Tunjukkan bisnis Anda lewat website dan aplikasi profesional

Buat portofolio online hingga portal klien interaktif. Tampilkan bisnis Anda secara profesional dan ubah lebih banyak pengunjung jadi klien.
Coba gratis

Harga paket mulai dari Rp24.900/bln

Tunjukkan bisnis Anda lewat website dan aplikasi profesional

Bangun kredibilitas sejak hari pertama

Satu platform untuk bangun dan kembangkan reputasi online. Tanpa setup teknis.

Punya website profesional dalam sekejap

Buat website showcase atau aplikasi web profesional yang tampil optimal di berbagai perangkat. Pakai template atau cukup chat dengan AI.

Solusi lengkap sukses online

Sudah termasuk hosting, domain, dan email. Hubungkan ke tool SEO, Stripe, PayPal, AdSense, dan banyak lainnya tanpa setup rumit.

Jangkau klien yang tepat

Gunakan berbagai tool pemasaran untuk menjangkau calon klien di channel yang paling tepat.

Permudah calon klien menghubungi Anda

Tambah formulir kontak ke website agar setiap pertanyaan calon klien langsung terkirim ke inbox dan Anda bisa segera menanggapinya.
Bangun kredibilitas sejak hari pertama

Perkuat reputasi online bisnis Anda

Temukan berbagai contoh aplikasi dan website showcase sebagai inspirasi, atau langsung mulai dengan prompt siap pakai.
Perkuat reputasi online bisnis Anda

Website bisnis

Perkenalkan layanan, bagikan cerita di balik bisnis Anda, dan raih lebih banyak klien online.Buat sekarang
Sediakan ruang khusus bagi klien untuk memantau perkembangan proyek, mengirim file, dan berkomunikasi dengan tim Anda.Buat sekarang
Karya Anda tampil profesional dan siap dipamerkan, tanpa perlu bantuan desainer atau developer.Buat sekarang
Tunjukkan keahlian Anda lewat website profesional. Bagikan cerita, tampilkan hasil karya, dan jangkau lebih banyak audiens.Buat sekarang

Cara buat aplikasi dan showcase bisnis dengan AI

01

Jelaskan ide

Cukup jelaskan ide aplikasi atau website showcase, dan AI langsung buatkan dari nol. Atau pilih template dan atur sesuai keinginan.
02

Edit dan uji coba

Sempurnakan desain cukup lewat chat AI, Tambahkan aset, sesuaikan detail, dan cek hasilnya secara live sebelum onlinekan.
03

Online sekali klik

Sekali klik, showcase bisnis langsung online tanpa setup tambahan. Siap menarik calon klien dan dapatkan peluang proyek baru.

Pilih template dan edit sesuka Anda

Pilih template profesional, edit dengan bantuan AI atau editor visual, dan onlinekan website.

Template siap pakai

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

Butuh info lainnya?

Temukan berbagai tutorial, panduan, dan langkah praktis untuk bantu Anda menguasai AI dengan cepat. Dapatkan semua info yang Anda butuhkan untuk buat proyek AI pertama dan lainnya.
Panduan memulai

Panduan memulai

Tutorial
Video
Tips optimalkan prompt

Tips optimalkan prompt

Tutorial
Video
Kesalahan umum yang perlu dihindari

Kesalahan umum yang perlu dihindari

Tutorial
Video

Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons

Aplikasi dan toko ecommerce

Aplikasi dan website booking

Tool internal

CRM kustom

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Siap perkenalkan bisnis Anda di internet?

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Tidak perlu kartu kredit

Tanya Jawab (FAQ) aplikasi dan website showcase bisnis

Situs showcase bisnis adalah kehadiran online profesional Anda – tempat di mana pelanggan potensial dapat menemukan siapa Anda, mengeksplorasi karya Anda, dan memutuskan untuk menghubungi. Sebuah showcase yang hebat biasanya mencakup galeri portfolio atau halaman proyek, halaman layanan, studi kasus, testimonial klien, dan cara yang jelas untuk memesan panggilan telepon atau menghubungi – kombinasi yang tepat tergantung pada jenis bisnis Anda. Tidak seperti halaman web dasar, ini dirancang untuk membuat kesan pertama yang kuat dan mengubah pengunjung menjadi klien. Dengan AI Builder, Anda dapat membuat satu yang mencakup persis apa yang Anda butuhkan – hanya menggambarkan itu dan AI mengurus sisanya.

