Miliki sistem booking khusus untuk bisnis Anda

Mulai dari booking sesi konsultasi hingga reservasi restoran, Horizons bantu buatkan solusinya langsung dari instruksi Anda. Terima booking, kirim konfirmasi, dan atur jadwal dari satu platform.
Coba gratis

Harga paket mulai dari Rp24.900/bln

Miliki sistem booking khusus untuk bisnis Anda

Solusi lengkap kelola booking online

Dari membangun halaman pemesanan Anda untuk mengirim konfirmasi dan menyinkronkan kalender Anda - AI Builder menangani semuanya.

Buat aplikasi atau website janji temu

Buat website janji temu dalam sekejap, pakai template atau cukup chat dengan AI.
Buat aplikasi atau website janji temu

Solusi lengkap sukses online

Sudah termasuk hosting, domain, dan email. Hubungkan ke tool SEO, Stripe, PayPal, AdSense, dan banyak lainnya tanpa setup rumit.

Solusi lengkap sukses online

Konfirmasi booking tanpa repot

Begitu reservasi diterima, email konfirmasi terkirim otomatis. Tak perlu follow up manual atau khawatir ada janji temu yang terlewat.

Konfirmasi booking tanpa repot

Integrasi praktis ke berbagai tool

Hubungkan sistem booking Anda ke Google Kalender, Calendly, atau tool populer lainnya. Cukup kirim prompt, Horizons akan mengatur semuanya.
Integrasi praktis ke berbagai tool

Buat aplikasi atau website janji temu

Buat website janji temu dalam sekejap, pakai template atau cukup chat dengan AI.
Buat aplikasi atau website janji temu

Solusi lengkap sukses online

Sudah termasuk hosting, domain, dan email. Hubungkan ke tool SEO, Stripe, PayPal, AdSense, dan banyak lainnya tanpa setup rumit.

Solusi lengkap sukses online

Konfirmasi booking tanpa repot

Begitu reservasi diterima, email konfirmasi terkirim otomatis. Tak perlu follow up manual atau khawatir ada janji temu yang terlewat.

Konfirmasi booking tanpa repot

Integrasi praktis ke berbagai tool

Hubungkan sistem booking Anda ke Google Kalender, Calendly, atau tool populer lainnya. Cukup kirim prompt, Horizons akan mengatur semuanya.
Integrasi praktis ke berbagai tool

Solusi semua kebutuhan booking online

Temukan inspirasi dari berbagai sistem booking yang paling sering dibuat di Horizons. Apa pun kebutuhannya, AI siap mengerjakannya.
Solusi semua kebutuhan booking online

Pemesanan layanan

Sediakan halaman booking online untuk berbagai jenis layanan, mulai dari salon hingga jasa perbaikan. Pelanggan tinggal pilih jadwal, Anda fokus memberi layanan terbaik.
Terima reservasi online 24/7, baik untuk restoran, penginapan, maupun co-working space.
Permudah klien pilih jadwal konsultasi dengan Anda. Cocok untuk dokter, terapis, coach, konsultan, tutor, dan berbagai profesi lainnya.
Jual tiket workshop, masterclass, webinar, sampai kelas online. Atur kuota peserta dan daftar tunggu di satu platform praktis.

Cara buat aplikasi dan website booking dengan AI

01

Mulai dari ide Anda

Jelaskan aplikasi atau website booking yang Anda butuhkan, AI langsung membuatkannya. Mau yang lebih cepat? Mulai saja dengan template siap pakai kami.
02

Edit dan uji coba

Sesuaikan sistem booking Anda dengan bantuan AI lewat chat. Tambah layanan, jadwal yang tersedia, hingga detail penting untuk klien. Cek tampilannya sebelum onlinekan.
03

Online sekali klik

Tinggal onlinekan, hubungkan domain, dan pelanggan bisa langsung melakukan booking.

Pilih template dan edit sesuka Anda

Pilih template profesional, edit dengan bantuan AI atau editor visual, dan onlinekan website.

Template siap pakai

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Butuh info lainnya?

