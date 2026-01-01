Apache Answer adalah platform Q&A open-source yang dibangun dengan Go dan React, dirancang untuk membantu tim dan komunitas berbagi pengetahuan melalui antarmuka tanya jawab yang terorganisir dan dapat dicari. Tidak seperti forum umum, setiap elemen – tagging, reputasi, alat moderasi, dan sistem plugin – dibangun khusus untuk pengambilan dan penyimpanan pengetahuan terstruktur.

Self-hosting Apache Answer menjaga pengetahuan internal organisasi Anda pada infrastruktur Anda sendiri, bebas dari biaya lisensi per pengguna dan akses data pihak ketiga. Seiring pertumbuhan komunitas Anda, Anda mengontrol konfigurasi, integrasi, dan skalabilitas tanpa dibatasi oleh peta jalan fitur atau tingkatan harga penyedia SaaS.