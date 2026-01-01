Tunjukkan bisnis Anda lewat website dan aplikasi profesional

Keduanya memudahkan buat website showcase bisnis tanpa perlu coding, tapi cara kerjanya sedikit berbeda.



Hostinger Website Builder cocok jika Anda ingin website profesional dengan cepat. Pilih template siap pakai atau buat website dari prompt, lalu atur tampilannya dengan editor drag-and-drop.



Di sisi lain, Horizons menawarkan pengalaman yang lebih fleksibel. Anda cukup chat dengan AI, dan setiap perubahan akan dibuat secara real time. Selain website bisnis, Anda pun bisa membuat proyek yang lebih rumit seperti portal klien dengan sistem login dan registrasi, lengkap dengan backend bawaan. Akses ke seluruh kode bisa didapatkan jika perlu.



Singkatnya, pilih Website Builder jika ingin proses yang cepat dan praktis, atau pilih Horizons jika Anda butuh fleksibilitas dan fitur yang lebih canggih.