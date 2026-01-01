Deploy instan Bichon
Pengarsip email Rust yang dihosting sendiri dengan IMAP, OAuth2, dan pencarian teks lengkap untuk penyimpanan kotak surat jangka panjang.
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Buat project yang Anda mau dengan Bichon
Bichon adalah server pengarsipan email sumber terbuka yang ditulis dalam Rust. Ini terhubung ke akun IMAP, mengunduh pesan secara bertahap menggunakan sinkronisasi berbasis UID, membangun indeks pencarian teks lengkap Tantivy, dan menyajikan REST API yang bersih dengan WebUI tersemat untuk mencari, menjelajahi, dan mengekspor email yang diarsipkan.
Self-hosting Bichon di VPS Anda sendiri menjaga setiap pesan, lampiran, dan kredensial yang diarsipkan tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan. Kredensial akun dienkripsi saat tidak aktif dengan AES-256-GCM, token OAuth 2.0 diperbarui secara otomatis, dan beberapa kotak surat diunduh secara bersamaan — menjadikan Bichon alternatif yang cepat dan pribadi untuk layanan pengarsipan email komersial tanpa biaya per kotak surat.
Fitur utama Bichon
Pencarian teks lengkap
Pengindeksan yang didukung Tantivy di seluruh isi pesan, header, dan lampiran mengembalikan hasil dalam milidetik dengan filter berfaset dan pengelompokan thread.
IMAP dan sinkronisasi OAuth2
Menghubungkan ke server IMAP mana pun menggunakan kata sandi (PLAIN/LOGIN) atau autentikasi OAuth 2.0 (XOAUTH2), dengan refresh token otomatis untuk akun Gmail dan Microsoft.
Pengarsipan inkremental
Sinkronisasi inkremental berbasis UID hanya mengunduh pesan baru di setiap putaran, menjaga penggunaan bandwidth dan penyimpanan tetap rendah di berbagai kotak surat yang berjalan bersamaan.
Kredensial terenkripsi
Semua kredensial IMAP dan OAuth dienkripsi saat tidak digunakan dengan AES-256-GCM menggunakan kunci yang berasal dari kata sandi enkripsi yang ditetapkan saat deployment.
Multi-pengguna RBAC
Kontrol akses berbasis peran memungkinkan Anda memberikan izin per akun kepada pengguna tambahan untuk arsip bersama, dengan log audit lengkap dari peristiwa akses.
Jalankan Bichon lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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