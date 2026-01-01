Website Builder and Horizons are now AI Builder

Situs web atau aplikasi impian Anda, dibangun oleh AI dalam beberapa menit

Cukup jelaskan idenya, dan Horizons akan buatkan. Tanpa coding, sekali klik langsung online.

Buat website impian

Buat beragam website dalam sekejap di Horizons, mulai dari website bisnis, portofolio, blog, hingga landing page.

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Buat website impian

Siap online dalam tiga langkah

01

Buat dengan AI atau pakai template

Cukup jelaskan ide dan AI langsung buatkan dari nol, atau pilih template dan atur sesuai keinginan.
02

Edit langsung

Minta AI edit apa saja mulai dari teks, desain, hingga fitur. Buka editor, lalu sempurnakan teks dan gambar sesuai selera.
03

Sekali klik langsung online

Begitu siap, langsung onlinekan website dengan domain kustom.

Nikmati lebih banyak fitur Hostinger Horizons

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Bantuan 24/7

Diskon 77%
Premium
Buat website pertama, mulai dari portofolio, resume, blog, hingga link-in-bio
Rp109.900
Rp24.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.195.200 (harga normal Rp5.275.200). Biaya perpanjangan Rp84.900/bln.
Buat hingga 3 website
2 mailbox/website, gratis selama 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
5 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Dapatkan bantuan dari chatbot Kodee
Penawaran spesial â€¢ Diskon 70%
Unlimited
Cocok untuk bisnis yang terus berkembang. Fleksibel, bisa buat banyak website, plus tool AI dan fitur ecommerce
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
Unlimited websites
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
15 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Bantuan prioritas 24/7 dari para ahli
500 kredit untuk AI agent
Jualan online dengan fitur ecommerce bawaan
Email marketing dengan Reach
Mengapa pilih paket ini?
Solusi lengkap untuk proyek jangka panjang. Semua sudah tersedia.
Diskon 65%
Cloud Startup
Cocok untuk bisnis yang ingin performanya maksimal dan butuh resource besar
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
Unlimited websites
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
15 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Bantuan prioritas 24/7 dari para ahli
1000 kredit untuk AI agent
Jualan online dengan fitur ecommerce bawaan
Email marketing dengan Reach
Diskon 77%
Premium
Buat website pertama, mulai dari portofolio, resume, blog, hingga link-in-bio
Rp109.900
Rp24.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.195.200 (harga normal Rp5.275.200). Biaya perpanjangan Rp84.900/bln.
Buat hingga 3 website
2 mailbox/website, gratis selama 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
5 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Dapatkan bantuan dari chatbot Kodee
Penawaran spesial â€¢ Diskon 70%
Unlimited
Cocok untuk bisnis yang terus berkembang. Fleksibel, bisa buat banyak website, plus tool AI dan fitur ecommerce
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
Unlimited websites
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
15 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Bantuan prioritas 24/7 dari para ahli
500 kredit untuk AI agent
Jualan online dengan fitur ecommerce bawaan
Email marketing dengan Reach
Mengapa pilih paket ini?
Solusi lengkap untuk proyek jangka panjang. Semua sudah tersedia.
Diskon 65%
Cloud Startup
Cocok untuk bisnis yang ingin performanya maksimal dan butuh resource besar
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
Unlimited websites
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
15 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Bantuan prioritas 24/7 dari para ahli
1000 kredit untuk AI agent
Jualan online dengan fitur ecommerce bawaan
Email marketing dengan Reach

Fitur unlimited mengikuti Ketentuan Penggunaan kami.

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Ubah ide jadi website dan aplikasi siap pakai

Dari halaman booking, toko online, sampai portal pelanggan, cukup jelaskan yang Anda butuhkan. Horizons akan langsung buat dan onlinekan dalam hitungan menit.
Lihat fitur

Siap online

Hosting, domain, email, hingga optimasi SEO sudah tersedia di satu platform. Praktis, tanpa setup rumit.

Backend terintegrasi

Tidak perlu tool tambahan. Database, akun pengguna, dan penyimpanan file sudah siap pakai.

AI bawaan

Pasang chatbot dan smart search di website atau aplikasi lebih mudah, tanpa tool atau biaya tambahan.

Integrasi canggih, setup praktis

Hubungkan Stripe, PayPal, Google AdSense, dan banyak tool lainnya dengan proses setup yang praktis.

Buat sekali, dapat komisi berkali-kali

Ubah proyek Anda jadi template yang bisa diremix, dan raih komisi setiap kali ada yang membeli paket Horizons melalui template Anda.

Dibuat oleh Hostinger

Dipercaya 5+ juta pengguna di 150+ negara. 20 tahun pengalaman.

Pilih template dan edit sesuka Anda

Pilih template profesional, edit dengan bantuan AI atau editor visual, dan onlinekan website.
Semua template
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Meridian (digital marketing agency)

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Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Belum menemukan template yang tepat? Buat sendiri pakai AI, cukup jelaskan konsep yang Anda mau.

Buat dengan AI

Disukai pengguna, direkomendasikan para pakar

Kami bangga bisa mendukung kreator dan bisnis di seluruh dunia. Ini pendapat mereka tentang Horizons.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. ðŸ˜Ž

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana MikleuÅ¡
Ivana MikleuÅ¡
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer topâ€‘tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Siap mewujudkan ide Anda?

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