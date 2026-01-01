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Diskon 77%
Premium
Buat website pertama, mulai dari portofolio, resume, blog, hingga link-in-bio
Rp109.900
Rp24.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.195.200 (harga normal Rp5.275.200). Biaya perpanjangan Rp84.900/bln.
Buat hingga 3 website
2 mailbox/website, gratis selama 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
5 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Dapatkan bantuan dari chatbot Kodee
Penawaran spesial • Diskon 70%
Unlimited
Cocok untuk bisnis yang terus berkembang. Fleksibel, bisa buat banyak website, plus tool AI dan fitur ecommerce
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
Unlimited websites
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
15 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Bantuan prioritas 24/7 dari para ahli
500 kredit untuk AI agent
Jualan online dengan fitur ecommerce bawaan
Email marketing dengan Reach
Mengapa pilih paket ini?
Solusi lengkap untuk proyek jangka panjang. Semua sudah tersedia.
Diskon 65%
Cloud Startup
Cocok untuk bisnis yang ingin performanya maksimal dan butuh resource besar
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
Unlimited websites
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
15 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Bantuan prioritas 24/7 dari para ahli
1000 kredit untuk AI agent
Jualan online dengan fitur ecommerce bawaan
Email marketing dengan Reach
Diskon 77%
Premium
Buat website pertama, mulai dari portofolio, resume, blog, hingga link-in-bio
Rp109.900
Rp24.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.195.200 (harga normal Rp5.275.200). Biaya perpanjangan Rp84.900/bln.
Buat hingga 3 website
2 mailbox/website, gratis selama 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
5 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Dapatkan bantuan dari chatbot Kodee
Penawaran spesial • Diskon 70%
Unlimited
Cocok untuk bisnis yang terus berkembang. Fleksibel, bisa buat banyak website, plus tool AI dan fitur ecommerce
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
Unlimited websites
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
15 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Bantuan prioritas 24/7 dari para ahli
500 kredit untuk AI agent
Jualan online dengan fitur ecommerce bawaan
Email marketing dengan Reach
Mengapa pilih paket ini?
Solusi lengkap untuk proyek jangka panjang. Semua sudah tersedia.
Diskon 65%
Cloud Startup
Cocok untuk bisnis yang ingin performanya maksimal dan butuh resource besar
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
Unlimited websites
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
15 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Bantuan prioritas 24/7 dari para ahli
1000 kredit untuk AI agent
Jualan online dengan fitur ecommerce bawaan
Email marketing dengan Reach

Fitur unlimited mengikuti Ketentuan Penggunaan kami.

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Tanya Jawab (FAQ) Hostinger Horizons

Setiap paket Hostinger Horizons punya fitur dan jumlah kredit AI bulanan yang berbeda. Kredit AI ini menentukan seberapa banyak pesan yang bisa Anda kirim ke AI agent. Paket yang lebih premium menyediakan fitur lebih lengkap dan fleksibilitas ekstra saat kebutuhan Anda bertambah.

Kredit AI digunakan untuk dua hal: membangun proyek Anda dan menjalankan fitur AI di dalamnya setelah proyek tersebut aktif. Saat membangun, setiap pesan yang Anda kirim ke agen AI Horizons menggunakan satu kredit. Saat website atau aplikasi Anda yang sudah dipublikasikan menyertakan fungsionalitas bertenaga AI, kredit akan digunakan setiap kali pengguna Anda berinteraksi dengannya – dan karena kami menggunakan kredit fraksional untuk ini, Anda dapat bereksperimen lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah.

Ya. Dashboard Penggunaan Kredit AI Anda menunjukkan rincian kredit yang digunakan untuk membangun dan mengedit, serta kredit yang dikonsumsi oleh fitur AI aplikasi Anda – sehingga Anda selalu tahu persis ke mana kredit Anda digunakan.

Jika sudah memiliki paket, Anda bisa membeli kredit AI tambahan tanpa upgrade paket.

Anda perlu hosting agar website atau web app bisa online dan aksesibel.

Jika belum punya hosting aktif, Anda akan otomatis dapat hosting saat membeli paket Hostinger Horizons, tanpa biaya tambahan.

Namun, jika sudah punya, Anda tidak akan dapat hosting baru saat pembelian dan bisa langsung menggunakan yang sudah ada.

Layanan hosting dan paket Hostinger Horizons bisa Anda kelola, upgrade, atau perpanjang secara terpisah.

Anda bisa buat website dan aplikasi web tanpa coding dengan Hostinger Horizons sesuai kreasi Anda, seperti aplikasi pengiriman makanan, produk SaaS, fitness tracker, software untuk organisasi nonprofit, dan masih banyak lagi.

Hostinger Horizons adalah AI app maker yang tepat untuk mewujudkan ide Anda, baik untuk solusi bagi klien maupun membuat aplikasi untuk kebutuhan bisnis Anda.

Aplikasi web dan website buatan Hostinger Horizons responsif dan mobile friendly. Namun, aplikasi web yang dibuat dengan Hostinger Horizons tidak bisa diterbitkan sebagai aplikasi mobile di App Store atau Google Play.

Code di website atau aplikasi web Anda sepenuhnya tetap menjadi milik Anda. Dengan paket berbayar Hostinger Horizons apa saja, code tersebut juga bisa di-download kapan pun dibutuhkan.

Tentu. Hostinger Horizons mendukung integrasi dengan berbagai layanan populer seperti Stripe dan Supabase, serta API lainnya untuk kebutuhan pembayaran, pemrosesan data, dan banyak lagi. Jika butuh bantuan untuk menghubungkan layanan eksternal, cukup tanyakan lewat chat dan Hostinger Horizons siap memandu langkah-langkahnya.

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