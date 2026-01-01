Cara kerjanya
Bagikan link referral Anda
Tunggu mereka upgrade
Klaim komisi
Bantu orang lain berkreasi dengan AI dan dapatkan rewardnya
Bagikan link referral Anda di mana saja
- Kirim langsung ke teman
- Tambahkan ke konten atau bio di media sosial
- Bagikan ke komunitas atau group chat
Komisi referral 20%
Tanya Jawab (FAQ) program referral Hostinger Horizons
Bagaimana caranya mendapatkan link referral?
Link referral bisa didapatkan:
- Di dashboard referral
- Di platform Horizons Hostinger. Klik ikon menu di sudut kiri atas dan pilih "Ajak teman"
Berapa banyak orang yang bisa saja ajak?
Bebas ajak teman lewat program referral Hostinger sebanyak yang Anda mau. Yuk mulai bagikan link Anda dan promosikan Hostinger Horizons!
Berapa banyak komisi yang akan saya dapatkan?
Tidak ada batasan referral, potensi penghasilan pun tak terbatas. Nikmati 20% komisi dari tiap penjualan yang memenuhi syarat.
Apa reward untuk pengguna link referral?
Mereka mendapatkan diskon tambahan 20% untuk paket Hostinger AI Builder pertama mereka.
Kenapa harus tunggu 45 hari untuk dapat komisi?
Kami menawarkan jaminan 30 hari uang kembali. Pengguna baru diberi waktu hingga 30 hari jika ingin membatalkan langganan dan meminta pengembalian dana.Sedangkan 15 hari sisanya untuk keperluan pembayaran dan administrasi.
Bagaimana caranya menerima komisi?
Buka dashboard referral dan pilih PayPal atau Wire Transfer.PayPal memproses pengiriman dana setiap hari bagi pengguna yang saldonya mencapai 50 USD. Namun, karena otomatisasi, dana baru bisa diterima keesokan harinya.Sedangkan untuk Wire Transfer, Anda harus mengumpulkan komisi sebanyak 200 USD. Pembayaran akan diproses pada Kamis terakhir setiap bulan. Komisi yang didapat setelah hari itu akan dibayarkan di bulan berikutnya.Jika melalui Wire Transfer, jumlah komisi yang didapat akan berkurang dikarenakan adanya biaya tambahan dan selisih nilai tukar sesuai dengan kebijakan bank. Gunakan PayPal jika tidak ingin terkena potongan.
Bagaimana cara cek status referral?
Buka dashboard referral dan pilih "Komisi saya" untuk memantau referral dan mengecek komisi yang belum dan sudah dibayarkan.