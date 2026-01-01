Diskon Apache Answer hingga 69%

Deploy Apache Answer instan.

Platform Tanya Jawab open-source untuk membangun basis pengetahuan tim, pusat bantuan, dan forum komunitas.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Apache Answer instan.

Pilih paket VPS untuk Apache Answer

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
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Beli paket 24 bulan seharga Rp2.805.600 (harga normal Rp7.701.600). Biaya perpanjangan Rp193.900/bln.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
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Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
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Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
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Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp2.805.600 (harga normal Rp7.701.600). Biaya perpanjangan Rp193.900/bln.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Apache Answer

Apache Answer adalah platform Q&A open-source yang dibangun dengan Go dan React, dirancang untuk membantu tim dan komunitas berbagi pengetahuan melalui antarmuka tanya jawab yang terorganisir dan dapat dicari. Tidak seperti forum umum, setiap elemen – tagging, reputasi, alat moderasi, dan sistem plugin – dibangun khusus untuk pengambilan dan penyimpanan pengetahuan terstruktur.

Self-hosting Apache Answer menjaga pengetahuan internal organisasi Anda pada infrastruktur Anda sendiri, bebas dari biaya lisensi per pengguna dan akses data pihak ketiga. Seiring pertumbuhan komunitas Anda, Anda mengontrol konfigurasi, integrasi, dan skalabilitas tanpa dibatasi oleh peta jalan fitur atau tingkatan harga penyedia SaaS.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Apache Answer

Antarmuka Q&A Terstruktur

Tata letak tanya jawab yang dirancang khusus dengan pengeditan teks kaya dan dukungan markdown memudahkan penulisan pertanyaan yang jelas dan jawaban yang terperinci dibandingkan perangkat lunak forum serbaguna.

Penandaan dan Pencarian

Atur konten dengan sistem penandaan yang komprehensif dan pemfilteran pencarian lanjutan, sehingga anggota tim dapat menemukan jawaban yang relevan tanpa harus menggulir diskusi yang tidak relevan.

Reputasi dan Gamification

Poin reputasi, lencana, dan peringkat pengguna mendorong partisipasi aktif dan memunculkan kontributor paling andal, meningkatkan kualitas pengetahuan secara keseluruhan seiring waktu.

Sistem Plugin

Perluas fungsionalitas dan berintegrasi dengan alat eksternal melalui arsitektur plugin bawaan, mengadaptasi platform dengan alur kerja tim Anda yang sudah ada tanpa pengembangan kustom.

Dukungan Multi Bahasa

Mendukung tim dan komunitas internasional dengan kemampuan multibahasa bawaan, menghilangkan hambatan bahasa dari berbagi pengetahuan kolaboratif.

Jalankan Apache Answer lebih mudah di Hostinger

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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

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Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

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