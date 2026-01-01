Deploy Apache JSPWiki dalam instalasi sekali klik.
Mesin wiki berbasis Java yang matang dengan versioning bawaan, lampiran, plugin, dan kontrol akses yang didukung JAAS.
Pilih paket VPS untuk Apache JSPWiki
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache JSPWiki
Apache JSPWiki adalah mesin wiki berbasis Java yang kaya fitur, dikelola sebagai proyek Apache tingkat atas. Halaman disimpan sebagai file teks biasa dengan riwayat versi lengkap, sementara lampiran, template halaman, dan pustaka plugin bawaan yang besar membuatnya cocok untuk pusat dokumentasi, basis pengetahuan, dan situs kolaborasi intranet di mana stabilitas dan umur panjang lebih penting daripada mengikuti tren.
Self-hosting JSPWiki di VPS Anda memberi Anda wiki berlisensi Apache yang berjalan sepenuhnya di container Tomcat Anda sendiri, tanpa dependensi SaaS, tanpa harga per-kursi, dan autentikasi berbasis JAAS yang dapat Anda integrasikan dengan identity stack Anda sendiri. Segala sesuatu mulai dari halaman wiki hingga lampiran berada di satu persistent volume, membuat backup dan migrasi menjadi mudah.
Fitur utama Apache JSPWiki
Riwayat versi halaman
Setiap perubahan ditangkap oleh VersioningFileProvider sehingga Anda dapat membandingkan revisi dan mengembalikan perubahan yang tidak diinginkan kapan saja.
Lampiran dan media
Unggah gambar, dokumen, dan file lainnya langsung ke halaman dengan penyedia lampiran bawaan yang menyimpan semuanya di volume VPS Anda.
Kontrol akses JAAS
Izin halaman dan grup yang terperinci diberlakukan melalui Java Authentication and Authorization Service, dengan backend yang dapat dipasang untuk LDAP atau realm kustom.
Plugin dan perpustakaan template
Perluas halaman dengan plugin yang dibundel untuk daftar isi, pencarian, RSS, dan konten dinamis, atau tata ulang wiki dengan template halaman berbasis JSP.
Sintaks markup Apache
Tulis konten dalam markup JSPWiki yang ringan dengan makro, tautan antar-wiki, dan pratinjau langsung saat mengedit.
Jalankan Apache JSPWiki lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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