Hermes Agent

Otomatiskan tugas harian dengan Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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Jaminan 30 hari uang kembali

Otomatis terlindungi

Lindungi agen Anda dengan isolasi bawaan, pembaruan keamanan, dan pengamanan sejak hari pertama.

Maintenance otomatis

Kami tangani update, backup, dan pengecekan sistem agar agent Anda selalu berjalan tanpa gangguan.

Siap digunakan di Telegram

Mulai chat dengan agent di Telegram, tanpa perlu setup lagi.

Lebih simpel dengan interface visual

Atur Hermes Agent dengan interface intuitif tanpa perlu coding.

Pilih paket Hermes Agent

10.000+ Hermes Agent sudah membantu pengguna
Diskon 75%
AI otomatisasi aplikasi
Rp366.900
Rp91.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp183.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.

Diurus untuk Anda

Jalankan aplikasi pilihan Anda tanpa repot urus setup, maintenance, atau infrastructure.

Tersedia di paket Anda

Siap digunakan
Tak perlu maintenance
Interface visual praktis
Dilengkapi CLI access
Integrasi Telegram bawaan
Kredit AI siap digunakan
Gunakan ChatGPT Anda
Dilengkapi akses ke web
Agentic Email siap pakai
Keamanan dikelola otomatis
Diskon 75%
AI otomatisasi aplikasi
Rp366.900
Rp91.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp183.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.

Diurus untuk Anda

Jalankan aplikasi pilihan Anda tanpa repot urus setup, maintenance, atau infrastructure.

Tersedia di paket Anda

Siap digunakan
Tak perlu maintenance
Interface visual praktis
Dilengkapi CLI access
Integrasi Telegram bawaan
Kredit AI siap digunakan
Gunakan ChatGPT Anda
Dilengkapi akses ke web
Agentic Email siap pakai
Keamanan dikelola otomatis

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Apa saja yang bisa Hermes Agent bantu?

Assistant pribadi

Assistant pribadi

Semua tugas, pengingat, dan percakapan tersimpan rapi. Agent akan mempelajari preferensi Anda.

Assistant coding

Assistant coding

Tulis code dan debug lebih efisien dengan agent yang bisa memahami struktur codebase.

Researcher

Researcher

Rangkum topik, bandingkan pilihan, dan jaga konteks pembahasan di setiap sesi.

Assistant penjualan

Assistant penjualan

Kumpulkan leads dan kelola prospek langsung di sistem Anda sendiri.

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Mengapa pilih Managed Hermes di Hostinger?

Mengapa pilih Managed Hermes di Hostinger?

Setup sekali klik

Cukup satu klik, agent Anda langsung siap digunakan dari pendaftaran sampai urus automasi.
Kelola dan tambah kredit AI langsung dari dashboard. Tidak perlu layanan eksternal, API key, atau setup tambahan.
Semua data terlindungi dengan sistem isolasi container dan security gateway khusus untuk mencegah akses tidak sah dan perubahan tanpa izin.
Mulai chat dengan agent di Telegram sejak awal, tanpa setup webhook atau API.
Atur dan gunakan Hermes Agent lewat interface intuitif tanpa perlu coding.
Tetap pegang kendali penuh. Jalankan custom script dengan CLI atau akses fitur lanjutan di platform Anda kapan pun dibutuhkan.
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Pilih cara mulai Hermes Agent

Pilih Managed Hermes untuk setup lebih mudah tanpa maintenance, atau pilih VPS untuk fleksibilitas penuh.
Managed Hermes Agent
Hermes Agent di VPS

Setup

Setup instan
Tersedia template siap pakai

Kredit AI

Siap digunakan dari awal
Siap digunakan dari awal

Platform pesan

Integrasi Telegram bawaan
Hubungkan lewat terminal

Kontrol

Antarmuka web, akses terminal penuh
Full root access dan kontrol server fleksibel

Keamanan

SSL, update, dan firewall dikelola otomatis
Proteksi firewall dan DDoS (manual)
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Fitur utama Hermes Agent

Fitur utama Hermes Agent

Belajar dan berkembang seiring penggunaan

Setiap interaksi membantu agent membangun dan menyempurnakan skill baru, sehingga performanya terus meningkat seiring waktu.
Semua skill, histori chat, dan memori aman tersimpan saat restart dan upgrade. Agent tetap ingat semua yang sudah dipelajari di setiap deployment.
Hubungkan Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, dan email sekaligus tanpa perlu bot terpisah.
Pilih OpenRouter atau sambungkan ke Anthropic, OpenAI, hingga endpoint custom sesuai kebutuhan Anda.
Otomatiskan tugas rutin dengan cron scheduler bawaan, dan jalankan beberapa proses sekaligus dengan sub-agent.

Aktifkan Hermes Agent sekarang

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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Tanya Jawab (FAQ) Hermes Agent

Pertanyaan dan jawaban seputar Managed Hermes Agent.

Tidak perlu. Managed Hermes Agent memang ditujukan khusus untuk pengguna yang belum pernah berurusan dengan server. Deployment-nya hanya sekali klik, tapi sudah mencakup seluruh proses instalasi, mulai dari environment server hingga konfigurasi AI. Pilih paket, klik deploy, dan AI assistant siap digunakan dalam hitungan menit. Anda tidak perlu paham coding, menggunakan command line, dan mengikuti panduan yang rumit.

Tidak perlu. Kami sudah menyiapkan AI kredit agar Anda bisa langsung mulai tanpa akun tambahan, API key, atau proses setup rumit. Cukup kelola dan top up kredit dari dashboard. Kalau mau menggunakan akun AI eksternal seperti OpenAI atau Anthropic, Anda juga bisa menghubungkannya melalui API.

Setiap Hermes Agent berjalan di environment terpisah, sehingga data dan percakapan Anda tetap terlindungi. Kami juga menerapkan perlindungan tambahan di setiap container untuk mencegah akses tidak sah, jadi Anda bisa langsung menggunakan layanan tanpa perlu mengatur konfigurasi keamanan sendiri.

VPS memberikan akses penuh ke server, tapi semua pengaturan, update, dan keamanan harus Anda kelola sendiri. Sementara itu dengan Managed Hermes, kami yang mengelola semuanya mulai dari infrastructure, update, hingga update. Pilih VPS jika Anda butuh fleksibilitas lebih, atau Managed Hermes jika lebih mengutamakan kemudahan.

Managed Hermes Agent adalah AI yang bekerja nonstop 24/7, bahkan saat Anda sedang offline. AI ini memiliki memori jangka panjang untuk belajar dari setiap interaksi, sehingga performanya terus berkembang seiring penggunaan. Gunakan Hermes untuk mengelola leads, menyelesaikan tugas rutin, atau menjalankan automasi di browser dengan aplikasi seperti Telegram. Semakin lama digunakan, semakin banyak yang bisa dibantu oleh Hermes.

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