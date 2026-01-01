Pembuatan MVP lebih mudah pakai AI
Buat, uji, dan kembangkan produk dengan lebih aman
MVP siap pakai, langsung dari ide Anda
Lebih cepat, lebih fleksibel
Semua sudah disiapkan untuk Anda, mulai dari hosting, domain, hingga email bisnis. Langsung online tanpa layanan tambahan.
Berkembang bersama Anda
Database, akun pengguna, hingga storage file tersedia sejak awal. Jadi saat bisnis Anda berkembang, semuanya sudah siap mendukung kebutuhan.
Jauh lebih hemat biaya
MVP siap pakai, langsung dari ide Anda
Lebih cepat, lebih fleksibel
Semua sudah disiapkan untuk Anda, mulai dari hosting, domain, hingga email bisnis. Langsung online tanpa layanan tambahan.
Berkembang bersama Anda
Database, akun pengguna, hingga storage file tersedia sejak awal. Jadi saat bisnis Anda berkembang, semuanya sudah siap mendukung kebutuhan.
Jauh lebih hemat biaya
Ide jadi nyata dalam satu prompt
MVP produk SaaS
MVP platform layanan on-demand
MVP tool internal
MVP ecommerce untuk pasar tertentu
Cara membuat dan mengembangkan produk MVP
Jelaskan ide Anda
Langsung online
Uji hasilnya dan sempurnakan
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Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons
Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons
Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. ðŸ˜Ž
Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.
Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.
Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.
Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.
Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.
Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Seperti punya web developer/software developer topâ€‘tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.
Tanya Jawab (FAQ) MVP builder
Apa itu pembuatan MVP?
Pembuatan MVP adalah proses membuat produk awal dengan fitur minimal yang akan diuji coba kepada pengguna nyata. Dengan cara ini, Anda bisa tahu masalah yang dihadapi pengguna dan solusi yang akan ditawarkan lewat pengembangan aplikasi nantinya. Baca panduan MVP untuk informasi selengkapnya.
Apa bedanya prototype dan MVP?
Prototype adalah versi visual interaktif untuk menyampaikan ide dan mendapatkan masukan sebelum proses development dimulai. Di sisi lain, MVP adalah versi pertama produk yang sudah berfungsi dengan fitur inti untuk diuji oleh pengguna. Jadi, prototype membantu validasi konsep dan MVP untuk menguji produk di kondisi nyata. Penjelasan lengkapnya bisa Anda lihat di panduan prototype vs MVP kami.
Bagaimana cara AI Hostinger Horizons membuat MVP?
Horizons menggunakan teknologi AI canggih. Cukup dengan mengetikkan prompt sederhana, Horizons akan menggabungkan kode, desain, dan konten untuk menghasilkan MVP siap pakai.
Kapan saya harus buat MVP pakai builder dan kapan harus sewa developer?
Menggunakan pembangun MVP tanpa kode untuk memvalidasi ide Anda dengan cepat dan terjangkau. Setelah Anda membuktikan bahwa ada permintaan dan dapat membenarkan penyesuaian lanjutan dalam skala, mempekerjakan pengembang menjadi pilihan. Dengan menggunakan AI Builder, Anda dapat dengan cepat menguji dan mengembangkan ide Anda tanpa batas keuangan atau waktu - dan ketika Anda siap untuk membawa pengembang, Anda dapat mengekspor kode lengkap dan menyerahkan langsung. Tidak memulai dari awal.
Berapa biaya pembuatan MVP?
Membuat MVP dengan proses manual membutuhkan lebih banyak biaya dan juga waktu. Sedangkan dengan Horizons, Anda akan mendapatkan 5 kredit AI gratis untuk mulai membuat MVP tanpa perlu kartu kredit.
Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen dengan Horizons. Begitu MVP siap dipublish, langsung saja berlangganan paket Horizons. Anda sudah dapat hosting, domain, tool SEO, dan banyak lagi.
Saat kredit AI habis, beli tambahan kapan saja melalui dashboard.
Apakah saya harus bisa coding untuk membuat MVP?
Tidak ada. AI Builder menggunakan pendekatan percakapan untuk membangun - sering disebut pengkodean vibe. Anda hanya menggambarkan apa yang ingin Anda bangun dalam bahasa sederhana dan AI membawanya ke kehidupan secara real time. Ingin menambahkan fitur? Hanya bertanya. Perlu mengubah aliran pengguna? menggambarkan itu. Jika Anda baru dalam konsep ini, panduan pengkodean vibe kami memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui.
Butuh waktu berapa lama untuk buat MVP pakai Horizons AI MVP builder?
Buat MVP awal hanya perlu beberapa menit. Jelaskan idenya, dan Horizons akan mulai membuatkannya. Setelah itu, lama pengerjaannya tergantung kerumitan aplikasi dan jumlah fitur yang mau ditambahkan atau diedit. Setiap perubahan bisa dilakukan lewat chat, dan jika sudah puas dengan hasilnya, onlinekan dalam sekali klik.
Bisakah saya hasilkan uang dengan produk MVP?
Ya, Anda bisa menghasilkan uang dari produk MVP. Cukup dengan menghubungkan tool seperti Stripe untuk menjual layanan dengan sistem langganan, menerapkan biaya layanan, atau menawarkan pembelian sekali bayar.
Apakah masih bisa edit MVP setelah launch?
Cara mengupdate dan membuat MVP sama mudahnya. Buka kembali project Anda, lalu lanjutkan chat dengan Horizons. Jelaskan perubahan yang dimau dan semua akan ditangani secara otomatis oleh AI. Tidak perlu bantuan developer, dan Anda juga tetap punya akses ke seluruh kode untuk pengembangan lebih lanjut.
Bagaimana cara menguji produk MVP?
Cek dulu preview produk sebelum diujicobakan kepada pengguna nyata. Lalu kumpulkan saran dan mulai pengembangan. Pengujian awal produk membantu Anda memahami apa yang dibutuhkan pengguna.
Bagaimana cara hosting aplikasi web?
Paket hosting sudah termasuk dalam layanan Horizons. Jika produk MVP sudah selesai dikembangkan dan siap dirilis, Anda tinggal pilih hosting dan buat nama domain khusus.