Buat aplikasi SaaS jadi semudah itu
Buat produk SaaS lebih praktis tanpa coding di Horizons
Solusi AI lengkap
Siap online dengan satu paket
Hosting, domain, email, hingga optimasi SEO sudah tersedia di satu platform. Praktis tanpa setup rumit.
Backend bawaan
Tak perlu tool eksternal. Semua kebutuhan SaaS dari database, akun pengguna, hingga storage file sudah tersedia dari awal.
Hasilkan uang sejak hari pertama
Solusi AI lengkap
Siap online dengan satu paket
Hosting, domain, email, hingga optimasi SEO sudah tersedia di satu platform. Praktis tanpa setup rumit.
Backend bawaan
Tak perlu tool eksternal. Semua kebutuhan SaaS dari database, akun pengguna, hingga storage file sudah tersedia dari awal.
Hasilkan uang sejak hari pertama
Solusi SaaS tanpa coding untuk wujudkan kreativitas
Micro SaaS untuk pembelajaran
Web app CRM
Generator postingan media sosial
Web app reservasi restoran
Micro SaaS untuk kebugaran
Web app podcast
Website membership
Cara membuat aplikasi SaaS
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Pilih template dan edit sesuka Anda
Template siap pakai
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
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Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons
Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎
Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.
Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.
Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.
Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.
Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.
Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.
Tanya Jawab (FAQ) pengembangan aplikasi SaaS
Apa itu pengembangan aplikasi SaaS?
Pengembangan aplikasi SaaS (software as a service) melibatkan pembuatan tool atau layanan berbasis cloud yang bisa diakses pengguna melalui browser web, biasanya dengan model berlangganan. Berbeda dengan software tradisional, aplikasi SaaS tidak memerlukan download atau instalasi, semuanya berjalan secara online.
Ingin tahu peluang yang cocok untuk startup? Lihat daftar ide SaaS kami untuk temukan inspirasi.
Apakah perlu skill coding untuk membuat aplikasi SaaS?
Anda tidak perlu paham HTML, CSS, atau framework untuk menggunakan Horizons. AI akan membuatkan aplikasi SaaS sesuai prompt yang Anda berikan melalu chat. Mau tambah fitur atau ubah alur pengguna juga cukup dengan mengirim instruksinya. Untuk mengetahui cara kerja vibe coding, silakan baca panduan vibe coding kami.
Lihat juga berbagai ide bisnis micro SaaS untuk mendapatkan inspirasi.
Berapa biaya untuk membuat aplikasi SaaS?
Tergantung cara membuatnya. Jika buat sendiri, biayanya akan lebih murah, tapi butuh lebih banyak waktu. Jika menyewa jasa developer, biayanya tentu lebih tinggi. Alternatifnya, menggunakan SaaS builder tanpa coding seperti Hostinger Horizons jauh lebih terjangkau. Apalagi hanya dengan paket mulai dari Rp24.900/bln, Anda sudah bisa mendesain, menguji coba, dan mempublish produk SaaS tanpa modal besar di awal.
Anda akan dapat 5 kredit AI gratis untuk mulai membuat aplikasi SaaS tanpa perlu kartu kredit. Satu prompt perlu satu kredit, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen.
Begitu siap dipublish, langsung saja berlangganan paket Horizons. Anda sudah dapat hosting, domain, tool SEO, dan banyak lagi.
Saat kredit AI habis, beli tambahan dan cek penggunaannya kapan saja melalui dashboard.
Bagaimana cara menghasilkan uang dari aplikasi SaaS?
Anda dapat menghasilkan uang dari aplikasi SaaS melalui langganan bulanan, rencana premium bertingkat, pembelian dalam aplikasi, atau iklan. Hostinger AI Builder terintegrasi dengan sistem pembayaran seperti Stripe, membuatnya lebih mudah untuk mengatur penagihan.
Bagaimana cara memasarkan aplikasi SaaS?
Strategi marketing SaaS yang efektif bisa melalui SEO, campaign media sosial, iklan berbayar, email marketing, sampai kolaborasi dengan influencer. Kuncinya ada di memahami target audiens dan menonjolkan nilai unik aplikasi Anda.
Baca lebih lanjut di panduan marketing SaaS kami.
Apa bedanya SaaS dan micro SaaS?
Micro SaaS adalah versi lebih kecil dan terfokus dari SaaS, yang biasanya dibuat untuk niche tertentu, dan umumnya dikelola oleh tim kecil atau bahkan satu orang. Versi ini lebih cepat diluncurkan dan lebih mudah dikelola.
Ingin tahu lebih lanjut? Cek panduan micro SaaS kami.
Seperti apa maintenance aplikasi SaaS?
Maintenance meliputi memperbarui aplikasi secara teratur, memperbaiki bug, meningkatkan keamanan, dan menambahkan fitur baru. Hostinger AI Builder memudahkan hal ini dengan mengumpulkan update, hosting, dan pemantauan ke dalam satu platform yang lancar.
Bagaimana cara menguji aplikasi SaaS?
Dengan proses testing, Anda bisa menemukan bug dan memastikan aplikasi SaaS berjalan lancar di berbagai perangkat. Anda bisa menguji fitur secara manual atau menggunakan tool pengujian otomatis. Hostinger Horizons akan memudahkan Anda melakukan preview dan pengujian di sandbox sebelum aplikasi diluncurkan.
Bagaimana cara menjaga keamanan aplikasi SaaS?
Keamanan SaaS berarti melindungi data pengguna, memakai autentikasi yang kuat, mengaktifkan SSL, dan rutin cek potensi celah keamanan. Untungnya, Hostinger Horizons sudah mempersiapkan semua fitur keamanan ini sejak awal, jadi Anda bisa fokus mengembangkan aplikasi tanpa khawatir soal keamanan.
Bagaimana cara deploy dan hosting aplikasi SaaS?
Tradisinya, pemasangan dan hosting memerlukan pengaturan server, konfigurasi lingkungan, dan mengelola domain. Dengan Hostinger AI Builder, semuanya terintegrasi — Anda membuat dan meluncurkan di satu tempat, dengan hosting, domain custom, dan SSL disertakan.