Tunjukkan bisnis Anda lewat website dan aplikasi profesional
Bangun kredibilitas sejak hari pertama
Punya website profesional dalam sekejap
Solusi lengkap sukses online
Jangkau klien yang tepat
Permudah calon klien menghubungi Anda
Perkuat reputasi online bisnis Anda
Website bisnis
Portal khusus untuk klien
Portofolio online
Website personal branding
Cara buat aplikasi dan showcase bisnis dengan AI
Jelaskan ide
Edit dan uji coba
Online sekali klik
Pilih template dan edit sesuka Anda
Template siap pakai
Business consultant (playful)
Jane (marketing consultant)
Urban (photography portfolio)
Butuh info lainnya?
Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons
Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons
Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎
Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.
Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.
Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.
Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.
Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.
Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.
Tanya Jawab (FAQ) aplikasi dan website showcase bisnis
Apa itu website showcase bisnis?
Situs showcase bisnis adalah kehadiran online profesional Anda – tempat di mana pelanggan potensial dapat menemukan siapa Anda, mengeksplorasi karya Anda, dan memutuskan untuk menghubungi. Sebuah showcase yang hebat biasanya mencakup galeri portfolio atau halaman proyek, halaman layanan, studi kasus, testimonial klien, dan cara yang jelas untuk memesan panggilan telepon atau menghubungi – kombinasi yang tepat tergantung pada jenis bisnis Anda. Tidak seperti halaman web dasar, ini dirancang untuk membuat kesan pertama yang kuat dan mengubah pengunjung menjadi klien. Dengan AI Builder, Anda dapat membuat satu yang mencakup persis apa yang Anda butuhkan – hanya menggambarkan itu dan AI mengurus sisanya.
Siapa yang bisa membangun situs atau aplikasi showcase dengan AI Builder?
Siapa pun bisa. Jika Anda ingin tampil lebih profesional di dunia online dan menarik lebih banyak klien, Horizons siap bantu. Solusi kami cocok untuk freelancer, kreator, konsultan, coach, agensi, pemilik bisnis, dan banyak lagi.
Apakah saya bisa buat website showcase jika tidak paham teknis?
Tentu bisa. Dengan menggunakan Horizons, Anda cukup menjelaskan konsep website yang dimau seperti sedang mengobrol, lalu AI akan langsung membuatkannya.
Mau tambah galeri portofolio, formulir kontak, sampai mengubah warna sesuai branding juga bisa dilakukan hanya dengan kirim instruksinya.
Horizons juga mendukung bahasa Indonesia dan 80+ bahasa lainnya, jadi siapa pun bisa buat website tanpa perlu paham istilah teknis. Mau tahu lebih lanjut tentang vibe coding? Ikuti panduan vibe coding kami.
Dapatkah saya membuat portal klien dengan AI Builder?
Bisa! Dengan backend terintegrasi, buat portal klien di Horizons sangat mudah dan sepenuhnya bisa dikustomisasi sesuai brand. Tambahkan fitur login pengguna, berbagi file, update proyek, dan lainnya dari satu tempat. Semua menggunakan identitas brand Anda, sehingga klien dapat pengalaman yang lebih profesional dan Anda bebas mengatur apa yang bisa mereka akses.
Apakah website showcase saya akan muncul di hasil pencarian Google?
Ya. SEO sudah otomatis dioptimalkan sejak website dibuat, jadi konten Anda akan lebih mudah ditemukan. File teknis (sitemap.xml, robots.txt, dan llms.txt) yang dibutuhkan search engine dan tool AI juga sudah dibuat secara otomatis agar Anda tidak perlu setup manual.
Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, Anda bisa hubungkan tool marketing favorit dalam beberapa langkah.
Apakah website bisa diedit seiring pertumbuhan bisnis?
Cara mengupdate dan membuat aplikasi maupun website showcase sama mudahnya. Buka kembali project Anda, lalu lanjutkan chat dengan Horizons. Jelaskan perubahan yang dimau dan semua akan ditangani secara otomatis oleh AI.
Tidak perlu bantuan developer, dan Anda juga tetap punya akses ke seluruh kode untuk pengembangan lebih lanjut.
Berapa biaya pembuatan aplikasi dan website showcase di Horizons?
Anda bisa mulai gratis dengan 5 kredit AI yang didapatkan di awal setelah mendaftar. Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan Anda, jadi Anda bisa menggunakannya untuk mencoba buat website atau aplikasi sebelum memutuskan berlangganan paket.
Kredit AI ini juga digunakan saat pengunjung memakai fitur AI di website atau aplikasi Anda, seperti chatbot atau smart search.
Begitu showcase siap dipublish, langsung saja berlangganan paket Horizons mulai dari Rp24.900/bln, yang sudah termasuk hosting dan domain.
Saat kredit AI habis, beli tambahan kapan saja melalui dashboard.
Apa bedanya buat showcase bisnis di Horizons dan Hostinger Website Builder?
Keduanya memudahkan buat website showcase bisnis tanpa perlu coding, tapi cara kerjanya sedikit berbeda.
Hostinger Website Builder cocok jika Anda ingin website profesional dengan cepat. Pilih template siap pakai atau buat website dari prompt, lalu atur tampilannya dengan editor drag-and-drop.
Di sisi lain, Horizons menawarkan pengalaman yang lebih fleksibel. Anda cukup chat dengan AI, dan setiap perubahan akan dibuat secara real time. Selain website bisnis, Anda pun bisa membuat proyek yang lebih rumit seperti portal klien dengan sistem login dan registrasi, lengkap dengan backend bawaan. Akses ke seluruh kode bisa didapatkan jika perlu.
Singkatnya, pilih Website Builder jika ingin proses yang cepat dan praktis, atau pilih Horizons jika Anda butuh fleksibilitas dan fitur yang lebih canggih.