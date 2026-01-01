Buat tool internal sesuai kebutuhan tim Anda

Kembangkan bisnis lebih efisien dengan tool yang dibuat sesuai kebutuhan Anda. Mulai dari dashboard sampai portal karyawan, AI yang bantu buatkan. Tanpa coding, cukup jelaskan kebutuhannya.
Coba gratis

Harga paket mulai dari Rp24.900/bln

Buat tool internal sesuai kebutuhan tim Anda

Saatnya beralih dari spreadsheet

Buat dan kelola tool kustom yang sepenuhnya sesuai kebutuhan tim Anda dari satu platform praktis.

Kerja lebih efisien dengan tool yang tepat

Tanpa perlu coding, jelaskan saja kebutuhan tim Anda dan AI akan buatkan tool yang sesuai. Bantu tim kerja lebih efisien dan bisnis berkembang lebih cepat.

Solusi lengkap sukses online

Sudah termasuk hosting, domain, dan email. Hubungkan ke tool SEO, Stripe, PayPal, AdSense, dan banyak lainnya tanpa setup rumit.

Tool semakin pintar dengan AI

Upgrade tool internal untuk tim Anda dengan chatbot AI dan smart search. Tanpa aplikasi maupun langganan terpisah.

Semua data tersimpan rapi

Akun pengguna, database, dan storage file sudah disiapkan untuk Anda. Jadi, aplikasi langsung siap digunakan tanpa setup teknis.
Saatnya beralih dari spreadsheet

Beberapa alat internal yang dapat Anda buat dengan AI Builder

Cari inspirasi dari berbagai tool populer, mulai dari tracker sederhana hingga dashboard kustom. Atau, langsung gunakan ide prompt untuk mulai lebih cepat.
Beberapa alat internal yang dapat Anda buat dengan AI Builder

Dashboard penjualan

Pantau performa bisnis Anda setiap saat. Lihat pendapatan, progres transaksi, dan target bisnis secara real time di satu dashboard.Mulai sekarang
Pastikan proyek berjalan sesuai rencana. Bagikan tugas, tentukan tenggat, dan cek progres kapan saja tanpa bolak-balik kirim email.Mulai sekarang
Bantu tim mengatur tugas, prioritas, dan tetap fokus ke hal terpenting.Mulai sekarang
Bantu tim sales kirim proposal lebih cepat. Atur layanan, sesuaikan harga dan timeline, hitung total secara otomatis, lalu ekspor ke PDF dalam sekali klik.Mulai sekarang
Hadirkan chatbot cerdas untuk menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan panduan, dan menangani tugas sehari-hari.Mulai sekarang
Mudahkan onboarding tim baru dengan akses ke dokumen, checklist, dan materi pelatihan yang terpusat.Mulai sekarang

Cara membuat alat internal dengan AI Builder

01

Buat dengan AI atau pakai template

Cukup jelaskan ide dan kebutuhan Anda, AI langsung buatkan dari nol. Atau pilih template dan atur sesuai keinginan.
02

Edit dan uji coba

Sempurnakan tool lewat chat dengan AI. Ubah workflow, tambah field data, dan atur tampilannya hingga sesuai kebutuhan tim. Cek hasil akhirnya secara live sebelum publish.
03

Online sekali klik

Klik Onlinekan dan tool Anda langsung aktif. Tanpa setup tambahan dan menunggu lama.

Pilih template dan edit sesuka Anda

Pilih template profesional, edit dengan bantuan AI atau editor visual, dan onlinekan website.

Template siap pakai

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Temukan berbagai tutorial, panduan, dan langkah praktis untuk bantu Anda menguasai AI dengan cepat. Dapatkan semua info yang Anda butuhkan untuk buat proyek AI pertama dan lainnya.
Panduan memulai

Panduan memulai

Tutorial
Video
Tips optimalkan prompt

Tips optimalkan prompt

Tutorial
Video
Kesalahan umum yang perlu dihindari

Kesalahan umum yang perlu dihindari

Tutorial
Video

Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons

Aplikasi dan toko ecommerce

CRM kustom

Penjadwalan dan reservasi

Tool AI kustom

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Saatnya buat tool internal pertama Anda

Coba gratis

Tidak perlu kartu kredit.

Tanya Jawab (FAQ) builder tool internal

Internal tool adalah aplikasi, dashboard, atau sistem yang dibuat untuk mendukung operasional tim, misalnya dashboard, portal HR, atau workflow persetujuan. Di Horizons, Anda bisa membuat solusi yang sepenuhnya sesuai kebutuhan tim, jadi tak perlu lagi menyesuaikan proses kerja dengan software yang fiturnya belum tentu pas.

Siapa pun bisa menggunakan Horizons dan tidak perlu punya latar belakang engineering atau coding. Dari founder yang mau beralih dari spreadsheet, manajer yang mau menyederhanakan workflow tim, sampai pemilik bisnis yang butuh tool kustom tanpa bantuan developer, Horizons siap membantu. Jelaskan saja apa yang dibutuhkan, dan aplikasi kustom akan dibuatkan untuk Anda.

Sama sekali tidak perlu. Horizons sudah mendukung vibe coding, jadi Anda cukup menjelaskan tool internal yang dibutuhkan dan AI akan membuatkannya secara real time. Menambah kolom data, mengubah workflow, atau menyempurnakan fitur pun semudah mengirim instruksi.

Butuh informasi selengkapnya? Silakan ikuti panduan membuat tool internal kami.

Anda bisa mulai gratis dengan 5 kredit AI yang didapatkan di awal setelah mendaftar. Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan Anda, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen dengan Horizons.

Kredit AI ini juga digunakan saat pengguna memanfaatkan fitur AI di tool Anda, seperti chatbot atau smart search.

Begitu tool siap diaktifkan, langsung saja berlangganan paket Horizons mulai dari Rp24.900/bln, yang sudah termasuk hosting dan domain.

Saat kredit AI habis, beli tambahan dan cek penggunaannya kapan saja melalui dashboard.

Tentu. Horizons dilengkapi backend terintegrasi sehingga autentikasi pengguna, data storage, dan pengaturan akses sudah siap digunakan. Anda bebas menentukan siapa yang bisa login, melihat, maupun mengubah data tanpa konfigurasi atau database tambahan.

Ya. Setiap alat yang dibangun dengan AI Builder sangat responsif, sehingga bekerja pada desktop, tablet, dan ponsel – di mana pun tim Anda bekerja.

Cara mengupdate dan membuat tool internal sama mudahnya. Buka kembali project Anda, lalu lanjutkan chat dengan Horizons. Jelaskan perubahan yang dimau dan semua akan ditangani secara otomatis oleh AI.

Tidak perlu bantuan developer, dan Anda juga tetap punya akses ke seluruh kode untuk pengembangan lebih lanjut.

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