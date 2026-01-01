Diskon bknd hingga 69%

Deploy instan bknd.

Alternatif Firebase yang ringan menggabungkan database, otentikasi, media, dan UI admin ke dalam satu backend yang di-hosting sendiri.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan bknd.

Pilih paket VPS untuk bknd

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan bknd

bknd adalah sistem backend open-source yang menggabungkan pemodelan data, autentikasi, penanganan media, dan primitif alur kerja ke dalam satu layanan ringan dengan UI admin terintegrasi. Dibangun di atas Standar Web daripada satu runtime tunggal, ia berjalan di mana saja mulai dari Node dan Bun hingga Cloudflare Workers, Vercel, dan Deno Deploy, dengan akses berbasis adaptor ke SQLite, LibSQL, atau Postgres tanpa memaksakan abstraksi di atas driver database Anda.

Self-hosting bknd di VPS Anda sendiri menggantikan platform BaaS yang terkunci vendor seperti Firebase atau Supabase dengan backend portabel yang sepenuhnya Anda miliki. Tidak ada biaya per permintaan, tidak ada batas baris, dan tidak ada harga tak terduga saat proyek Anda berkembang dari prototipe hingga produksi.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama bknd

Pemodelan data visual

Definisikan entitas, kolom, dan relasi melalui UI admin dan dapatkan endpoint REST instan serta SDK TypeScript berjenis untuk setiap koleksi.

Autentikasi bawaan

Masuk dengan Email dan kata sandi, token JWT, peran, serta izin tersedia secara langsung, menggantikan layanan identitas pihak ketiga untuk sebagian besar aplikasi.

Penanganan media terpadu

Unggah, simpan, dan sajikan file secara lokal atau melalui penyedia yang kompatibel dengan S3 seperti R2, Tigris, dan Minio tanpa perlu menambahkan tumpukan penyimpanan terpisah.

Automasi workflow

Susun alur multi-langkah yang bereaksi terhadap perubahan data, jadwalkan tugas, dan panggil API eksternal langsung dari backend yang sama yang mendukung aplikasi Anda.

Adapter Framework

Adaptor untuk Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda, dan lainnya memungkinkan Anda menyematkan instans bknd yang sama di dalam proyek front-end yang sudah ada.

Jalankan bknd lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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