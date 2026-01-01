Ciptakan desain fungsional dengan AI prototyping

Buat prototype interaktif dengan AI. Dari konsep awal hingga siap dibagikan, diuji, dan disempurnakan, semuanya tanpa perlu skill desain atau coding.
Coba gratis

Harga paket mulai dari Rp24.900/bln

Ciptakan desain fungsional dengan AI prototyping

AI prototyping bukan sekadar mockup statis

Ubah ide jadi aplikasi fungsional lewat chat dengan AI.
AI prototyping bukan sekadar mockup statis

Ceritakan konsepnya

Hanya menggambarkan apa yang ingin Anda bangun dan AI Builder akan membawanya ke kehidupan – penuh fungsional dan siap untuk berbagi. Tidak ada alat desain, tidak ada pengkodean, tidak ada menunggu – siapa pun di tim dapat membangun dan berulang.
Mulai dari tombol, formulir, hingga alur pengguna, semua elemen berfungsi seperti produk asli agar stakeholder bisa mencoba langsung produknya, bukan sekadar visual.
Tidak perlu download, tool desain, atau proses handoff yang ribet. Cukup kirim link dan prototype Anda bisa langsung diakses siapa saja untuk diuji dan diberi feedback.
Ingin mengubah layout, menambahkan layar, atau menyesuaikan alur pengguna? Hanya menggambarkan itu dan AI Builder memperbarui secara real time - tidak memulai dari awal.
Hasil bukan berupa wireframe atau sketsa awal. Dapatkan preview yang mencerminkan cara kerja produk final secara akurat.
Mau ubah jadi produk nyata? Cukup sekali klik untuk publish, lengkap dengan hosting dan domain. Fitur seperti akun pengguna, database, booking, sampai ecommerce juga sudah tersedia.

Cara buat prototype interaktif dengan AI

01

Jelaskan ide

Jelaskan konsep website, web app, atau produk yang mau Anda buat. AI akan mengubahnya jadi prototype interaktif dalam hitungan menit.
02

Sempurnakan lewat chat

Cukup beri instruksi lewat chat untuk mengubah layout, alur, atau konten hingga hasilnya sesuai keinginan.
03

Uji dan kumpulkan saran

Bagikan prototype, kumpulkan saran dari stakeholder, investor, atau klien, lalu sempurnakan hingga siap dikembangkan dan dipublish.

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Panduan memulai

Panduan memulai

Tutorial
Video
Tips optimalkan prompt

Tips optimalkan prompt

Tutorial
Video
Kesalahan umum yang perlu dihindari

Kesalahan umum yang perlu dihindari

Tutorial
Video

Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons

WhatsApp CRM

Tool internal

Showcase bisnis

Aplikasi dan toko ecommerce

Aplikasi dan website booking

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

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Tanya Jawab (FAQ) AI prototyping

AI prototyping adalah proses mengubah ide menjadi preview aplikasi atau website interaktif menggunakan bantuan AI. Desain, layout, dan fungsinya dibuat otomatis sesuai deskripsi Anda, sehingga prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan cara tradisional. Di Horizons, Anda akan langsung mendapatkan prototype yang bisa diuji dan dibagikan sebelum masuk tahap development.

Untuk informasi selengkapnya, baca panduan software prototyping.

Siapapun yang memiliki ide yang ingin mereka visualisasikan, menguji, atau berbagi sebelum berkomitmen untuk pengembangan penuh. Ini termasuk:

  • Para pendiri dan pengusaha – validasi konsep Anda dengan investor atau pengguna awal sebelum menghabiskan uang untuk pengembangan.
  • Manager produk – mengubah persyaratan menjadi prototipe interaktif untuk menyesuaikan para pemangku kepentingan dan mengurangi putaran revisi.
  • Freelancer dan agen – menunjukkan kepada klien persis bagaimana proyek mereka akan terlihat dan bekerja sebelum membangunnya.
  • Designer – membawa konsep ke kehidupan tanpa menunggu pengembang.
  • Siapapun yang memiliki ide – jika Anda bisa menggambarkannya, AI Builder dapat membuatnya.

Wireframe adalah blueprint visual dasar – ia menunjukkan struktur dan tata letak halaman tanpa gaya atau interaktivitas apapun. Prototype melangkah lebih jauh – terlihat dan terasa seperti hal yang nyata, dengan interaksi kerja, konten nyata, dan desain fungsional. Dengan AI Builder, Anda melewati tahap wireframe sepenuhnya dan langsung menuju prototipe interaktif, hanya dengan menggambarkan apa yang Anda butuhkan.

Prototype dan MVP (Minimum Viable Product) memiliki tujuan yang berbeda.

Prototype digunakan untuk visualisasi dan validasi ide. Bentuknya bisa berupa versi interaktif untuk mengumpulkan masukan dari pengguna, investor, atau stakeholder sebelum mulai development.

Sementara itu, MVP adalah versi pertama produk yang sepenuhnya fungsional dan siap digunakan. MVP dibuat dengan fitur inti yang memadai untuk diluncurkan, menarik pengguna awal, dan menguji ide di kondisi nyata.

Singkatnya, prototype membantu validasi ide, sedangkan MVP membantu mengujinya di pasar. Dengan Horizons, Anda bisa membuat keduanya dan mengembangkannya menjadi produk siap pakai tanpa perlu memulai dari nol. Baca selengkapnya di panduan prototype vs MVP.

Tidak ada. AI Builder menggunakan pendekatan konversial untuk membangun - sering disebut pengkodean vibe. Anda hanya menggambarkan apa yang Anda inginkan dalam bahasa sederhana dan AI membangunnya untuk Anda secara real time. Ingin menyesuaikan layout? Hanya bertanya. Perlu mengubah aliran pengguna? menggambarkan itu. Jika Anda baru mengerti konsep ini, vibe coding guide memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui.

Begitu selesai, prototype bisa dipublish dan dibagikan melalui link kepada stakeholder, investor, klien, sampai pengguna uji coba. Mereka bisa langsung mencobanya, lalu Anda bisa terus menyempurnakannya sesuai saran yang diterima lewat chat di Horizons.

Bisa! Inilah keunggulan Horizons dibandingkan tool prototyping biasa. Kapan pun development selesai, prototype bisa dipublikasikan sebagai website atau aplikasi cukup dengan satu klik. Hosting, domain, dan email bisnis juga sudah termasuk di dalam paket.

Tak hanya itu, backend terintegrasi sudah tersedia sejak awal di Horizons, lengkap dengan database, akun pengguna, dan storage file. Jadi Anda pun bisa terus mengembangkan project tanpa perlu rebuild atau tool tambahan.

Anda bisa mulai gratis dengan 5 kredit AI yang didapatkan di awal setelah mendaftar. Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan Anda, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen dengan Horizons. Begitu prototype siap dipublish, langsung saja berlangganan paket Horizons, yang sudah termasuk hosting dan domain. Tak perlu tambah layanan apa pun.

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