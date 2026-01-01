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Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons
Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎
Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.
Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.
Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.
Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.
Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.
Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.
Tanya Jawab (FAQ) Hostinger Horizons
Apa bedanya paket Hostinger Horizons?
Setiap paket Hostinger Horizons punya fitur dan jumlah kredit AI bulanan yang berbeda. Kredit AI ini menentukan seberapa banyak pesan yang bisa Anda kirim ke AI agent. Paket yang lebih premium menyediakan fitur lebih lengkap dan fleksibilitas ekstra saat kebutuhan Anda bertambah.
Bagaimana cara kerja Kredit AI?
Kredit AI digunakan untuk dua hal: membangun proyek Anda dan menjalankan fitur AI di dalamnya setelah proyek tersebut aktif. Saat membangun, setiap pesan yang Anda kirim ke agen AI Horizons menggunakan satu kredit. Saat website atau aplikasi Anda yang sudah dipublikasikan menyertakan fungsionalitas bertenaga AI, kredit akan digunakan setiap kali pengguna Anda berinteraksi dengannya – dan karena kami menggunakan kredit fraksional untuk ini, Anda dapat bereksperimen lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah.
Bisakah saya melihat berapa banyak kredit AI yang telah digunakan aplikasi saya?
Ya. Dashboard Penggunaan Kredit AI Anda menunjukkan rincian kredit yang digunakan untuk membangun dan mengedit, serta kredit yang dikonsumsi oleh fitur AI aplikasi Anda – sehingga Anda selalu tahu persis ke mana kredit Anda digunakan.
Bisa beli kredit AI tambahan tanpa upgrade paket?
Jika sudah memiliki paket, Anda bisa membeli kredit AI tambahan tanpa upgrade paket.
Bisakah beli Hostinger Horizons tanpa hosting?
Anda perlu hosting agar website atau web app bisa online dan aksesibel.
Jika belum punya hosting aktif, Anda akan otomatis dapat hosting saat membeli paket Hostinger Horizons, tanpa biaya tambahan.
Namun, jika sudah punya, Anda tidak akan dapat hosting baru saat pembelian dan bisa langsung menggunakan yang sudah ada.
Layanan hosting dan paket Hostinger Horizons bisa Anda kelola, upgrade, atau perpanjang secara terpisah.
Website apa saja yang bisa dibuat di Hostinger Horizons?
Anda bisa buat website dan aplikasi web tanpa coding dengan Hostinger Horizons sesuai kreasi Anda, seperti aplikasi pengiriman makanan, produk SaaS, fitness tracker, software untuk organisasi nonprofit, dan masih banyak lagi.
Hostinger Horizons adalah AI app maker yang tepat untuk mewujudkan ide Anda, baik untuk solusi bagi klien maupun membuat aplikasi untuk kebutuhan bisnis Anda.
Bisakah buat aplikasi seluler dengan Hostinger Horizons?
Aplikasi web dan website buatan Hostinger Horizons responsif dan mobile friendly. Namun, aplikasi web yang dibuat dengan Hostinger Horizons tidak bisa diterbitkan sebagai aplikasi mobile di App Store atau Google Play.
Siapa pemilik kode yang dibuat dengan Hostinger Horizons?
Code di website atau aplikasi web Anda sepenuhnya tetap menjadi milik Anda. Dengan paket berbayar Hostinger Horizons apa saja, code tersebut juga bisa di-download kapan pun dibutuhkan.
Bisakah API atau layanan pihak ketiga diintegrasikan dengan Hostinger Horizons?
Tentu. Hostinger Horizons mendukung integrasi dengan berbagai layanan populer seperti Stripe dan Supabase, serta API lainnya untuk kebutuhan pembayaran, pemrosesan data, dan banyak lagi. Jika butuh bantuan untuk menghubungkan layanan eksternal, cukup tanyakan lewat chat dan Hostinger Horizons siap memandu langkah-langkahnya.