Deploy instan bknd.
Alternatif Firebase yang ringan menggabungkan database, otentikasi, media, dan UI admin ke dalam satu backend yang di-hosting sendiri.
Pilih paket VPS untuk bknd
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan bknd
bknd adalah sistem backend open-source yang menggabungkan pemodelan data, autentikasi, penanganan media, dan primitif alur kerja ke dalam satu layanan ringan dengan UI admin terintegrasi. Dibangun di atas Standar Web daripada satu runtime tunggal, ia berjalan di mana saja mulai dari Node dan Bun hingga Cloudflare Workers, Vercel, dan Deno Deploy, dengan akses berbasis adaptor ke SQLite, LibSQL, atau Postgres tanpa memaksakan abstraksi di atas driver database Anda.
Self-hosting bknd di VPS Anda sendiri menggantikan platform BaaS yang terkunci vendor seperti Firebase atau Supabase dengan backend portabel yang sepenuhnya Anda miliki. Tidak ada biaya per permintaan, tidak ada batas baris, dan tidak ada harga tak terduga saat proyek Anda berkembang dari prototipe hingga produksi.
Fitur utama bknd
Pemodelan data visual
Definisikan entitas, kolom, dan relasi melalui UI admin dan dapatkan endpoint REST instan serta SDK TypeScript berjenis untuk setiap koleksi.
Autentikasi bawaan
Masuk dengan Email dan kata sandi, token JWT, peran, serta izin tersedia secara langsung, menggantikan layanan identitas pihak ketiga untuk sebagian besar aplikasi.
Penanganan media terpadu
Unggah, simpan, dan sajikan file secara lokal atau melalui penyedia yang kompatibel dengan S3 seperti R2, Tigris, dan Minio tanpa perlu menambahkan tumpukan penyimpanan terpisah.
Automasi workflow
Susun alur multi-langkah yang bereaksi terhadap perubahan data, jadwalkan tugas, dan panggil API eksternal langsung dari backend yang sama yang mendukung aplikasi Anda.
Adapter Framework
Adaptor untuk Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda, dan lainnya memungkinkan Anda menyematkan instans bknd yang sama di dalam proyek front-end yang sudah ada.
Jalankan bknd lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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