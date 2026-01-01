Recreate website apa saja dan edit pakai AI.

Masukkan URL, tunggu AI buat ulang websitenya, lalu edit sesuai kebutuhan. Tanpa perlu coding atau bantuan agensi.

Tidak diperlukan kartu kredit.

Kloning website, kustomisasi sesuka Anda

Gunakan struktur yang Anda suka dan ubah bagian yang perlu diperbaiki.
Kloning website, kustomisasi sesuka Anda

Hasilkan dari URL

Masukkan URL website apa pun dan AI akan buatkan ulang konten, struktur, dan desainnya jadi website yang bisa diedit.
Sesuaikan lewat chat AI atau editor drag-and-drop. Bebas ubah konten, tambahkan bagian, dan atur tampilannya.
Selesaikan semua di satu tempat, mulai dari editing, hosting, hingga publish. Tanpa coding atau developer.

Segala urusan selesai lebih cepat dengan AI.

Urus migrasi, desain ulang, sampai proyek klien tidak perlu setup berulang. Langsung kerjakan hal yang penting.
Segala urusan selesai lebih cepat dengan AI.

Bermigrasi tanpa harus memulai dari awal

Migrasi website dari WordPress, website builder, atau platform lain tanpa harus buat ulang setiap halaman dari nol.
Lengkapi website lama dengan fitur seperti booking, dashboard klien, dan ecommerce.
Mulai dari website yang sudah ada, lalu sesuaikan konten, struktur, dan fiturnya untuk brand, penawaran, atau audiens baru.
Impor website yang sudah ada dan sesuaikan untuk kebutuhan baru tanpa membuat ulang dari nol.
Minta AI recreate website dan sesuaikan kontennya untuk bahasa atau target pasar yang berbeda.
Ubah website jadi sandbox untuk mencoba layout, branding, atau messaging baru sebelum go live.

Cara mengkloning situs web dengan AI

01

Tempel URL

Masukkan URL website, lalu AI akan menganalisis dan membuatnya ulang sebagai versi website yang bisa Anda kustomisasi.
02

Tinjau dan sesuaikan

Edit konten, ubah desain, atau tambahkan bagian baru cukup minta AI lewat chat.
03

Publikasikan hanya dengan sekali klik.

Kapan pun Anda siap, onlinekan website dalam sekali klik. Hosting, domain, dan kebutuhan lainnya sudah tersedia.

Wujudkan lebih banyak ide dengan Hostinger AI Builder

Prototipe

Pemain Terbaik (MVP)

Aplikasi SaaS

Alat berbasis AI yang dibuat khusus

Aplikasi dan toko e-commerce

Aplikasi pemesanan

Pakai website yang sudah ada. Kembangkan lebih cepat.

Mulai secara gratis

Tidak diperlukan kartu kredit.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Pengkloning Situs Web AI

Pengkloning situs web adalah fitur Hostinger AI Builder yang membuat ulang situs web yang sudah ada dari URL, menangkap struktur, gaya, dan kontennya sebagai proyek interaktif yang dapat diedit. Cukup tempel tautan, dan AI akan membangun titik awal yang dapat Anda sesuaikan secara bebas.

Pengkloningan situs web dirancang untuk siapa saja yang sudah memiliki situs web, baik itu milik mereka sendiri, klien, atau situs web yang ingin mereka pindahkan. Ini sangat berguna bagi pemilik usaha kecil yang ingin memperbarui situs web usang tanpa perlu menyewa agensi, freelancer dan agensi yang ingin membangun kembali situs web klien dengan lebih cepat, dan siapa pun yang beralih dari pembuat situs web lain, WordPress, atau platform serupa.

Anda dapat membuat versi baru dari situs web apa pun yang URL-nya Anda berikan, selama Anda pemiliknya atau memiliki izin untuk menggunakannya. AI Builder menganalisis konten dan struktur situs yang terlihat untuk membuat versi Anda; hasilnya dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas situs aslinya.

Ya, pengeditan adalah intinya. Setelah situs web Anda dibuat, Anda dapat mengubah teks, warna, gambar, tata letak, dan komponen, baik dengan memilih elemen secara langsung atau menjelaskan perubahan tersebut dalam obrolan AI.

Ya. Jika Anda menginginkan kontrol lebih, pengeditan kode penuh tersedia, sehingga Anda dapat menyesuaikan lebih dari sekadar editor visual dan meningkatkan skala proyek sesuai kebutuhan.

Hasil yang dihasilkan adalah titik awal yang mendekati, bukan duplikat yang persis sama. Beberapa tata letak, animasi, atau elemen yang sangat khusus mungkin tidak akan tersalin persis. Dari situ, Anda dapat menyesuaikan apa pun, mulai dari tata letak hingga konten, menggunakan petunjuk AI atau pengeditan seret dan lepas manual.

Tidak ada. Cukup tempelkan URL, lalu jelaskan perubahan apa pun yang Anda inginkan dengan bahasa yang mudah dipahami. AI Builder akan menangani sisanya, tidak diperlukan keahlian desain atau teknis.

Anda dapat memulai secara gratis, tanpa perlu kartu kredit. Anda akan mendapatkan kredit AI untuk membuat dan mengedit situs web pertama Anda yang dibuat ulang. Saat Anda siap untuk menerbitkan, pilih paket berbayar, hosting dan domain sudah termasuk.

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