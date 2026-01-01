Wujudkan toko online impian dari sini
Solusi lengkap mulai jualan dan kembangkan bisnis online
Jual produk digital
Solusi lengkap sukses online
Sudah termasuk hosting, domain, dan email. Hubungkan ke tool SEO, Stripe, PayPal, AdSense, dan banyak lainnya tanpa setup rumit.
Biaya transaksi 0%
Terima 100+ metode pembayaran tanpa biaya transaksi. Hasil penjualan seluruhnya untuk Anda.
Kirim langsung lewat email
Jual produk digital
Solusi lengkap sukses online
Sudah termasuk hosting, domain, dan email. Hubungkan ke tool SEO, Stripe, PayPal, AdSense, dan banyak lainnya tanpa setup rumit.
Biaya transaksi 0%
Terima 100+ metode pembayaran tanpa biaya transaksi. Hasil penjualan seluruhnya untuk Anda.
Kirim langsung lewat email
Dapatkan semua kebutuhan toko online
Toko online kustom
Website membership
AI chatbot
Tracker inventaris
Sistem lacak pesanan
Dashboard statistik penjualan
Mulai jualan online dengan AI
Buat dengan AI atau pakai template
Edit dan uji coba
Online sekali klik
Pilih template dan edit sesuka Anda
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
Ubah ide jadi toko online siap jualan
Berbagai solusi bisnis yang bisa Anda buat di Hostinger Horizons
Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons
Vibe coding menekan pengembangan sebesar 45%, dengan alat seperti Hostinger AI Builder mengubah bahasa alami menjadi prototipe kerja dalam beberapa jam bukan beberapa minggu. Barrier entry untuk membangun perangkat lunak secara dramatis lebih rendah.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎
Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.
Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.
Anda tidak akan percaya betapa mudahnya membangun apa yang Anda inginkan untuk situs web Anda dan pelanggan menggunakan Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.
Saya suka bagaimana hal-hal berjalan dengan @Hostinger AI Builder! Update AI baru telah sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan. Ini telah mengubah permainan tidak hanya bagi saya tetapi saya tahu banyak orang lain juga.
Saya bertanya-tanya bagaimana Hostinger menarik AI Builder ... itu gila seberapa cepat itu memungkinkan siapa pun untuk menerapkan bagian depan dan belakang.
Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama proyek ini telah menunggu di daftar saya suatu hari Sampai kalian membuat AI Builder. Saya tidak tahu apa-apa tentang pengkodean Web Apps. 0 dan itu dia. Proyek impian saya untuk membantu teman adalah LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Anda sekarang dapat membangun aplikasi web hanya dengan memasukkan petunjuk pada Hostinger AI Builder. Hal-hal yang sangat keren!
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.
AI Builder kode vibe toko online FAQ
Apa itu Horizons Ecommerce?
Horizons Ecommerce hadir untuk memudahkan siapa saja membuat toko online atau aplikasi ecommerce hanya lewat chat dengan AI. Nantinya fitur ecommerce di Horizons akan menangani pengelolaan produk, pembayaran, pesanan, hingga pengiriman secara otomatis.
Tidak perlu coding atau setup rumit, jadi Anda bisa langsung mulai jualan online.
Apa saja yang bisa saya jual?
Anda bisa menjual produk fisik dan digital, gift card, dan menerima donasi.
Fitur subscription dan buat janji temu belum tersedia, tapi Anda bisa menambahkannya dengan tool eksternal:
- Untuk menjual subscription, hubungkan Stripe ke proyek Anda. Horizons siap membantu prosesnya.
- Untuk janji temu, gunakan Calendly. Horizons juga bisa membantu menambahkannya ke website Anda.
Apa saja metode pembayaran yang tersedia?
Pilih dari 100+ metode pembayaran, seperti kartu, PayPal, Google Pay, Apple Pay, dan lain-lain. Metode pembayaran yang tersedia di toko Anda bergantung pada lokasi penjualan, lokasi Anda, mata uang, dan lokasi pembeli.
