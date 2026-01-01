Pembuatan MVP lebih mudah pakai AI

Kembangkan ide jadi produk siap pakai tanpa coding dan tanpa developer. Cukup chat dengan AI.
Coba gratis

Tidak perlu kartu kredit

Pembuatan MVP lebih mudah pakai AI

Buat, uji, dan kembangkan produk dengan lebih aman

Solusi lengkap untuk menguji, merilis, hingga mengembangkan produk.

MVP siap pakai, langsung dari ide Anda

Tidak semua ide bisa langsung jadi bisnis, tapi semuanya bisa diuji. Cukup diskusikan ide dengan AI, Anda bisa punya MVP yang siap digunakan tanpa coding maupun bantuan developer.
MVP siap pakai, langsung dari ide Anda

Lebih cepat, lebih fleksibel

Semua sudah disiapkan untuk Anda, mulai dari hosting, domain, hingga email bisnis. Langsung online tanpa layanan tambahan.

Lebih cepat, lebih fleksibel

Berkembang bersama Anda

Database, akun pengguna, hingga storage file tersedia sejak awal. Jadi saat bisnis Anda berkembang, semuanya sudah siap mendukung kebutuhan.

Berkembang bersama Anda

Jauh lebih hemat biaya

Pengembangan MVP tradisional biaya ribuan. Dengan AI Builder, satu langganan sederhana mencakup segalanya - sehingga Anda dapat menguji ide Anda tanpa risiko keuangan.
Jauh lebih hemat biaya

MVP siap pakai, langsung dari ide Anda

Tidak semua ide bisa langsung jadi bisnis, tapi semuanya bisa diuji. Cukup diskusikan ide dengan AI, Anda bisa punya MVP yang siap digunakan tanpa coding maupun bantuan developer.
MVP siap pakai, langsung dari ide Anda

Lebih cepat, lebih fleksibel

Semua sudah disiapkan untuk Anda, mulai dari hosting, domain, hingga email bisnis. Langsung online tanpa layanan tambahan.

Lebih cepat, lebih fleksibel

Berkembang bersama Anda

Database, akun pengguna, hingga storage file tersedia sejak awal. Jadi saat bisnis Anda berkembang, semuanya sudah siap mendukung kebutuhan.

Berkembang bersama Anda

Jauh lebih hemat biaya

Pengembangan MVP tradisional biaya ribuan. Dengan AI Builder, satu langganan sederhana mencakup segalanya - sehingga Anda dapat menguji ide Anda tanpa risiko keuangan.
Jauh lebih hemat biaya

Ide jadi nyata dalam satu prompt

Temukan berbagai jenis MVP yang bisa dibuat di Hostinger Horizons. Uji langsung ke pengguna sebelum mulai development.
Buat, uji, dan kembangkan produk dengan lebih aman

MVP produk SaaS

Buat versi awal produk SaaS seperti generator invoice, tracker proyek, platform booking, atau CRM. Login pengguna dan pembayaran via Stripe sudah siap digunakan, sehingga Anda bisa meluncurkan produk dalam hitungan hari saja.
Mau buat aplikasi booking, marketplace freelancer, hingga platform jasa lainnya, rancang versi awal yang siap digunakan dan uji coba kepada pengguna asli sebelum dikembangkan lebih jauh.
Buat MVP untuk workflow approval, dashboard laporan, tracker kustom, dan kebutuhan internal lainnya. Lengkap dengan login pengguna dan database untuk langsung diuji oleh tim Anda.
Jual suplemen, produk digital, sampai koleksi pakaian melalui toko online sederhana. Uji minat pasar dan validasi ide bisnis Anda sebelum menyiapkan stok.

Cara membuat dan mengembangkan produk MVP

01

Jelaskan ide Anda

Beri tahu AI kebutuhan MVP Anda, termasuk fitur dan target penggunanya. AI akan mengubah ide jadi produk siap pakai dalam hitungan menit.
02

Langsung online

Siapkan metode pembayaran, login, dan fitur penting lainnya, lalu onlinekan website Anda. Hosting, domain, dan SEO sudah tersedia dari awal tanpa perlu setup teknis.
03

Uji hasilnya dan sempurnakan

Uji MVP Anda dengan pengguna, kumpulkan saran, dan terus sempurnakan produk sampai ide Anda terbukti berhasil.

Butuh info lainnya?

