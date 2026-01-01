Proyek Anda otomatis teroptimasi untuk search engine dan AI

Hostinger AI Builder secara otomatis menghasilkan semua yang diperlukan untuk mendapatkan situs Anda diindeks oleh mesin pencari dan lebih baik dipahami oleh alat AI seperti ChatGPT, Gemini, dan Meta AI.
Coba gratis
Lihat harga

Otomatis dioptimalkan untuk visibilitas

Begitu website tanpa coding Anda online di domain kustom, file penting untuk SEO dan AI visibility seperti sitemap.xml, robots.txt, dan llms.txt otomatis dibuat. Search engine dan tool AI bisa lebih memahami konten Anda tanpa perlu setup apa pun.
Coba gratis
Otomatis dioptimalkan untuk visibilitas
Sudah termasuk

Smart publishing untuk SEO dan AI discovery

Platform pencarian AI

Bantu tool seperti ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, dan Meta AI memahami website Anda. Dengan LLMs.txt yang dibuat otomatis, sistem AI tahu persis di mana harus mencari sehingga meningkatkan peluang Anda untuk direkomendasikan dalam respons dan ringkasan.
Tidak perlu mengkonfigurasi pengaturan crawl atau khawatir tentang indeks. AI Builder membuat sitemap.xml dan file robots.txt untuk setiap proyek yang diterbitkan — menjaga konten Anda terstruktur, dapat dicari, dan sesuai dengan praktik SEO terbaik.
Hostinger AI Builder secara otomatis merawat elemen SEO inti seperti metadata, sitemap.xml, llms.txt dan robots.txt, tidak perlu plugin atau alat tambahan. Hanya menerbitkan situs, landing page atau proyek digital, dan itu siap untuk diindeks oleh mesin pencari yang mendukung konten yang ditampilkan JavaScript.

Baru mengenal AI SEO? Tonton dan pelajari dalam waktu singkat

Video singkat ini menjelaskan Generative Engine Optimization (GEO) dan cara menjaga visibilitas konten Anda.

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Baru-baru ini saya memiliki kesempatan untuk menguji alat @Hostinger AI Builder baru dan saya harus mengatakan bahwa saya terkesan. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder mungkin adalah alat kode vibe yang paling efisien untuk membangun aplikasi bernilai jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger AI Builder adalah cara baru dan inovatif untuk membuat MVP dan menguji ide-ide sebelum masuk.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger AI Builder adalah alat dengan mana Anda dapat membangun ide yang Anda miliki - Anda hanya perlu menjelaskannya, dan itu hanya bekerja.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger AI Builder benar-benar mengubah permainan dibandingkan dengan yang lain. Sangat mudah untuk mengatur subdomain untuk blog saya di aplikasi web saya - saya berkata, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Saya sudah mencoba Hostinger AI Builder dan ini adalah game-changer! Builder aplikasi AI tanpa kode ini membuat situs web dan aplikasi halus dalam beberapa menit — desain, kode & menulis untuk Anda.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Anda dapat membangun beberapa hal yang cukup bagus dengan Hostinger AI Builder. Ini tidak seperti pembangun situs web biasa - itu lebih.

Siap mewujudkan ide Anda?

Coba gratis

Tanpa kartu kredit.

Lihat harga

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.