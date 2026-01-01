AI app builder, dari ide jadi aplikasi

Buat dan onlinekan aplikasi web interaktif cukup chat dengan AI, tanpa coding.
Coba gratis
AI app builder, dari ide jadi aplikasi

Cara membuat aplikasi web

01

Tentukan ide dan fitur utama

Mulai dari menentukan masalah yang ingin diatasi dengan aplikasi web Anda dan fitur apa saja yang dibutuhkan.
02

Buat dengan AI atau pakai template

Cukup jelaskan ide dan AI langsung buatkan dari nol, atau pilih template dan atur sesuai keinginan.
03

Edit, uji, dan onlinekan

Mengatur aplikasi Anda, menjalankan tes, dan ketika siap, publikasikan secara online — dengan AI Builder, Anda dapat melakukannya dengan satu klik.
Coba gratis

Ide aplikasi web tanpa coding

Temukan berbagai jenis aplikasi web yang bisa Anda buat dengan Hostinger Horizons. Dari proyek personal sampai tool bisnis, semuanya cukup dengan prompt AI simpel.
Ide aplikasi web tanpa coding

Web app CRM

Atur dan kelola kontak dengan mudah. Bangun relasi lebih kuat dengan mencatat setiap detail pertemuan dan pelanggan.Buat sekarang
Pantau pengeluaran iklan dan performa campaign di berbagai platform agar budget tetap terkendali.Buat sekarang
Permudah pelanggan lihat menu, pesan meja, dan pilih preferensi makanan, semua dari satu aplikasi.Buat sekarang
Kumpulkan masukan dan opini pengguna dengan cepat untuk bantu kembangkan produk atau layanan Anda.Buat sekarang
Buat dan kirim invoice profesional yang mudah dikustomisasi. Proses lebih efisien, bisnis lebih kredibel.Buat sekarang
Bantu pengguna buat CV keren, lengkap dengan panduan dan rekomendasi konten dari AI.Buat sekarang
Kelola, upload, dan streaming episode podcast di platform modern yang mudah digunakan.Buat sekarang

Buat lebih cepat, lebih pintar, dan lebih mudah dengan Hostinger tanpa kode builder aplikasi AI

Solusi AI lengkap untuk aplikasi web

Dari kode dan desain hingga konten dan SEO – biarkan Hostinger AI Builder menangani semuanya. Hubungkan Stripe dan Integrated backend untuk meluncurkan aplikasi web nyata yang berfungsi – tidak perlu keterampilan teknis.

Proses cepat, hasil berkualitas

Sampaikan konsep dengan bahasa Anda, Horizons akan wujudkan dalam sekejap dan bisa langsung diluncurkan. Plus, AI kami mengerti lebih dari 80 bahasa.

Segalanya lebih cepat

Langsung online dalam sekali klik dengan hosting yang aman dan andal, domain custom, email bisnis, dan banyak lagi. Tak perlu layanan tambahan.

Didukung teknologi terbaik

Horizons mengandalkan LLM terbaru untuk hasilkan kode, konten, dan desain berkualitas tinggi untuk konsep aplikasi web paling rumit sekalipun.

Siap mewujudkan ide Anda?

Coba gratis

Tanpa kartu kredit.

Mau tahu informasi lainnya?

Temukan berbagai tutorial, panduan, dan langkah praktis untuk bantu Anda menguasai AI dengan cepat. Dapatkan semua info yang Anda butuhkan untuk buat proyek AI pertama dan lainnya.
Panduan memulai

Panduan memulai

Tutorial
Video
Tips optimalkan prompt

Tips optimalkan prompt

Tutorial
Video
Kesalahan umum yang perlu dihindari

Kesalahan umum yang perlu dihindari

Tutorial
Video

Tanya Jawab (FAQ) AI app builder

Pertanyaan dan jawaban seputar pembuatan aplikasi web.

AI app builder adalah tool untuk membuat aplikasi atau website dengan bantuan AI dan tanpa coding. Cukup jelaskan apa yang ingin Anda buat, dan AI akan langsung buatkan struktur, logika, dan interface aplikasi. Saking mudahnya, pengguna awam pun bisa menggunakan tool ini.

Tentu. Aplikasi web bisa dibuat sendiri pakai tool AI seperti Hostinger Horizons. Cukup jelaskan ide dalam bahasa sehari-hari, AI akan buatkan aplikasi web yang bisa langsung digunakan. Jadi, Anda tidak perlu lagi belajar bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, atau JavaScript bahkan menguasai framework seperti Node.js atau Django.

Baca info selengkapnya tentang cara membuat aplikasi web.

