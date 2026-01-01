AI app builder, dari ide jadi aplikasi
Cara membuat aplikasi web
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Ide aplikasi web tanpa coding
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Tanya Jawab (FAQ) AI app builder
Apa itu AI app builder?
AI app builder adalah tool untuk membuat aplikasi atau website dengan bantuan AI dan tanpa coding. Cukup jelaskan apa yang ingin Anda buat, dan AI akan langsung buatkan struktur, logika, dan interface aplikasi. Saking mudahnya, pengguna awam pun bisa menggunakan tool ini.
Apakah aplikasi web bisa dibuat tanpa coding?
Tentu. Aplikasi web bisa dibuat sendiri pakai tool AI seperti Hostinger Horizons. Cukup jelaskan ide dalam bahasa sehari-hari, AI akan buatkan aplikasi web yang bisa langsung digunakan. Jadi, Anda tidak perlu lagi belajar bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, atau JavaScript bahkan menguasai framework seperti Node.js atau Django.
Baca info selengkapnya tentang cara membuat aplikasi web.
Apakah Horizons AI app builder bisa untuk startup atau MVP (Minimum Viable Product)?
Ya, AI app builder bisa untuk startup, founder, bahkan tim yang ingin menguji kelayakan ide. Anda tidak perlu lagi sewa jasa developer untuk membuat dan mengembangkan aplikasi. Semuanya bisa dilakukan sendiri. Jadi, pengujian MVP dan pengumpulan masukan bisa lebih cepat.
Berapa biaya pembuatan aplikasi web?
Biayanya bervariasi. Jika buat sendiri, biayanya lebih murah. Namun, jika menyewa jasa developer, biayanya bisa sampai jutaan rupiah.
Salah satu cara untuk menghemat anggaran adalah dengan menggunakan platform tanpa coding seperti Hostinger Horizons. Harga paketnya terjangkau, mulai dari Rp24.900/bln. Jadi, Anda tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk membuat dan mengembangkan aplikasi.
Baca info selengkapnya di biaya pembuatan aplikasi web.
Seberapa cepat buat aplikasi pakai AI?
Hanya dalam hitungan menit. Cukup jelaskan ide Anda, dan AI akan langsung buatkan aplikasi web lengkap. Anda tinggal sempurnakan fitur, atur layout, dan menguji aplikasi sebelum dionlinekan sepenuhnya.
Apa saja tool untuk buat aplikasi web?
Untuk pengkodean, Anda memerlukan editor kode (seperti Visual Studio Code), pengendalian versi (seperti GitHub), dan alat pengimplementasian. Dengan pembuat aplikasi tanpa kode seperti Hostinger AI Builder, Anda hanya perlu satu platform — itu menangani pembuatan aplikasi, hosting, dan pengimplementasian dalam satu aliran lancar.
Aplikasi apa saja yang bisa dibuat dengan AI app builder?
AI app builder bisa untuk membuat berbagai macam aplikasi web termasuk tool internal, dashboard, MVP, aplikasi bisnis, sistem booking, SaaS, dan aplikasi web interaktif.
Perlu diingat, AI app builder Hostinger Horizons bukan untuk membuat aplikasi mobile, melainkan hanya aplikasi web.
Bagaimana saya bisa menguji, memperbaiki masalah, dan mengonlinekan aplikasi web?
Sebelum dionlinekan, biasanya aplikasi web akan ditinjau dan diuji lebih dulu untuk memastikan semuanya berfungsi normal. Di Hostinger Horizons, Anda bisa mengujinya di environment sandbox. Begitu ada masalah, cukup minta bantuan AI untuk memperbaikinya. Tidak perlu lagi atasi dengan coding atau debugging manual.
Jika semuanya sudah oke, langsung onlinekan dengan sekali klik. Layanan hosting sudah termasuk di dalamnya, jadi tidak perlu konfigurasi tambahan.
Baca panduan lengkap tentang pengujian aplikasi web.
Apakah aplikasi hasil buatan AI masih bisa diedit?
Ya, Anda dapat terus mengedit aplikasi web atau situs web Anda setelah AI menghasilkannya. Jika Anda hanya ingin mengedit teks dan kode, Anda tidak perlu kredit pesan, dan Anda dapat melakukannya secara langsung.
Anda juga dapat menggunakan Hostinger AI Builder untuk membuat perubahan dan menghasilkan versi baru dari aplikasi atau situs Anda, asalkan Anda memiliki cukup kredit pesan. Hanya menjelaskan perubahan apa yang ingin Anda lakukan dalam pesan ke pembuat aplikasi web AI kami.
Bagaimana cara mengamankan aplikasi web?
Untuk mengamankan aplikasi web, Anda perlu menginstal sertifikat SSL, mengelola izin akses, melindungi data pengguna, dan memantau ancaman keamanan. Hostinger Horizons sudah menyediakan berbagai perlindungan keamanan dasar secara otomatis, tapi Anda juga bisa pelajari praktik terbaiknya di panduan keamanan aplikasi web.
Apakah aplikasi web perlu maintenance?
Meningkatkan aplikasi web berarti mempertahankannya diperbarui, aman, dan berjalan dengan lancar. Ini termasuk memperbaiki bug, memperbarui komponen perangkat lunak, dan meningkatkan fitur dari waktu ke waktu. Alat seperti Hostinger AI Builder mempermudah pemeliharaan dengan mengumpulkan pembaruan dan hosting di satu platform..
Bagaimana cara hasilkan uang lewat aplikasi web?
Ada banyak cara untuk menghasilkan uang lewat aplikasi web, seperti menyediakan sistem subscription, menayangkan iklan, menjual fitur premium dengan model freemium, atau menawarkan akses berbayar ke tool atau konten eksklusif. Dengan beragam integrasi sistem pembayaran di Hostinger Horizons, Anda bisa melakukan semua itu.
Dapatkan lebih banyak insight dan tips menarik di cara hasilkan uang dari aplikasi web.
Mana yang lebih bagus, aplikasi web atau website?
Website biasanya menampilkan konten statis atau semi-dinamis, sedangkan aplikasi web memiliki fitur interaktif seperti akun pengguna atau update real-time. Pilihannya tergantung tujuan Anda.
Baca selengkapnya di perbandingan aplikasi web vs. website.
Mana yang lebih bagus, aplikasi web atau aplikasi mobile?
Aplikasi web dijalankan langsung di browser, sedangkan aplikasi mobile harus didownload ke perangkat. Aplikasi web lebih mudah diupdate dan dideploy, sedangkan aplikasi mobile biasanya punya integrasi fitur perangkat yang lebih baik.
Lihat perbandingan keduanya di aplikasi web vs. aplikasi mobile.