Siapa pun bisa. Jika Anda ingin tampil lebih profesional di dunia online dan menarik lebih banyak klien, Horizons siap bantu. Solusi kami cocok untuk freelancer, kreator, konsultan, coach, agensi, pemilik bisnis, dan banyak lagi.

Tentu bisa. Dengan menggunakan Horizons, Anda cukup menjelaskan konsep website yang dimau seperti sedang mengobrol, lalu AI akan langsung membuatkannya.

Mau tambah galeri portofolio, formulir kontak, sampai mengubah warna sesuai branding juga bisa dilakukan hanya dengan kirim instruksinya.

Horizons juga mendukung bahasa Indonesia dan 80+ bahasa lainnya, jadi siapa pun bisa buat website tanpa perlu paham istilah teknis. Mau tahu lebih lanjut tentang vibe coding? Ikuti panduan vibe coding kami.

Bisa! Dengan backend terintegrasi, buat portal klien di Horizons sangat mudah dan sepenuhnya bisa dikustomisasi sesuai brand. Tambahkan fitur login pengguna, berbagi file, update proyek, dan lainnya dari satu tempat. Semua menggunakan identitas brand Anda, sehingga klien dapat pengalaman yang lebih profesional dan Anda bebas mengatur apa yang bisa mereka akses.

Ya. SEO sudah otomatis dioptimalkan sejak website dibuat, jadi konten Anda akan lebih mudah ditemukan. File teknis (sitemap.xml, robots.txt, dan llms.txt) yang dibutuhkan search engine dan tool AI juga sudah dibuat secara otomatis agar Anda tidak perlu setup manual.

Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, Anda bisa hubungkan tool marketing favorit dalam beberapa langkah.

Cara mengupdate dan membuat aplikasi maupun website showcase sama mudahnya. Buka kembali project Anda, lalu lanjutkan chat dengan Horizons. Jelaskan perubahan yang dimau dan semua akan ditangani secara otomatis oleh AI.

Tidak perlu bantuan developer, dan Anda juga tetap punya akses ke seluruh kode untuk pengembangan lebih lanjut.

Anda bisa mulai gratis dengan 5 kredit AI yang didapatkan di awal setelah mendaftar. Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan Anda, jadi Anda bisa menggunakannya untuk mencoba buat website atau aplikasi sebelum memutuskan berlangganan paket.

Kredit AI ini juga digunakan saat pengunjung memakai fitur AI di website atau aplikasi Anda, seperti chatbot atau smart search.

Begitu showcase siap dipublish, langsung saja berlangganan paket Horizons mulai dari Rp24.900/bln, yang sudah termasuk hosting dan domain.

Saat kredit AI habis, beli tambahan kapan saja melalui dashboard.

Keduanya memudahkan buat website showcase bisnis tanpa perlu coding, tapi cara kerjanya sedikit berbeda.

Hostinger Website Builder cocok jika Anda ingin website profesional dengan cepat. Pilih template siap pakai atau buat website dari prompt, lalu atur tampilannya dengan editor drag-and-drop.

Di sisi lain, Horizons menawarkan pengalaman yang lebih fleksibel. Anda cukup chat dengan AI, dan setiap perubahan akan dibuat secara real time. Selain website bisnis, Anda pun bisa membuat proyek yang lebih rumit seperti portal klien dengan sistem login dan registrasi, lengkap dengan backend bawaan. Akses ke seluruh kode bisa didapatkan jika perlu.

Singkatnya, pilih Website Builder jika ingin proses yang cepat dan praktis, atau pilih Horizons jika Anda butuh fleksibilitas dan fitur yang lebih canggih.

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