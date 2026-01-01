Tentu. Aplikasi web bisa dibuat sendiri pakai tool AI seperti Hostinger Horizons. Cukup jelaskan ide dalam bahasa sehari-hari, AI akan buatkan aplikasi web yang bisa langsung digunakan. Jadi, Anda tidak perlu lagi belajar bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, atau JavaScript bahkan menguasai framework seperti Node.js atau Django.

Baca info selengkapnya tentang cara membuat aplikasi web.