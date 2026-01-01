bknd adalah sistem backend open-source yang menggabungkan pemodelan data, autentikasi, penanganan media, dan primitif alur kerja ke dalam satu layanan ringan dengan UI admin terintegrasi. Dibangun di atas Standar Web daripada satu runtime tunggal, ia berjalan di mana saja mulai dari Node dan Bun hingga Cloudflare Workers, Vercel, dan Deno Deploy, dengan akses berbasis adaptor ke SQLite, LibSQL, atau Postgres tanpa memaksakan abstraksi di atas driver database Anda.

Self-hosting bknd di VPS Anda sendiri menggantikan platform BaaS yang terkunci vendor seperti Firebase atau Supabase dengan backend portabel yang sepenuhnya Anda miliki. Tidak ada biaya per permintaan, tidak ada batas baris, dan tidak ada harga tak terduga saat proyek Anda berkembang dari prototipe hingga produksi.