Temukan berbagai tutorial, panduan, dan langkah praktis untuk bantu Anda menguasai AI dengan cepat. Dapatkan semua info yang Anda butuhkan untuk buat proyek AI pertama dan lainnya.
Panduan memulai

Panduan memulai

Tutorial
Video
Tips optimalkan prompt

Tips optimalkan prompt

Tutorial
Video
Kesalahan umum yang perlu dihindari

Kesalahan umum yang perlu dihindari

Tutorial
Video

Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons

Prototype

Aplikasi SaaS

Tool bisnis internal

Tool AI kustom

CRM kustom

Aplikasi booking

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. ðŸ˜Ž

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana MikleuÅ¡
Ivana MikleuÅ¡
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer topâ€‘tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

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Coba gratis

Tidak perlu kartu kredit

Tanya Jawab (FAQ) MVP builder

Pembuatan MVP adalah proses membuat produk awal dengan fitur minimal yang akan diuji coba kepada pengguna nyata. Dengan cara ini, Anda bisa tahu masalah yang dihadapi pengguna dan solusi yang akan ditawarkan lewat pengembangan aplikasi nantinya. Baca panduan MVP untuk informasi selengkapnya.

Prototype adalah versi visual interaktif untuk menyampaikan ide dan mendapatkan masukan sebelum proses development dimulai. Di sisi lain, MVP adalah versi pertama produk yang sudah berfungsi dengan fitur inti untuk diuji oleh pengguna. Jadi, prototype membantu validasi konsep dan MVP untuk menguji produk di kondisi nyata. Penjelasan lengkapnya bisa Anda lihat di panduan prototype vs MVP kami.

Horizons menggunakan teknologi AI canggih. Cukup dengan mengetikkan prompt sederhana, Horizons akan menggabungkan kode, desain, dan konten untuk menghasilkan MVP siap pakai.

Menggunakan pembangun MVP tanpa kode untuk memvalidasi ide Anda dengan cepat dan terjangkau. Setelah Anda membuktikan bahwa ada permintaan dan dapat membenarkan penyesuaian lanjutan dalam skala, mempekerjakan pengembang menjadi pilihan. Dengan menggunakan AI Builder, Anda dapat dengan cepat menguji dan mengembangkan ide Anda tanpa batas keuangan atau waktu - dan ketika Anda siap untuk membawa pengembang, Anda dapat mengekspor kode lengkap dan menyerahkan langsung. Tidak memulai dari awal.

Membuat MVP dengan proses manual membutuhkan lebih banyak biaya dan juga waktu. Sedangkan dengan Horizons, Anda akan mendapatkan 5 kredit AI gratis untuk mulai membuat MVP tanpa perlu kartu kredit.

Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen dengan Horizons. Begitu MVP siap dipublish, langsung saja berlangganan paket Horizons. Anda sudah dapat hosting, domain, tool SEO, dan banyak lagi.

Saat kredit AI habis, beli tambahan kapan saja melalui dashboard.

Tidak ada. AI Builder menggunakan pendekatan percakapan untuk membangun - sering disebut pengkodean vibe. Anda hanya menggambarkan apa yang ingin Anda bangun dalam bahasa sederhana dan AI membawanya ke kehidupan secara real time. Ingin menambahkan fitur? Hanya bertanya. Perlu mengubah aliran pengguna? menggambarkan itu. Jika Anda baru dalam konsep ini, panduan pengkodean vibe kami memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui.

Buat MVP awal hanya perlu beberapa menit. Jelaskan idenya, dan Horizons akan mulai membuatkannya. Setelah itu, lama pengerjaannya tergantung kerumitan aplikasi dan jumlah fitur yang mau ditambahkan atau diedit. Setiap perubahan bisa dilakukan lewat chat, dan jika sudah puas dengan hasilnya, onlinekan dalam sekali klik.

Ya, Anda bisa menghasilkan uang dari produk MVP. Cukup dengan menghubungkan tool seperti Stripe untuk menjual layanan dengan sistem langganan, menerapkan biaya layanan, atau menawarkan pembelian sekali bayar.

Cara mengupdate dan membuat MVP sama mudahnya. Buka kembali project Anda, lalu lanjutkan chat dengan Horizons. Jelaskan perubahan yang dimau dan semua akan ditangani secara otomatis oleh AI. Tidak perlu bantuan developer, dan Anda juga tetap punya akses ke seluruh kode untuk pengembangan lebih lanjut.

Cek dulu preview produk sebelum diujicobakan kepada pengguna nyata. Lalu kumpulkan saran dan mulai pengembangan. Pengujian awal produk membantu Anda memahami apa yang dibutuhkan pengguna.

Paket hosting sudah termasuk dalam layanan Horizons. Jika produk MVP sudah selesai dikembangkan dan siap dirilis, Anda tinggal pilih hosting dan buat nama domain khusus.

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