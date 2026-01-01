Deploy Apache Answer instan.
Platform Tanya Jawab open-source untuk membangun basis pengetahuan tim, pusat bantuan, dan forum komunitas.
Pilih paket VPS untuk Apache Answer
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache Answer
Apache Answer adalah platform Q&A open-source yang dibangun dengan Go dan React, dirancang untuk membantu tim dan komunitas berbagi pengetahuan melalui antarmuka tanya jawab yang terorganisir dan dapat dicari. Tidak seperti forum umum, setiap elemen – tagging, reputasi, alat moderasi, dan sistem plugin – dibangun khusus untuk pengambilan dan penyimpanan pengetahuan terstruktur.
Self-hosting Apache Answer menjaga pengetahuan internal organisasi Anda pada infrastruktur Anda sendiri, bebas dari biaya lisensi per pengguna dan akses data pihak ketiga. Seiring pertumbuhan komunitas Anda, Anda mengontrol konfigurasi, integrasi, dan skalabilitas tanpa dibatasi oleh peta jalan fitur atau tingkatan harga penyedia SaaS.
Fitur utama Apache Answer
Antarmuka Q&A Terstruktur
Tata letak tanya jawab yang dirancang khusus dengan pengeditan teks kaya dan dukungan markdown memudahkan penulisan pertanyaan yang jelas dan jawaban yang terperinci dibandingkan perangkat lunak forum serbaguna.
Penandaan dan Pencarian
Atur konten dengan sistem penandaan yang komprehensif dan pemfilteran pencarian lanjutan, sehingga anggota tim dapat menemukan jawaban yang relevan tanpa harus menggulir diskusi yang tidak relevan.
Reputasi dan Gamification
Poin reputasi, lencana, dan peringkat pengguna mendorong partisipasi aktif dan memunculkan kontributor paling andal, meningkatkan kualitas pengetahuan secara keseluruhan seiring waktu.
Sistem Plugin
Perluas fungsionalitas dan berintegrasi dengan alat eksternal melalui arsitektur plugin bawaan, mengadaptasi platform dengan alur kerja tim Anda yang sudah ada tanpa pengembangan kustom.
Dukungan Multi Bahasa
Mendukung tim dan komunitas internasional dengan kemampuan multibahasa bawaan, menghilangkan hambatan bahasa dari berbagi pengetahuan kolaboratif.
Jalankan Apache Answer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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