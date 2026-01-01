Hasil yang dihasilkan adalah titik awal yang mendekati, bukan duplikat yang persis sama. Beberapa tata letak, animasi, atau elemen yang sangat khusus mungkin tidak akan tersalin persis. Dari situ, Anda dapat menyesuaikan apa pun, mulai dari tata letak hingga konten, menggunakan petunjuk AI atau pengeditan seret dan lepas manual.