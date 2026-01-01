Menerapkan Otter Wiki dengan instalasi sekali klik.
Wiki minimalis yang di-hosting sendiri dengan riwayat halaman yang didukung Git, pengeditan Markdown, dan kontrol akses pengguna dalam satu kontainer.
Pilih paket VPS untuk An Otter Wiki
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan An Otter Wiki
Otter Wiki adalah wiki ringan yang di-hosting sendiri yang menyimpan semua halaman dalam repositori Git dan data pengguna di SQLite — tidak memerlukan layanan database terpisah. Ditulis dalam Python dengan antarmuka Bootstrap yang bersih, ini mendukung pengeditan Markdown, lampiran file, dan riwayat revisi halaman lengkap yang didukung oleh commit Git.
Self-hosting di VPS Anda menjaga semua konten wiki di bawah kendali Anda, dengan aturan akses terperinci yang dapat membatasi pembacaan dan pengeditan hanya untuk pengguna terdaftar atau yang disetujui admin. Desain satu kontainer berarti tidak ada yang perlu disediakan selain volume bernama dan kontainer itu sendiri.
Fitur utama An Otter Wiki
Histori Berbasis Git
Setiap pengeditan halaman secara otomatis menjadi Git commit, memberi Anda riwayat revisi lengkap yang dapat Anda telusuri, diff (bandingkan), dan revert (kembalikan) melalui antarmuka web.
Pengeditan Markdown
Tulis dan edit halaman dalam Markdown dengan editor pratinjau langsung, tanpa format kepemilikan atau penguncian rich-text dalam bentuk apa pun.
Kontrol Akses
Izin baca, tulis, dan lampiran dikonfigurasi secara independen untuk pengunjung anonim, pengguna terdaftar, dan pengguna yang disetujui admin.
File Lampiran
Unggah dan sematkan gambar serta file langsung ke halaman wiki, disimpan bersama konten halaman dalam volume data persisten.
Manajemen Pengguna
Pendaftaran bawaan dengan konfirmasi email opsional dan alur kerja persetujuan admin memberikan kontrol penuh atas siapa yang dapat berkontribusi.
Jalankan An Otter Wiki lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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