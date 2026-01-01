Bichon adalah server pengarsipan email sumber terbuka yang ditulis dalam Rust. Ini terhubung ke akun IMAP, mengunduh pesan secara bertahap menggunakan sinkronisasi berbasis UID, membangun indeks pencarian teks lengkap Tantivy, dan menyajikan REST API yang bersih dengan WebUI tersemat untuk mencari, menjelajahi, dan mengekspor email yang diarsipkan.

Self-hosting Bichon di VPS Anda sendiri menjaga setiap pesan, lampiran, dan kredensial yang diarsipkan tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan. Kredensial akun dienkripsi saat tidak aktif dengan AES-256-GCM, token OAuth 2.0 diperbarui secara otomatis, dan beberapa kotak surat diunduh secara bersamaan — menjadikan Bichon alternatif yang cepat dan pribadi untuk layanan pengarsipan email komersial tanpa biaya per kotak surat.