Buat aplikasi SaaS jadi semudah itu

Mengubah ide aplikasi mikro SaaS Anda menjadi produk langsung dengan mudah menggunakan platform tanpa kode Hostinger AI Builder.
Coba gratis

Harga paket mulai dari Rp24.900/bln

Buat aplikasi SaaS jadi semudah itu

Buat produk SaaS lebih praktis tanpa coding di Horizons

Dapatkan semua yang Anda butuhkan untuk buat dan onlinekan SaaS.

Solusi AI lengkap

Jelaskan konsep SaaS Anda, dan AI akan mengubahnya jadi produk siap pakai. Backend, desain, hingga fitur utama dibuat dalam beberapa menit tanpa coding atau bantuan developer.
Solusi AI lengkap

Siap online dengan satu paket

Hosting, domain, email, hingga optimasi SEO sudah tersedia di satu platform. Praktis tanpa setup rumit.

Siap online dengan satu paket

Backend bawaan

Tak perlu tool eksternal. Semua kebutuhan SaaS dari database, akun pengguna, hingga storage file sudah tersedia dari awal.

Backend bawaan

Hasilkan uang sejak hari pertama

Sediakan pilihan paket langganan dengan opsi upgrade dan downgrade yang mudah. Nikmati integrasi Stripe bawaan untuk kelola pendapatan berulang, tanpa biaya transaksi.
Hasilkan uang sejak hari pertama

Solusi AI lengkap

Jelaskan konsep SaaS Anda, dan AI akan mengubahnya jadi produk siap pakai. Backend, desain, hingga fitur utama dibuat dalam beberapa menit tanpa coding atau bantuan developer.
Solusi AI lengkap

Siap online dengan satu paket

Hosting, domain, email, hingga optimasi SEO sudah tersedia di satu platform. Praktis tanpa setup rumit.

Siap online dengan satu paket

Backend bawaan

Tak perlu tool eksternal. Semua kebutuhan SaaS dari database, akun pengguna, hingga storage file sudah tersedia dari awal.

Backend bawaan

Hasilkan uang sejak hari pertama

Sediakan pilihan paket langganan dengan opsi upgrade dan downgrade yang mudah. Nikmati integrasi Stripe bawaan untuk kelola pendapatan berulang, tanpa biaya transaksi.
Hasilkan uang sejak hari pertama

Solusi SaaS tanpa coding untuk wujudkan kreativitas

Temukan berbagai jenis produk SaaS yang bisa Anda buat dengan Hostinger Horizons. Semuanya cukup dengan prompt simpel.
Solusi SaaS tanpa coding untuk wujudkan kreativitas

Micro SaaS untuk pembelajaran

Sediakan mini course, latihan bahasa, dan sertifikat di satu platform yang memudahkan tutor dan tim pelatihan menyusun pembelajaran dan memantau progres peserta tanpa perlu LMS.Buat sekarang
Buat CRM kustom untuk membantu bisnis mengelola leads dan memaksimalkan transaksi, lalu tawarkan ke tim sales dan agensi melalui model berlangganan.Buat sekarang
Dapatkan caption, ide postingan, hashtag, hook, dan konten yang siap diupload hanya dari prompt sederhana.Buat sekarang
Buat platform reservasi restoran untuk memudahkan kelola booking, ketersediaan meja, dan konfirmasi pelanggan. Cocok untuk bisnis di industri hospitality.Buat sekarang
Buat aplikasi untuk membantu pengguna menyusun program latihan, memantau progres, mengatur pola makan, dan mengikuti berbagai tantangan. Pelatih dan kreator juga bisa menjual program langsung melalui aplikasi.Buat sekarang
Kelola podcast di platform Anda sendiri. Upload episode, bangun audiens, dan tawarkan konten premium dengan langganan berbayar.Buat sekarang
Buat platform eksklusif untuk menjual akses ke konten, kursus, atau komunitas. Atur harga, kelola langganan, dan kembangkan sumber pendapatan yang stabil.Buat sekarang

Cara membuat aplikasi SaaS

01

Sampaikan ide

Jelaskan kebutuhan produk SaaS Anda dan AI langsung buatkan dari nol. Atau mulai lebih cepat dengan pilih template.
02

Edit dan uji coba

Sesuaikan aplikasi lewat chat dengan AI. Ubah fitur, siapkan metode pembayaran dan login, lalu cek hasilnya sebelum launch.
03

Online sekali klik

Sekali klik, SaaS langsung online. Lengkap dengan hosting, domain, dan optimasi SEO. Mulai onboarding user pertama Anda sekarang juga.

Pilih template dan edit sesuka Anda

Pilih template profesional, edit dengan bantuan AI atau editor visual, dan onlinekan website.

Template siap pakai

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Mau tahu informasi lainnya?

