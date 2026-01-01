Instal WordPress Otomatis.
CMS terpopuler di dunia yang menggerakkan lebih dari 40% dari semua website, dengan ribuan tema dan plugin.
Pilih paket VPS untuk WordPress
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WordPress
WordPress adalah content management system (CMS) paling populer di dunia, yang mendukung lebih dari 40% dari semua website di internet. WordPress menyediakan platform penerbitan yang fleksibel untuk blog, website bisnis, portofolio, toko e-commerce, dan lainnya â€” dilengkapi dengan editor visual, sistem tema, dan ekosistem puluhan ribu plugin.
Self-hosting WordPress di VPS memberi Anda kontrol penuh atas performa, keamanan, dan data website Anda tanpa biaya platform bulanan. Template ini mencakup MySQL untuk penyimpanan database yang andal, dan perutean melalui Traefik reverse proxy yang sudah terinstal memastikan HTTPS otomatis untuk domain Anda sejak deployment pertama.
Fitur utama WordPress
Ekosistem plugin yang masif
Pilih dari lebih dari 60.000 plugin gratis dan premium untuk menambahkan e-commerce, SEO, formulir, caching, dan fungsionalitas lainnya.
Perpustakaan tema
Terapkan dari ribuan tema gratis dan komersial untuk langsung mengubah desain situs Anda tanpa menyentuh kode.
Editor blok visual
Buat halaman dengan Gutenberg block editor menggunakan alat tata letak drag-and-drop yang tidak memerlukan pengetahuan coding.
Dukungan Multisite
Jalankan jaringan situs WordPress dari satu instalasi, berbagi tema dan plugin di semua properti.
Siap untuk WooCommerce
Instal WooCommerce untuk mengubah WordPress menjadi toko e-commerce berfitur lengkap dengan produk, checkout, dan pembayaran.
Jalankan WordPress lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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