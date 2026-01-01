Wujudkan toko online impian dari sini

Cukup kirim chat ke AI untuk buat toko online hingga aplikasi ecommerce. Kelola produk, pesanan, pembayaran, dan lainnya di satu tempat.
Coba gratis

Harga paket mulai dari Rp24.900/bln

Wujudkan toko online impian dari sini

Solusi lengkap mulai jualan dan kembangkan bisnis online

Dapatkan semua yang Anda butuhkan untuk jual produk fisik dan digital, gift card, hingga bisnis print on demand.
Jual produk digital

Jual produk digital

Buat toko online dan halaman produk pakai template, atau cukup chat dengan AI.
Jual produk digital

Solusi lengkap sukses online

Sudah termasuk hosting, domain, dan email. Hubungkan ke tool SEO, Stripe, PayPal, AdSense, dan banyak lainnya tanpa setup rumit.

Solusi lengkap sukses online

Biaya transaksi 0%

Terima 100+ metode pembayaran tanpa biaya transaksi. Hasil penjualan seluruhnya untuk Anda.

Biaya transaksi 0%

Kirim langsung lewat email

Produk digital, seperti eBook, musik, hingga ilustrasi, langsung sampai ke tangan pelanggan.
Kirim langsung lewat email

Jual produk digital

Buat toko online dan halaman produk pakai template, atau cukup chat dengan AI.
Jual produk digital

Solusi lengkap sukses online

Sudah termasuk hosting, domain, dan email. Hubungkan ke tool SEO, Stripe, PayPal, AdSense, dan banyak lainnya tanpa setup rumit.

Solusi lengkap sukses online

Biaya transaksi 0%

Terima 100+ metode pembayaran tanpa biaya transaksi. Hasil penjualan seluruhnya untuk Anda.

Biaya transaksi 0%

Kirim langsung lewat email

Produk digital, seperti eBook, musik, hingga ilustrasi, langsung sampai ke tangan pelanggan.
Kirim langsung lewat email

Dapatkan semua kebutuhan toko online

Temukan inspirasi dari contoh yang sudah ada atau gunakan prompt siap pakai. Dalam hitungan detik, Anda bisa mulai buat toko online, dashboard penjualan, dan banyak lagi.
Toko online kustom

Toko online kustom

Miliki toko online dengan tampilan dan fitur sesuai keinginan Anda. Kelola produk, proses pesanan, dan mulai jualan tanpa perlu coding.Buat sekarang
Buat platform eksklusif untuk menjual akses ke konten, kursus, atau komunitas. Atur harga, kelola langganan, dan kembangkan sumber pendapatan yang stabil.Buat sekarang
Buat chatbot pintar yang bisa jawab pertanyaan pelanggan 24/7, memandu pengguna, atau mengotomatiskan tugas rutin.Buat sekarang
Buat aplikasi pelacak stok yang mudah dipakai untuk pantau persediaan dan cegah kehabisan stok. Semua lewat dashboard yang simpel dan intuitif.Buat sekarang
Tampilkan status pesanan di halaman sesuai branding Anda. Lebih transparan dan lebih praktis dari checkout sampai pesanan diterima.Buat sekarang
Pahami performa penjualan dengan insight lengkap yang bisa langsung diterapkan untuk kembangkan bisnis.Buat sekarang

Mulai jualan online dengan AI

01

Buat dengan AI atau pakai template

Sampaikan konsep toko online atau aplikasi ecommerce yang mau dibuat, dan AI akan membuatkannya. Bisa juga pilih template untuk mulai lebih cepat.
02

Edit dan uji coba

Atur desain, buat halaman produk dari satu foto, lalu tambah metode pembayaran dan pengiriman di dashboard yang sama. Cek tampilannya secara langsung sebelum onlinekan.
03

Online sekali klik

Sekali klik, toko Anda langsung aktif dan siap terima pesanan. Tidak perlu tambahan setup atau layanan apa pun.

Pilih template dan edit sesuka Anda

Pilih template profesional, edit dengan bantuan AI atau editor visual, dan onlinekan website.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Ubah ide jadi toko online siap jualan

Tonton cara buat dan onlinekan toko dengan cepat, mulai dari buat produk pakai AI sampai setup pembayaran.

Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons

Aplikasi dan website showcase bisnis

Aplikasi dan website booking

CRM kustom

Tool bisnis untuk tim

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Siap onlinekan toko dan aplikasi ecommerce?

