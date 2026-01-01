Membuat MVP dengan proses manual membutuhkan lebih banyak biaya dan juga waktu. Sedangkan dengan Horizons, Anda akan mendapatkan 5 kredit AI gratis untuk mulai membuat MVP tanpa perlu kartu kredit.

Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen dengan Horizons. Begitu MVP siap dipublish, langsung saja berlangganan paket Horizons. Anda sudah dapat hosting, domain, tool SEO, dan banyak lagi.

Saat kredit AI habis, beli tambahan kapan saja melalui dashboard.