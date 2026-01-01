Buat tool internal sesuai kebutuhan tim Anda
Saatnya beralih dari spreadsheet
Kerja lebih efisien dengan tool yang tepat
Solusi lengkap sukses online
Tool semakin pintar dengan AI
Semua data tersimpan rapi
Beberapa alat internal yang dapat Anda buat dengan AI Builder
Dashboard penjualan
Tracker proyek
Tool pengatur prioritas
Builder proposal penjualan
AI chatbot
Portal onboarding karyawan
Cara membuat alat internal dengan AI Builder
Buat dengan AI atau pakai template
Edit dan uji coba
Online sekali klik
Pilih template dan edit sesuka Anda
Template siap pakai
Task planner
Content calendar
Social media post generator
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Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons
Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons
Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎
Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.
Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.
Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.
Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.
Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.
Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.
Tanya Jawab (FAQ) builder tool internal
Apa itu tool internal?
Internal tool adalah aplikasi, dashboard, atau sistem yang dibuat untuk mendukung operasional tim, misalnya dashboard, portal HR, atau workflow persetujuan. Di Horizons, Anda bisa membuat solusi yang sepenuhnya sesuai kebutuhan tim, jadi tak perlu lagi menyesuaikan proses kerja dengan software yang fiturnya belum tentu pas.
Siapa saja yang bisa buat tool internal pakai Horizons?
Siapa pun bisa menggunakan Horizons dan tidak perlu punya latar belakang engineering atau coding. Dari founder yang mau beralih dari spreadsheet, manajer yang mau menyederhanakan workflow tim, sampai pemilik bisnis yang butuh tool kustom tanpa bantuan developer, Horizons siap membantu. Jelaskan saja apa yang dibutuhkan, dan aplikasi kustom akan dibuatkan untuk Anda.
Haruskah paham desain dan coding untuk buat tool sendiri?
Sama sekali tidak perlu. Horizons sudah mendukung vibe coding, jadi Anda cukup menjelaskan tool internal yang dibutuhkan dan AI akan membuatkannya secara real time. Menambah kolom data, mengubah workflow, atau menyempurnakan fitur pun semudah mengirim instruksi.
Butuh informasi selengkapnya? Silakan ikuti panduan membuat tool internal kami.
Berapa biaya untuk membangun sebuah alat dengan AI Builder internal tool builder?
Anda bisa mulai gratis dengan 5 kredit AI yang didapatkan di awal setelah mendaftar. Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan Anda, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen dengan Horizons.
Kredit AI ini juga digunakan saat pengguna memanfaatkan fitur AI di tool Anda, seperti chatbot atau smart search.
Begitu tool siap diaktifkan, langsung saja berlangganan paket Horizons mulai dari Rp24.900/bln, yang sudah termasuk hosting dan domain.
Saat kredit AI habis, beli tambahan dan cek penggunaannya kapan saja melalui dashboard.
Apakah akses ke tool internal bisa diatur?
Tentu. Horizons dilengkapi backend terintegrasi sehingga autentikasi pengguna, data storage, dan pengaturan akses sudah siap digunakan. Anda bebas menentukan siapa yang bisa login, melihat, maupun mengubah data tanpa konfigurasi atau database tambahan.
Apakah tool internal buatan Horizons bisa digunakan di desktop dan mobile?
Ya. Setiap alat yang dibangun dengan AI Builder sangat responsif, sehingga bekerja pada desktop, tablet, dan ponsel – di mana pun tim Anda bekerja.
Apakah tool bisa diedit seiring pertumbuhan bisnis?
Cara mengupdate dan membuat tool internal sama mudahnya. Buka kembali project Anda, lalu lanjutkan chat dengan Horizons. Jelaskan perubahan yang dimau dan semua akan ditangani secara otomatis oleh AI.
Tidak perlu bantuan developer, dan Anda juga tetap punya akses ke seluruh kode untuk pengembangan lebih lanjut.