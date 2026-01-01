Tergantung cara membuatnya. Jika buat sendiri, biayanya akan lebih murah, tapi butuh lebih banyak waktu. Jika menyewa jasa developer, biayanya tentu lebih tinggi. Alternatifnya, menggunakan SaaS builder tanpa coding seperti Hostinger Horizons jauh lebih terjangkau. Apalagi hanya dengan paket mulai dari Rp24.900/bln, Anda sudah bisa mendesain, menguji coba, dan mempublish produk SaaS tanpa modal besar di awal.

Anda akan dapat 5 kredit AI gratis untuk mulai membuat aplikasi SaaS tanpa perlu kartu kredit. Satu prompt perlu satu kredit, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen.

Begitu siap dipublish, langsung saja berlangganan paket Horizons. Anda sudah dapat hosting, domain, tool SEO, dan banyak lagi.

Saat kredit AI habis, beli tambahan dan cek penggunaannya kapan saja melalui dashboard.