Temukan berbagai tutorial, panduan, dan langkah praktis untuk bantu Anda menguasai AI dengan cepat. Dapatkan semua info yang Anda butuhkan untuk buat proyek AI pertama dan lainnya.
Panduan memulai

Panduan memulai

Tutorial
Video
Tips optimalkan prompt

Tips optimalkan prompt

Tutorial
Video
Kesalahan umum yang perlu dihindari

Kesalahan umum yang perlu dihindari

Tutorial
Video

Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons

Aplikasi dan toko ecommerce

Showcase bisnis

Tool internal

CRM kustom

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Saatnya wujudkan aplikasi booking yang Anda butuhkan

Coba gratis

Tidak perlu kartu kredit

Tanya Jawab (FAQ) aplikasi dan halaman booking kustom

Aplikasi atau website booking kustom memudahkan pelanggan membuat janji temu, reservasi, atau mendaftar kelas secara online. Sementara itu, Anda dapat sistem yang sesuai dengan layanan, branding, dan kebutuhan bisnis tanpa membayar fitur yang tidak digunakan.

Di Horizons, Anda bisa membuat sistem booking untuk salon, restoran, studio fitness, workshop, maupun berbagai jenis bisnis lainnya.

Apa saja bisnis yang mengambil janji atau reservasi – salon, terapis, pelatih, konsultan, restoran, studio fitness, penyelenggara acara, agen real estate, dan banyak lagi. Jika bisnis Anda bergantung pada reservasi, AI Builder dapat membuat solusi yang disesuaikan dengan cara Anda bekerja.

Tidak sama sekali. Horizons sudah mendukung vibe coding, jadi Anda cukup menjelaskan apa yang dibutuhkan dan AI akan membuatkannya secara real time.

Mau atur email konfirmasi, hubungkan Google Kalender, atau ubah tampilan formulir booking juga bisa dilakukan dengan kirim instruksinya.

Horizons paham bahasa Indonesia dan 80+ bahasa lainnya, jadi Anda tidak perlu menguasai istilah teknis. Butuh informasi selengkapnya? Silakan ikuti panduan vibe coding kami untuk memulai.

Bisa. Email konfirmasi akan dikirimkan kepada klien secara otomatis setiap kali ada booking, tanpa perlu follow up manual dan risiko jadwal terlewat pun berkurang.

Ya. Hanya perlu meminta AI Builder untuk menghubungkan halaman atau aplikasi pemesanan Anda ke Google Calendar, Calendly, atau alat lain yang sudah Anda gunakan – lalu ikuti petunjuk yang disediakan oleh AI Builder untuk mendapatkan kunci API Anda. Setelah Anda berbagi rincian yang diminta, AI Builder akan menangani sisanya.

Tentu saja. Horizons menyediakan backend terintegrasi yang sudah dilengkapi fitur login dan manajemen akun. Nantinya klien Anda bisa mengakses akun, melihat booking mendatang, dan mengatur jadwal sendiri. Semua ini tanpa integrasi atau setup tambahan.

Mengupdate halaman pemesanan atau aplikasi Anda sama mudahnya dengan membuatnya. Hanya kembali ke proyek Anda, buka, dan terus chatting dengan AI Builder - menggambarkan apa yang ingin Anda ubah dan itu mengurus sisanya. Ini semua bagian dari pengalaman pengkodean vibe, tidak perlu pengembang.

Dan jika Anda memiliki latar belakang teknis atau ingin berkembang lebih jauh, AI Builder memberi Anda akses penuh ke kode - sehingga Anda dapat melakukannya sejauh yang Anda butuhkan.

Anda bisa langsung mulai tanpa perlu kartu kredit, cukup dengan klik "Coba gratis" di halaman ini. Nanti Anda akan dapat 5 kredit AI untuk buat aplikasi dan website booking dengan AI. Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan Anda, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen dengan Horizons.

Kredit AI ini juga digunakan saat pengunjung memakai fitur AI di website atau aplikasi Anda, seperti chatbot atau smart search.

Begitu siap publish, langsung saja pilih paket Horizons, yang sudah termasuk hosting dan domain.

Saat kredit AI habis, beli tambahan kapan saja melalui dashboard.

Keduanya memudahkan buat website booking tanpa perlu coding, tapi cara kerjanya sedikit berbeda.

Hostinger Website Builder cocok jika Anda ingin website profesional dengan cepat. Pilih template siap pakai atau buat website dari prompt, lalu atur tampilannya dengan editor drag-and-drop.

Di sisi lain, Horizons menawarkan pengalaman yang lebih fleksibel. Anda cukup chat dengan AI, dan setiap perubahan akan dibuat secara real time. Selain website booking, Anda pun bisa membuat proyek yang lebih rumit seperti aplikasi booking dengan sistem login dan registrasi, lengkap dengan backend bawaan. Akses ke seluruh kode bisa didapatkan jika perlu.

Singkatnya, pilih Website Builder jika ingin proses yang cepat dan praktis, atau pilih Horizons jika Anda butuh fleksibilitas dan fitur yang lebih canggih.

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