Deploy Artalk instan.
Sistem komentar ringan yang di-hosting sendiri dengan backend Go dan widget JavaScript 40 KB yang dapat disematkan di situs web mana pun.
Pilih paket VPS untuk Artalk
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Artalk
Artalk adalah sistem komentar yang di-host sendiri yang terdiri dari server Go berperforma tinggi dan widget JavaScript vanilla minimal yang dapat disematkan di situs web atau blog mana pun dengan satu tag skrip. Tidak seperti platform komentar berbasis cloud, Artalk menyimpan semua komentar, data pengguna, dan riwayat moderasi pada infrastruktur yang Anda kontrol — tanpa akses pihak ketiga, tanpa pengumpulan data, dan tanpa biaya langganan.
Backend mendukung SQLite secara langsung dengan migrasi opsional ke MySQL atau PostgreSQL seiring pertumbuhan traffic. Alat moderasi, notifikasi email, login sosial, penyaringan spam, CAPTCHA, dan sidebar admin lengkap semuanya disertakan. Self-hosting di VPS berarti data komentar Anda mengikuti kebijakan retensi dan privasi Anda, bukan ketentuan layanan platform.
Fitur utama Artalk
Sematkan di Situs Mana Pun
Satu cuplikan JavaScript 40 KB menghubungkan website atau blog statis apa pun ke instans Artalk Anda – tidak memerlukan dependensi framework atau langkah build.
Manajemen Multi-situs
Satu instans Artalk mengelola komentar di berbagai situs dengan akun admin terpisah, antrean moderasi, dan pengaturan notifikasi per situs.
Spam dan CAPTCHA
Integrasi penyaringan spam Akismet, Tencent, dan Aliyun bawaan, ditambah opsi CAPTCHA gambar, geser, reCAPTCHA, hCaptcha, dan Turnstile melindungi bagian komentar dari bot.
Login Media Sosial
Para komentator melakukan autentikasi melalui GitHub, Google, Discord, dan 20 penyedia OAuth lainnya, mengurangi hambatan sekaligus mengaitkan komentar dengan identitas asli.
Admin bilah samping
Sidebar bawaan memungkinkan admin situs meninjau, menyetujui, menyematkan, dan menghapus komentar, mengelola pengguna, serta melihat statistik halaman tanpa meninggalkan antarmuka komentar.
Jalankan Artalk lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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