Otter Wiki adalah wiki ringan yang di-hosting sendiri yang menyimpan semua halaman dalam repositori Git dan data pengguna di SQLite — tidak memerlukan layanan database terpisah. Ditulis dalam Python dengan antarmuka Bootstrap yang bersih, ini mendukung pengeditan Markdown, lampiran file, dan riwayat revisi halaman lengkap yang didukung oleh commit Git.

Self-hosting di VPS Anda menjaga semua konten wiki di bawah kendali Anda, dengan aturan akses terperinci yang dapat membatasi pembacaan dan pengeditan hanya untuk pengguna terdaftar atau yang disetujui admin. Desain satu kontainer berarti tidak ada yang perlu disediakan selain volume bernama dan kontainer itu sendiri.