam hitungan menit. Anda tidak perlu paham coding, menggunakan command line, dan mengikuti panduan yang rumit.
Apakah harus buat akun di layanan lain untuk memakai kredit AI?
Kredit AI sudah tersedia dan bisa langsung digunakan. Jadi, Anda tidak perlu membuat akun di provider AI seperti OpenAI atau Anthropic, membuat API key, atau berurusan dengan konfigurasi teknis. Cukup beli kredit di dashboard Hostinger untuk menjalankan AI assistant. Butuh lebih banyak? Tinggal beli dari dashboard yang sama.
Apakah data saya aman dan terjaga kerahasiaannya?
Tentu saja. Setiap instance OpenClaw dijalankan di environment yang terisolasi, jadi data dan histori chat Anda terpisah dari data pengguna lain. Setiap container diamankan dengan ketat untuk menghindari akses tidak sah atau modifikasi dari luar. Setiap instance juga dilengkapi dengan gateway keamanan kustom super rumit yang dibuat secara otomatis. Dapatkan perlindungan terbaik tanpa perlu setup manual.
Apa bedanya 1-click OpenClaw dan OpenClaw yang dijalankan di VPS?
Untuk OpenClaw yang dijalankan di VPS, Anda sebagai pengguna akan memperoleh full root access serta kendali penuh atas server. Namun, Anda harus mengurus sendiri setup, update, dan keamanannya. Sedangkan dengan 1-click OpenClaw, Anda tidak perlu pusing dengan hal-hal teknis. Kami yang akan mengurus infrastruktur, mengupdate instance, dan memperkuat sistem keamanan. Anda bisa fokus mengelola AI assistant dan tidak perlu mengelola server secara manual. Bagi developer yang ingin setup sendiri, kami sarankan pilih paket VPS OpenClaw.
OpenClaw bisa digunakan untuk apa saja?
OpenClaw adalah AI assistant pribadi yang bekerja nonstop 24/7, bahkan saat laptop dimatikan. Hubungkan OpenClaw ke aplikasi chat favorit, seperti WhatsApp, Telegram, Slack, dan Discord, untuk mengotomatiskan tugas harian, mengelola percakapan lintas platform, menangani leads, menjalankan automasi browser, dan banyak lagi. Anggap saja OpenClaw seperti rekan digital yang selalu aktif dan siap membantu kapan saja.