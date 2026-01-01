Miliki sistem booking khusus untuk bisnis Anda
Solusi lengkap kelola booking online
Buat aplikasi atau website janji temu
Solusi lengkap sukses online
Sudah termasuk hosting, domain, dan email. Hubungkan ke tool SEO, Stripe, PayPal, AdSense, dan banyak lainnya tanpa setup rumit.
Konfirmasi booking tanpa repot
Begitu reservasi diterima, email konfirmasi terkirim otomatis. Tak perlu follow up manual atau khawatir ada janji temu yang terlewat.
Integrasi praktis ke berbagai tool
Buat aplikasi atau website janji temu
Solusi lengkap sukses online
Sudah termasuk hosting, domain, dan email. Hubungkan ke tool SEO, Stripe, PayPal, AdSense, dan banyak lainnya tanpa setup rumit.
Konfirmasi booking tanpa repot
Begitu reservasi diterima, email konfirmasi terkirim otomatis. Tak perlu follow up manual atau khawatir ada janji temu yang terlewat.
Integrasi praktis ke berbagai tool
Solusi semua kebutuhan booking online
Pemesanan layanan
Sistem reservasi
Reservasi janji temu
Sistem jual tiket online
Cara buat aplikasi dan website booking dengan AI
Mulai dari ide Anda
Edit dan uji coba
Online sekali klik
Pilih template dan edit sesuka Anda
Template siap pakai
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
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Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons
Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons
Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎
Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.
Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.
Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.
Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.
Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.
Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.
Tanya Jawab (FAQ) aplikasi dan halaman booking kustom
Apa fungsinya aplikasi dan website booking kustom?
Aplikasi atau website booking kustom memudahkan pelanggan membuat janji temu, reservasi, atau mendaftar kelas secara online. Sementara itu, Anda dapat sistem yang sesuai dengan layanan, branding, dan kebutuhan bisnis tanpa membayar fitur yang tidak digunakan.
Di Horizons, Anda bisa membuat sistem booking untuk salon, restoran, studio fitness, workshop, maupun berbagai jenis bisnis lainnya.
Jenis bisnis apa yang dapat menggunakan AI Builder untuk mengambil reservasi?
Apa saja bisnis yang mengambil janji atau reservasi – salon, terapis, pelatih, konsultan, restoran, studio fitness, penyelenggara acara, agen real estate, dan banyak lagi. Jika bisnis Anda bergantung pada reservasi, AI Builder dapat membuat solusi yang disesuaikan dengan cara Anda bekerja.
Apakah perlu paham coding atau teknis untuk buat aplikasi dan website booking?
Tidak sama sekali. Horizons sudah mendukung vibe coding, jadi Anda cukup menjelaskan apa yang dibutuhkan dan AI akan membuatkannya secara real time.
Mau atur email konfirmasi, hubungkan Google Kalender, atau ubah tampilan formulir booking juga bisa dilakukan dengan kirim instruksinya.
Horizons paham bahasa Indonesia dan 80+ bahasa lainnya, jadi Anda tidak perlu menguasai istilah teknis. Butuh informasi selengkapnya? Silakan ikuti panduan vibe coding kami untuk memulai.
Apakah bisa kirim otomatis email konfirmasi booking?
Bisa. Email konfirmasi akan dikirimkan kepada klien secara otomatis setiap kali ada booking, tanpa perlu follow up manual dan risiko jadwal terlewat pun berkurang.
Apakah aplikasi atau website booking saya bisa dihubungkan ke Google Kalender atau Calendly?
Ya. Hanya perlu meminta AI Builder untuk menghubungkan halaman atau aplikasi pemesanan Anda ke Google Calendar, Calendly, atau alat lain yang sudah Anda gunakan – lalu ikuti petunjuk yang disediakan oleh AI Builder untuk mendapatkan kunci API Anda. Setelah Anda berbagi rincian yang diminta, AI Builder akan menangani sisanya.
Apakah klien saya bisa membuat akun dan mengelola booking sendiri?
Tentu saja. Horizons menyediakan backend terintegrasi yang sudah dilengkapi fitur login dan manajemen akun. Nantinya klien Anda bisa mengakses akun, melihat booking mendatang, dan mengatur jadwal sendiri. Semua ini tanpa integrasi atau setup tambahan.
Apakah website bisa diedit seiring pertumbuhan bisnis?
Mengupdate halaman pemesanan atau aplikasi Anda sama mudahnya dengan membuatnya. Hanya kembali ke proyek Anda, buka, dan terus chatting dengan AI Builder - menggambarkan apa yang ingin Anda ubah dan itu mengurus sisanya. Ini semua bagian dari pengalaman pengkodean vibe, tidak perlu pengembang.
Dan jika Anda memiliki latar belakang teknis atau ingin berkembang lebih jauh, AI Builder memberi Anda akses penuh ke kode - sehingga Anda dapat melakukannya sejauh yang Anda butuhkan.
Bagaimana cara buat aplikasi dan website booking di Horizons?
Anda bisa langsung mulai tanpa perlu kartu kredit, cukup dengan klik "Coba gratis" di halaman ini. Nanti Anda akan dapat 5 kredit AI untuk buat aplikasi dan website booking dengan AI. Jumlah kredit yang digunakan bergantung pada kompleksitas permintaan Anda, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bereksperimen dengan Horizons.
Kredit AI ini juga digunakan saat pengunjung memakai fitur AI di website atau aplikasi Anda, seperti chatbot atau smart search.
Begitu siap publish, langsung saja pilih paket Horizons, yang sudah termasuk hosting dan domain.
Saat kredit AI habis, beli tambahan kapan saja melalui dashboard.
Apa bedanya buat website booking di Horizons dan Hostinger Website Builder?
Keduanya memudahkan buat website booking tanpa perlu coding, tapi cara kerjanya sedikit berbeda.
Hostinger Website Builder cocok jika Anda ingin website profesional dengan cepat. Pilih template siap pakai atau buat website dari prompt, lalu atur tampilannya dengan editor drag-and-drop.
Di sisi lain, Horizons menawarkan pengalaman yang lebih fleksibel. Anda cukup chat dengan AI, dan setiap perubahan akan dibuat secara real time. Selain website booking, Anda pun bisa membuat proyek yang lebih rumit seperti aplikasi booking dengan sistem login dan registrasi, lengkap dengan backend bawaan. Akses ke seluruh kode bisa didapatkan jika perlu.
Singkatnya, pilih Website Builder jika ingin proses yang cepat dan praktis, atau pilih Horizons jika Anda butuh fleksibilitas dan fitur yang lebih canggih.