Apa saja metode pengiriman yang tersedia?
Setelah toko online terhubung, Anda bisa menentukan wilayah pengiriman dan menyediakan hingga 25 pilihan ekspedisi. Anda juga bisa membuat ketentuan pengiriman berdasarkan jumlah pemesanan atau berat barang.
Bagaimana cara menghubungkan toko online ke proyek saya?
Ini hanya membutuhkan dua langkah untuk membuat toko Anda berjalan:
- Click 'Integrations' di sudut kanan atas proyek AI Builder, lalu pilih dan sambungkan toko online. AI Builder mengaturnya untuk Anda dalam beberapa detik.
- Setelah terhubung, pergilah ke 'Integrations' → 'Online store' untuk mengakses semua pengaturan toko Anda.
Periksa kami langkah-per-langkah untuk instruksi lebih lanjut.
Bagaimana cara mengubah toko online saya?
Kelola toko online Anda kapan saja dengan mengklik "Integrasi" → "Toko online".
Jika sudah terhubung, akan muncul link yang mengarahkan Anda ke bagian Pengelola Toko. Selanjutnya, Anda bisa mengelola produk, pembayaran, dan masih banyak lagi tanpa perlu prompt tambahan.
Jika Anda ingin mengubah tampilan toko online (seperti layout daftar produk), cukup minta bantuan AI lewat chat untuk melakukannya.
Apakah bisa membuat selain toko online di Horizons?
Ya – dan di sinilah AI Builder benar-benar menonjol. Dari toko online sederhana hingga aplikasi e-commerce yang sepenuhnya disesuaikan, AI Builder memungkinkan Anda membangun pengalaman e-commerce apa pun yang bisa Anda bayangkan – termasuk alat-alat yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda yang tepat. Inventory tracker, sistem manajemen pesanan, dashboard penjualan – hanya menggambarkan apa yang Anda butuhkan dan AI Builder akan membuatnya untuk Anda.
Apakah perlu coding untuk membuat aplikasi atau toko online?
Tidak ada sama sekali. AI Builder dibangun di sekitar vibe coding – hanya menggambarkan apa yang ingin Anda bangun dan AI mengurus sisanya. Apakah Anda meluncurkan toko depan atau membangun alat ecommerce yang disesuaikan, semua yang dibutuhkan hanyalah petunjuk.
Jika tujuan Anda adalah meluncurkan toko online, Anda dapat membangun situs awal dari petunjuk tunggal, kemudian menghubungkan integrasi toko online tertanam dan menambahkan produk Anda – semuanya tanpa menulis satu baris kode.
Apakah vibe coding cocok untuk pemula?
Tentu saja. Siapa pun bisa menggunakan vibe coding meski tidak punya pengalaman coding. Deskripsikan toko online atau tool ecommerce yang diinginkan, lalu AI akan mewujudkannya langkah demi langkah.
Ingin lihat cara kerjanya? Manfaatkan 5 kredit AI dari uji coba gratis untuk bereksperimen membuat toko online atau aplikasi ecommerce sendiri. Tidak perlu kartu kredit.
Apa bedanya buat toko online di Horizons dan Hostinger Website Builder?
Hostinger menawarkan dua cara untuk membangun situs ecommerce – dengan AI Builder vibe coding platform dan Hostinger drag-and-drop website builder – dan perbedaannya sudah ada dalam nama.
Hostinger Website Builder memungkinkan Anda memulai dari template atau menghasilkan situs ecommerce dari deskripsi, kemudian menyesuaikan dengan drag dan drop elemen pre-built. Ini juga memungkinkan Anda membangun lebih maju proyek, seperti pasar atau lebih kompleks toko online dengan login pengguna, berkat backend terintegrasi.Horizons mengambil pendekatan percakapan – Anda mengobrol dengan AI dan mengaplikasikan perubahan secara real time, memberikan Anda lebih banyak kebebasan customization.