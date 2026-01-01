Artalk adalah sistem komentar yang di-host sendiri yang terdiri dari server Go berperforma tinggi dan widget JavaScript vanilla minimal yang dapat disematkan di situs web atau blog mana pun dengan satu tag skrip. Tidak seperti platform komentar berbasis cloud, Artalk menyimpan semua komentar, data pengguna, dan riwayat moderasi pada infrastruktur yang Anda kontrol — tanpa akses pihak ketiga, tanpa pengumpulan data, dan tanpa biaya langganan.

Backend mendukung SQLite secara langsung dengan migrasi opsional ke MySQL atau PostgreSQL seiring pertumbuhan traffic. Alat moderasi, notifikasi email, login sosial, penyaringan spam, CAPTCHA, dan sidebar admin lengkap semuanya disertakan. Self-hosting di VPS berarti data komentar Anda mengikuti kebijakan retensi dan privasi Anda, bukan ketentuan layanan platform.