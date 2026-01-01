Apache JSPWiki adalah mesin wiki berbasis Java yang kaya fitur, dikelola sebagai proyek Apache tingkat atas. Halaman disimpan sebagai file teks biasa dengan riwayat versi lengkap, sementara lampiran, template halaman, dan pustaka plugin bawaan yang besar membuatnya cocok untuk pusat dokumentasi, basis pengetahuan, dan situs kolaborasi intranet di mana stabilitas dan umur panjang lebih penting daripada mengikuti tren.

Self-hosting JSPWiki di VPS Anda memberi Anda wiki berlisensi Apache yang berjalan sepenuhnya di container Tomcat Anda sendiri, tanpa dependensi SaaS, tanpa harga per-kursi, dan autentikasi berbasis JAAS yang dapat Anda integrasikan dengan identity stack Anda sendiri. Segala sesuatu mulai dari halaman wiki hingga lampiran berada di satu persistent volume, membuat backup dan migrasi menjadi mudah.