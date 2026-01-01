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Cara mengkloning situs web dengan AI
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Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Pengkloning Situs Web AI
Apa itu pengkloning situs web?
Pengkloning situs web adalah fitur Hostinger AI Builder yang membuat ulang situs web yang sudah ada dari URL, menangkap struktur, gaya, dan kontennya sebagai proyek interaktif yang dapat diedit. Cukup tempel tautan, dan AI akan membangun titik awal yang dapat Anda sesuaikan secara bebas.
Fitur kloning situs web ini ditujukan untuk siapa?
Pengkloningan situs web dirancang untuk siapa saja yang sudah memiliki situs web, baik itu milik mereka sendiri, klien, atau situs web yang ingin mereka pindahkan. Ini sangat berguna bagi pemilik usaha kecil yang ingin memperbarui situs web usang tanpa perlu menyewa agensi, freelancer dan agensi yang ingin membangun kembali situs web klien dengan lebih cepat, dan siapa pun yang beralih dari pembuat situs web lain, WordPress, atau platform serupa.
Bisakah saya mengkloning situs web apa pun?
Anda dapat membuat versi baru dari situs web apa pun yang URL-nya Anda berikan, selama Anda pemiliknya atau memiliki izin untuk menggunakannya. AI Builder menganalisis konten dan struktur situs yang terlihat untuk membuat versi Anda; hasilnya dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas situs aslinya.
Bisakah saya mengedit situs web hasil kloning?
Ya, pengeditan adalah intinya. Setelah situs web Anda dibuat, Anda dapat mengubah teks, warna, gambar, tata letak, dan komponen, baik dengan memilih elemen secara langsung atau menjelaskan perubahan tersebut dalam obrolan AI.
Apakah saya bisa mengedit kodenya?
Ya. Jika Anda menginginkan kontrol lebih, pengeditan kode penuh tersedia, sehingga Anda dapat menyesuaikan lebih dari sekadar editor visual dan meningkatkan skala proyek sesuai kebutuhan.
Apakah situs web hasil kloning akan terlihat persis sama?
Hasil yang dihasilkan adalah titik awal yang mendekati, bukan duplikat yang persis sama. Beberapa tata letak, animasi, atau elemen yang sangat khusus mungkin tidak akan tersalin persis. Dari situ, Anda dapat menyesuaikan apa pun, mulai dari tata letak hingga konten, menggunakan petunjuk AI atau pengeditan seret dan lepas manual.
Apakah saya membutuhkan pengalaman pemrograman untuk mengkloning dan mengedit situs web?
Tidak ada. Cukup tempelkan URL, lalu jelaskan perubahan apa pun yang Anda inginkan dengan bahasa yang mudah dipahami. AI Builder akan menangani sisanya, tidak diperlukan keahlian desain atau teknis.
Apakah kloning situs web gratis untuk dicoba?
Anda dapat memulai secara gratis, tanpa perlu kartu kredit. Anda akan mendapatkan kredit AI untuk membuat dan mengedit situs web pertama Anda yang dibuat ulang. Saat Anda siap untuk menerbitkan, pilih paket berbayar, hosting dan domain sudah termasuk.