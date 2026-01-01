Tidak perlu. Managed Hermes Agent memang ditujukan khusus untuk pengguna yang belum pernah berurusan dengan server. Deployment-nya hanya sekali klik, tapi sudah mencakup seluruh proses instalasi, mulai dari environment server hingga konfigurasi AI. Pilih paket, klik deploy, dan AI assistant siap digunakan dalam hitungan menit. Anda tidak perlu paham coding, menggunakan command line, dan mengikuti panduan yang rumit.