Temukan berbagai tutorial, panduan, dan langkah praktis untuk bantu Anda menguasai AI dengan cepat. Dapatkan semua info yang Anda butuhkan untuk buat proyek AI pertama dan lainnya.
Apa itu SaaS

Apa itu SaaS

Tutorial
Cara membuat produk SaaS

Cara membuat produk SaaS

Tutorial
Ide micro SaaS

Ide micro SaaS

Tutorial
Video

Dapatkan peluang monetisasi baru dengan Horizons

Jualan online

Terima reservasi

Buat tool AI kustom

Buat template & raih komisi

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Siap mewujudkan ide Anda?

Coba gratis

Tidak perlu kartu kredit

Tanya Jawab (FAQ) pengembangan aplikasi SaaS

Pengembangan aplikasi SaaS (software as a service) melibatkan pembuatan tool atau layanan berbasis cloud yang bisa diakses pengguna melalui browser web, biasanya dengan model berlangganan. Berbeda dengan software tradisional, aplikasi SaaS tidak memerlukan download atau instalasi, semuanya berjalan secara online.

Ingin tahu peluang yang cocok untuk startup? Lihat daftar ide SaaS kami untuk temukan inspirasi.

Anda tidak perlu paham HTML, CSS, atau framework untuk menggunakan Horizons. AI akan membuatkan aplikasi SaaS sesuai prompt yang Anda berikan melalu chat. Mau tambah fitur atau ubah alur pengguna juga cukup dengan mengirim instruksinya. Untuk mengetahui cara kerja vibe coding, silakan baca panduan vibe coding kami.

Lihat juga berbagai ide bisnis micro SaaS untuk mendapatkan inspirasi.

Tergantung cara membuatnya. Jika buat sendiri, biayanya akan lebih murah, tapi butuh lebih banyak waktu. Jika menyewa jasa developer, biayanya tentu lebih tinggi. Alternatifnya, menggunakan SaaS builder tanpa coding seperti Hostinger Horizons jauh lebih terjangkau. Apalagi hanya dengan paket mulai dari Rp24.900/bln, Anda sudah bisa mendesain, menguji coba, dan mempublish produk SaaS tanpa modal besar di awal.

Anda akan dapat 5 kredit AI gratis untuk mulai membuat aplikasi SaaS tanpa perlu kartu kredit. Satu prompt perlu satu kredit, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen.

Begitu siap dipublish, langsung saja berlangganan paket Horizons. Anda sudah dapat hosting, domain, tool SEO, dan banyak lagi.

Saat kredit AI habis, beli tambahan dan cek penggunaannya kapan saja melalui dashboard.

Anda dapat menghasilkan uang dari aplikasi SaaS melalui langganan bulanan, rencana premium bertingkat, pembelian dalam aplikasi, atau iklan. Hostinger AI Builder terintegrasi dengan sistem pembayaran seperti Stripe, membuatnya lebih mudah untuk mengatur penagihan.

Strategi marketing SaaS yang efektif bisa melalui SEO, campaign media sosial, iklan berbayar, email marketing, sampai kolaborasi dengan influencer. Kuncinya ada di memahami target audiens dan menonjolkan nilai unik aplikasi Anda.

Baca lebih lanjut di panduan marketing SaaS kami.

Micro SaaS adalah versi lebih kecil dan terfokus dari SaaS, yang biasanya dibuat untuk niche tertentu, dan umumnya dikelola oleh tim kecil atau bahkan satu orang. Versi ini lebih cepat diluncurkan dan lebih mudah dikelola.

Ingin tahu lebih lanjut? Cek panduan micro SaaS kami.

Maintenance meliputi memperbarui aplikasi secara teratur, memperbaiki bug, meningkatkan keamanan, dan menambahkan fitur baru. Hostinger AI Builder memudahkan hal ini dengan mengumpulkan update, hosting, dan pemantauan ke dalam satu platform yang lancar.

Dengan proses testing, Anda bisa menemukan bug dan memastikan aplikasi SaaS berjalan lancar di berbagai perangkat. Anda bisa menguji fitur secara manual atau menggunakan tool pengujian otomatis. Hostinger Horizons akan memudahkan Anda melakukan preview dan pengujian di sandbox sebelum aplikasi diluncurkan.

Keamanan SaaS berarti melindungi data pengguna, memakai autentikasi yang kuat, mengaktifkan SSL, dan rutin cek potensi celah keamanan. Untungnya, Hostinger Horizons sudah mempersiapkan semua fitur keamanan ini sejak awal, jadi Anda bisa fokus mengembangkan aplikasi tanpa khawatir soal keamanan.

Tradisinya, pemasangan dan hosting memerlukan pengaturan server, konfigurasi lingkungan, dan mengelola domain. Dengan Hostinger AI Builder, semuanya terintegrasi — Anda membuat dan meluncurkan di satu tempat, dengan hosting, domain custom, dan SSL disertakan.

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