Ya, AI app builder bisa untuk startup, founder, bahkan tim yang ingin menguji kelayakan ide. Anda tidak perlu lagi sewa jasa developer untuk membuat dan mengembangkan aplikasi. Semuanya bisa dilakukan sendiri. Jadi, pengujian MVP dan pengumpulan masukan bisa lebih cepat.

Biayanya bervariasi. Jika buat sendiri, biayanya lebih murah. Namun, jika menyewa jasa developer, biayanya bisa sampai jutaan rupiah.

Salah satu cara untuk menghemat anggaran adalah dengan menggunakan platform tanpa coding seperti Hostinger Horizons. Harga paketnya terjangkau, mulai dari Rp24.900/bln. Jadi, Anda tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk membuat dan mengembangkan aplikasi.

Baca info selengkapnya di biaya pembuatan aplikasi web.

Hanya dalam hitungan menit. Cukup jelaskan ide Anda, dan AI akan langsung buatkan aplikasi web lengkap. Anda tinggal sempurnakan fitur, atur layout, dan menguji aplikasi sebelum dionlinekan sepenuhnya.

Untuk pengkodean, Anda memerlukan editor kode (seperti Visual Studio Code), pengendalian versi (seperti GitHub), dan alat pengimplementasian. Dengan pembuat aplikasi tanpa kode seperti Hostinger AI Builder, Anda hanya perlu satu platform — itu menangani pembuatan aplikasi, hosting, dan pengimplementasian dalam satu aliran lancar.

AI app builder bisa untuk membuat berbagai macam aplikasi web termasuk tool internal, dashboard, MVP, aplikasi bisnis, sistem booking, SaaS, dan aplikasi web interaktif.

Perlu diingat, AI app builder Hostinger Horizons bukan untuk membuat aplikasi mobile, melainkan hanya aplikasi web.

Sebelum dionlinekan, biasanya aplikasi web akan ditinjau dan diuji lebih dulu untuk memastikan semuanya berfungsi normal. Di Hostinger Horizons, Anda bisa mengujinya di environment sandbox. Begitu ada masalah, cukup minta bantuan AI untuk memperbaikinya. Tidak perlu lagi atasi dengan coding atau debugging manual.

Jika semuanya sudah oke, langsung onlinekan dengan sekali klik. Layanan hosting sudah termasuk di dalamnya, jadi tidak perlu konfigurasi tambahan.

Baca panduan lengkap tentang pengujian aplikasi web.

Ya, Anda dapat terus mengedit aplikasi web atau situs web Anda setelah AI menghasilkannya. Jika Anda hanya ingin mengedit teks dan kode, Anda tidak perlu kredit pesan, dan Anda dapat melakukannya secara langsung.

Anda juga dapat menggunakan Hostinger AI Builder untuk membuat perubahan dan menghasilkan versi baru dari aplikasi atau situs Anda, asalkan Anda memiliki cukup kredit pesan. Hanya menjelaskan perubahan apa yang ingin Anda lakukan dalam pesan ke pembuat aplikasi web AI kami.

Untuk mengamankan aplikasi web, Anda perlu menginstal sertifikat SSL, mengelola izin akses, melindungi data pengguna, dan memantau ancaman keamanan. Hostinger Horizons sudah menyediakan berbagai perlindungan keamanan dasar secara otomatis, tapi Anda juga bisa pelajari praktik terbaiknya di panduan keamanan aplikasi web.

Meningkatkan aplikasi web berarti mempertahankannya diperbarui, aman, dan berjalan dengan lancar. Ini termasuk memperbaiki bug, memperbarui komponen perangkat lunak, dan meningkatkan fitur dari waktu ke waktu. Alat seperti Hostinger AI Builder mempermudah pemeliharaan dengan mengumpulkan pembaruan dan hosting di satu platform..

Ada banyak cara untuk menghasilkan uang lewat aplikasi web, seperti menyediakan sistem subscription, menayangkan iklan, menjual fitur premium dengan model freemium, atau menawarkan akses berbayar ke tool atau konten eksklusif. Dengan beragam integrasi sistem pembayaran di Hostinger Horizons, Anda bisa melakukan semua itu.

Dapatkan lebih banyak insight dan tips menarik di cara hasilkan uang dari aplikasi web.

Website biasanya menampilkan konten statis atau semi-dinamis, sedangkan aplikasi web memiliki fitur interaktif seperti akun pengguna atau update real-time. Pilihannya tergantung tujuan Anda.

Baca selengkapnya di perbandingan aplikasi web vs. website.

Aplikasi web dijalankan langsung di browser, sedangkan aplikasi mobile harus didownload ke perangkat. Aplikasi web lebih mudah diupdate dan dideploy, sedangkan aplikasi mobile biasanya punya integrasi fitur perangkat yang lebih baik.

Lihat perbandingan keduanya di aplikasi web vs. aplikasi mobile.

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.