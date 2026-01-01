Horizons Ecommerce hadir untuk memudahkan siapa saja membuat toko online atau aplikasi ecommerce hanya lewat chat dengan AI. Nantinya fitur ecommerce di Horizons akan menangani pengelolaan produk, pembayaran, pesanan, hingga pengiriman secara otomatis.

Tidak perlu coding atau setup rumit, jadi Anda bisa langsung mulai jualan online.