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Tidak perlu kartu kredit

AI Builder kode vibe toko online FAQ

Horizons Ecommerce hadir untuk memudahkan siapa saja membuat toko online atau aplikasi ecommerce hanya lewat chat dengan AI. Nantinya fitur ecommerce di Horizons akan menangani pengelolaan produk, pembayaran, pesanan, hingga pengiriman secara otomatis.

Tidak perlu coding atau setup rumit, jadi Anda bisa langsung mulai jualan online.

Anda bisa menjual produk fisik dan digital, gift card, dan menerima donasi.

Fitur subscription dan buat janji temu belum tersedia, tapi Anda bisa menambahkannya dengan tool eksternal:

  • Untuk menjual subscription, hubungkan Stripe ke proyek Anda. Horizons siap membantu prosesnya.
  • Untuk janji temu, gunakan Calendly. Horizons juga bisa membantu menambahkannya ke website Anda.

Pilih dari 100+ metode pembayaran, seperti kartu, PayPal, Google Pay, Apple Pay, dan lain-lain. Metode pembayaran yang tersedia di toko Anda bergantung pada lokasi penjualan, lokasi Anda, mata uang, dan lokasi pembeli.

Setelah toko online terhubung, Anda bisa menentukan wilayah pengiriman dan menyediakan hingga 25 pilihan ekspedisi. Anda juga bisa membuat ketentuan pengiriman berdasarkan jumlah pemesanan atau berat barang.

Ini hanya membutuhkan dua langkah untuk membuat toko Anda berjalan:

  1. Click 'Integrations' di sudut kanan atas proyek AI Builder, lalu pilih dan sambungkan toko online. AI Builder mengaturnya untuk Anda dalam beberapa detik.
  2. Setelah terhubung, pergilah ke 'Integrations' → 'Online store' untuk mengakses semua pengaturan toko Anda.

Periksa kami langkah-per-langkah untuk instruksi lebih lanjut.

Kelola toko online Anda kapan saja dengan mengklik "Integrasi" → "Toko online".

Jika sudah terhubung, akan muncul link yang mengarahkan Anda ke bagian Pengelola Toko. Selanjutnya, Anda bisa mengelola produk, pembayaran, dan masih banyak lagi tanpa perlu prompt tambahan.

Jika Anda ingin mengubah tampilan toko online (seperti layout daftar produk), cukup minta bantuan AI lewat chat untuk melakukannya.

Ya – dan di sinilah AI Builder benar-benar menonjol. Dari toko online sederhana hingga aplikasi e-commerce yang sepenuhnya disesuaikan, AI Builder memungkinkan Anda membangun pengalaman e-commerce apa pun yang bisa Anda bayangkan – termasuk alat-alat yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda yang tepat. Inventory tracker, sistem manajemen pesanan, dashboard penjualan – hanya menggambarkan apa yang Anda butuhkan dan AI Builder akan membuatnya untuk Anda.

Tidak ada sama sekali. AI Builder dibangun di sekitar vibe coding – hanya menggambarkan apa yang ingin Anda bangun dan AI mengurus sisanya. Apakah Anda meluncurkan toko depan atau membangun alat ecommerce yang disesuaikan, semua yang dibutuhkan hanyalah petunjuk.

Jika tujuan Anda adalah meluncurkan toko online, Anda dapat membangun situs awal dari petunjuk tunggal, kemudian menghubungkan integrasi toko online tertanam dan menambahkan produk Anda – semuanya tanpa menulis satu baris kode.

Tentu saja. Siapa pun bisa menggunakan vibe coding meski tidak punya pengalaman coding. Deskripsikan toko online atau tool ecommerce yang diinginkan, lalu AI akan mewujudkannya langkah demi langkah.

Ingin lihat cara kerjanya? Manfaatkan 5 kredit AI dari uji coba gratis untuk bereksperimen membuat toko online atau aplikasi ecommerce sendiri. Tidak perlu kartu kredit.

Hostinger menawarkan dua cara untuk membangun situs ecommerce – dengan AI Builder vibe coding platform dan Hostinger drag-and-drop website builder – dan perbedaannya sudah ada dalam nama.

Hostinger Website Builder memungkinkan Anda memulai dari template atau menghasilkan situs ecommerce dari deskripsi, kemudian menyesuaikan dengan drag dan drop elemen pre-built. Ini juga memungkinkan Anda membangun lebih maju proyek, seperti pasar atau lebih kompleks toko online dengan login pengguna, berkat backend terintegrasi.

Horizons mengambil pendekatan percakapan – Anda mengobrol dengan AI dan mengaplikasikan perubahan secara real time, memberikan Anda lebih banyak kebebasan customization.

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