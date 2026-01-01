Prototype dan MVP (Minimum Viable Product) memiliki tujuan yang berbeda.



Prototype digunakan untuk visualisasi dan validasi ide. Bentuknya bisa berupa versi interaktif untuk mengumpulkan masukan dari pengguna, investor, atau stakeholder sebelum mulai development.



Sementara itu, MVP adalah versi pertama produk yang sepenuhnya fungsional dan siap digunakan. MVP dibuat dengan fitur inti yang memadai untuk diluncurkan, menarik pengguna awal, dan menguji ide di kondisi nyata.



Singkatnya, prototype membantu validasi ide, sedangkan MVP membantu mengujinya di pasar. Dengan Horizons, Anda bisa membuat keduanya dan mengembangkannya menjadi produk siap pakai tanpa perlu memulai dari nol. Baca selengkapnya di panduan prototype vs MVP.