Share Hostinger AI Builder dan dapatkan hingga 150 USD

Dapatkan 20% dari pembayaran teman Anda saat membeli paket Hostinger Horizons pertamanya (hingga 150 USD). Teman Anda juga dapat ekstra diskon 20%.
Dapatkan bonus

Cara kerjanya

01

Bagikan link referral Anda

Salin link Anda langsung dari Horizons Hostinger atau dashboard referral dan kirim ke teman.
02

Tunggu mereka upgrade

Dapatkan hadiah ketika teman-teman Anda membeli paket Hostinger AI Builder pertama mereka dan menggunakan layanan selama 45+ hari.
03

Klaim komisi

Komisi Anda akan ditransfer melalui PayPal, Wire Transfer, atau saldo Hostinger.

Bantu orang lain berkreasi dengan AI dan dapatkan rewardnya

Bagikan link referral Anda di mana saja

Bagikan link referral Anda di mana saja

  • Kirim langsung ke teman
  • Tambahkan ke konten atau bio di media sosial
  • Bagikan ke komunitas atau group chat
Komisi referral 20%

Komisi referral 20%

Raih komisi saat teman Anda membeli paket Hostinger Horizons pertamanya dan menggunakan layanan selama 45+ hari.

Tanya Jawab (FAQ) program referral Hostinger Horizons

Link referral bisa didapatkan:

  • Di dashboard referral
  • Di platform Horizons Hostinger. Klik ikon menu di sudut kiri atas dan pilih "Ajak teman"

Bebas ajak teman lewat program referral Hostinger sebanyak yang Anda mau. Yuk mulai bagikan link Anda dan promosikan Hostinger Horizons!

Tidak ada batasan referral, potensi penghasilan pun tak terbatas. Nikmati 20% komisi dari tiap penjualan yang memenuhi syarat.

Mereka mendapatkan diskon tambahan 20% untuk paket Hostinger AI Builder pertama mereka.

Kami menawarkan jaminan 30 hari uang kembali. Pengguna baru diberi waktu hingga 30 hari jika ingin membatalkan langganan dan meminta pengembalian dana.

Sedangkan 15 hari sisanya untuk keperluan pembayaran dan administrasi.

Buka dashboard referral dan pilih PayPal atau Wire Transfer.

PayPal memproses pengiriman dana setiap hari bagi pengguna yang saldonya mencapai 50 USD. Namun, karena otomatisasi, dana baru bisa diterima keesokan harinya.

Sedangkan untuk Wire Transfer, Anda harus mengumpulkan komisi sebanyak 200 USD. Pembayaran akan diproses pada Kamis terakhir setiap bulan. Komisi yang didapat setelah hari itu akan dibayarkan di bulan berikutnya.

Jika melalui Wire Transfer, jumlah komisi yang didapat akan berkurang dikarenakan adanya biaya tambahan dan selisih nilai tukar sesuai dengan kebijakan bank. Gunakan PayPal jika tidak ingin terkena potongan.

Buka dashboard referral dan pilih "Komisi saya" untuk memantau referral dan mengecek komisi yang belum dan sudah dibayarkan.

Ajak teman & raih komisi hingga 150 USD

Dapatkan 20% dari jumlah teman Anda membayar untuk rencana pertama Hostinger AI Builder (hingga 150 USD).

Dapatkan bonus

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