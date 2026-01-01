Semua fitur untuk wujudkan ide Anda

Jelajahi fitur-fitur andalan di Hostinger Horizons, cara cepat dan gampang buat website atau web app, tanpa coding.
Mulai sekarang

Tanpa kartu kredit.

Siap pakai untuk selesaikan lebih banyak hal

Platform tanpa coding
Platform tanpa coding

Buat website atau aplikasi web tanpa menulis satu pun baris kode. Cukup jelaskan idenya, dan AI akan bantu dari desain sampai fitur.

Integrasi
Integrasi

Miliki website yang lebih powerful dengan dukungan Stripe, PayPal, Google AdSense, dan lainnya. Horizons memudahkan integrasi dengan panduan setup yang jelas dan praktis.

Langsung online
Langsung online

Uji coba, sesuaikan, lalu publikasikan hanya dalam hitungan menit.

AI Bawaan
AI Bawaan

Dengan AI Builder, AI sudah dibangun di aplikasi Anda. Tambahkan chatbot, generator gambar, dan asisten cerdas â€” tidak ada akun, tidak ada pengaturan, tidak ada tagihan kejutan.

Teknologi LLM terbaru
Teknologi LLM terbaru

Didukung oleh large language model tercanggih untuk hasil yang cepat dan kreatif.

Backend Terintegrasi
Backend Terintegrasi

Buat aplikasi dengan fitur login, penyimpanan data, email otomatis, dan banyak lagi tanpa setup atau layanan tambahan.

Mode edit teks
Mode edit teks

Ubah dan sesuaikan konten teks secara visual, langsung di layar.

Desain dari gambar
Desain dari gambar

Upload gambar, dapatkan desain. Ubah referensi visual menjadi halaman website lengkap.

Optimasi SEO bawaan
Optimasi SEO bawaan

Dengan setiap proyek yang Anda bangun, Hostinger AI Builder memastikan dapat ditemukan. Dari Google Search hingga ChatGPT â€” Anda tercakup.

Code Editing
Code Editing

Dengan akses penuh ke kode proyek, Anda bisa perbaiki, sesuaikan, dan buat kode sesuai keinginan.

Pengkloning situs web
Pengkloning situs web

Tempelkan URL apa pun dan AI akan membuat ulang situs tersebut sebagai proyek yang sepenuhnya dapat diedit â€” sebuah langkah awal untuk mendesain ulang, memodernisasi, atau memigrasi dalam hitungan menit.

Siap mewujudkan ide Anda?

Buat sekarang

Tanpa kartu kredit.

Solusi AI untuk segala kebutuhan

Hostinger Horizons siap membantu Anda dari awal sampai sukses, mulai dari desain, kelola, publikasi, hingga pengembangan proyek. Lihat semua fiturnya berdasarkan kategori.

Online & update instan

Online dalam sekali klik. Update kapan saja, tanpa repot setup ulang.

Perbaikan error otomatis

Jika sesuatu rusak, AI Builder membantu mendeteksi dan memperbaiki masalah secara otomatis.

Pemulihan versi

Perlu kembali ke versi sebelumnya? Tinggal klik, tanpa perlu tool tambahan.

SEO-friendly

Optimasi SEO bawaan membantu website Anda muncul di pencarian, tanpa plugin atau setup tambahan.

Chat dengan AI

Cukup jelaskan perubahan yang Anda mau, AI langsung wujudkan. Tidak perlu belajar teknis apa pun.

Nikmati lebih banyak fitur Hostinger Horizons

Jaminan 30 hari uang kembali

Batalkan kapan saja

Bantuan 24/7

Diskon 77%
Premium
Buat website pertama, mulai dari portofolio, resume, blog, hingga link-in-bio
Rp109.900
Rp24.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.195.200 (harga normal Rp5.275.200). Biaya perpanjangan Rp84.900/bln.
Buat hingga 3 website
2 mailbox/website, gratis selama 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
5 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Dapatkan bantuan dari chatbot Kodee
Penawaran spesial â€¢ Diskon 70%
Unlimited
Cocok untuk bisnis yang terus berkembang. Fleksibel, bisa buat banyak website, plus tool AI dan fitur ecommerce
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
Unlimited websites
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
15 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Bantuan prioritas 24/7 dari para ahli
500 kredit untuk AI agent
Jualan online dengan fitur ecommerce bawaan
Email marketing dengan Reach
Mengapa pilih paket ini?
Solusi lengkap untuk proyek jangka panjang. Semua sudah tersedia.
Diskon 65%
Cloud Startup
Cocok untuk bisnis yang ingin performanya maksimal dan butuh resource besar
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
Unlimited websites
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
15 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Bantuan prioritas 24/7 dari para ahli
1000 kredit untuk AI agent
Jualan online dengan fitur ecommerce bawaan
Email marketing dengan Reach
Diskon 77%
Premium
Buat website pertama, mulai dari portofolio, resume, blog, hingga link-in-bio
Rp109.900
Rp24.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.195.200 (harga normal Rp5.275.200). Biaya perpanjangan Rp84.900/bln.
Buat hingga 3 website
2 mailbox/website, gratis selama 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
5 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Dapatkan bantuan dari chatbot Kodee
Penawaran spesial â€¢ Diskon 70%
Unlimited
Cocok untuk bisnis yang terus berkembang. Fleksibel, bisa buat banyak website, plus tool AI dan fitur ecommerce
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
Unlimited websites
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
15 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Bantuan prioritas 24/7 dari para ahli
500 kredit untuk AI agent
Jualan online dengan fitur ecommerce bawaan
Email marketing dengan Reach
Mengapa pilih paket ini?
Solusi lengkap untuk proyek jangka panjang. Semua sudah tersedia.
Diskon 65%
Cloud Startup
Cocok untuk bisnis yang ingin performanya maksimal dan butuh resource besar
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
Unlimited websites
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun
Domain kustom gratis selama 1 tahun
15 kredit AI untuk buat website
400+ template website
Web hosting cepat dan aman
Bantuan prioritas 24/7 dari para ahli
1000 kredit untuk AI agent
Jualan online dengan fitur ecommerce bawaan
Email marketing dengan Reach

Fitur unlimited mengikuti Ketentuan Penggunaan kami.

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. ðŸ˜Ž

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana MikleuÅ¡
Ivana MikleuÅ¡
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer topâ€‘tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

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