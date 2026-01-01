Ciptakan desain fungsional dengan AI prototyping
AI prototyping bukan sekadar mockup statis
Ceritakan konsepnya
Sepenuhnya interaktif
Bagikan dengan link
Edit lewat chat
Hasil seperti produk jadi
Mudah diupgrade
Cara buat prototype interaktif dengan AI
Jelaskan ide
Sempurnakan lewat chat
Uji dan kumpulkan saran
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Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons
Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons
Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎
Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.
Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.
Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.
Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.
Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.
Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.
Tanya Jawab (FAQ) AI prototyping
Apa itu AI prototyping?
AI prototyping adalah proses mengubah ide menjadi preview aplikasi atau website interaktif menggunakan bantuan AI. Desain, layout, dan fungsinya dibuat otomatis sesuai deskripsi Anda, sehingga prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan cara tradisional. Di Horizons, Anda akan langsung mendapatkan prototype yang bisa diuji dan dibagikan sebelum masuk tahap development.
Untuk informasi selengkapnya, baca panduan software prototyping.
AI Builder AI prototyping untuk siapa?
Siapapun yang memiliki ide yang ingin mereka visualisasikan, menguji, atau berbagi sebelum berkomitmen untuk pengembangan penuh. Ini termasuk:
- Para pendiri dan pengusaha – validasi konsep Anda dengan investor atau pengguna awal sebelum menghabiskan uang untuk pengembangan.
- Manager produk – mengubah persyaratan menjadi prototipe interaktif untuk menyesuaikan para pemangku kepentingan dan mengurangi putaran revisi.
- Freelancer dan agen – menunjukkan kepada klien persis bagaimana proyek mereka akan terlihat dan bekerja sebelum membangunnya.
- Designer – membawa konsep ke kehidupan tanpa menunggu pengembang.
- Siapapun yang memiliki ide – jika Anda bisa menggambarkannya, AI Builder dapat membuatnya.
Apa bedanya wireframe dan prototype?
Wireframe adalah blueprint visual dasar – ia menunjukkan struktur dan tata letak halaman tanpa gaya atau interaktivitas apapun. Prototype melangkah lebih jauh – terlihat dan terasa seperti hal yang nyata, dengan interaksi kerja, konten nyata, dan desain fungsional. Dengan AI Builder, Anda melewati tahap wireframe sepenuhnya dan langsung menuju prototipe interaktif, hanya dengan menggambarkan apa yang Anda butuhkan.
Apa bedanya prototype dan MVP?
Prototype dan MVP (Minimum Viable Product) memiliki tujuan yang berbeda.
Prototype digunakan untuk visualisasi dan validasi ide. Bentuknya bisa berupa versi interaktif untuk mengumpulkan masukan dari pengguna, investor, atau stakeholder sebelum mulai development.
Sementara itu, MVP adalah versi pertama produk yang sepenuhnya fungsional dan siap digunakan. MVP dibuat dengan fitur inti yang memadai untuk diluncurkan, menarik pengguna awal, dan menguji ide di kondisi nyata.
Singkatnya, prototype membantu validasi ide, sedangkan MVP membantu mengujinya di pasar. Dengan Horizons, Anda bisa membuat keduanya dan mengembangkannya menjadi produk siap pakai tanpa perlu memulai dari nol. Baca selengkapnya di panduan prototype vs MVP.
Apakah harus bisa coding atau desain untuk membuat prototype?
Tidak ada. AI Builder menggunakan pendekatan konversial untuk membangun - sering disebut pengkodean vibe. Anda hanya menggambarkan apa yang Anda inginkan dalam bahasa sederhana dan AI membangunnya untuk Anda secara real time. Ingin menyesuaikan layout? Hanya bertanya. Perlu mengubah aliran pengguna? menggambarkan itu. Jika Anda baru mengerti konsep ini, vibe coding guide memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui.
Bagaimana cara membagikan prototype untuk mendapatkan saran?
Begitu selesai, prototype bisa dipublish dan dibagikan melalui link kepada stakeholder, investor, klien, sampai pengguna uji coba. Mereka bisa langsung mencobanya, lalu Anda bisa terus menyempurnakannya sesuai saran yang diterima lewat chat di Horizons.
Apakah prototype bisa diubah menjadi produk live?
Bisa! Inilah keunggulan Horizons dibandingkan tool prototyping biasa. Kapan pun development selesai, prototype bisa dipublikasikan sebagai website atau aplikasi cukup dengan satu klik. Hosting, domain, dan email bisnis juga sudah termasuk di dalam paket.
Tak hanya itu, backend terintegrasi sudah tersedia sejak awal di Horizons, lengkap dengan database, akun pengguna, dan storage file. Jadi Anda pun bisa terus mengembangkan project tanpa perlu rebuild atau tool tambahan.
Berapa biaya untuk membangun prototipe dengan AI Builder?
Anda bisa mulai gratis dengan 5 kredit AI yang didapatkan di awal setelah mendaftar. Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan Anda, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen dengan Horizons. Begitu prototype siap dipublish, langsung saja berlangganan paket Horizons, yang sudah termasuk hosting dan domain. Tak perlu tambah layanan apa pun.