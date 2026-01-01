Otomatis terlindungi
Maintenance otomatis
Siap digunakan di Telegram
Lebih simpel dengan interface visual
Pilih paket Hermes Agent
Diurus untuk Anda
Tersedia di paket Anda
Diurus untuk Anda
Tersedia di paket Anda
Apa saja yang bisa Hermes Agent bantu?
Assistant pribadi
Semua tugas, pengingat, dan percakapan tersimpan rapi. Agent akan mempelajari preferensi Anda.
Assistant coding
Tulis code dan debug lebih efisien dengan agent yang bisa memahami struktur codebase.
Researcher
Rangkum topik, bandingkan pilihan, dan jaga konteks pembahasan di setiap sesi.
Assistant penjualan
Kumpulkan leads dan kelola prospek langsung di sistem Anda sendiri.
Mengapa pilih Managed Hermes di Hostinger?
Setup sekali klik
Kredit AI siap pakai
Otomatis terlindungi
Siap digunakan di Telegram
Lebih simpel dengan interface visual
Hermes Agent CLI access
Pilih cara mulai Hermes Agent
Fitur utama Hermes Agent
Belajar dan berkembang seiring penggunaan
Memori persistent
Dukungan beragam platform pesan
Akses 200+ model LLM
Penjadwal tugas otomatis
Tanya Jawab (FAQ) Hermes Agent
Apakah perlu paham teknis untuk setup Hermes Agent?
Tidak perlu. Managed Hermes Agent memang ditujukan khusus untuk pengguna yang belum pernah berurusan dengan server. Deployment-nya hanya sekali klik, tapi sudah mencakup seluruh proses instalasi, mulai dari environment server hingga konfigurasi AI. Pilih paket, klik deploy, dan AI assistant siap digunakan dalam hitungan menit. Anda tidak perlu paham coding, menggunakan command line, dan mengikuti panduan yang rumit.
Apakah harus buat akun di layanan lain untuk memakai kredit AI?
Tidak perlu. Kami sudah menyiapkan AI kredit agar Anda bisa langsung mulai tanpa akun tambahan, API key, atau proses setup rumit. Cukup kelola dan top up kredit dari dashboard. Kalau mau menggunakan akun AI eksternal seperti OpenAI atau Anthropic, Anda juga bisa menghubungkannya melalui API.
Bagaimana dengan keamanan data saya?
Setiap Hermes Agent berjalan di environment terpisah, sehingga data dan percakapan Anda tetap terlindungi. Kami juga menerapkan perlindungan tambahan di setiap container untuk mencegah akses tidak sah, jadi Anda bisa langsung menggunakan layanan tanpa perlu mengatur konfigurasi keamanan sendiri.
Apa bedanya Managed Hermes dan Hermes Agent di VPS?
VPS memberikan akses penuh ke server, tapi semua pengaturan, update, dan keamanan harus Anda kelola sendiri. Sementara itu dengan Managed Hermes, kami yang mengelola semuanya mulai dari infrastructure, update, hingga update. Pilih VPS jika Anda butuh fleksibilitas lebih, atau Managed Hermes jika lebih mengutamakan kemudahan.
Managed Hermes Agent bisa digunakan untuk apa saja?
Managed Hermes Agent adalah AI yang bekerja nonstop 24/7, bahkan saat Anda sedang offline. AI ini memiliki memori jangka panjang untuk belajar dari setiap interaksi, sehingga performanya terus berkembang seiring penggunaan. Gunakan Hermes untuk mengelola leads, menyelesaikan tugas rutin, atau menjalankan automasi di browser dengan aplikasi seperti Telegram. Semakin lama digunakan, semakin banyak yang bisa dibantu oleh Hermes.