WordPress adalah content management system (CMS) paling populer di dunia, yang mendukung lebih dari 40% dari semua website di internet. WordPress menyediakan platform penerbitan yang fleksibel untuk blog, website bisnis, portofolio, toko e-commerce, dan lainnya â€” dilengkapi dengan editor visual, sistem tema, dan ekosistem puluhan ribu plugin.

Self-hosting WordPress di VPS memberi Anda kontrol penuh atas performa, keamanan, dan data website Anda tanpa biaya platform bulanan. Template ini mencakup MySQL untuk penyimpanan database yang andal, dan perutean melalui Traefik reverse proxy yang sudah terinstal memastikan HTTPS otomatis untuk domain Anda sejak deployment pertama.