Dengan AI Builder, Anda dapat memperbarui konten Anda langsung di jendela preview. Aktifkan mode pengeditan, klik pada apa yang ingin Anda ubah, dan mulai mengetik - itu sederhana.

Mengupdate judul, paragraf, atau teks tombol dan lihat edisi Anda muncul secara langsung. Tidak ada tambahan, tidak buang kredit AI, tidak ada menunggu.